Které Assassin's Creed je nejlepší? Seřadili jsme hlavní díly zabijácké série

I bez DLC je to běh na dlouhou trať. Herní doba hlavního příběhu se pohybuje kolem padesáti hodin. Nejhorší na tom je, že by se Valhalla dala zkrátit klidně na dvacet hodin a o nic bychom nepřišli. Začátek a konec příběhu jsou jediné části, kdy se děje něco zajímavého. Prostředek je prázdný, děj nikam zásadně neposouvá, až to zavání pocitem ztráty času.

Rogue byl díl, který si vzal za cíl představit sérii z templářské perspektivy. Změna úhlu pohledu byla rozhodně zajímavá, ale nejde se zbavit pocitu, že hra nepřinesla nic nového. Vše bylo postaveno na základech Black Flag a je to na ní bezpochyby vidět. Grafická stránka, souboj, parkour i lodní bitvy. Celé to tedy působí spíše jako rozšíření pro Black Flag než jako samostatná hra.

Příběh dvojčat Fryeových o osvobozování Londýna byl solidní. A i když Jacob hrál spíše celou dobu druhé housle a vývoj hodný hlavní postavy dostala jen Evie, nelze říci, že by to nějak vadilo.

Solidní Assassin. Takto by se dalo Syndicate shrnout. Nejednalo se ani o revoluční díl, ale ani o propadák. Zasazení do viktoriánské Anglie zapříčinilo dobré, ale i špatné věci. Tou dobrou je celková atmosféra. Tou horší je pak parkour. Ulice jsou velmi široké, a tedy skákání ze střechy na střechu se občas stávalo nemožným. Ano, alternativou je přeprava na koňském povozu, ale lehce na úkor klasického pohybu po střechách. Nemluvě o vtipných přezdívkách, které kvůli tomuto prvku začaly vznikat, jako bylo například GTA London.

I přes to, že s asasíny měla hra málo společného, byla stále lepší než předchozí případy. Obrovský otevřený svět plný vedlejších úkolů i míst k objevení. Dobře napsané postavy a příběh, který trpěl pouze na to, že byl dlouze natahovaný. Průměrný soubojový systém jako v klasickém RPG. Odstranění skryté čepele bylo lehce kontroverzní, ale není se čemu divit. Není to Assassin, je to RPG z dob peloponéské války.

Gameplay byl mělký, a ano, je to způsobené i tím, že hra vznikla už před pěknou řádkou let. To ale neznamená, že jen z jakési úcty je možné ho umístit výše než například druhý díl, který byl obrovským skokem kupředu. Mise jsou repetitivní, v podstatě děláte stále to samé dokola. Parkour ještě nebyl pořádně vyladěný, a i souboj měl své chyby. Pro představení všech asasínských nástrojů a dovedností dobré, ale ne nejlepší.

Umístění prvního dílu takto nízko na seznamu může být kontroverzní. Ovšem když pomineme nostalgii, tak Assassin's Creed sloužil spíše jako odrazoví můstek, ověření, že nápad i celý koncept má potenciál. To hlavní, co přinesl první díl, byla myšlenka, díky které poté mohly vzniknout právě ty hry, které máme tak rádi.

Poslední přírůstek do série s podtitulem Mirage, původně plánovaný jako rozšíření pro Valhallu, se snažil vrátit ke kořenům. A v mnohém se to opravdu povedlo. Mirage je akční adventurou s důrazem kladeným na stealth. Návrat k městskému prostředí se povedl. Bagdád je okouzlující a jeho domy namačkané na sobě jsou jako parkourové hřiště.

Spíše Connorova cesta za poznáním a zlikvidováním jeho vlastního otce a ostatních templářů, bylo něco, co dodalo hře emoce. Bylo jednoduché se do Connora vžít a prožívat jeho příběh, jako by byl váš vlastní. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na linku odehrávající se v přítomnosti. Cesta Desmonda v tomto díle došla konce a herní pasáže zasazené do přítomnosti byly bezkonkurenčně nejlepší z celé série.

Postavy jsou výborně napsané, téměř všechny jsou svým charakterem zapamatovatelné. Ale nejen ty hlavní. I ty, které potkáte na své cestě jako Connor během vedlejších misí, vás naprosto vtáhnou do zasazení během občanské války v USA. Trojka nepůsobí repetitivně a každá mise má svůj jasný cíl i odůvodnění. Ano, opakují se věci jako odposlouchávání a sledování, ale pokaždé je to trochu jiné, v jiné situaci s jiným rozuzlením. Pohyb a boj nebyly prvky, které by vyzvedly Assassin's Creed III nad ostatní, ale to nijak nemění fakt, že se jedná o zábavnou hru.

Eziův příběh dostal uspokojivé zakončení, jaké si mistr asasín zasloužil. I když se jedná o nejslabší článek Eziovy trilogie, stále se řadí mezi to nejlepší, co série Assassin's Creed nabídla. Nebylo potřeba předělávat souboj ani parkour. Hráči chtěli v kůži Ezia prožít jeho poslední velkou výpravu.

Poslední zastávka z Eziovy trilogie se odehrává v Konstantinopoli. Více než cokoli, Revelations staví na osvědčených herních mechanikách druhého dílu a přidává i něco nového. Do rukou se vám tak dostane třeba čepel s hákem. Tato malá vychytávka skryté čepele umožnila přesun po městě do té doby v nevídaném stylu. Ubisoft udělal i pár přešlapů, jako jsou třeba tower defense vedlejší úkoly, které byly příšerné.

Samotná hratelnost byla skvělá. Souboje jsou pocitově velmi pohlcující a responzivní. Nestávalo se, že postava udělala něco, co byste sami nechtěli. Velká škála zbraní a množství schopností k odemčení v dovednostním stromu přidalo hloubku. Hra se tím pádem více zaměřila na vaši postavu a na to, jak chcete hrát, kam chcete jít a nic už nešlo na úkor vyprávění, které bylo i tak výborně dávkováné. Tento titul se jednoduše povedl a je škoda, že ostatní RPG přírůstky nedosáhly stejných kvalit.

Přímé pokračování druhého dílu opět sleduje příběh Ezia, jehož kroky tentokrát vedou do Říma. Brotherhood převzal od svého předchůdce všechno, co šlo, a každý tenhle aspekt řádně vylepšil. Ezio mohl používat nové zbraně a nástroje, také mohl povolat na pomoc partu lidí, které si sám verboval do asasínského řádu.

Pirátské dobrodružství a kompletní přeměna oproti předchozím dílům, to je Black Flag. Sledujete příběh Edwarda Kenweye, piráta, který náhodou narazil na člena řádu asasínů. Edward je bezpochyby jeden z nejlepších hlavních hrdinů série. Je charismatický jako Ezio a jeho osobnostní rozvoj v průběhu děje je neskutečný. Z piráta lačnícího po penězích se z něj na konci stane moudrý a vděčný muž. Není mnoho postav, které by mi přirostly k srdci tak, jak se to podařilo Edwardovi.

1. Assassin's Creed II

Dostali jsme k tomu nejlepšímu, co může série Assassin's Creed nabídnout. Čekal někdo něco jiného? Já doufám, že ne. Nemá cenu do detailu rozebírat, co hra vylepšila od prvního dílu. Byl to boj, parkour, příběh, vývoj postav, vyprávění, hudba, prostředí... prostě vše, co vás napadne. Hlavní mise byly zábavné, nebyly repetitivní. Nejednalo se pouze o úkol ve stylu "někam jdi a tam někoho zabij". Každá mise nesla střípek Eziova života a cesty. Když k tomu přidáme ještě dobrý souboj a parkour, není co řešit. Jak už jsem zmiňoval, Ezio je nejlepší hlavní postava, kterou kdy série měla. Jeho emotivní cesta od bohatého šlechtice až po nelítostného zabijáka byla jak zábavná, tak hluboká.

I přes své stáří se dvojka drží stále na vrcholu. Je jedno, že dnes máme lepší grafiku nebo animace. Charakter této hry je právě to, co se nepodařilo zopakovat. Může za to samozřejmě i zasazení do renesanční Itálie, kde prozkoumáte Florencii nebo Benátky, každé město se svou vlastní atmosférou a duší.

Assassin's Creed II je jedna z nejlépe zapamatovatelných her vůbec, ta imerze do celého světa, do jejich charakterů. Poprvé jsem ji hrál, když mi bylo osm let a od té doby jsem nezapomněl ani zlomek toho, co se stalo. Ne nadarmo se Ezio stal hlavní tváří celé série, a ne nadarmo je druhý díl označovaný za ten nejlepší.