Need for Speed je údajně u ledu. Tým z Criterionu se naplno věnuje vývoji nového Battlefieldu

Společnost EA má dlouholetou tradici ukončování milovaných sérií ze všech možných žánrů. Podle informací fotografa Matthewa Everinghama tento osud nyní potkal Need for Speed. Sám byl součástí programu Speedhunters, který EA založila pro oslavu automobilové kultury jako takové. Dle jeho slov je vývoj nového dílu arkádových závodů u ledu, stejně jako Speedhunters.

Není to až takové překvapení vzhledem k tomu, že studio Criterion Games, které mělo Need for Speed pod palcem, začátkem roku oznámilo přehodnocení svých plánů s tím, že se naplno věnují vývoji nového Battlefieldu, kde mají na starosti kampaň pro jednoho hráče. S tím se pojí i zpráva ze stáje týmu Codemasters, který zastavil vývoj svých rallye her a licence WRC přechází zpět k Naconu. Vypadá to tedy, že se EA od závodních her odklání úplně.

Need for Speed se dlouhou dobu snažilo najít cestu k úspěchu a s posledním pokusem s podtitulem Unbound to nedopadlo vůbec špatně. Oproti ostatním moderním dílům šlo o nadprůměrnou arkádu, nikdy se ale už nepodařilo dosáhnout na úroveň úspěchu Underground, Most Wanted nebo Hot Pursuit.

Pro znovuuvedení Need for Speed na scénu přitom není potřeba vymýšlet nic převratného. Důkazem toho je úspěch remasteru Hot Pursuit z roku 2020, který si vedl dobře obzvlášť na konzolích. V současnosti nemáte šanci digitálně sehnat žádný z dílů Need for Speed Underground nebo původní Most Wanted. Za remaster či remake by spousta fanoušků utrhala EA ruce, ale nic nenaznačuje tomu, že by se sérii aktuálně byly jakékoliv plány.