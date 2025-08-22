Napoleonské války, jak jste je ještě neviděli. Valor Mortis příští rok rozpoutá boj proti zrůdné armádě

Napoleonské války jsou zajímavé období evropské historie, na které ve hrách moc často nenarážíme. Tým ze studia One More Level, které můžete znát díky sérii Ghostrunner, si ho zpracuje po svém. V novince Valor Mortis se zhostíme role Williama, britského mladíka, který se nechá zviklat Napoleonovými přísliby a dobrovolně narukuje. Nemá ale nejmenší představu o tom, co ho na východní frontě čeká. My se s ním do boje vydáme v příštím roce na PC, PS5 a XSX.
I když se příběh hry inspiruje skutečnou částí historie, nacházíme se v alternativní časové lince 19. století. Válka naprosto zpustošila krajinu a nákaza způsobená záhadnou látkou jménem Nephtoglobin se neúprosně šíří. Pro některé lidi ale neznamená smrt, právě naopak. Stávají se z nich monstra s nadpřirozenými schopnostmi. Do této kategorie patří i William. Smrt pro něj neznamená konec.
Pokaždé, kdy vám někdo podřízne krk, opět vstanete z mrtvých. Valor Mortis spadá do souls-like žánru. Na rozdíl od většiny takových her ale celou akci uvidíme z pohledu první osoby. Při souboji se stvořeními všeho druhu využijeme zbraně na dálku i na blízko a William se postupně naučí další specialitky. Už v základu má nadlidskou sílu a výdrž, díky čemuž je obratnější, může bleskově uskočit útokům nebo je správným načasováním bloku vykrýt.
Valor Mortis si bere inspiraci i z žánru metroidvania. Úrovně budou zpracované v jeho stylu. Tvůrci konkrétně neřekli, co přesně tím myslí, ale lze očekávat, že se dostaneme do otevřenějších oblastí, přičemž některá místa budou dostupná jen s využitím konkrétní schopnosti.
V rámci příběhu se setkáme s dobovými historickými postavami, které sehrají důležitou roli v odhalování pravdy o nákaze. William je také odhodlaný zjistit, proč byl právě on znovu povolaný do světa živých. Tvůrci slibují, že v tomhle směru bude mít hra až hororový nádech.
Pokud vás myšlenka Valor Mortis zaujala a nechcete čekat až na příští rok, můžete se přihlásit do plánovaného playtestu, který proběhne koncem září. Projdete si první úroveň v upravené podobě se základními mechanikami. Vývojáři uvádějí, že zpětnou vazbu hodlají brát velmi seriózně a nebrání se rozsáhlejším úpravám a změnám, pokud budou dle komunity potřeba.