Nejlepší deskové hry roku 2024. Bavilo nás opičí Lego i Etherfields nebo Heroes of Might and Magic

V uplynulém roce se na českém deskoherním trhu objevilo několik desítek nových titulů. Jaké hry považujeme za ty úplně nejlepší? Do našeho žebříčku se dostali jak zástupci ekonomických strategií a válečných her, tak i párty hra či deskoherní adaptace legendárních Heroes.



Pokračování 3 / 11 Ve svitu půlměsíce Počet hráčů: 4-5, herní doba: 180 min, doporučený minimální věk: 14+ Vydavatelství Fox in the Box přináší na český trh náročné hry pro náročné hráče a jednou z této rozrůstající se rodiny her je také Ve svitu půlměsíce. Tato asymetrická vyjednávací hra vás přenese do Arábie jako vystřižené z Pohádek tisíc a jedné noci. Historické reálie zde nehledejte, historie je zde pouze kulisou, v níž se všechno odehrává. Hráči se ujmou rolí jedné z pěti frakcí: válečník, nomád, sultán, chalífa a muršíd. Hraní za každou z nich přináší zcela odlišný zážitek. Muršíd se plíživě snaží rozšiřovat svůj vliv, nomád nabízí své služby nejvýhodnější nabídce a válečník je, jak již název napovídá, největší agresor. Fox in the Box Ve svitu půlměsíce Koupit za 1 149 Kč Ve svitu půlměsíce nejvíc připomíná starou Dunu z konce sedmdesátých let, jež nedávno vyšla v upravené reedici. Nutno dodat, že hra není pro každého, jedná se o křehce propojený ekosystém, který je velmi snadné rozbít. Je tedy nezbytně nutné, aby všichni hráči byli naladěni na stejnou vlnu a počítali s tím, že se u stolu budou bavit, intrikovat, domlouvat spojenectví a obecně interagovat s ostatními hráči. Také hrací doba je poměrně dlouhá, na jednu partii byste si měli vyhradit 3-4 hodiny. Jestliže se ale u hry sejde pět hráčů naladěných na čtyřhodinové diplomatické vyjednávání, Ve svitu půlměsíce vás odmění výborným zážitkem. Navíc každá partie je v tomto případě úplně odlišná.

Pokračování 4 / 11 LEGO Monkey Palace: Opičí palác Počet hráčů: 2-4, herní doba: 45 min, doporučený minimální věk: 10+ Hitem letošního podzimu a zimy pro rodiny s dětmi se stal LEGO Monkey Palace: Opičí palác. Tato hra vás zavede do tropického pralesa, kde na troskách starobylého chrámu budete stavět úplně nový palác. Všichni společně, ovšem vítězem se může stát jen jeden. Asmodee Lego Monkey Palace Opičí palác Koupit za 869 Kč Koupit za 869 Kč K dispozici máte tři druhy kostek – malé kostičky, větší pilíře a oblouky. Ve svém tahu pak každý hráč jednoduše umístí zvolené kostky. Cílem je pak postavit co nejdelší a nejvyšší schodiště. Za umístění oblouků získáte karty, jež vám mohou odemknout speciální dílky,. Za umístění dekorace potom získáte bonusové body. Partii si můžete zpestřit jednak opičkou a jednak figurkami dalších zvířat, a to motýlem a žábou. Celkově vzato je Opičí palác příjemná abstraktní hra, která potěší zejména příznivce stavebnic a Lega zvlášť (v krabici najdete více než 200 kostek). Hra je pravidlově jednoduchá a herně přístupná, takže si plnohodnotně zahrajete i s méně zkušenými hráči případně s dětmi, na něž ostatně tento titul cílí nejvíce.

