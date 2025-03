Našli jsme nejlepší české hry. Je mezi nimi Kingdom Come 2, kultovní Mafia i světově úspěšná Krycí jména

1 / 40



Kingdom Come: Deliverance II Pokračování příběhu kovářského synka Jindry patří mezi to nejlepší, co v našich krajinách za desítky let existence herního průmyslu vzniklo. Druhé Kingdom Come je ještě velkolepější, hezčí a nabízí více možností pro každého hračičku. Obsahu je na dvou mapách, které ztvárňují Český ráj a Kutnohorsko, je ohromná porce. Vedle královských tahanic nechybí ani ujeté příběhy plné narážek a vtípků. Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička Hratelností může být pro nováčka náročné, ale stojí za to se trablemi v úvodu prokousat. Vedle epického příběhu dostanete nádherně zpracovaný herní svět, kde si každé NPC žije vlastním životem. Celkovému dojmu neodmyslitelně pomáhá český dabing, jehož součástí jsou i jména filmových herců a hereček. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 64 960 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: CryEngine 5

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 4. 2. 2025 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Platforma: Android, iOS, chystá se na PC

Žánr: karetní hra, logická hra, deskovka

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Vydavatel: CGE Digital

Vývojář: CGE Digital

Datum vydání: 29. 11. 2022 Digitální distribuce: Google Play, App Store

Platforma: PC

Žánry: tahová strategie, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Oxymoron Games

Vývojář: Oxymoron Games

Datum vydání: 30. 9. 2024 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: simulátor, sandbox, nezávislá hra

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Dominik Vojta

Vývojář: Dominik Vojta

Datum vydání: 27. 1. 2025 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Madfinger Games

Vývojář: Madfinger Games

Datum vydání: 30. 4. 2024 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: střílečka, FPS, strategie, RTS, online

Herní režimy: více hráčů, jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity 6

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Martin 'Dram' Melichárek

Datum vydání: 3. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: akce, RPG, looter shooter

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Trickster Arts

Vývojář: Trickster Arts

Datum vydání: 18. 10. 2023 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: strategie, manažerská hra, hra o automatizaci

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: MaFi Games

Vývojář: MaFi Games

Datum vydání: 31. 5. 2022 Digitální distribuce: Steam

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Pajos games

Vývojář: Pajos games

Datum vydání: 13. 12. 2024 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 603 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánr: precizní plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Cinemax

Vývojář: KO.DLL

Datum vydání: 13. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení hráčů: 78 % (z 75 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Ashborne Games

Datum vydání: 28. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánr: strategie, logická hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Arbitrary Combination

Vývojář: Arbitrary Combination

Datum vydání: 19. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 4 394 hráčů) Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Spytihnev

Vývojář: Spytihnev

Datum vydání: 16. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Platformy: PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Vladimir Kudelka

Vývojář: Vladimir Kudelka

Datum vydání: 9. 12. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 148 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Unity

Vydavatel: KUBI Games

Vývojář: KUBI Games

Datum vydání: 4. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (99 % od 120 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Charles Engine

Vydavatel: Charles University

Vývojář: Charles Games

Datum vydání: 3. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 7 281 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Oxymoron Games

Vývojář: Oxymoron Games

Datum vydání: 30. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: CINEMAX GAMES

Vývojář: Rainbow Rhino

Datum vydání: 1. 6. 1999 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 99 hráčů) Platformy: PC, 3DS, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Cinemax

Vývojář: Cinemax

Datum vydání: 11. 9. 2014 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 2 515 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 28. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 1 325 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Nepos Games

Vývojář: Nepos Games

Datum vydání: 17. 2. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG

Platforma: PC, Android

Žánr: puzzle, logická hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Altar Interactive

Vývojář: Altar Interactive

Datum vydání: 4. 7. 1997 Digitální distribuce: Google Play

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 3 983 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 22. 7. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 644 558 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: závodní hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Prism3D

Vydavatel: SCS Software

Vývojář: SCS Software

Datum vydání: 16. 1. 2013 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 168 516 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Wube Software LTD.

Vývojář: Wube Software LTD.

Datum vydání: 14. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení hráčů: 86 % (z 116 hodnocení) Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Gathering of Developers

Vývojář: Pterodon

Datum vydání: 26. 3. 2003

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 8 167 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox

Žánry: adventura, bojová hra, závodní hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: LS3D

Vydavatel: Gathering of Developers

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 28. 8. 2002 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 580 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: GameMaker: Studio

Vydavatel: FiolaSoft Studio

Vývojář: FiolaSoft Studio

Datum vydání: 27. 2. 2015 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 179 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: CBE software

Vývojář: CBE software

Datum vydání: 5. 5. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 213 820 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: střílečka, simulátor, strategie, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Real Virtuality 4

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Bohemia Interactive

Datum vydání: 12. 9. 2013 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 773 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Attu Games

Vývojář: Attu Games

Datum vydání: 17. 1. 2019 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 327 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Typhoon 2

Vydavatel: Red Mile Entertainment

Vývojář: Plastic Reality

Datum vydání: 8. 9. 2006 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 1 045 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: AGDS

Vydavatel: The Adventure Company

Vývojář: Future Games

Datum vydání: 20. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 1 686 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Virgin Interactive

Vývojář: Altar Interactive

Datum vydání: 3. 12. 2001 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení hráčů: 84 % (z 57 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: střílečka, simulátor, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Gathering of Developers

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 21. 10. 2003 Digitální distribuce: GOG

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 13 529 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Wii, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Herní engine: Adobe Flash Player

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 16. 10. 2009 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 67 950 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Meta Quest

Žánry: nezávislá hra, hudební hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Meta

Vývojář: Beat Games

Datum vydání: 20. 11. 2018 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Jan Zeleny

Vývojář: Jan Zeleny

Datum vydání: 6. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 96 066 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: VRAGE

Vydavatel: Keen Software House

Vývojář: Keen Software House

Datum vydání: 15. 4. 2020 Digitální distribuce: Steam

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a dabing

Herní engine: Unity

Vydavatel: Perun Creative

Vývojář: Perun Creative

Datum vydání: 12. 4. 2021 Digitální distribuce: Steam

