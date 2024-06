Návrat do předaleké galaxie. Vše, co víme o Star Wars Outlaws

Ubisoft si pro nás chystá další hru z vesmíru Star Wars. Nyní se vžijeme do role mladé zlodějky v otevřeném světě, kde budeme prozkoumávat, střílet a dojde i na plížící pasáže.

Zlodějka z předaleké galaxie

Ve Star Wars Outlaws se vžijeme do role zlodějky Kay Vess a po celou dobu hry nás bude provázet ještě malý roztomilý společník Nix. Příběh začíná v moment, kdy se Kay nepovede úspěšně splnit zadanou práci od může jménem Sliro, který je vůdcem zločineckého gangu Zerek Besh. Na Kay je vypsána odměna, a tak se snaží utéct na okraj galaxie, aby unikla následkům svých činů.

Útěk to nebude jednoduchý, jelikož se odměny za její hlavu chce zmocnit přední lovkyně odměn Vail. Kay se zapřísáhne, že svůj dluh u Slira splatí, ať to stojí cokoli. Rozhodne se proto uskutečnit největší loupež, které byla předaleká galaxie svědkem. Samozřejmě na to nebude sama a bude muset dát dohromady posádku kovanou na míru takové akci.

V rámci příběhu navštívíme známé i zcela nové planety. Chybět nebude samozřejmě všem dobře známý Tatooine a palác Jabby The Hutta nebo kantýna Mos Eisley. Mezi nová místa dosud neviděná v žádných hrách ani filmech patří například měsíc Toshara nebo planeta Akiva. Mezi světy budeme moci volně přelétávat v našem věrném vesmírném korábu, který jsme mohli vidět v akci v nejnovější ukázce z hraní.

Blaster a pěsti

Star Wars Outlaws je akční adventura z pohledu třetí osoby s otevřeným světem. V roli již zmíněné Kay budeme střílet, plížit se, nebo jezdit na speederu a kormidlovat vesmírnou loď. Z dostupného gameplay traileru se dá vypozorovat mnoho herních mechanik.

Z ukázky to vypadá, že by hlavním postupem plnění misí měl být tichý přístup, který by mohl nabízet více než dosti vyžití. Pomocník Nix totiž dokáže interagovat s prostředím i nepřáteli. Může například stisknout tlačítko na přisunutí krabice nebo donést nedaleko pohozenou zbraň, jak je ukázáno v traileru.

Když už se tichý přístup nepovede, dojde na střelbu. Outlaws není hra o světelných mečích a Jediích, ale o střelbě a zločincích. Primární zbraň je tedy blaster, který podle traileru disponuje i několika mody střelby. Kay se podle všeho nebojí ani střetu na blízko a nepřátele můžeme blasterem praštit po hlavě. K vidění byly také záblesky parkuru, což by mohlo ve finální podobě opět přidat dimenzi navíc.

Něco, na co nesmíme zapomínat. je také možnost jezdit na speederu a kormidlovat vlastní vesmírnou loď. Jízda na speederu není samo o sobě nic převratného, ovšem pokud vezmeme v potaz, že během toho bude možné střílet a likvidovat nepřátele, vše vypadá zase o něco lákavěji. Pro mnoho hráčů jedna z nejočekávanějších aktivit, ovládání vlastní vesmírné lodě, vypadá propracovaně. Nejen, že je možnost loď kormidlovat, je možné s ní i bojovat. Celá akce navíc není jen o bezmyšlenkovitém střílení. Ze záběrů je patrné, že lze aktivovat štíty nebo dělat úhybné manévry, snad ale nejlepší věc je volný přechod do hyperprostoru jako ve filmech.

Vydání, platformy a edice

Vydání nové Star Wars hry je už, dalo by se říci, za rohem. Outlaws dorazí na naše obrazovky už 30. srpna a zahrát si budeme moci na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. I v tomto případě platí, že s předplatným Ubisoft+ si můžete bez dalších poplatků zahrát hned v den vydání. K dispozici bude také několik edicí.

Standardní edice bude obsahovat základní hru a předobjednávkový bonus v podobě kosmetických předmětů. O něco lepší je Gold edice, která kromě již zmíněného nabídne ještě dřívější přístup do hry o 3 dny a Season Pass s několika dodatečnými misemi. Největší edice je poté Ultimate edice, ta nabídne vše již zmíněné a k tomu ještě digitální artbook a unikátní kosmetické předměty dostupné pouze v této edici.