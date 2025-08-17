Nechce se vám číst knihu ani koukat na film? Tady jsou nejlepší herní adaptace

Indiana Jones and the Great Circle
Indyho dobrodružství ukazuje, že v MachineGames umí dělat i něco jiného, než jsou rychlé akce ze série Wolfenstein. Pátrání po velkém kruhu nás v kůži světoznámého lovce pokladů provede po parádně zpracovaných lokalitách. Vedle Vatikánu nebo Šanghaje nakoukneme i k pyramidám v Gíze.
Po stránce hratelnosti jde o pořádné dobrodružství, kde není tolik akce. Užijete si řešení hádanek v otevřených prostranstvích. Můžete se hrnout přímo po hlavní lince, ale tvůrci v každé lokaci ukryli pár nepovinných tajemství. Dojde ale také na akci, kdy si to s nácky vyříkáte pěkně ručně stručně nebo jako pomůcku můžete použít Indyho ikonický bič.
Hodnocení recenzentů: 86 % (z 77 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 9 448 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X
- Žánry: adventura, puzzle
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: id Tech 7
- Vydavatel: Bethesda Softworks
- Vývojář: MachineGames
- Datum vydání: 9. 12. 2024
Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox
Pokračování 2 / 25
Hogwarts Legacy
Kouzelnické RPG ze světa Harryho Pottera okamžitě oslavilo úspěch díky skvěle zachycené atmosféře Bradavic a jejich okolí. Do jedné ze čtyř kolejí se přidáte jako začínající student pátého ročníku s unikátní schopností vidět a ovládat prastarou magii, kterou má řada kouzelníků už dávno za ztracenou.
Hlavním záporákem je Ranrok, který chystá vzpouru skřetů proti kouzelníkům. Příběh na první dobrou nezní tak špatně, ale je docela plytký a kvůli natahování se postupně hratelnost Hogwarts Legacy stává repetitivní. Pro fanoušky Harryho Pottera je to ale tak či tak povinnost.
Hodnocení recenzentů: 84 % (z 96 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 237 299 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
- Žánry: adventura, RPG
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 4
- Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Vývojář: Avalanche Software Portkey Games
- Datum vydání: 7. 2. 2023
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 3 / 25
Mad Max
Šílený Max má ve světě filmu dlouholetou tradici. V současnosti si ho většina fanoušků ale bude pamatovat spíš díky filmu z roku 2015, na který je navázaná právě i tato hra, kde se chopíme přímo role Maxe. Nebylo by to ono, kdyby se v tomhle postapokalyptickém světě všechno netočilo okolo aut poskládaných z všemožných kusů šrotu.
Pustina je nemilosrdná. Nestačí ale, že je proti vám samotné prostředí. Po krku vám půjde i několik gangů, ve kterými se často střetnete v boji za volantem svojí káry. Max by rád nechal všechno to šílenství za sebou a odešel do bájných Plains of Silence, ale jednoduchou cestu před sebou rozhodně nemá.
Hodnocení recenzentů: 69 % (z 71 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 53 173 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360
- Žánry: adventura, závodní hra, střílečka
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Avalanche engine
- Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Vývojář: Avalanche Studios
- Datum vydání: 1. 9. 2015
Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox
Pokračování 4 / 25
Avatar: Frontiers of Pandora
Známky v recenzích tomu sice příliš neodpovídali, ale pokud nepatříte mezi hráče, kteří jsou zahlcení klasickou formulí her od Ubisoftu, tahle návštěva Pandory může být příjemným zážitkem. Planetu budeme poznávat z pohledu Na'vi z klanu Sarentu, který je na sklonku zániku. Na vině jsou jako obvykle síly RDA. Abychom jim zabránili v ničení planety, musíme se spojit s dalšími klany a vyrazit do války.
Frontiers of Pandora mají stylem hraní nejblíž k sérii Far Cry. Častokrát budete čistit nepřátelské základny s lukem či samopalem v ruce. Největším pozitivem celé hry je její grafika. Pandora vypadá opravdu nádherně. Příroda srší životem, navštívíte několik odlišných oblastí a můžete se dostat i na ikonické létající hory.
Hodnocení recenzentů: 72 % (z 84 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Smíšené (68 % od 4 577 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X
- Žánr: adventura
- Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Snowdrop
- Vydavatel: Ubisoft
- Vývojář: Massive Entertainment
- Datum vydání: 7. 12. 2023
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Pokračování 5 / 25
Zaklínač 3: Divoký hon
Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnou Kaer Morhen.
Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry.
Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 772 314 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S|X
- Žánry: adventura, RPG
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky
- Herní engine: REDengine
- Vydavatel: CD Projekt Red
- Vývojář: CD Projekt Red Studio
- Datum vydání: 19. 5. 2015
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 6 / 25
Marvel's Spider-Man
Spider-Man už je superhrdinou nějaký pátek, ale stále se objevují noví a noví záporáci. Pokoj mu nedají ale ani staří známí, a tak v ulicích New Yorku i v tomto příběhu narazíte třeba na Rhina, Electra nebo Vultura. Hlavní tváří je tentokrát Mr. Negative, kterého jste doposud mohli znát jen z komiksů.
Je radost pohupovat se na pavučinách městem. Insomniac Games zvládli zpracovat Spider-Mana naprosto perfektně. Není se tedy čemu divit, že i po několika letech je Marvel's Spider Man jednou z nejlepších her podle superhrdinských komiksů. Kromě základního příběhu nesmíme zapomínat ani na rozšíření City That Never Sleeps, ve kterém odhalíme, co má tentokrát za lubem Black Cat.
Hodnocení recenzentů: 87 % (z 116 recenzí Metacritic)
Hodnocení hráčů: 87 % (z 10 966 hodnocení)
- Oficiální web hry
- Platforma: PlayStation 4
- Žánry: adventura, mlátička
- Herní režim: jeden hráč
- Herní engine: Insomniac Engine v.4.0
- Vydavatel: Sony Interactive Entertainment
- Vývojář: Insomniac Games
- Datum vydání: 7. 9. 2018
Pokračování 7 / 25
South Park: The Stick of Truth
South Park se nebojí udělat si srandu ze všeho bez jakýchkoliv omezení. Tento styl typický pro výtvor Treye Parkera a Matta Stona se podařilo výborně převést i do hry. The Stick of Truth vypráví příběh o dětech ze South Parku, které si hrají na hrdiny z fantasy příběhů. Klacek pravdy je věc, které se chce zmocnit každý.
Ve stylu tahových RPG se svým nepřátelům postavíte skrz jednoduchý systém útoků a speciálních schopností, které jsou správně ujeté ve stylu South Parku. Kromě hlavní party samozřejmě narazíte i na další známé tváře. V kostele se schovává Ježíš, pan Hankey a zapomínat nesmíme ani na nacistické zombíky.
Hodnocení recenzentů: 85 % (z 48 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 56 630 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch
- Žánry: adventura, RPG, strategie
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Onyx Engine
- Vydavatel: Ubisoft
- Vývojář: Obsidian Entertainment
- Datum vydání: 4. 3. 2014
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 8 / 25
LEGO Harry Potter Collection
Kostkovaných Lego adaptací se dočkala celá řada slavných značek. Harry Potter byl jedním z prvních velkých úspěchů, takže se není čemu divit, že se zrovna tahle hra dočkala vylepšení. Původně vyšel tenhle kouzelnický příběh rozdělený na dvě části, v kolekci najdete kompletní ságu Harryho Pottera. Od Kamene mudrců až po závěr v Relikviích smrti.
Zpracováním jde snad o tu nejtradičnější Lego hru. Sbíráte dílky, skládáte věci a kouzelnickou hůlkou zpráskáte každého smrtijeda, který je zrovna v cestě. Oproti klasickému Harry Potterovi je Lego varianta odlehčená s komediálním tónem. Také vznikala v době, kdy Lego hry nebyly plně nadabované. I bez toho ale dokáže díky posunkům a citoslovcím fungovat bez problému.
Hodnocení recenzentů: 73 % (z 17 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 687 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch
- Žánr: adventura
- Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Vývojář: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Datum vydání: 18. 10. 2016
Digitální distribuce: Steam, PlayStation
Pokračování 9 / 25
Disney Dreamlight Valley
Disney má v řadách fanoušků různé věkové kategorie a pro každou z nich je Dreamlight Valley výbornou záležitostí. Tentokrát se do pohádkového světa nevydáváte na nebezpečnou výpravu. Vašim cílem je užívat si oblíbených postav a vybudovat si v jejich kouzelném světě vlastní příbytek. V tomto smyslu je Dreamlight Valley často přirovnávané k Animal Crossing.
Aby to ale nebylo bez jakéhokoliv obalu, tak se vše odehrává v rámci osvobození světa od temných trnů, které se jedné noci objevily ve spoustě říší. Dreamlight Valley je poslední útočiště pohádkových bytostí a jejich vzpomínek. Společně s nimi odhalujete příběhy známých postav. Nechybí třeba Wall-E, Ariel nebo Mickey Mouse.
Hodnocení recenzentů: 70 % (z 4 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 19 077 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, iOS
- Žánry: adventura, RPG, simulátor
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Vydavatel: Gameloft
- Vývojář: Gameloft
- Datum vydání: 5. 12. 2023
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 10 / 25
Alien: Isolation
Vetřelec se za dobu své existence do her podíval několikrát. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky.
Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit.
Hodnocení recenzentů: 79 % (z 50 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 44 772 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS, Android
- Žánr: adventura
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky
- Herní engine: CATHODE
- Vydavatel: Sega
- Vývojář: Creative Assembly
- Datum vydání: 7. 10. 2014
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 11 / 25
The Walking Dead: A Telltale Games Series
Adaptace Živých mrtvých byla pro studio Telltale Games obrovským úspěchem a odstartovala etapu epizodických příběhových adventur, která trvala několik let. Walking Dead se dočkalo celkem čtyř sérií, mezi kterými vyšlo ještě několik doplňků, jako 400 Days nebo Michonne.
Pokud znáte komiks nebo seriálovou adaptaci, postavy, za které hrajete a které potkáte, poznáte na první pohled. Zprvu je v hlavní roli Lee Everett, ale v dalších sériích ho vystřídá Clementine. Hratelností jsou na tom všechny sezóny stejně. Je to hlavně o rozhodování v konverzacích a včasném mačkání tlačítek při quick-time eventech.
Hodnocení recenzentů: 89 % (z 14 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 24 300 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS, Android
- Žánry: adventura, hra point-and-click
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Vydavatel: Telltale Games
- Vývojář: Telltale Games
- Datum vydání: 24. 4. 2012
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Pokračování 12 / 25
Batman: Arkham Knight
Vůbec poprvé může Batman v boji proti zločinu využívat i batmobil, který má design vytvořený speciálně pro hru. Stejně tak se tady setkáte i s originálním záporákem. Arkham Knight se poprvé objevil právě v této hře. Až později se jeho příběh rozvinul až do batmanových komiksů.
Musíte přijít na to, kdo tento záhadný žoldák je. Není ale jediný, kdo se Batmanovi postaví do cesty. Nechybí ani staří známí jako Scarecrow, Harley Quinn nebo Penguin.
Hodnocení recenzentů: 87 % (z 89 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 98 176 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
- Žánry: adventura, mlátička
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 3
- Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Vývojář: Rocksteady Studios
- Datum vydání: 23. 6. 2015
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 13 / 25
Dragon Ball FighterZ
Když se značka Dragon Ball dostala do rukou zkušeného studia Arc System Works, vznikla jedna z nejlepších klasických bojovek poslední generace. Popularita FighterZ po letech sice trochu upadla, pro skalní fanoušky je to ale stále nejlepší volba, pokud vám jde hlavně o požitek ze samotného boje.
Hlavním herním módem je 3v3, kdy každý hráč ovládá trojici bojovníků, které mezi sebou může na bojišti prohazovat a kombinovat tak jejich útoky. I pro fanoušky příběhu Dragon Ballu se tady něco najde. Součástí hry je kampaň vyprávějící kapitolu s Androidem 21, kterou jste neměli nikde jinde možnost vidět. Na její tvorbě se podílel i mangaka Akira Torijama.
Hodnocení recenzentů: 87 % (z 74 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 52 488 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch
- Žánr: bojová hra
- Herní režimy: jeden hráč, více hráčů
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 4
- Vydavatel: Bandai Namco Games
- Vývojář: Arc System Works
- Datum vydání: 26. 1. 2018
Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 14 / 25
RoboCop: Rogue City
RoboCop je známý hlavně díky svým devadesátkovým filmům, ale v roce 2023 se ho podařilo vrátit na scénu studiu Teyon. Rogue City vypráví příběh zasazený mezi prvními dvěma díly, kdy se zase jednou musíme zbavit kriminálníku v podsvětí Detroitu. RoboCop se s takovými živly nepáře a během hraní máte opravdu pocit, že ovládáte zatraceně těžký stroj.
Když se zrovna nezaobíráte střílením, můžete se věnovat dalším aktivitám ve městě. RoboCop je přeci jen z části i normálním policistou, takže si na stanici občas sedne za přepážku a nabídne pomoc lidem. Nebo vyrazí na obchůzku, aby pokutoval každé špatně zaparkované vozidlo. V příběhu pak vedle svých případů rozebírá i otázku lidskosti. Kdo jiný než právě on by k tomuto tématu měl co říct, když je z části člověk a z části stroj.
Hodnocení recenzentů: 72 % (z 56 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 20 419 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X
- Žánry: adventura, RPG, střílečka
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 5
- Vydavatel: Nacon
- Vývojář: Teyon
- Datum vydání: 2. 11. 2023
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Pokračování 15 / 25
Star Wars: Knights of the Old Republic
Snad nejlepší RPG z univerza Star Wars se odehrává ve zlatém věku republiky – více než 4000 let před prvním filmem. V galaxii zuří válka mezi Sithy a řádem Jedi a vaše akce určí výsledek galaktického konfliktu. Studio Bioware udělalo dobře, když si vybralo nepopsanou knihu, jelikož mu to dalo kreativní svobodu. KOTOR se může chlubit zajímavými příběhy, skvělými postavami a ukázkovým využitím licence Star Wars.
Co se týče hratelnosti, jedná se o taktické RPG. Hru můžete stopnout a rozdat svým postavám příkazy. V dnešní době už možná bude hratelnost působit trochu zaostale... naštěstí se připravuje remake, který snad osvěží grafiku a umožní nám si tento skvost znovu užít. Moc toho o něm stále nevíme a vypadá to, že vývoj nejde zrovna hladce.
Hodnocení recenzentů: 94 % (z 72 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 27 064 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, Xbox, iOS, Android, Nintendo Switch
- Žánry: adventura, RPG
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Odyssey
- Vydavatel: LucasArts
- Vývojář: BioWare
- Datum vydání: 17. 7. 2003
Digitální distribuce: Steam, Xbox, Nintendo, Google Play, Apple App Store
Pokračování 16 / 25
Dune: Spice Wars
Okolo Duny poslední dobou byl v herním světě rozruch hlavně díky survivalu Awakening, ale tahle značka má v tomto odvětví mnohem větší tradici se strategiemi. Spice Wars jsou tou nejmodernější, ve které navštívíme svět Franka Herberta. A nebudeme se snažit o nic jiného, než je převzetí kontroly nad písečnou planetou Arrakis.
Spice Wars vás postaví do čela jedné ze známých frakcí. Každá nabízí odlišné unikátní vlastnosti. Cíl má ovšem každá stejný - mít pod palcem vše, co se točí okolo koření. Jak toho dosáhnete, je do jisté míry na vás. Cest k vítězství je vícero. Můžete se do ostatních pustit vojenskou silou, ale někdy naopak neuškodí trocha diplomacie.
Hodnocení recenzentů: 73 % (z 18 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 10 811 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, Xbox Series X
- Žánry: strategie v reálném čase, strategie, taktická hra
- Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Vydavatel: Funcom
- Vývojář: Shiro Games
- Datum vydání: 14. 9. 2023
Digitální distribuce: Steam, Xbox
Pokračování 17 / 25
Middle-earth: Shadow of Mordor
Při vydání se Shadow of Mordor přezdívalo jako Assassin's Creed ze světa Pána prstenů. Dnes by to mohlo znít jako urážka, ale v té době to ještě býval kompliment. Je to totiž povedená akční adventura, ve které pro hlavního hrdinu není trocha akrobacie žádný problém. Je jím hraničář Talion, který hlídá u Černé brány. Během mrknutí oka se dlouhé období klidu promění v chaos a náš hlavní hrdina přichází o všechno. Je tedy čas na pomstu, se kterou mu pomůže duch elfa Celebrimbora.
Vývojáři z Monolith Productions tady poprvé použili svůj systém Nemesis. Díky němu na vás skřetí velitelé reagovali. Pokud vám nevyšla jejich vražda, tak při dalším pokusu už budou ostražitější a musíte na ně jít jinak. Můžete také některého z nich záměrně ušetřit a sledovat, jak se vypracovává ve skřetí hierarchii.
Hodnocení recenzentů: 84 % (z 85 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 59 643 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360
- Žánry: adventura, mlátička, RPG
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: LithTech 6
- Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Vývojář: Monolith Productions
- Datum vydání: 30. 9. 2014
Digitální distribuce: Steam, PlayStation
Pokračování 18 / 25
Metro 2033
V tunelech moskevského metra se zbytky zdejších obyvatel musí skrývat po apokalypse, kdy se povrch Země stal neobyvatelným. Stačí chvíle bez plynové masky v kontaminované oblasti a nemáte šanci na přežití. Ani v tunelech to ale není nejbezpečnější. O tom se přesvědčí hlavní hrdina Arťom na vlastní kůži. I když v tunelech vyrostla už celá nová generace, temné chodby metra stále oplývá řada tajemství.
Postupně prozkoumáte několik stanic metra, kde si lidé vytvořili malé komunity. Střelivo je vzácným platidlem, takže s ním nemůžete jen tak plýtvat. Na druhou stranu se bez jeho použití častokrát neobejdete. Lepší vypálit celý zásobník, než si nechat ukousnout hlavu mutantem. Tyhle potvory ale nejsou jediným nebezpečím. Ne všichni přeživší totiž hodlají spolupracovat s ostatními.
Hodnocení recenzentů: 77 % (z 83 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 33 637 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
- Žánry: RPG, střílečka
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky
- Herní engine: 4A Engine
- Vydavatel: THQ
- Vývojář: 4A Games
- Datum vydání: 16. 3. 2010
Digitální distribuce: Steam
Pokračování 19 / 25
Conan Exiles
Conan Exiles by se už dali považovat za stálici survival žánru. Vyšli v dobách, kdy byly multiplayerové otevřené světy, ve kterých musíte přežívat s použitím všech dostupných zdrojů, na svém vrcholu a podařilo se jim trefit do vkusu spousty hráčů. Do pustiny jste vrženi bez oblečení a jakéhokoliv vybavení a je na vašich loveckých a sběračských schopnostech, abyste se dožili druhého dne.
Možností skrývají Conan Exiles spoustu. Kromě výroby vybavení si můžete postavit vlastní příbytek a s objevením nových materiálu se jejich škála rozrůstá. Prostředí pustiny ale není přátelské. Stačí chvíle nepozornosti a narazíte třeba na velkého krokodýla, kterého bez pořádného vybavení nemáte šanci udolat.
Hodnocení recenzentů: 68 % (z 32 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 73 245 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One
- Žánry: adventura, bojová hra, RPG, simulátor, strategie
- Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 4
- Vydavatel: Funcom
- Vývojář: Funcom
- Datum vydání: 8. 5. 2018
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Pokračování 20 / 25
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Hvězdné války jsme si v kostičkované verzi mohli zahrát už několikrát. Skywalker Saga zahrnuje všech devět filmů v jednom balení. Je na vás, do které trilogie se pustíte jako první. Je ale zaručené, že na každém kroku vás bude doprovázet typický humor, se kterým hry Lego pracují už dlouhá léta. Na rozdíl od původních Lego Star Wars her tentokrát postavy i mluví.
S předchozími díly se u her Lego stalo standardem, že můžete hrát za obrovské množství postav. Skywalker Saga jich nabízí více než tři sta. Každá z nich sice není unikátní a některé se mohou podobat svojí sadou pohybů, ale alespoň si každý může vybrat svého oblíbence. To platí pro fanoušky hrdinů a záporáků.
Hodnocení recenzentů: 82 % (z 63 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 36 061 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch
- Žánry: adventura, puzzle
- Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment
- Vývojář: TT Games
- Datum vydání: 5. 4. 2022
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo
Pokračování 21 / 25
Sherlock Holmes: The Awakened
The Awakened není taková novinka, jak by se mohlo zdát. Ve skutečnosti je to remake stejnojmenné hry z roku 2007. Oproti původní verzi jsme se ale dost posunuli, a to nejen v ohledu grafiky. Budeme vyšetřovat záhadu inspirovanou dílem H. P. Lovecrafta. Pátrání nás zavede do různých částí světa jako je Londýn, Švýcarsko nebo New Orleans. Tyto lokace budou otevřenější a během hledání důkazů hráče nikdo nevodí za ruku.
Příběh uvidíme i z perspektivy Sherlockova společníka doktora Johna Watsona. Čím blíž se dostáváme k pravdě, tím bude narůstat i míra šílenství, takže bude zajímavé vidět, jak se vyšetřování liší z obou pohledů.
Hodnocení recenzentů: 75 % (z 25 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 1 777 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch
- Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky
- Herní engine: Unreal Engine 4
- Vydavatel: Frogwares Ireland ltd
- Vývojář: Frogwares
- Datum vydání: 11. 4. 2023
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Nintendo
Pokračování 22 / 25
Peter Jackson's King Kong
Herního King Konga si dnes už nezahrajete tak snad, ale své místo si v našem výběru rozhodně zaslouží. Oproti většině her, které vycházely jako doprovod k filmům, patří mezi ty nejkvalitnější. Příběh můžete vidět ze dvou naprosto odlišných perspektiv. Při hraní za samotného King Konga jde o akci z pohledu třetí osoby, zatímco v roli Jacka se přenášíme do klasického FPS pohledu.
Prožijete si všechny ikonické momenty, které si můžete pamatovat z filmu. Kong nebude čelit jen lidským protivníkům, pěsti rozdá i dalším potvorám žijícím na ostrově. Ty vám budou dělat problémy i při hraní za Jacka. Kde Kongovi stačí jedna rána, bude Jack muset vyvinout mnohem větší snahu, aby se dožil dalšího dne.
Hodnocení recenzentů: 80 % (z 57 recenzí Metacritic)
Hodnocení hráčů: 78 % (z 114 hodnocení)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, GameCube, DS, PSP
- Žánry: adventura, střílečka
- Herní režim: jeden hráč
- Herní engine: Jade
- Vydavatel: Ubisoft
- Vývojář: Ubisoft Montpellier
- Datum vydání: 21. 11. 2005
Pokračování 23 / 25
Jurassic World Evolution 2
Pokračování strategie, ve které si stavíme vlastní dinosauří park, posouvá hranice možností ještě dál. Stále platí, že se musíte dobře starat o své pravěké svěřence a udržovat je v bezpečí jejich výběhů, aby si náhodou některý z nich nesmlsnul na některém z návštěvníků.
Prožijete si příběhy z filmové předlohy, ale některé ikonické momenty mohou mít ve hře odlišný výsledek, než bychom mohli čekat. Kampaň vás pak provede zcela novou linkou, která se odehrává po událostech filmu Jurský svět: Zánik říše. Budou vás doprovázet doktor Ian Malcolme a Claire Dearing, které dabují jejich herečtí představitelé.
Hodnocení recenzentů: 78 % (z 26 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 35 088 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One
- Žánry: simulátor, strategie
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Cobra
- Vydavatel: Frontier Developments
- Vývojář: Frontier Developments
- Datum vydání: 9. 11. 2021
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Pokračování 24 / 25
Star Wars Jedi: Fallen Order
Vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order a jeho nástupce Survivor. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů.
Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností.
Hodnocení recenzentů: 79 % (z 70 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 140 185 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X
- Žánr: adventura
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 4
- Vydavatel: Electronic Arts
- Vývojář: Respawn Entertainment
- Datum vydání: 15. 11. 2019
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Pokračování 25 / 25
Aliens: Dark Descent
Pokud vám nesedí strašidelné Isolation, můžete vyzkoušet novější přírůstek do vetřelčího univerza. Dark Descent je taktická strategie, kde se s malou jednotkou protloukáte skrz temné komplexy na planetě Lethe. Vaší jedinou starostí nebudou Xenomorphové, zároveň se tady pohybují jednotky korporace Weyland-Yutani. Tvůrci si k tomu přihodili ještě několik vlastních monster, která se ve Vetřelcích ještě nikdy neobjevila.
Nenechte se mýlit. Dark Descent sice vypadá jako tahovka, ale ve skutečnosti potyčky probíhají v reálném čase. Členům své jednotky tak musíte perfektně velet, abyste nepřišli ani o jednoho z nich. Každý z nich se liší výbavou a schopnostmi, takže s možnostmi, jak se vypořádat s nebezpečím, si můžete dostatečně vyhrát.
Hodnocení recenzentů: 75 % (z 66 recenzí Metacritic)
Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 13 478 hráčů)
- Oficiální web hry
- Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One
- Žánry: adventura, strategie
- Herní režim: jeden hráč
- Oficiální čeština na PC: bez češtiny
- Herní engine: Unreal Engine 4
- Vydavatel: Focus Entertainment
- Vývojář: Tindalos Interactive
- Datum vydání: 20. 6. 2023
Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.
Chci Premium a Živě.cz bez reklam
Od 41 Kč měsíčně