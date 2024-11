Vybíráme nejlepší deskové hry. Rodinné rychlovky i velkolepé strategie pro náročné hráče | Vánoce 🎄

1 / 17



Drákula: Upírová kletba – Legendární krvesaj Cena: 559 Kč až 749 Kč Počet hráčů: 1, počet stran: 632 Zástupcem žánru gamebooků je v tomto článku Drákula: Upírova kletba. Kniha obsahuje více než tisíc odkazů a umožní vám prožít tradiční drákulovský příběh z perspektivy čtyř postav. Hrát můžete za mladého advokáta Jonathana Harkera, jeho snoubenku Minu Murrayovou, doktora Johna Sewarda nebo dokonce za tajemného hraběte Drákulu osobně (to je však dost specifické a obtížnější). Gamebook můžete hrát také opakovaně. Tedy spíše ho budete hrát opakovaně, protože není úplně snadné projít všemi nástrahami zdárně až do samotného konce. Velkým lákadlem je, že gamebook má na svědomí známý spisovatel Jonathan Green a je opravdu radost jeho práci číst. Upírovu kletbu můžete hrát i zcela bez kostek, jednotlivé testy totiž můžete vyhodnocovat prostřednictvím karet. V obchodech navíc najdete speciální edici knihy, jež se prodává právě s vlastními kartami a záložkou.

