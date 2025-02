Naleštěte si roboty, přes víkend se můžete pustit do bitev v beta testu Steel Hunters

Wargaming loni na The Game Awards oznámil svoji online novinku, ve které se mezi sebou hráči poperou v masivních mechanických robotech. Pracuje na ní mimo jiné i pražská pobočka studia. Pokud jste první test Steel Hunters nestihli, nyní máte další příležitost si je osahat. Beta test už běží a je dostupný na PC do 24. února. Dostanete se do něj jednoduše přes Steam nebo Wargaming Game Center.

Spolu s betou probíhá event Clutch Performance, během kterého budou mít hráči možnost získat exkluzivní skin Trenchwalker. Pokud se vám podaří dostat mezi desítku těch nejlepší, dostanete vedle toho i fyzické odměny společně s dárkovou kartou na Steam.

Vedle toho si připravili v rámci víkendové akce na Steamu řadu slev pro své dřívější hry. Zlevněná je spousta bonusů do World of Tanks nebo World of Warships. Zároveň jsou levnější i klasické hry ze starších sérií. Sem spadá například Master of Orion nebo Total Annihilation.