Nejlepší akční adventury. Black Myth: Wukong, lov pokladů v Uncharted a další nestárnoucí hity

Strhující příběhy, nádherné světy i řešení zapeklitých hádanek. To vše v sobě kombinuje žánr akčních adventur, ze kterého jsme pro vás vybrali to nejlepší.



1 / 25



Banishers: Ghosts of New Eden Občas se stane, že duch člověka po jeho smrti nenajde cestu na onen svět a zůstane uvězněný mezi lidmi. Od toho jsou tady vymítači, kteří se v takových případech vydávají do akce a duchů se zbaví, aby nenapáchali žádné zlo. Náš příběh začíná v roce 1695 s párem protagonistů. Antea ale po nepovedeném vymítání podlehne zraněním a sama se stane duchem. Společně s jejím milovaným Redem pak hledají způsob, jak pokračovat ve svém poslání. V divokých krajích Severní Ameriky se to duchy jen hemží. I když by se Anteinu osudu nejraději oba hrdinové vyhnuli, poskytuje jim značnou výhodu. Antea může v duchovní formě využívat nadpřirozených schopností, zatímco Red stále zastane roli neohroženého lidského bojovníka. Hledání způsobu, jak se s touto situací vypořádat, je provede různými krajinami, kde potkají řadu zajímavých postav s emotivními příběhy. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 2 942 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Focus Entertainment

Vývojář: DONTNOD Entertainment

Datum vydání: 13. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Banishers: Ghosts of New Eden. Emocionální horská dráha vztahu mezi duchem a člověkem

Pokračování 2 / 25 Black Myth: Wukong Klasický příběh čínské literatury Putování na západ odvyprávěný zase trochu jinak. Black Myth: Wukong při vydání bořil všemožné žebříčky prodejů i zájmu hráčů a není se čemu divit, protože je to výborná akční mlátička. Wukong vyráží na cestu, jejíž cílem má být samotné osvícení. Nestačí ale ještě ani pořádně vyrazit a už se mu do cesty pletou obří nepřátelé, kteří ho nehodlají pustit dál bez tuhého souboje. Wukong stylem hraní připomene například novodobý God of War nebo Devil May Cry. Zároveň si půjčuje pár nápadů z tvorby studia FromSoftware. Čas budete trávit hlavně bojováním s bossy, kterých je ve hře přes stovku. Vždy si s nimi musíte poradit s pomocí Wukongovi hole. Kromě ní může v boji využívat jako zbraň transformace do podoby nepřátel, které se mu podařilo porazit. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 667 386 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Game Science

Vývojář: Game Science

Datum vydání: 19. 8. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Black Myth: Wukong. Putování skrz čínskou mytologii netrhá rekordy bezdůvodně

Pokračování 3 / 25 Like a Dragon: Ishin! Vracíme se do 60. let 19. století. I když můžete poznávat známé tváře ze série Yakuza, tady jsou úplně někým jiným. V hlavní roli je osamělý samuraj Sakamoto Rjóma, který se snaží najít vraha svého otce a dosáhnout spravedlnosti. Sám je obviněn z vraždy, a tak prohledává Kjóto skrz na skrz, aby se dopátral pravdy. Éra samurajů se blíží ke konci, a tak je pátrání o něco složitější. Sakamoto se přímo zasadí o její konec a svými činy ovlivní budoucí vývoj Japonska. Stejně jako v originálu jsou hlavní náplní hry akční souboje, ve kterých vytáhnete na nepřítele nejen katanu, ale také svůj plně naládovaný revolver. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 80 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 3 626 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Sega

Vývojář: Ryu ga Gotoku Studios

Datum vydání: 21. 2. 2023 Digitální distribuce: Steam Recenze hry Like a Dragon: Ishin. Buďte svědky konce samurajské éry ve feudálním Japonsku

Pokračování 4 / 25 Uncharted: Legacy of Thieves Collection Příběhy lovce pokladů Nathana Drakea provázejí konzole od Sony už několik generací. Jeho poslední dobrodružství se dostala ale i i na PC právě v kolekci Legacy of Thieves. Tím hlavním je tady Uncharted 4: A Thief's End, kde se společně s Nathanovým bratrem, který byl doposud považovaný za mrtvého, vydáváme hledat ztracený pirátský poklad nedozírné hodnoty. Vedle toho kolekce obsahuje menší samostatný titul Uncharted: Lost Legacy, kde se ujmula hlavní role Chloe Frazer. Ta se společně s Nadine Ross snaží najít Ganéšův kel. Spolupráce je to dosti nečekaná vzhledem k tomu, že si ještě nedávno obě dámy šly po krku. I tohle je ale skvělý dobrodružný zážitek, jak se na sérii Uncharted sluší a patří. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 84 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 14 772 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Naughty Dog Engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 28. 1. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze PC verze hry Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Dobrodružná výprava stále zabaví

Pokračování 5 / 25 Hogwarts Legacy Kouzelnické RPG ze světa Harryho Pottera okamžitě oslavilo úspěch díky skvěle zachycené atmosféře Bradavic a jejich okolí. Do jedné ze čtyř kolejí se přidáte jako začínající student pátého ročníku, který má unikátní schopnost vidět a ovládat prastarou magii, kterou má řada kouzelníků už dávno za ztracenou. Hlavním záporákem je Ranrok, který chystá vzpouru skřetů proti kouzelníkům. Příběh na první dobrou nezní tak špatně, ale je docela plytký a kvůli natahování se postupně hratelnost Hogwarts Legacy stává repetitivní. Pro fanoušky Harryho Pottera je to ale tak či tak povinnost. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 102 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 203 475 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Avalanche Software Portkey Games

Datum vydání: 7. 2. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 6 / 25 Marvel's Spider-Man Remastered Spider-Man už je superhrdinou nějaký pátek, ale stále se objevují noví a noví záporáci. Pokoj mu nedají ale ani staří známí, a tak v ulicích New Yorku i v tomto příběhu narazíte třeba na Rhina, Electra nebo Vultura. Hlavní tváří je ale tentokrát Mr. Negative, kterého jste doposud mohli znát jen z komiksů. Je radost pohupovat se na pavučinách městem. Insomniac Games zvládli zpracovat Spider-Mana naprosto perfektně. Není se tedy čemu divit, že i po několika letech je Marvel's Spider-Man jednou z nejlepších her podle superhrdinských komiksů. Kromě základního příběhu nesmíme zapomínat ani na rozšíření City That Never Sleeps, ve kterém odhalíme, co má za lubem Black Cat. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 70 843 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Insomniac Engine v.4.0

Vydavatel: PlayStation PC

Vývojář: Nixxes Software

Datum vydání: 12. 8. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze PC verze Marvel's Spider-Man Remastered. Konečně můžeme metat pavučiny i mimo PS

Pokračování 7 / 25 Stray V tajemném kyberpunkovém městě prosvíceném neony jste ztraceni bez rodiny. Musíte přežít jako toulavá kočka a překonat nástrahy zdejších temných uliček. Obyvateli města jsou hlavně droidi a další stvoření, která mají ke člověku docela daleko. V jednom z nich ale najdete spojence. Společnost vám bude dělat malý létající droid B12, který vám podá pomocnou ruku během nebezpečných situací. I když hrajete za obyčejnou kočku, tak ne každý je nadšený z toho, že se touláte jeho obydlím nebo částmi města, kde nemá nikdo co dělat. Abyste se takových situací vyvarovali, musíte na to jít pěkně potichu. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 106 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 129 680 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: BlueTwelve Studio

Datum vydání: 19. 7. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 8 / 25 Ghost of Tsushima: Director's Cut Píše se rok 1274. Samurajové jsou stále neohroženými obránci Japonska. Jejich život se ale obrátí naruby se začátkem mongolské invaze, která se jako první přežene přes ostrov Cušima. Bez větších problémů se jim díky velkému přečíslení podařilo prolomit jeho obranu a na své misi neuspěl ani Džin Sakai, hrdina našeho příběhu. Ještě ale existuje naděje. Samurajové se drželi striktního kodexu. Džin je ale na své misi odhodlaný vzdát se svých zásad, aby Cušimu dostal zpět do rukou japonských bojovníků. Stane se duchem, který využívá nečistých praktik a plížení, nebo si to nakráčí přímo k nepříteli a vyzve ho na čestný souboj? To už záleží na vás, jak ke hraní přistoupíte. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 27 914 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Sucker Punch

Datum vydání: 20. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 9 / 25 Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 572 462 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze)

Pokračování 10 / 25 Star Wars Jedi: Fallen Order Za dobu herní historie vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů. Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 127 931 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 15. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic Star Wars Jedi: Fallen Order - Návrat Jediho ve vší parádě | Recenze

Pokračování 11 / 25 Rise of the Tomb Raider Lara Croft se v roce 2013 vrátila do herního světa s novou trilogií. Rise of the Tomb Raider jakožto její druhý díl se povedl ze všech nejlépe. Lara si tentokrát brousí zuby na odhalení tajemství Kiteže, což je ztracené město z ruských legend. Na stopě jeho nalezení ale není sama. V patách má organizaci Trinity, která se nestará o to, jakým způsobem se dostane ke kýženému cíli. Zatímco dříve byl Tomb Raider hlavně o přestřelkách s nepřáteli, tady se Lara musí vypořádat i se samotným prostředím. Zdrojů nemá mnoho, a tak musí využívat vše, co jí přijde pod ruku. Samozřejmě nechybí ani hrobky s hádankami, jejíchž vyřešením se dostanete k nablýskaným pokladům. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 103 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 103 466 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Foundation Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Crystal Dynamics

Datum vydání: 10. 11. 2015 Digitální distribuce: Steam Rise of the Tomb Raider: jak se to má dělat (PC recenze)

Pokračování 12 / 25 Assassin's Creed IV: Black Flag Ze série Assassin's Creed bychom dokázali vybrat hned několik her, ale Black Flag je více než pro fanoušky asasínů spíše pro milovníky pirátské tematiky. V tropickém Karibiku konflikt mezi skrytými zabijáky a zlomyslnými templáři probíhá pouze na pozadí a pozornost si uzmuly konflikty mezi pirátskými posádkami a zdejšími mocnostmi. Do bitevní vřavy se zapojíte v roli Edwarda Kenwaye, který se v roce 1715 shodou náhod stane kapitánem lodi a jedním z pirátů, kteří chtějí pro nebojácné mořeplavce vybudovat svobodnou zemi. Čeká vás prozkoumávání zdejších vod, lodní bitvy, honičky na souši i hledání potopených pokladů. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 36 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 59 682 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Wii U

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: AnvilNext

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft

Datum vydání: 29. 10. 2013 Digitální distribuce: Steam Assassin’s Creed IV: Black Flag – Pina Colada s příchutí prachu (recenze)

Pokračování 13 / 25 Batman: Arkham Knight Vůbec poprvé Batman může využívat i batmobil, který má design vytvořený speciálně pro hru. Stejně tak se tady setkáte i s originálním záporákem. Arkham Knight se poprvé objevil právě v této hře. Později se ale ukázal i v Batmanových komiksech. Musíte přijít na to, kdo tento záhadný žoldák je. Není ale jediný, kdo se Batmanovi postaví do cesty. Nechybí ani staří známí jako Scarecrow, Harley Quinn nebo Penguin. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 86 704 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Rocksteady Studios

Datum vydání: 23. 6. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Batman: Arkham Knight - nejakčnější akce (recenze)

Pokračování 14 / 25 Horizon Zero Dawn Dřívější exkluzivita pro PlayStation 4 se stala hitem i na PC. Příběh Aloy nás zavede do post-apokalyptického světa, ve kterém si příroda vzala zpět to, co jí patří. Lidstvu se podařilo přežít, ale nedaří se mu tak dobře jako předtím. Populace je rozdělena na kmeny s vlastními pravidly a tradicemi. I když to podle oblečení postav může vypadat tak, že se Horizon odehrává ve minulosti, tak opak je pravdou. Aloy narazí na spoustu moderních vychytávek a zavítá i do ruin, které tady zbyly po naší civilizaci. V příběhu se ale řeší hlavně zdejší monstra. Místo jelenů a zajíců po lesích pobíhají mechanické potvory, které z neznámého důvodu začaly běsnit. Je tedy na Aloy aby zjistila, co stojí za jejich nákazou. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 124 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 12 941 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Guerrilla

Datum vydání: 28. 2. 2017 Horizon: Zero Dawn – Zaklínač v Jurském Parku (recenze)

Pokračování 15 / 25 God of War Kratos se změnil a zestárnul, ale stále má dost energie na to, aby si to rozdal v pěstním souboji se samotnými bohy. Tentokrát se mu do cesty nepostaví božstva Olympu. Moc jich po předchozích třech dílech už nezbylo, a tak se Kratos vydal na sever. I když se snaží žít poklidným životem, stejně je zavlečen do božských sporů. Přitom jediné, o co mu jde, je splnit poslední přání jeho ženy. Na této cestě není sám. Po boku mu stojí jeho syn Atreus, se kterým se snaží sblížit, ale moc se mu to nedaří. Nakonec Kratos zjistí, že je situace komplikovanější, než se na první pohled zdá. Než se ale dostane k cíli, musí se vypořádat s nepřáteli z různých světů, do kterých se díky Bifröstu sám podívá. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 131 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 99 570 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 20. 4. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG God of War: severská výprava (recenze)

Pokračování 16 / 25 A Plague Tale: Innocence Existuje spousta historických období, které by se hodily pro herní zpracování. Studio Asobo si pro tu svoji vybralo rok 1349, kdy ve Francii řádila morová epidemie a ulice byly doslova zaplaveny nakaženými krysami. V hlavní roli nejsou krysy, ale dvojice sourozenců - Hugo a Amicia. I v tomto těžkém období se jejich rodině daří bez problému přežívat. Tedy až do chvíle, než na jejich dveře zaklepe inkvizice. Společně se vydávají na útěk a zažívají doposud nejtěžší chvíle svého života. Musí se nejen vyhýbat hordám krys, ale také dávat pozor na to, komu mohou věřit a kterým obyvatelům se raději vyhnout obloukem. Amicia navíc jako starší ze sourozenců musí dávat pozor na svého malého brášku, takže kvůli tomu je na ni ještě větší nátlak. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 52 206 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Zouna

Vydavatel: Focus Home Interactive

Vývojář: Asobo Studio

Datum vydání: 14. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG A Plague Tale: Innocence - překvapení roku? (recenze)

Pokračování 17 / 25 Kena: Bridge of Spirits Po smrti člověka se jeho duše vydává na onen svět. Ne každá ale zvládne tuto cestu sama. Od toho jsou tady průvodci duší, mezi které patří i naše hlavní hrdinka Kena. Toto mystické umění zdědila po svém otci a míří do horské svatyně. Cestou ale narazí na vylidněnou vesnici, kterou z velké části pokrývá temnota. S odkrýváním osudů jejich obyvatel se Kena snaží pomoci i jejich duším, které jsou stále připoutány k tomuto světu. Čeká vás průchod kouzelným prostředím, za které by se nemusela stydět ani ta největší herní studia. Příběhové filmečky pak působí jako by šlo o úryvky z regulérního animáku. Studio Ember Lab se před hrami soustředilo právě na animaci, takže není divu, že se jim v tomhle ohledu Kena tak vydařila. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 12 978 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Emberlab

Vývojář: Emberlab

Datum vydání: 21. 9. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Kena: Bridge of Spirits. Pohádka, na kterou se vyplatilo počkat

Pokračování 18 / 25 Marvel's Guardians of the Galaxy Po neúspěchu s Avengers byli herní Strážci galaxie velmi příjemným překvapením. Do rukou se vám nedostane nikdo jiný než Star-Lord, který vede svoji posádku čítající Groota, Rocketa, Gamoru a Draxe. Shodou okolností zase jednou nastala situace, kdy hrozí konec celého vesmíru. Strážci galaxie s tím rozhodně nemají nic společného, ale nijak se neostýchají zapojit se do pokusu o jeho záchranu. To znamená, že se budete muset vypořádat se spoustou vesmírných potvor a navštívit nejednu mimozemskou rasu. To všechno za doprovodu výborné hudby z 80. let minulého století, která Star-Lordovi nepřestává znít v uších. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 105 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 27 837 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Dawn Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Eidos Montreal

Datum vydání: 26. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Marvel's Guardians of the Galaxy. Trefa do černého

Pokračování 19 / 25 Days Gone Naděje umírá poslední. Tímhle heslem se řídí Deacon St. John, který se snaží přežít ve světě sužovaném nákazou měnící nejen lidi na nemyslící monstra. Už je to dlouho, co se on a jeho žena rozdělili, ale stále věří tomu, že se jednoho dne opět sejdou. Nyní má ale i jiné starosti. Jelikož není moc bezpečných míst, je raději stále v pohybu se svojí věrnou motorkou, o kterou se musí náležitě starat. Nebezpečí pro něj nepředstavují jen hordy nakažených, ale nelze věřit ani každému přeživšímu. Ani zdejší fauna viru neunikla. Na zmutovaná zvířata si musí dávat velký pozor. Vlci nemají problém doběhnout motorku v plné rychlosti a medvěd omotaný ostnatým drátem vás nenechá jen tak v klidu odejít. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 62 634 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sony Bend

Datum vydání: 26. 4. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Days Gone: hutný survival, který vás chytne (recenze)

Pokračování 20 / 25 Control Jste v práci první den a hned se všechno začne hroutit. To je scénář Jesse Faden, která je nováčkem na federálním úřadu pro kontrolu. Rychle pozná, že tady něco není v pořádku. Úřad napadla neznámá síla, jejíž záměry jsou nejasné. Jesse naštěstí ale sama ovládá schopnosti, díky kterým se s nečekaným problémem může vypořádat. S postupným prozkoumáváním prostor úřadu odkryjete jeho temná tajemství. Neobejde se to bez akčních přestřelek, ve kterých kromě klasických zbraní využijete třeba telekinezi. Můžete tak cokoliv kolem sebe proměnit ve smrtící zbraň. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 35 381 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Northlight Engine

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 8. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic Control: pecka mezi oči | Recenze

Pokračování 21 / 25 Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition Už jsou to celá staletí, co je planeta Hyllis napadána mimozemskou rasou. Vláda se nezvládá vypořádat s rebelskými útoky, a tak zdejší obyvatelé postupně ztrácí důvěru. Najdou se ale i tací, kteří se proti nebezpečí chtějí postavit a zjistit, co za neustálou agresí stojí. Do této kategorie spadá i reportérka Jade, která se vydává hledat pravdu o tom, jaké jsou skutečné záměry vlády. Není to zrovna bezpečný životní styl, takže se o sebe musí umět sama postarat. Kromě foťáku to naštěstí skvěle umí také s holí dai-jo, kterou bude muset vytáhnout proti spoustě mimozemských nepřátel a cestu jí stíží také prostorové hádanky. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 737 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Jade Engine

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft

Datum vydání: 25. 6. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 22 / 25 Hellblade: Senua's Sacrifice Z období Vikingů jsme hráli už spoustu her, ale málokterá byla tak temná jako Hellblade. V roli zlomené keltské válečnice Senuy se vydáme do samotného vikingského pekla, kde svedeme poslední boj o duši její mrtvé lásky. Musí se tedy probít skrz mytická monstra až k samotné bohyni Hele. Cestu jí ale nestěžují jen nepřátelé, ale i její temné myšlenky. Jen v málokteré akční adventuře je atmosféra tak důležitou součástí hry, jako v Hellblade. Vývojáři při tvorbě spolupracovali s neurology a lidmi, kteří si prošli psychózou a snaží se hráčům navodit pocity, které se takovým lidem odehrávají v hlavě. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 61 727 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Ninja Theory

Vývojář: Ninja Theory

Datum vydání: 8. 8. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 23 / 25 Grand Theft Auto V Ultimátní městská akce a jedna z nejprodávanějších her historie. Páté GTA pokořilo celou řadu milníků a není se ani čemu divit. Rockstar Games se podařilo vytvořit živoucí svět plný aktivit všeho druhu. Od sportů, přes závody až po investování do akcií. V singleplayeru je to všechno zabalené do příběhu se třemi postavami v hlavní roli. Franklin je ve zločineckém byznysu teprve nováček, ale Michael nemá problém mu pomoct se zaučením. Obzvlášť když kvůli problémům spojených s jeho rodinou potřebuje pomoc. Do třetice je tu Trevor, který na první pohled vypadá jako šílenec a dokonce se tak i chová. Přestřelky, vloupačky nebo zruinování konkurenční společnosti. Misí projdete celou řadu, a pokud je vám to málo, můžete zamířit do GTA Online, které je i po letech od původního vydání stále aktivní. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 1 716 420 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, závodní hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 18. 11. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic Trailer na GTA VI je tady. Rockstaru první ukázka unikla, a tak ji sám vydal v předstihu

Pokračování 24 / 25 Middle-earth: Shadow of Mordor Ve světě Pána prstenů se toho událo spoustu ještě před tím, než Frodo mířil s prstenem do Mordoru. Jeden takový příběh vypráví i tato akční adventura od Monolithu, ve které si hlavní roli uzmul hraničář Talion. On i jeho rodina se dostane do rukou Sauronových posluhovačů. Shodou okolností se k němu připoutá duch elfa Celebrimbora, který se podílel na ukování původních prstenů moci. Společně se postaví Sauronovým podřízeným a pomstí se za to, co udělali během nečekaného útoku. Hra využívá systém Nemesis, což znamená, že pokud vás nepřítel zabije, není to naposledy, co se s ním setkáte. Urukové totiž mohou postupovat na vyšší ranky. Pokud vás pak přemůže nepřátelský velitel, tak při příštím střetu upraví taktiku svého boje podle toho, jak jste se chovali při prvním střetu. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 56 299 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: LithTech

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 30. 9. 2014 Digitální distribuce: Steam Middle-earth: Shadow of Mordor – Tolkien by měl radost (recenze)

Pokračování 25 / 25 Sekiro: Shadows Die Twice Oproti ostatním hrám studia FromSoftware se v Sekiru více upustilo od RPG prvků a příběh je vyprávěn přímočaře. Chopíte se role jednorukého samuraje, který má za úkol chránit mladého lorda patřícího do pradávné pokrevní linie. V éře Sengoku se pustíte do brutálního boje, ve kterém proti vám povstanou nejen obyčejní samurajové. I když se Sekiro od předchozí tvorby studia výrazně liší, stále patří mezi náročnější hry, co se obtížnosti týče. Vaší hlavní zbraní i obranou je katana. S přesným načasováním můžete vyblokovat valnou většinu nepřátelských úderů. Pomohou vám ale i udělátka v protéze hlavního hrdiny. I taková drobnost jako rozházení petard může zvrátit průběh boje ve váš prospěch. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 88 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 217 844 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: From Software

Datum vydání: 22. 3. 2019 Digitální distribuce: Steam

