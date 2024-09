Nachystejte si žolíky. Letošní indie hit Balatro za pár týdnů vyjde ve verzi pro mobily

Máte problémy s produktivitou v práci? No tak to rozhodně ani nezkoušejte Balatro. Tahle karetní hra je totiž neskutečně návyková, a i když se tváří jako rychlovka na pár minut, zvládne hráče chytit na dlouhé hodiny. Aktuálně je Balatro dostupné na PC a všech hlavních konzolích. Od 26. září ho najdete také na mobilech se systémy Android a iOS. Cenově vychází na 249 Kč.

Autor popisuje Balatro jako směsici pokeru a soliteru. V základních pravidlech má k těmto karetním hrám blízko, ovšem všechno se mění díky žolíkům. Těch je ve hře celá řada a každý z nich mění vlastnosti karet a způsob toho, jak se mezi nimi násobí body. Cíl je pak jednoduchý. Správnými kombinacemi musíte dosáhnout co nejvyššího množství bodů. Jelikož jde o rogue-like záležitost, po neúspěchu začínáte zase od začátku s novou rukou karet. Také je potřeba počítat s tím, že tady hraje nemalou roli náhoda.

Autoři této veleúspěšné hříčky stále šlapou do přidávání nového obsahu. Je to jen pár dní, co Balatro přivítalo sérii kolaborací s dalšími úspěšnými značkami. Najdete tak ve hře karty s tematikou Vampire Survivors, Dave the Diver, Among Us a přidal se také třetí Zaklínač. Za to všechno nemuseli hráči zaplatit ani korunu a je celkem pravděpodobné, že v mobilní verzi veškeré přídavky najdete rovnou při vydání. S novinkami ale ještě není konec. Na příští rok je v plánu velký obsahový update, který značně rozšíří možnosti kombinování karet.