Naleštěná trilogie série S.T.A.L.K.E.R. vyjde na PC i konzole. Majitelé původních verzí dostanou vylepšení zdarma

Ukrajinský tým GSC Game World vedle vylepšování druhého Stalkera pracuje i na dalších projektech. Jeden z nich nemá daleko k vydání. Už 20. května vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X balík S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition. Název je to složitý, obsahově smysl dává. Najdete v něm díly Shadow of Chornobyl, Clear Sky a Call of Prypiat s vylepšenou grafikou, optimalizací pro dnešní konzole a rozšířenou podporou modifikací.

Pokud na jedné z konzolí máte loňskou verzi Legends of the Zone Trilogy zakoupenou, za tu vylepšenou nemusíte platit. Dostanete ji zdarma na PS5 a XSX. O tuto nabídku nepřijdou ani hráči na PC, což platí pro verze ze Steamu i GOGu. Na Steamu ale navíc budete moci využít integrace Steam Workshopu, trilogie bude také optimalizovaná pro Steam Deck. Jestli si teprve trilogii plánujete pořídit, vylepšený balík vás vyjde na 39,99$, zhruba 900 Kč. Každá hra se bude prodávat i samostatně za 19,99$.

Světy trilogie prokoukly hlavně díky přepracovanému nasvětlení světa, který díky tomu vypadá přirozeněji a vývojáři si od něj slibují, že hráče vtáhne mnohem víc. S tím pomůže také obšírné vylepšení textur a 3D modelů, ať už se jedná o postavy, zbraně nebo samotné prostředí. Předrenderované filmečky pak budou nově podporovat i rozlišení 4k.

Na konzolích navíc najdeme několik grafických nastavení. Jde o klasiku, jako režim kvality ve 4k při 30 FPS, režim výkonu v upscalovaném 4k při 60 a balanc s upscalovaným 4k při 40 FPS. Na Xboxu Series X, PS5 a PS5 pro navíc najdete možnost Ultra Performance, se kterou hra poběží v upscalovaném rozlišení 2K a snímková frekvence vyskočí na 120 FPS.

Series S je jako obvykle nejslabší. Režim kvality běží ve 2K při 30 FPS, nastavení na výkon rozlišení sníží na 1080p, dostanete se ale na 60 FPS. Alespoň že tady máme zlatou střední cestu s upscalovaným 2K při 40 FPS. Konzolové verze budou také podporovat komunitní modifikace skrz web Mod.io.

Zdroj videa: GSC Game World