Které Call of Duty je nejlepší? Seřadili jsme hlavní díly legendární střílečky

Call od Duty debutovalo v roce 2003 a s železnou pravidelnosti dostáváme pod ruce jeden díl ročně. S posledním přídavkem od Activision Blizzard se jich nasbíralo již rovných 20, a tak přišel čas na trochu toho bilancování, který díl série v nás zanechal nejhlubší dojmy a na který s chutí zapomeneme. Níže jsem si dovolil seřadit dvacítku hlavních titulů série Call of Duty od nejhoršího k nejlepšímu, a jelikož porovnáváme díly, které vyšly jako plnohodnotné celky, pominul jsem odbočku Warzone. 20. Call od Duty 3 (2006) Titul, který vyšel pouze na konzole, byl souhrn nedotažených myšlenek. Jednalo se o střílečku, která jen velmi obtížně konkurovala takovým peckám, jako byl Battlefield nebo Rainbow Six: Vegas. Kampaň měla své světlejší momenty, zejména když jste bojovali o holý život pěkně ručně a ubíjeli nepřátele pažbou. Na svoji dobu nevypadala trojka vůbec špatně. Nesla ale pořádné známky uspěchanosti. Taky byla údajně vyprodukována za necelých 8 měsíců a bylo cítit, že je tak trochu násilně vklíněna mezi dvojku a následující pecku v podobě prvního Modern Warfare.

Pokračování 2 / 20 19. Call of Duty: Black Ops 4 (2018) I přesto, že samotné kampaňové mise podsérie Black Ops jsou jedny z nejpopulárnějších v sérii CoD, tak se ve čtvrtém díle autoři z nepochopitelného důvodu vykašlali na kampaň zasazenou do kouzelných 70. let a vydali se cestou hry pro více hráčů v blízké budoucnosti, ale výsledný produkt za mnoho nestál. Příběh byl vyprávěn v multiplayeru, ale nevybavuji si z něho skoro nic. Snad jen momenty, kdy jsem utíkal nadlidskou rychlostí a snažil se vyhnout futureskním specialistům a jejich podivným zbraním. Call of Duty: Black Ops 4: zábavné, ale prázdné (recenze) Co stojí za zmínku je fakt, že se zde objevuje první pokus o Warzone, tehdy nazvaný Blackout. Jedná se o klasický battle royal mód, který byl v budoucnosti mnohem lépe rozpracován do podoby, jakou dnes známe z Warzone 2.0.

Pokračování 3 / 20 18. Call of Duty: Ghosts (2013) Příběh začíná děsivě, když USA již nejsou velmocí a svět je zde vykreslen dosti ponuře. Parádní námět, ale celý příběh hry měl jednu zásadní chybu. Nebyl vůbec zapamatovatelný. Navíc příběhová mise končí s otevřeným koncem. Tohle prostě nemám rád. Dalšími drobnými pozitivy je váš čtyřnohý asistent a třeba mise při obraně vesmírné stanice by se dala vyzdvihnout jako to lepší z daného dílu. Ghosts vlastně poprvé přináší do hry rozšíření pohybů pro hráče, jako skluz a naklánění. Dále pak je zde překonávání překážek znázorněno cut-scénami, které přidávají na dramatičnosti. Call of Duty: Ghosts - jako ohraná deska (recenze) V multiplayeru se objevila poměrně populární vychytávka, tzv. Field Orders, kdy se po první smrti v bitvě nad hráčem objevil speciální úkol/kufřík, který mohli ostatní splnit. Pokud uspěli, byli odměnění, pokud ne, přenechali štafetu ostatním. Bohužel se díl Ghosts s přílišným zájmem u hráčů nesetkal a stal se tak trochu symbolem změny pro vývoj dalších dílů.

Pokračování 4 / 20 17. Call od Duty (2003) Trošku mi to láme srdce, ale nemohu jinak. Call od Duty bylo sice první, ale zdaleka již nepřipomíná to Call of Duty, jak jej známe nyní. S odstupem času musím konstatovat, že se jedná o poměrně jednoduchou střílečku v reáliích 2. světové války, která tehdy běžela na jen lehce vylepšeném Quake 3 enginu. I přes značnou zastaralost hry musím přiznat autorům z Infinity Ward, že položili základy některým součástem CoD, bez kterých bychom si tuto sérii už nedovedli představit. Zjevná snaha o realismus a lidský rozměr války, hlasy známých herců, pohled přes mířidla apod.

Pokračování 5 / 20 16. Call Of Duty: Modern Warfare III (2023) Třetí Modern Warfare je ještě na pár dní nejnovějším dílem série Call of Duty a je po zásluze v nižších patrech žebříčku. Nudný a chabý pokus odkázat na původní Modern Warfare 3 s odbytou příběhovou části nedržel pohromadě, netáhl postavami ani příběhem. Taktéž režim se zombíky se proměnil v putování prázdnou mapou směrem do středu města. Poprvé možná napínavě zábavné, po druhé už opravdová unylost. Ačkoliv graficky úžasná záležitost, která zprostředkovává pocit z moderního válčení opět intenzivněji a realističtěji, uspěchanost ve vývoji a celkový nedostatek novinek jsou zásadní výtkou napříč herní obcí. Modern Warfare III měl být přídavek a ne hra za plnou cenu. Recenze kampaně hry Call of Duty: Modern Warfare III. Příliš uspěchaný závěr příběhové trilogie

Pokračování 6 / 20 15. Call of Duty: Black Ops 3 (2015) Výborný námět příběhu a hvězdné herecké (hlasové) obsazení bylo to nejlepší, co se v jinak nevýrazném díle objevilo. Přidání robotů a kybernetiky do systému hry často působilo přeplácaným dojmem. Závěr se taky příliš nevydařil. I když se hra odehrává v budoucnosti, z nějakého důvodu se ocitnete v bitvě v Ardenách a čelíte hordám zombíků. V multiplayeru se objevují unikátní operátoři, ale celkově je režim pro více hráčů v tomto díle nevýrazný. Kdo nehrál, neprohloupil. Black Ops 3 navíc vycházelo v době, kdy nebyla o futuristické akce žádná nouze, což na přijetí ze strany hráčů také určitě nepřidalo. I přes to se ale v rok svého vydání zařadil mezi desítku nejprodávanějších novinek. Call of Duty: Black Ops 3 – zase sci-fi, zase sranda (recenze)

Pokračování 7 / 20 14. Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Modern Warfare 3 byla první z her CoD od Infinity Ward od doby, co spoluzakladatelé Jason West a Vince Zampella opustili firmu. S sebou si vzali i značnou část vývojářského týmu, která stála za jedničkou a dvojkou. I když předchozí Modern Warfare nepřekonává, byla na tom trojka stále dobře. Je s podivem, jak dobře vlastně Modern Warfare 3 dopadl, když vezmete v potaz bouřlivé pozadí uvnitř společnosti. MW3 jen šikovně navazuje na velmi zdařilou dvojku, a to poprvé včetně hratelného teroristického útoku na civilisty, jež se dal přeskočit. Konec série Modern Warfare hrálo mnoho hráčů hlavně proto, aby se dozvěděli, jak to nakonec dopadne s bohorovným kapitánem Pricem a jeho kumpány. Call of Duty: Modern Warfare 3 - střílečka podle šablony (recenze) V tomto díle je multiplayer vcelku průměrnou záležitosti a je cítit, že MW 3 bylo vytvořeno zejména jako pokračování a zároveň i poslední díl velmi povedeného příběhu linoucího se přes všechny díly trilogie.

Pokračování 8 / 20 13. Call of Duty: World at War (2008) Fanouškovský servis pro milovníky filmu s tématikou 2. světové války. Tento díl akčností navazuje na Modern Warfare, ale vracíme se zpět na notoricky známá bojiště. Na pláže v Normandii jak v Zachraňte vojína Ryana. Dostaneme se do rozbitého Stalingradu jak v Nepřítel před branami a rozkazy rozdávají Kiefer Sutherland a Gary Oldman. Kampaně v CoD vždy střídaly mise s větší a menší obtížnosti. V tomto dílu ovšem režim pro jednoho hráče vybočuje svojí obtížnosti z obvyklého průměru. I přesto, že World at War umí přenést válčící vřavu na hráče, balancuje kampaň svojí obtížnosti na hraně frustrace. Za zmínku stojí možnost povolat válečného psa, jeden z nejšílenějších herních přídavků.

Pokračování 9 / 20 12. Call of Duty: WWII (2017) Problém 2. světové války je ten, že i přesto, že se jedná o největší a nejhorší konflikt v dějinách lidstva, je již tento námět dosti vyčerpán. A pokud hovoříme o CoD, tak to platí dvojnásob. Mise už působily notně okoukaně. Některé proklínané ovládací prvky jako skluz na kolenou byly konečně nahrazeny. Uměla inteligence byla poměrně nápomocná, když vás při těžkých bojích zvládala zásobovat třeba granáty apod. Kampaň vměstnaná do sedmi hodin byla sice intenzivní, ale s málo pamětihodnými momenty. Naopak multiplayer byl vskutku až bizardní experiment od vývojářů ze Sledgehammer Games. Lootboxy padající z nebe odměňující hráče. Jinak je pocit z hraní dobrý, ale působí příliš moderně na období, ve kterém se hra odehrává. Všeobecně povedený díl, ale do první desítky to nezvládl. Call of Duty: WWII - válka se nikdy nezmění (recenze)

Pokračování 10 / 20 11. Call of Duty: Infinite Warfare (2016) Jedna z nejlepších kampaní, která byla za dobu existence série vytvořena, se střetává s mizerným multiplayerem. Infinite Warfare vás přenese do vesmíru a vy se střetnete s marťany, tedy lidskými osadníky, kteří se rozhodli dobýt zemi. Kampaň se opravdu povedla, můžete ji řešit několika způsoby, máte tady vtipného bojového robota, Kita Harringtona jako přesvědčivého antagonistu a nemůžu ani zapomenout na přestřelky v nulové gravitaci. Pokud jste neměli možnost si kampaň zahrát, vřele doporučuji, tolik povedených sci-fi stříleček na trhu zase není. Call of Duty: Infinite Warfare – válka mezi nebem a zemí (recenze) Jakkoliv je kampaň úchvatná jízda, s multiplayerem to tak žhavé nebylo. Všechno a všichni se hýbou opravdu rychle a zbraně z budoucnosti jako by byly méně účinné než ty z druhé světové války v minulých dílech. Zkrátka hra pro více hráčů byla rozčarováním.

Pokračování 11 / 20 10. Call of Duty: Advanced Warfare (2014) Na desátém místě jsem umístil další díl z budoucnosti. Advanced Warfare se hraje jako našlapaný, hvězdně obsažený akční film v čele s Kevinem Spaceym. V jedné chvíli zachraňujete prezidenta, pak zase demolujete ikonický Golden Gate. Tento díl CoD navíc nese určité poselství tím, že odsuzuje soukromé vojenské společnosti. Tak často skloňované i v naších dobách právě od toho roku 2014. Navíc svoboda pohybu a přeskakování v plné rychlosti mezi auty a efektní likvidace nepřátel udělaly tento díl tak populární. Rovněž multiplayer nebyl vůbec špatný. Právě zmiňovaná mobilita, kdy můžete běžet třeba i po stěně, není vůbec krokem vedle a autorům se povedlo hru vybalancovat natolik, že přestřelky nepůsobí tak zmatečně jako třeba v Infinite Warfare. Call of Duty: Advanced Warfare – popcornový výplach (recenze)

Pokračování 12 / 20 9. Call of Duty: Vanguard (2021) Vanguard se hraje velmi podobně jako poslední hry série, ale vyšší pozici získává za opravdu povedený systém upravitelnosti každé zbraně a za destrukční možnosti. S trochou nadsázky tady můžete zničit opravdu téměř všechno. V kampaní se připojíte k týmu speciálních sil různých národů. Škoda, že příběhové pozadí jednotlivých členů je zde vyprávěno pouze pomocí flashbacků. Herecké výkony jsou opět na špičkové úrovni, jen je škoda, že si autoři nepřipravili více dramatických zvratů se samotnými protagonisty. Recenze hry Call of Duty: Vanguard. Každoroční jistota, co by chtěla změnu Multiplayer se vyznačuje stejným neduhem jako díl WWII a tedy, že pohyb a střelba působí příliš moderně a to, co jsem chválil v singlu, tady působí otravně. Rozličné možnost přestavby zbraní do moderních podob absolutně neodpovídající době.

Pokračování 13 / 20 8. Call of Duty: Black Ops: Cold War (2020) Kdo má rád špionážní thrillery, ten byl z tohoto dílu unešený. Jedná se opět o prvotřídně napsaný a odehraný thriller z období studené války. Některé momenty zůstanou navždy v paměti, jako např. mise „No Russian“ nebo „Ashes to Ashes“. Kampaň je bohužel krátká, a proto se tento díl neumístí výše. Multiplayer v Cold War přichází pouze rok po vynikajícím díle Modern Warfare z roku 2019 a nedaří se mu navázat na úspěch předchůdce.

Pokračování 14 / 20 7. Call of Duty: Black Ops 2 (2012) Pokračování Black Ops vás přenese do zákulisních mocenských bojů v USA. Rovněž v tomto díle není nouze o pamětihodné momenty, jako např. přestřelka v klubu plném civilistů, destrukce města apod. Příběh je vyprávěn střídavě mezi roky 1986 a 2025. Jedná se o drsnější záležitost s postavami, jejíchž jednání není vždy inspirované vyšším principem, ale vlastním prospěchem. To potvrzuje i fakt, že se na scéně pravidelně objevuje herec Michael Rooker, který nikdy nehraje přímo kladné charaktery. Call of Duty: Black Ops II – stará střílečka, nové triky (recenze) Multiplayer umožnoval vybrat si deset věcí, které chtějí hráči používat namísto stromu dovedností, doplňků apod. Dá se říct, že v Black Ops 2 byl multiplayer na delší čas jedním z posledních opravdu vydařených, tedy až do doby Modern Warfare z roku 2019.

Pokračování 15 / 20 6. Call of Duty: Modern Warfare II (2022) Na šestém místě jsem se rozhodl umísti Modern Warfare II z předminulého roku. Sledujeme pokračování příběhu drsňáků u party kapitána Price, kteří při honbě za ukradenými raketami procestují celý svět. V kampani není nouze o bombastické a výbušné scény, ale nejsilněji hra působí v momentech kradmého postupu. V těchto klidných misích nám autoři mnohem barvitěji vykreslují jednotlivé postavy, než tomu bylo zvykem v minulosti. Recenze kampaně hry Call of Duty: Modern Warfare II. Povedená jednohubka s tradičními nedostatky Pokud jde o hru více hráčů, pokračuje v nastoleném režimu z Vanguardu. Nový herní režim Záchrana vězně je podařeným kompromisem mezi Search and Destroy a klasickým Deathmatchem. Tento díl potvrzuje fakt, že vývojáři z Infinite Ward jsou jedněmi z nejlepších v oboru FPSek.

Pokračování 16 / 20 5. Call of Duty: Black Ops (2010) Black Ops se staly důstojným následovníkem Modern Warfare z roku 2007 a jedná se asi o nejlépe zpracovaný materiál pro CoD pojednávající o zákulisních a tajných vojenských misích. Jedna výborná mise střída další. Musíte se vypořádat s atentáty, hrozbou invaze a válkami napříč dějinami. Výjimečně působí rovněž multiplayer, který pouze pokračuje v tom, co započal Modern Warfare a přidává atmosféru studené války. Přidání zbraní jako balistický nůž nebo jednu z nejoblíbenějších pušek FAMAS zajistilo tomuto dílu zaslouženou oblibu u hráčů. Call of Duty: Black Ops - nemyslet, střílet! (recenze)

Pokračování 17 / 20 4. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Pokračování Modern Warfare staví na úspěchu jedničky. Ikonické momenty tady najdeme snad v každé misi. Souboj na střechách favel nebo plížící mise ve sněhové bouři patří ke zlatému fondu série. Příběh není zrovna na Oskara, ale jedná se o čirou zábavu z moderního válčení. Kde jinde se můžete opevnit v restauraci ve snaze zastavit invazní vojsko? Multiplayer je v tomto díle pověstný svojí rozmanitosti. Zabít vás může cokoliv, strážné věže, upilované brokovnice anebo odražený vrhací nůž. Recenze: Call of Duty: Modern Warfare 2 – kamera, klapka, ááá- akce!

Pokračování 18 / 20 3. Call of Duty: Modern Warfare (2019) Série CoD na tom před příchodem rebootu Modern Warfare nebyla moc dobře. Fanoušky si Call of Duty udržovalo, ale prodeje klesaly. Tímto dílem se povedlo autorům vrátit zašlou slávu a vytvořit pamětihodný kousek. Válka byla ukončena v minulé sérii a namísto toho pronásledujeme nebezpečné teroristy. Příběh je víc než poutavý s výborným obsazením. Opět se zde setkáváme s narativem o speciálních jednotkách, které se nechovají vždy úplně zodpovědně, a ne všechno na světe je černobílé. Call of Duty: Modern Warfare - konečně pořádné válčení | Recenze Pak je zde ještě velmi povedený multiplayer. Zejména možnost přizpůsobit si zbraně z něho udělal tak populární záležitost. Mapy se povedly a přestřelky na Piccadilly Circus nebo v jeskyních jsou jedny z mých neoblíbenějších.

Pokračování 19 / 20 2. Call of Duty 2 (2005) Kampaň v CoD 2 je vlastně velmi podobná té v jedničce. Zde se zatím revoluce nekonala. I když mise v Africe jsem ve své době zbožňoval. Opět si můžeme prožít Den D podobně jako ve skvělém Medal of Honour: Allied Assault. CoD 2 je v dnešní době uznáváno zejména pro svůj nelineární postup úrovněmi. Dnes se to zdá jako nepředstavitelné, když poslední díly jsou prošpikovány nascriptovanými scénkami a doprovodnými krátkými videi. Ale to, proč se CoD stalo legendou, byla hra pro více hráčů. Všechny zbraně poměrně věrně napodobovaly své originály a tím pádem byly dosti neohrabané. Úspěch v boji tak vyžadoval pečlivý tréning a trpělivost, ale o to větší byla pak odměna za úspěch. Prodírání se rozbitým městem pouze s jednorannou puškou a s vědomím, že někde za rohem číhá nepřítel, už dnes žádné CoD nezprostředkuje tak věrně. Hráli jsme ten mulťák do zblbnutí.

Pokračování 20 / 20 1. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) Je poměrně snadné zapomenout na fakt, jak inovativní Modern Warfare bylo. Dnes už s odstupem let považujeme mnohé věci za samozřejmost, a to nejen v sérii CoD, ale ve střílečkách všeobecně. Všechny mise jsou zde výjimečně propracované do nejmenšího detailu, ovšem nade všemi vyčnívá epizoda „All Ghilied Up“, považována za tu nejlepší misi všech dob. Na mrazivou atmosféru z Černobylu nelze zapomenout. V misi nazvané „Aftermath“ dokonce dostanete možnost zažít pohled na hrůzu atomového útoku tím, že jednoduše zemřete na následky radioaktivního spádu. Dalším ze silných momentů je mise „Death From Above“, V tichosti a z bezpečné výšky letounu demolujete cíle na zemi. Celou atmosféru doplňuje černobílý obraz a strohé komentáře vašeho parťáka o dění na zemi. Multiplayer rovněž přinesl novinky, které vydržely do dnešních dnů. Regenerace zdraví, perky a další. Systém prestiže hnal hráče za ziskem úrovní znova a znova, jen aby mohli získat speciální emblém jako hrdý status bojovníka v online světě. První Modern Warfare bylo a je tím nejlepším dílem celé série.

