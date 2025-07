Neil Druckmann se nebude podílet na třetí sérii seriálového The Last of Us. Soustředí se na tvorbu Intergalacticu

The Last of Us má za sebou druhou řadu seriálové adaptace, a i když jsou ohlasy slabší než u první kapitoly, pro HBO to byl stále úspěch. Od počátku se počítalo s tím, že tento příběhový oblouk bude rozdělený minimálně na dvě série. U tvorby té následující ovšem nebude Neil Druckmann, který má na svědomí příběh předlohy. Rozhodl se naplno vrátit k herním projektům studia Naughty Dog, z nichž zatím víme jen o sci-fi dobrodružství Intergalactic: The Heretic Prophet.

„Podílet se na seriálu byl highlight mojí kariéry. Byla čest pracovat společně s Craigem Mazinem jako výkonný producent, režisér a scénárista pro obě sezóny. Jsem opravdu vděčný za důkladný přístup a odhodlání celého týmu,“ dodává Druckmann k oznámení.

To, že v Naughty Dog vzniká vícero her, je jasné už nějakou dobu. Stále ovšem nevíme, co dalšího si pro nás chystají. Online odnož The Last of Us byla zrušena, přímo se nabízí pokračování série Uncharted. Pokud jste hráli všechny díly, dobře víte, že si tvůrci nechali otevřená vrátka pro případné pokračování. Anebo mohou udělat odbočku ve stylu povedeného Lost Legacy.