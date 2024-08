Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky. Nechybí návrat Monkey Islandu a detektivka Case of the Golden Idol

1 / 25



Return to Monkey Island Pirátské dobrodružství Guybrushe Threepwooda odstartovalo už před několika dekádami. Je to ale jen pár let, co jsme dostali jeho pokračování. K sérii se vrátil původní tvůrce Ron Gilbert a zpracoval osud oblíbeného piráta tak, jak si ho představoval po dokončení druhého dílu. Pokud chcete chápat všechny souvislosti, určitě si nejdříve dejte předchozí díly, které jsou stále k dostání. Return to Monkey Island ale funguje bez větších problémů i sám o sobě. Uplynula už dlouhá doba co Guybrush naposledy poměřil síly s legendárním pirátem LeChuckem. Tedy spíš s tím, co z něj zbylo. Spousta věci se od té chvíle změnila. Elaine, láska našeho hrdiny, si našla jiné zájmy, než je role guvernérky. Guybrush se navíc stále utápí v myšlenkách a nenaplněném snu o nalezení Opičího ostrova. Povede se mu jeho tajemství rozlousknout tentokrát? Hodnocení recenzentů: 87 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 7 686 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Terrible Toybox

Datum vydání: 19. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store, Google Play

Pokračování 2 / 25 Oxenfree S nadpřirozenem si není radno zahrávat. Na vlastní kůži se o tom přesvědčí parta přátel, kteří nevědomky otevřou duchovní portál na odlehlém ostrově, který dříve sloužil jako vojenská základna. Tahle povedená partička se rozhodla, že je to ideální místo na pořádání párty. Od zábavy se ale rychle přesuneme k prověřování záhad v kůži Alex. Skrz onen portál můžete nahlédnout do tragické minulosti tohoto ostrova. Zároveň skrz něj ale přichází i zrůdnosti, které hodlají vyřídit cokoliv, co se jim postaví do cesty. Jak se s nimi vypořádáte, je čistě na vás. Příběh Oxenfree se větví s každým vašim rozhodnutím. Není to jen o střetech s nadpřirozenem. Budete řešit také osobní spory s ostatními či zažehnávat krize. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 8 908 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Night School Studio

Vývojář: Night School Studio

Datum vydání: 14. 1. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 3 / 25 The Case of the Golden Idol Práce detektiva může být řádně náročná. Obzvlášť pokud narazíte na případ 12 sériových vražd, které se odehrály v uplynulých 40 letech. Na první pohled spolu tato záhadná úmrtí nesouvisí. Od toho jste tady vy, abyste odhalili všechny souvislosti a nakonec se dopátrali skutečného viníka. Příběh se odehrává v 18. století v okolí rodiny aristokratů, kterou spousta lidí považuje za prokletou kvůli událostem, které doprovázejí úmrtí jejích členů. Kromě ohledávání důkazů vás čekají rozhovory s podezřelými a doplňování zápisků tak, aby dohromady dávaly smysl. To vše v ručně vytvořeném prostředí, které rozhodně není jen tradiční pixelart. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 6 130 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Godot

Vydavatel: Playstack

Vývojář: Color Gray Games

Datum vydání: 13. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 4 / 25 Dreamfall: The Longest Journey Mohlo by se zdát, že příběhovky z rozvětvenými linkami jsou výdobytkem posledních pár generací. Ve skutečnosti ale hry, ve kterých mají hráčovy činy velkou váhu, vznikaly už dřív. Jasným důkazem toho je právě Dreamfall, ve kterém se podíváme do 23. století, v roli mladé slečny, která se shodou náhod dostane k velké konspiraci zahrnující sny, magii, vědu a možné zničení světa. Pustíme se tedy do rozkrývání všech tajemství. V průběhu hry se vystřídají rovnou tři hratelné postavy, přičemž každá z nich má odlišné vlastnosti a hlavně jiný pohled na svět. Není to ale jen o různých postavách. Uvidíme navíc i odlišné světy. Kromě futuristické podoby Země se podíváme i do fantasy říše Arcadia. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 974 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox, Xbox 360

Žánry: adventura, puzzle, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Shark 3D

Vydavatel: Funcom

Vývojář: Funcom

Datum vydání: 17. 4. 2006 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 5 / 25 Lost in Play Občas už je násilí a akce ve hrách moc, a tak není od věci odpočinout si u klidné pohádky. V Lost in Play se podíváme do snů bratra a sestry, kteří se snaží najít cestu domů. Při cestě dětskou představivostí narazíte na roztodivné bytosti. Z některých se stanou přátelé, jiným byste se raději měli vyhnout obloukem. Hlavní náplní hry jsou hádanky. Lost in Play je plné záhad a hlavolamů, které často přebírají motivy známých příběhů. Vytahování legendárního meče zabodnutého v kameni je jen jedním z nich. Výhodou Lost in Play je, že ji pochopí každý bez ohledu na znalost jazyka. Autoři využívají podobného způsobu vyprávění jako české studio Amanita Design. Postavy se dorozumívají hlavně posunky a náznaky. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 5 176 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: HappyJuice Games

Vývojář: HappyJuice Games

Datum vydání: 10. 8. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 6 / 25 Detroit: Become Human S nedávným boomem okolo umělé inteligence je tahle příběhovka od studia Quantic Dream ještě o něco relevantnější. Vydáváme se do budoucnosti, kde byste si androidy mohli na první pohled splést se skutečnými lidmi. Prožijeme si příběhy celkem tří z nich. Prvním je Connor, detektivní android, se kterým se zapojíme do vyšetřování případů a je hlavně na našich rozhodnutích a včasných reakcích, jak to s nimi nakonec dopadne. Vedle toho je tady Kara, androidka v domácnosti, která se stará o dům svého majitele a jeho dcery. Rodina to není ale ani zdaleka ideální. Spolu s Karou se tak musíte rozhodnout, jestli s touhle nepříjemnou situací budete něco dělat. Do třetice je hratelnou postavou Markus, revolucionář, který se snaží vydobýt lepší podmínky pro androidy a zároveň omezit utlačování ze strany lidí. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 117 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 103 842 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Quantic Dream

Datum vydání: 25. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic Detroit Become Human: co stojí svoboda? (recenze)

Pokračování 7 / 25 Deponia: The Complete Journey Planeta Deponia neprožívá zrovna nejlepší časy. Celá je zaneřáděná odpadem a čistou vodu najdete leda zázrakem. V tomhle binci si prožijeme příběh s Rufusem, který se snaží utéct za lepším životem. Jeho cílem je Elysium, vznášející se město, jehož obyvatelé žijí bez starostí a s dostatkem všech důležitých věcí. Úkol to je ale nelehký i pro tak vynalézavého jedince, jako je Rufus. The Complete Journey dává dohromady první tři díly této série klasických adventur. Je to tedy poměrně macaté dobrodružství na pár desítek hodin. Pokud chcete vidět, jaký byl Rufusův finální osud, tak musíte zamířit i k pokračování Deponia Doomsday. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 3 139 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Daedalic Entertainment

Vývojář: Daedalic Entertainment

Datum vydání: 8. 7. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 8 / 25 Syberia Kate Walker je mladá ambiciózní právnička z New Yorku. Vypadá to, že prodej staré továrny kdesi v Alpách pro ni bude jen rutinní záležitostí a bude se rychle moci vrátit z Evropy domů. Místo toho ji ale čeká cestování různými částmi našeho kontinentu, kde potká spoustu velmi dobře napsaných postav. Ještě aby ne, když za vznikem celé značky stojí Benoît Sokal. Postupně se dostaneme až na východ Ruska, abychom se dopátrali pravdy a odhalili tajemství Syberie. Není to cesta jen po světě, ale zapojí se i různé časové linky, které děj propojují dohromady tak, aby do sebe vše zapadalo. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 3 356 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, DS, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Virtools Engine

Vydavatel: The Adventure Company

Vývojář: Microids

Datum vydání: 1. 9. 2002 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, App Store

Pokračování 9 / 25 Full Throttle Remastered Tahle motorkářská adventura je dalším z klenotů studia LucasArts. Původně vyšla v roce 1995, ale díky remasterované verzi si ji podobně jako první Monkey Island můžete projít v moderní grafice. Příběh Bena Throttlea je sice krátký, ale díky jeho humoru a skvěle zpracovaným hádankám nebudete litovat. Remaster vám navíc umožňuje kdykoliv přepínat mezi originální a vylepšenou podobou. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 2 096 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, iOS

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 18. 4. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG, App Store

Pokračování 10 / 25 Sam & Max Save the World Remastered V minulém desetiletí se Sam a Max objevili na herním trhu hned několikrát. Mají za sebou sérii klasických point’n’click adventur, mezi které patří i výtvory od studia Telltale Games. Kromě VR odnože jsme tuto dvojici už pěknou řádku let neviděli, ale to se změnilo. První série epizod od Telltale se dočkala remasteru. Kromě ostřejších textur se můžete těšit i na vyšší rozlišení. Příběh ale zůstává stále stejný. Nejprve to vypadá jako typický den v detektivní kanceláři, ale zanedlouho se dvojice hlavních představitelů pustí do řešení nového případu. Zní jako naprostá banalita, ale postupně se rozroste v něco mnohem většího. V dobrodružství této dvojice pak můžete pokračovat v nedávných remasterech dalších dílů. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 1 301 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Skunkape Games

Vývojář: Skunkape Games

Datum vydání: 2. 12. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 11 / 25 Broken Age Vella a Shay se dostávají do podezřele podobných situací. Problém ale je, že každý z nich žije v jiném světě. Během hraní můžete volně přepínat mezi každým z nich a ovlivňovat tak životy obou hlavních protagonistů zároveň. Celá hra navíc vypadá na pohled fantasticky nejen díky ručně vytvořeným animacím. Během hraní uslyšíte hlasy hvězdných herců jako je Ellijah Wood, Masasa Mayo nebo Jack Black. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 4 416 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Moai

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 28. 4. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Pokračování 12 / 25 Immortality Marissa Marcel byla vycházející hvězdou mezi herečkami na přelomu 60. a 70. let minulého století. Natočila tři filmy, ale ani jeden nakonec nedorazil na stříbrná plátna. Herečka totiž beze stopy zmizela. Na nás nyní je prozkoumat dostupné nahrávky a dopátrat se toho, jaký ve skutečnosti byl osud herečky. Za Immortality stojí Sam Barlow, který stejně jako v Her Story i tentokrát ve hře využívá záběry s živými herci. Jeho detektivní příběh, kdy musíte v nikdy nevydaných filmech hledat každý detail, který by mohl znamenat posun ve vyšetřování, si vysloužil řadu ocenění. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 1 361 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, hra point-and-click, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Half Mermaid

Vývojář: Sam Barlow

Datum vydání: 30. 8. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 13 / 25 Polda 7 Polda 7 je pokračování legendární série humorných point-and-click adventur. Pankrác se tentokrát vydává po tajemné záhadě objevení mimozemšťanů v Anglii, což souviselo se zmizením lidských šatů. Přednostmi hry je zejména příjemný český absurdní humor a jednoduché a komické hádanky. Adventura se moc nezměnila, což však fanouškům série nebude vadit. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 452 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC, iOS, Android

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Zima sofware

Vývojář: Zima sofware

Datum vydání: 14. 4. 2022 Digitální distribuce: Steam, App Store, Google Play

Pokračování 14 / 25 Life is Strange Dechberoucí adventura od kanadského Dontmod Entertainment sleduje příběh Max Caulfield. Ta by žila relativně běžný studentský život, kdyby do něj nevstoupila její dávná kamarádka Chloe a Max nezískala schopnost vracet čas. Vývojáři brilantně využili manipulaci s časem, aby příběh lákal zkoumáním odlišných možností. Zejména je ale lidský s komplexně propracovanými postavami, kdy žádná není černobílá. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 165 611 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: DONTNOD Entertainment

Datum vydání: 20. 10. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 15 / 25 The Wolf Among Us Založeno na vynikající sérii komiksů Fables od Billa Willinghama, The Wolf Among Us je temné a často kruté dobrodružství, ve kterém se nachází postavy z pohádek a legend. Adventura od Telltale Games vás vezme do roku 1986, kdy mnohé postavy z mýtů a legend utíkají do koloniální Ameriky z The Homelands před krutým tyranem známým jako Adversary. Hra vyniká zejména dospělým příběhem, který se odvíjí na základě vašich voleb. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 27 346 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Telltale Tool

Vydavatel: Telltale Games

Vývojář: Telltale Games

Datum vydání: 11. 10. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 16 / 25 Grim Fandango Remastered Něco zvláštního se děje ve světě mrtvých. Ve hře se stanete Mannym Calaverou, cestovním agentem oddělení smrti, který prodává luxusní zboží duším na jejich čtyřleté cestě na věčný odpočinek. V ráji se však odehrávají nějaké problémy. Kultovní adventura od LucasArts vyniká zejména originalitou a příjemným humorem. Pomozte Mannymu odhalit záhadu a prošetřit záhadnou konspiraci. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 6 089 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 27. 1. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Pokračování 17 / 25 Machinarium Ve světě obývaném pouze roboty se Josef snaží dokázat, že ještě nepatří do starého železa. S vaší pomocí se pokusí najít cestu zpět a překonat všechny nástrahy, které si pro něj Bratrstvo černé čepice přichystalo. Kromě toho vás čeká také záchrana jeho přítelkyně Berty. Machinarium je tradiční adventurou studia Amanita Design. Kromě nádherně zpracovaného prostředí nechybí ani jejich typický styl vyprávění příběhu, kdy se postavy mezi sebou dorozumívají pouze posunky a žvatláním. Pochopí ho tedy každý hráč bez ohledu na to, jakým jazykem mluví. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 12 200 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Herní engine: Adobe Flash Player

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 16. 10. 2009 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 18 / 25 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series Založeno na sérii komiksů od Roberta Kirkmana, The Walking Dead od studia Telltale vás přenese do světa po zničující zombie apokalypse. V první sezóně hrajete za Lee Everetta, usvědčeného zločince, kterému dává zombie svět novou šanci na život, zatímco vás doprovází sirotek Clementine. Hra vyniká zejména temným příběhem, který se odvíjí od vašich voleb a pozdější sezóny příběh a osudy postav ještě rozvíjí. Tento definitivní balík obsahuje celou sérii se všíím všudy. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 14 561 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Skybound Games

Vývojář: Telltale Games Skybound Games

Datum vydání: 10. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 19 / 25 CHUCHEL Komediální hra od českého Amanita Design zkoumá příběh oranžového chuchvalce chlupů, který se snaží získat třešničku. Tu mu však příšerky ve světě nebo jeho fialový kamarád Kekel neustále odsouvají pryč. Ve hře řešíte jednoduché logické hádanky, poperete se s pár minihrami, ale hlavně se zasmějete u příjemného nevinného humoru. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 2 999 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 7. 3. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 20 / 25 Day of the Tentacle Remastered Zmutované fialové chapadlo vytvořené Dr. Fredem se chystá ovládnout svět. Pouze vy ho můžete zastavit. Zábavná point-and-click adventura vydaná LucasArts nabízí příjemný sci-fi příběh s líbeznou stylizací. Dokážete si najít nové přátele a s jejich pomocí chapadlo zastavit? Hodnocení recenzentů: 86 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 3 141 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, iOS

Žánry: adventura, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 21. 3. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Pokračování 21 / 25 Thimbleweed Park Příběh dvou federálních agentů, kteří mají vyšetřit mrtvé tělo nalezené v řece nedaleko města. Vyšetřování se následně trochu zamotá. Vynikající adventura exceluje zejména atmosférou a prostředím a stává se ideální volbou pro nadšené detektivy. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 3 222 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Terrible Toybox

Vývojář: Ron Gilbert and Gary Winnick

Datum vydání: 30. 3. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 22 / 25 Broken Sword 5: The Serpents' Curse Kultovní série adventur Broken Sword rozhodně nezklame žádného fanouška detektivek. George Stobbard a Nico Collard vyšetřují záhadu maskovaného muže, které ukradl obraz La Maledicció a zavraždil majitele galerie. Oba se na vyšetřování dívají trochu jinak, ale mají stejný cíl. Rozlousknout záhadu a rozkrýt konspiraci, která je za ní ukrytá. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 1 713 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, hra point-and-click, puzzle, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Virtual Theatre

Vydavatel: Revolution Software

Vývojář: Revolution Software

Datum vydání: 17. 4. 2014 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store, Google Play

Pokračování 23 / 25 I Have No Mouth, and I Must Scream Velmi zajímavá adventura odehrávající se v budoucnosti, kde superpočítač AM (Allied Mastercomputer) vyhladil Zemi a nyní pro své pobavení mučí 5 lidí. Ti neustále dokola prožívají své životní trauma. Ve hře projdete příběh celé pětice a dostanete možnost pomoci jim se se svou minulostí vyrovnat. Psychologická až hororová point-and-click adventura bere v potaz hráčova rozhodnutí, která se projeví na odlišném konci. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 1 958 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: adventura, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: SAGA

Vydavatel: Cyberdreams

Vývojář: Cyberdreams

Datum vydání: 31. 10. 1995 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 24 / 25 Until Dawn Skvělý novodobý horor od studia Supermassive Games vyprávějící příběh 8 teenagerů, kteří se vydali na dovolenou na chatu v horách. A zde po nich půjde vrah. Celkem klasický hororový příběh nevyniká pouze svou atmosférou, ale hlavně promyšleným systémem, kdy každá volba má nějaký dopad. Podle vašeho hraní se postavy budou nesnášet nebo mít rády, umírat nebo přežívat, a to vše určí konec příběhu. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 105 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 3 981 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 25. 8. 2015

Pokračování 25 / 25 Posel smrti Britský šlechtic Samuel Gordon se po dvanácti letech vrací do své rodné země. Ve svém panství Black Mirror se snaží najít důkazy o tom, že předčasná smrt jeho předka Williama Gordona nebyla jen nešťastná náhoda. Po nalezení jeho osobního deníku a zjištění, že to není v těchto krajích jediná záhadná smrt, se dává do vyšetřování záhad týkajících se nejen rodiny Gordonů. Posel smrti je klasickou point'n'click adventurou, ve které kromě hodin konverzací postav řešíte logické hádanky. Ve hře nechybí kompletní český překlad včetně dabingu, kde zazní hlasy herců jako je Michal Dlouhý, Radoslav Brzobohatý nebo Květa Fialová. Po prvním díle následovaly ještě dva další, ale jejich tvorby se místo českých Future Games ujalo německé studio Cranberry Productions. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 992 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: AGDS (Advanced Graphic Development System)

Vydavatel: The Adventure Company

Vývojář: Future Games

Datum vydání: 20. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se