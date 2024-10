Které adaptace filmů, knih a komiksů se povedly nejvíc? Není to jen Zaklínač nebo Batman

1 / 25



Hogwarts Legacy Kouzelnické RPG ze světa Harryho Pottera okamžitě oslavilo úspěch díky skvěle zachycené atmosféře Bradavic a jejich okolí. Do jedné ze čtyř kolejí se přidáte jako začínající student pátého ročníku, který má unikátní schopnost vidět a ovládat prastarou magii, kterou má řada kouzelníků už dávno za ztracenou. Hlavním záporákem je Ranrok, který chystá vzpouru skřetů proti kouzelníkům. Příběh na první dobrou nezní tak špatně, ale je docela plytký a kvůli natahování se postupně hratelnost Hogwarts Legacy stává repetitivní. Pro fanoušky Harryho Pottera je to ale tak či tak povinnost. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 102 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 204 645 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Avalanche Software Portkey Games

Datum vydání: 7. 2. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Hogwarts Legacy. Otevřený svět Harryho Pottera láká na kouzelníky, skřítky a fantastická zvířata. Ale trochu nudí

Pokračování 2 / 25 Sherlock Holmes: Chapter One Zatímco v ostatních hrách s příběhy Sherlocka Holmese vyšetřujeme případy jako zkušený detektiv, Chapter One se odehrává v jeho začátcích, kdy mu ještě po ruce nebyl jeho věrný společník Watson. Vydáváme se na ostrov ve Středozemním moři, kde Sherlock vyšetřuje záhadu spojenou se smrtí vlastní matky. Ostrov je to docela rozlehlý, takže se kromě hlavní dějové linky můžete pustit také do řady menších případů, o které se s Sherlockem podělí místní obyvatelé. Už v této době umí zdatně využívat své pověstné umění dedukce, takže nebude chybět ani při tomto vyšetřování. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 2 970 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Frogwares

Vývojář: Frogwares

Datum vydání: 16. 11. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 3 / 25 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 1 125 921 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: AnvilNext

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 1. 12. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – pouliční válka (recenze)

Pokračování 4 / 25 South Park: The Stick of Truth South Park se nebojí udělat si srandu ze všeho bez jakýchkoliv omezení. Tento styl typický pro výtvor Treye Parkera a Matta Stona se podařilo výborně převést i do hry. The Stick of Truth vypráví příběh o dětech ze South Parku, které si hrají na hrdiny z fantasy příběhů. Klacek pravdy je věc, které se chce zmocnit každý. Ve stylu tahových RPG se svým nepřátelům postavíte skrz jednoduchý systém útoků a speciálních schopností, které jsou správně ujeté ve stylu South Parku. Kromě hlavní party samozřejmě narazíte i na další známé tváře. V kostele se schovává Ježíš, pan Hankey a zapomínat nesmíme ani na nacistické zombíky. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 50 697 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Onyx Engine

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 4. 3. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic South Park: The Stick of Truth - bránicím zdar (recenze)

Pokračování 5 / 25 Batman: Arkham Knight Vůbec poprvé může Batman v boji proti zločinu využívat i batmobil, který má design vytvořený speciálně pro hru. Stejně tak se tady setkáte i s originálním záporákem. Arkham Knight se poprvé objevil právě v této hře. Až později se jeho příběh rozvinul až do batmanových komiksů. Musíte přijít na to, kdo tento záhadný žoldák je. Není ale jediný, kdo se Batmanovi postaví do cesty. Nechybí ani staří známí jako Scarecrow, Harley Quinn nebo Penguin. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 87 380 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička, akce

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Rocksteady Studios

Datum vydání: 23. 6. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Batman: Arkham Knight - nejakčnější akce (recenze)

Pokračování 6 / 25 Zaklínač 3: Divoký hon Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnou Kaer Morhen. Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 729 250 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: REDengine

Vydavatel: CD Projekt Red

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 19. 5. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze)

Pokračování 7 / 25 Marvel's Spider-Man Spider-Man už je superhrdinou nějaký pátek, ale stále se objevují noví a noví záporáci. Pokoj mu nedají ale ani staří známí, a tak v ulicích New Yorku i v tomto příběhu narazíte třeba na Rhina, Electra nebo Vultura. Hlavní tváří je ale tentokrát Mr. Negative, kterého jste doposud mohli znát jen z komiksů. Je radost pohupovat se na pavučinách městem. Insomniac Games zvládli zpracovat Spider-Mana naprosto perfektně. Není se tedy čemu divit, že i po několika letech je Marvel's Spider Man jednou z nejlepších her podle superhrdinských komiksů. Kromě základního příběhu nesmíme zapomínat ani na rozšíření City That Never Sleeps, ve kterém odhalíme, co má tentokrát za lubem Black Cat. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 129 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 10 363 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Insomniac Engine v.4.0

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 7. 9. 2018 Marvel's Spider-Man: komiksárna za všechny prachy (recenze)

Pokračování 8 / 25 Star Wars: Knights of the Old Republic Snad nejlepší RPG z univerza Star Wars se odehrává ve zlatém věku republiky – více než 4000 let před prvním filmem. V galaxii zuří válka mezi Sithy a řádem Jedi a vaše akce určí výsledek galaktického konfliktu. Studio Bioware udělalo dobře, když si vybralo nepopsanou knihu, jelikož mu to dalo kreativní svobodu. KOTOR se může chlubit zajímavými příběhy, skvělými postavami a ukázkovým využitím licence Star Wars. Co se týče hratelnosti, jedná se o taktické RPG. Hru můžete stopnout a rozdat svým postavám příkazy. V dnešní době už možná bude hratelnost působit trochu zaostale... naštěstí se připravuje remake, který snad osvěží grafiku a umožní nám si tento skvost znovu užít. Moc toho o něm stále nevíme a vypadá to, že vývoj nejde zrovna hladce. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 25 876 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Odyssey

Vydavatel: LucasArts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 17. 7. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 9 / 25 The Walking Dead: A Telltale Games Series Adaptace Živých mrtvých byla pro studio Telltale Games obrovským úspěchem a odstartovala etapu epizodických příběhových adventur, která trvala několik let. Walking Dead se dočkalo celkem čtyř sérií, mezi kterými vyšlo ještě několik doplňků, jako 400 Days nebo Michonne. Pokud znáte komiks nebo seriálovou adaptaci, tak postavy, za které hrajete a které potkáte, poznáte na první pohled. Zprvu je v hlavní roli Lee Everett, ale v dalších sériích ho vystřídá Clementine. Hratelností jsou na tom všechny sezóny stejně. Je to hlavně o rozhodování v konverzacích a včasném mačkání tlačítek při quick-time eventech. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 15 830 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Telltale Games

Vývojář: Telltale Games

Datum vydání: 24. 4. 2012 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 10 / 25 Star Wars Jedi: Fallen Order Vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order a jeho nástupce Survivor. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů. Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 128 283 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: adventura, akce, bojové, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 15. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic Star Wars Jedi: Fallen Order - Návrat Jediho ve vší parádě | Recenze

Pokračování 11 / 25 Jurassic World Evolution 2 Pokračování strategie, ve které si stavíme vlastní dinosauří park, posouvá hranice možností ještě výše. Stále platí, že se musíte dobře starat o své pravěké svěřence a udržovat je v bezpečí jejich výběhů, aby si náhodou některý z nich nesmlsnul na některém z návštěvníků. Prožijete si příběhy z filmové předlohy, ale některé ikonické momenty mohou mít ve hře odlišný výsledek, než bychom mohli čekat. Kampaň vás pak provede zcela novou linkou, která se odehrává po událostech filmu Jurský svět: Zánik říše. Budou vás doprovázet doktor Ian Malcolme a Claire Dearing, které dabují jejich herečtí představitelé. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 25 893 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Switch

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: COBRA

Vydavatel: Frontier Developments

Vývojář: Frontier Developments

Datum vydání: 9. 11. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Jurassic World Evolution 2. Návrat do druhohor ponechal předchozí chyby

Pokračování 12 / 25 Alien: Isolation Vetřelec se za dobu své existence do her podíval už několikrát. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 41 485 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: CATHODE

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 7. 10. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Alien Isolation: vesmírné plížení (recenze)

Pokračování 13 / 25 Avatar: Frontiers of Pandora Známky v recenzích tomu sice příliš neodpovídali, ale pokud nepatříte mezi hráče, kteří jsou zahlcení klasickou formulí her od Ubisoftu, tak tahle návštěva Pandory může být příjemným zážitkem. Planetu budeme poznávat z pohledu Na'vi z klanu Sarentu, který je na sklonku zániku. Na vině jsou jako obvykle síly RDA. Abychom jim zabránili v dalším ničení planety, musíme se spojit s dalšími klany a vyrazit do války. Frontiers of Pandora mají stylem hraní nejblíž k sérii Far Cry. Častokrát budete čistit nepřátelské základny z lukem či samopalem v ruce. Největším pozitivem celé hry je její grafika. Pandora vypadá opravdu nádherně. Příroda srší životem, navštívíte několik odlišných oblastí a můžete se dostat i na ikonické létající hory. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (63 % od 1 235 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánr: adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Snowdrop

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Massive Entertainment

Datum vydání: 7. 12. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Avatar: Frontiers of Pandora. Nádherný svět není všechno

Pokračování 15 / 25 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Poslední díl série Ultimate Ninja Storm vypráví závěrečnou část Narutova příběhu, kdy se velká válka nindžů blíží ke svému konci. Spolu s oblíbenými postavami si prožijete závěr jedné z nejoblíbenějších anima a manga sérií. Do rukou se vám nedostanou jen členové Skryté listové vesnice. Výčet hratelných postav je mnohem širší. Ze strany záporáku nechybí legendy jako Madara, Obito nebo Kaguja. Hratelností je Naruto SUN Storm arénová bojovka, ve které má každá z desítek postav unikátní schopnosti. Kromě klasických útoků využijete i nejrůznější techniky díky čakře. Nechybí ani ultimátní techniky, které protivníkovi zasadí pořádný úder. Ke čtvrtému dílu vyšlo také rozšíření Road to Boruto, ve kterém Naruto předává žezlo nové generaci nindžů. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 68 491 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 9. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 16 / 25 Injustice 2 Tvůrci série Mortal Kombat si na chvíli odskočili do DC univerza a vytvořili další výbornou bojovku, ve které si můžete zahrát za ikonické hrdiny i záporáky. V kampani pro jednoho hráče se vše točí okolo Batmana a jeho snahy obnovit společnost po pádu Supermanova režimu. To mu ale značně zkomplikuje příchod Brainiaca na scénu, který s sebou přivede nové uskupení záporáků říkající si The Society. Injustice 2 na rozdíl od Mortal Kombatu není tak brutální, ale ani tady nechybí speciální útoky, dlouhá komba a zakončovací údery, po kterých se nepřítel bude sbírat ze země jen těžko. Kromě bojovky je to do jisté míry také RPG, protože úpravy obleků postav mění i jejich statistiky a útoky. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 15 035 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android

Žánr: bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: NetherRealm Studios

Datum vydání: 16. 5. 2017 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store Injustice 2: řezničina hrdinů pokračuje (recenze)

Pokračování 17 / 25 Metro 2033 V tunelech moskevského metra se zbytky zdejších obyvatel musí skrývat po apokalypse, kdy se povrch Země stal neobyvatelným. Stačí chvíle bez plynové masky v kontaminované oblasti a nemáte šanci na přežití. Ani v tunelech to ale není zrovna nejbezpečnější. O tom se přesvědčí hlavní hrdina Arťom na vlastní kůži. I když v tunelech vyrostla už celá nová generace, temné chodby metra stále oplývá řada tajemství. Postupně prozkoumáte několik stanic metra, kde si lidé vytvořili malé komunity. Střelivo je vzácným platidlem, takže s ním nemůžete jen tak plýtvat. Na druhou stranu se bez jeho použití častokrát neobejdete. Lepší vypálit celý zásobník, než si nechat ukousnout hlavu mutantem. Tyhle potvory ale nejsou jediným nebezpečím. Ne všichni přeživší totiž hodlají spolupracovat s ostatními. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 32 807 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: 4A Engine

Vydavatel: THQ

Vývojář: 4A Games

Datum vydání: 16. 3. 2010 Digitální distribuce: Steam Recenze: Metro 2033 - spěšný vlak

Pokračování 18 / 25 One Piece: World Seeker I když je One Piece jednou z nejúspěšnějších manga sérií v historii, po stránce herních adaptací příliš nezáří. World Seeker je jednou z těch povedenějších. Tohle akční dobrodružství se odehrává na rozhlehlém ostrově, na kterém se s Luffym pustíme do odhalování příběhu exkluzivního pro hru. Už název Vězeňský ostrov nevěstí nic dobrého a velmi rychle se začnou odkrývat zdejší nekalosti, které na první dobrou nejsou vidět. I když je na ostrově celá posádka, do rukou se vám dostane jen Luffy. World Seeker se snaží být plnohodnotnou akční adventurou v otevřeném světě, ale strádá snad ve všech směrech. Stejně jako většina dalších her, které byly vytvořeny podle úspěšné mangy nebo anime, je tak určený převážně pro skalní fanoušky One Piece. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 4 425 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Ganbarion

Datum vydání: 15. 3. 2019 Digitální distribuce: Steam One Piece World Seeker: Luffyho patálie (recenze)

Pokračování 19 / 25 Conan Exiles Conan Exiles by se už dali považovat za stálici survival žánru. Vyšli v dobách, kdy byly multiplayerové otevřené světy, ve kterých musíte přežívat s použitím všech dostupných zdrojů, na svém vrcholu a podařilo se jim trefit do vkusu spousty hráčů. Do pustiny jste vrženi bez oblečení a jakéhokoliv vybavení a je na vašich loveckých a sběračských schopnostech, abyste se dožili druhého dne. Možností skrývají Conan Exiles spoustu. Kromě výroby vybavení si můžete postavit vlastní příbytek a s objevením nových materiálu se jejich škála rozrůstá. Prostředí pustiny ale není přátelské. Stačí chvíle nepozornosti a narazíte třeba na velkého krokodýla, kterého bez pořádného vybavení nemáte šanci udolat. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 68 768 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, bojová hra, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Funcom

Vývojář: Funcom

Datum vydání: 8. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic Conan Exiles: nenechte se sežrat (recenze)

Pokračování 20 / 25 Dragon Ball Z: Kakarot Po sérii bojovek jsme dostali plnohodnotnou akční adventuru ze světa Dragon Ballu, ve které si znovu prožijete příběh Gokua z legendárního seriálu. Čekají vás ikonické střety včetně duelu s Friezou, který dodnes patří mezi ty nejdelší bitky v historii anime. Vedle toho se ale můžete pustit do prozkoumávání, plnění vedlejších úkolů nebo nepovinných aktivit, jako je rybaření. DBZ: Kakarot se od vydání rozrostl díky několika DLC, která rozšiřují příběh o další kapitoly. Jeden z takových přírůstků se zaobírá Gokuovým otcem Bardockem, kolem kterého se točí celý samostatný film. Dodatečně vyšly také vylepšené verze pro současnou generaci konzolí, se kterými grafika hry slušně prokoukla. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 39 173 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: CyberConnect2

Datum vydání: 17. 1. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 25 Middle-earth: Shadow of Mordor Při vydání se Shadow of Mordor přezdívalo jako Assassin's Creed ze světa Pána prstenů. Dnes by to mohlo znít jako urážka, ale v té době to ještě býval kompliment. Je to totiž povedená akční adventura, ve které pro hlavního hrdinu není trocha akrobacie žádný problém. Je jím hraničář Talion, který hlídá u Černé brány. Během mrknutí oka se dlouhé období klidu promění v chaos a náš hlavní hrdina přichází o všechno. Je tedy čas na pomstu, se kterou mu pomůže duch elfa Celebrimbora. Vývojáři z Monolith Productions tady poprvé použili svůj systém Nemesis. Díky němu na vás skřetí velitelé reagovali. Pokud vám nevyšla jejich vražda, tak při dalším pokusu už budou ostražitější a musíte na ně jít jinak. Můžete také některého z nich záměrně ušetřit a sledovat, jak se vypracovává ve skřetí hierarchii. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 56 421 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: LithTech

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 30. 9. 2014 Digitální distribuce: Steam Middle-earth: Shadow of Mordor – Tolkien by měl radost (recenze)

Pokračování 22 / 25 The Invincible Převedení do herního světa se dočkala také kniha od Stanislawa Lema. Jeho sci-fi příběh ve vás vyvolá otázky ohledně lidstva jako takového. V hlavní roli je astrobioložka Yasna, která se svojí posádkou prozkoumává planetu Regis III. Průzkumná mise se ale velmi rychle mění na misi záchrannou, kdy se musíte protloukat cizím světem, abyste našli své ztracené společníky. The Invincible je hlavně o příběhu. Sem tam použije Yasna svoji výbavu pro řešení hádanek, která je vytvořená ve stylu atompunku. Během své cesty také narazíte na situace, kde se příběh bude odvíjet odlišně podle vašich rozhodnutí. Celkem se můžete dostat k 11 různým koncům. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 42 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 4 094 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: 11 bit studios

Vývojář: Starward Industries

Datum vydání: 6. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze hry The Invincible. Adaptace klasického sci-fi, která mě přiměla pořídit si knižní předlohu

Pokračování 23 / 25 RoboCop: Rogue City RoboCop je známý hlavně díky svým devadesátkovým filmům, ale v roce 2023 se ho podařilo vrátit na scénu studiu Teyon. Rogue City vypráví příběh zasazený mezi prvními dvěma díly, kdy se zase jednou musíme zbavit kriminálníku v podsvětí Detroitu. RoboCop se s takovými živly nepáře a během hraní máte opravdu pocit, že ovládáte zatraceně těžký stroj. Když se zrovna nezaobíráte střílením, můžete se věnovat dalším aktivitám ve městě. RoboCop je přeci jen z části i normálním policistou, takže si na stanici občas sedne za přepážku a nabídne pomoc lidem. Nebo vyrazí na obchůzku, aby pokutoval každé špatně zaparkované vozidlo. V příběhu pak vedle svých případů rozebírá i otázku lidskosti. Kdo jiný než právě on by k tomuto tématu měl co říct, když je z části člověk a z části stroj. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 9 873 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Nacon

Vývojář: Teyon

Datum vydání: 2. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze hry RoboCop: Rogue City. Devadesátková detektivka zaujme příběhem, akcí ale neohromí

Pokračování 24 / 25 Lies of P Spisovatel Carlo Collodi ve druhé polovině 19. století napsal příběh o Pinocchiovi. O více než 150 let později si jeho námět můžeme projít v opravdu skvělém souls-like RPG, které příběh loutkového chlapce dost mění, ale jihokorejskému studiu Round 8 se s ním podařilo prorazit. Lies of P jsou jednou z mála her, které se ve svém žánru zvládají vyrovnat produkci studia FromSoftware. Probouzíme se ve městě Krat, které je už dlouhá léta kolébkou pokroku. Místo jeho rozkvětu ale uvidíme úpadek. Mechanické loutky, které měly lidem pomáhat, se obrátily proti svým tvůrcům. Navíc vše komplikuje záhadná nemoc. Je na nás, abychom rozlouskli záhady Kratu, loutkaře Geppetta a tajemství toho, co vedlo k tak velkým pokrokům v technice. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 31 316 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: RPG, akce

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Neowiz

Vývojář: Round 8 Studio of NEOWIZ

Datum vydání: 19. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam Recenze hry Lies of P. Tenhle Pinocchio není pro děti

Pokračování 25 / 25 Aliens: Dark Descent Pokud vám nesedí strašidelné Isolation, můžete vyzkoušet novější přírůstek do vetřelčího univerza. Dark Descent je taktická strategie, kde se s malou jednotkou protloukáte skrz temné komplexy na planetě Lethe. Vaší jedinou starostí nebudou Xenomorphové, zároveň se tady pohybují jednotky korporace Weyland-Yutani. Tvůrci si k tomu přihodili ještě několik vlastních monster, která se ve Vetřelcích ještě nikdy neobjevila. Nenechte se mýlit. Dark Descent sice vypadá jako tahovka, ale ve skutečnosti potyčky probíhají v reálném čase. Členům své jednotky tak musíte perfektně velet, abyste nepřišli ani o jednoho z nich. Každý z nich se liší výbavou a schopnostmi, takže s možnostmi, jak se vypořádat s nebezpečím, si můžete dostatečně vyhrát. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 11 149 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Focus Entertainment

Vývojář: Tindalos Interactive

Datum vydání: 20. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii

