Silent Hill 2 James Sunderland se vydává po stopách své ženy, která na něj čeká v městečku Silent Hill na jejich speciálním místě. Poslala mu dopis, což by nebylo nic zvláštního, pokud by tedy před třemi lety nepodlehla nemoci. Nyní se spolu s Jamesem vydáváme do temnot nejen jeho vlastní mysli. Psychologický horor od Konami výborně přenesl do moderní podoby polský Bloober Team. Díky tomu nemusíte po všech čertech shánět originál, který vyšel v roce 2001. Remake zachovává atmosféru a upravuje příběh jen na pár místech, vyznění ale nijak nemění. Místo statických kamer tentokrát využívá dnes již klasického pohledu ze třetí osoby. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 14 645 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Konami

Vývojář: Bloober Team

Datum vydání: 8. 10. 2024 Digitální distribuce: Steam Recenze hry Silent Hill 2. Remake hororu, který mě překvapoval od začátku do konce

Pokračování 2 / 25 Welcome to the Game II Běžný den investigativního novináře Clinta Edwardse se nenávratně změní s příchodem zprávy obsahující link na stream, kde žena vysvětluje, že se ji jacísi maskovaní muži snaží zabít. Těsně předtím, než řekne svoji lokaci, vysílání skončí. Clintovi to nedá spát, a tak se ponoří do hlubin dark webu, aby téhle záhadě přišel na kloub. V téhle části internetových vod není bezpečno. Musíte si dávat velký pozor. Stačí krok vedle a za chvíli máte v bytě zabijáka. Hrozeb, které si na vás mohou došlápnout, je několik. Jak jednou zemřete, musíte na to jít zase úplně od začátku. Navíc na vyšetřování nemůžete jít vždy stejnou cestou, protože indicie jsou rozmístěné na stránkách vždy jinak. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 2 711 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Reflect Studios

Vývojář: Reflect Studios

Datum vydání: 3. 4. 2018 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 3 / 25 Resident Evil 4 Po předělávkách předchozích dvou dílů se remaku dočkal i Resident Evil 4. Jeho původní verze měla obrovský vliv na vývoj stříleček z pohledu třetí osoby. Revoluce se tentokrát nekoná, ale nová verze výletu Leona S. Kennedyho do španělské vesnice patří mezi nejlepší akční horory, které si momentálně můžete zahrát. Po incidentu v Raccoon City se Leon stal agentem spadajícím přímo pod amerického prezidenta. Jeho misí je záchrana prezidentovy dcery, jejíž stopy vedou do odlehlé vesnice, u které se poslední dobou ztrácí každý, kdo se k ní odváží přiblížit. Leon brzy zjišťuje, že i tady řádí nákaza, ale úplně jiná, než s jakou se setkal na svých předchozích misích. Aby Ashley zachránil, musí se vypořádat s nechutnostmi, které vypadají, jako by přišly z jiného světa. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 133 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 94 853 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, iOS

Žánry: adventura, puzzle, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RE Engine

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 24. 3. 2023 Digitální distribuce: Steam, Apple App Store Recenze hry Resident Evil 4. Remake kultovního hororu, který dělá čest originálu

Pokračování 4 / 25 Scorn Ocitáte se v prapodivném světě, kde se technologie snoubí s organickým materiálem. Nevíte, kde jste ani kdo jste. Jediné, co můžete dělat, je pokračovat v průzkumu plněním hádanek. I když se na první pohled zdají vzájemně propojené regiony prázdné, občas narazíte na pohybující se nechutnosti. Naštěstí se vám dostanou do rukou stejně zvláštní zbraně, se kterými se můžete bránit. Akční pasáže nejsou silnou stránkou Scornu, tenhle zážitek spoléhá hlavně na design světa, se kterým se tvůrci inspirovali prací H. R. Gigera, který se právě považuje za zakladatele organického sci-fi v tomhle stylu. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 10 144 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Kepler Interactive

Vývojář: Ebb Software

Datum vydání: 14. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze hry Scorn. Vizuální strach a hnus kdovíkde

Pokračování 5 / 25 Alan Wake II Spisovatel Alan Wake je už víc než dekádu uvězněný ve vlastní noční můře, ze které není úniku. Možná mu ale přece jen svitla trocha naděje. V městečku Bright Falls se totiž rozjíždí vyšetřování série vražd, které do těchto končin zavede i agentku Sagu Anderson. Alan má stále ve své moci ovlivňovat temnotu vlastnoručně psaným textem a zakomponováním Sagy do svého příběhu se pokouší zlomit dlouholeté prokletí. Na rozdíl od prvního dílu se nechopíte jen role Alana, značnou část hry si projdete právě v kůži Sagy. Alan Wake II se odchyluje od akčního hororu. Místo toho jde více do survivalu. Díky tomu není akce tak častá, ale když už na ni dojde, stojí za to. Saga k tomu navíc přidává i detektivní prvky, kde společně s ní řešíte případy skládáním důkazů dohromady. Jelikož PC verzi vydává Epic Games, tak ji najdete exkluzivně v jejich digitálním obchodě. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 2 786 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, střílečka, horor

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Northlight Engine

Vydavatel: Epic Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 10. 2023 Digitální distribuce: Epic Recenze hry Alan Wake II. Jedna z nejočekávanějších her podzimu je horor jako řemen

Pokračování 6 / 25 Little Nightmares V roli dívky Six se musíte dostat z lodi The Maw. Úkol je jednoduchý, ale jeho provedení už je o něco náročnější. Na lodi jsou totiž také zlí duchové, kteří shánějí něco k snědku a Six se jim jeví jako šťavnatá svačinka. Čeká vás řešení logických hádanek a obcházení nenasytných nepřátel pěkně potichu. Pokud si vás všimnou, tak nezbyde nic jiného, než se pokusit o útěk. Six je proti nim totiž bezbranná. Ke hře vyšla také čtveřice DLC rozšíření, ve kterých si projdete další kapitoly příběhu ve zcela novém prostředí. Ve většině z nich vystřídá Six v hlavní roli nová postava Runaway Kid. Tento chlapec se také snaží vypořádat s nástrahami tajemné lodi Maw. A pokud je vám to málo, můžeme doporučit i druhý díl. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 44 762 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Tarsier Studios

Datum vydání: 28. 4. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 7 / 25 Until Dawn Výlet s partou kamarádů na chatu do lesů daleko od civilizace zní jako parádní odpočinek. Tak to zprvu vypadá i v Until Dawn. Netrvá ale dlouho a zdejší osazenstvo bojuje o holý život. Jakmile se setmělo, začaly se kolem chaty dít podivné věci a parta rychle zjistí, že ve zdejších lesích rozhodně nejsou sami. Until Dawn je jednou z her, kde záleží na vašich volbách. I když může v některých momentech působit spíše jako interaktivní film, tak je na vás, kolik členů party nakonec přežije noc. Nedávno vyšlo v přepracované verzi pro PC a PS5. Nicméně neuděláte chybu ani s originálem. Remake zase tolik podstatných změn nepřináší. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 105 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 4 049 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Žánr: adventura, horor

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 25. 8. 2015 Until Dawn: studentský strašák (recenze)

Pokračování 8 / 25 Amnesia: Rebirth Tasi Trianon se probouzí hluboko v alžírské poušti. Nepamatuje si, co se během posledních dní událo, ani to, proč se do těchto nehostinných krajin vůbec vydala. Vybavuje si, že na výpravě nebyla sama, ale po jejím probuzení není v jejím okolí žádná živá bytost. Je tedy jasné, co musí dělat. Najít ostatní, zjistit, o co tady jde, a najít způsob, jak se dostat zase domů. Nedlouho po jejím probuzení objeví podzemní komplexy, které skrývají mnohá tajemství. Kromě architektury, která vypadá, jako by ji vybudovala mimozemská civilizace, Tasi také čeká řešení hádanek a skrývání se před monstry. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 6 947 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Frictional Games

Vývojář: Frictional Games

Datum vydání: 15. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Amnesia: Rebirth - kultovní hororovka je zpět | Recenze

Pokračování 9 / 25 Dead Space Dead Space patří mezi nejlepší hororové série, a tak kompletní předělávka prvního dílu byla sázkou na jistotu. Není to ale jen totožná hra ve výrazně lepší grafice. Základy jsou stejné, ale loď USG Ishimura je teď trochu prostornější a její části jinak uzpůsobené. Je to kvůli tomu, že v nové verzi nejsou načítací obrazovky, takže tvůrci museli udělat úpravy, aby při procházení lodi prostor dával smysl. Příběh je každopádně stejný, jak si ho můžete pamatovat z originálu z roku 2008. V roli technika Isaaca Clarka máme za úkol provést opravy lodi USG Ishimura. Posádka je ale k nenalezení a neozývá se ani Isaacova láska Nicole. Se svým náčiním se tak vydává hledat pravdu, což zahrnuje i rozkrajování podivných nechutností, které z neznámého důvodu obsadily loď. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 38 017 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Motive Studios

Datum vydání: 27. 1. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Dead Space. Návrat hororové legendy v parádním remaku

Pokračování 10 / 25 SOMA Poslední zásoby jídla se tenčí, z vysílačky vám nikdo neodpovídá a zdejší roboti si o sobě začínají myslet, že jsou lidé. V podvodní základně PATHOS-II budete muset učinit spoustu rozhodnutí, která ovlivní váš osud. Postupně odhalíte nejen tajemství vodních hlubin, ale také účel této základny. Nejste tady ale sami, takže se musíte mít na pozoru na každém kroku. V chodbách základny můžete narazit nejen na roboty, ale i na členy výzkumného týmu, kterým už mysl neslouží. Cestu vám zkříží i pokroucené mořské potvory ve všech možných formách. Ke každé hrozbě budete muset přistupovat trochu jinak a překonat nebezpečí spolu s hádankami, abyste odhalili všechna podvodní tajemství. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 36 081 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: HPL Engine

Vydavatel: Frictional Games

Vývojář: Frictional Games

Datum vydání: 21. 9. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG SOMA: kdo si počkal, ten se dočkal (recenze)

Pokračování 11 / 25 Outlast Mezi moderními hororovkami je Outlast mezi těmi nejlepšími díky své hutné atmosféře a temnému prostředí. Společně s hlavním hrdinou zavítáte do hor v Coloradu, kde se nachází ústav pro mentálně choré. Dlouho byl zavřený, ale momentálně opět otevřel své brány pacientům. Nestará se ale o ně tak, jak byste nejspíš čekali. V hlavní roli je novinář Miles Upshur, který dostane tip z anonymního zdroje. Vydává se tedy do této záhadné oblasti, která už od první chvíle působí nepříjemně. Tento pocit se ještě zvýší, když se dostane dovnitř a uvidí, co se v těchto horách vlastně děje. Jelikož máte u sebe jen kameru s nočním viděním, tak se musíte všude plížit pěkně potichu. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 87 036 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 3

Vydavatel: Red Barrels

Vývojář: Red Barrels

Datum vydání: 4. 9. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 12 / 25 Alien: Isolation Za celou herní historii vznikla spousta her, kde jsme se museli vypořádat s vetřelci. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 41 695 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánr: adventura, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: CATHODE

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 7. 10. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Alien Isolation: vesmírné plížení (recenze)

Pokračování 13 / 25 Layers of Fear S touto polskou sérií je to trochu zamotané. Poté, co vyšly dva díly, si tvůrci připravili další bez číslovky či podtitulu, který spojuje příběhy obou předchozích her společně s rozšířeními. My bychom ale raději doporučili původní Layers of Fear, které vypráví příběh nešťastného malíře a jeho rodiny. Osudy rozkrýváte postupným průzkumem umělcova domu. Skrz hádanky se posouváte vpřed a autoři děsí hlavně tím, že nikdy nevíte, co vás čeká. Dům se totiž neustále mění. Layers of Fear si bere inspiraci z P.T. od Hidea Kodžimi. I když to byla jen malá ukázka nikdy nevydané hry, výrazně ovlivnila celý hororový žánr. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 11 465 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Aspyr

Vývojář: Bloober Team

Datum vydání: 15. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG Layers of Fear: Legacy - bojte se všude (recenze)

Pokračování 14 / 25 Phasmophobia V týmu s dalšími třemi hráči se stanete vyšetřovateli paranormálních jevů. Navštívíte různorodá prostředí, kde na vás čekají různé druhy duchů a nadpřirozených bytostí. Musíte využít veškeré svoje vybavení a zvolit ten správný postup, abyste mohli zachytit důkazy o jejich existenci. Každý člen týmu má svoji roli. Zatímco někdo se může vydat hledat ducha přímo, další spoluhráč se posadí ke kamerám a má tak větší přehled o celkové situaci. Čím déle vám bude práce trvat, tím budou duchové agresivnější, takže si úplně nemůžete dávat načas. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 580 812 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, puzzle, taktická hra, horor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity 2019

Vydavatel: Kinetic Games

Vývojář: Kinetic Games

Datum vydání: 18. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 15 / 25 System Shock System Shock se do historie zapsal jako průkopník v žánru sci-fi RPG. Dnes už jeho vlastnosti nepůsobí tak převratně a je pro nováčka docela složité se do již letité verze hry dostat. Vývojáři z Nightdive Studios ale první díl kompletně předělali do moderní podoby. Vývoj to sice nebyl zrovna hladký, ale nakonec zvládli tuhle legendu předělat do moderní podoby a zároveň zachovat její původní nádech. Umělá inteligence je dobrý sluha, ale zlý pán. SHODAN je toho jasným důkazem. Uvědomila si sama sebe a převzala kontrolu nad stanicí Citadela. Při pohledu na posádku byste těžko hledali člověka. Její členové jsou kyborgové a mutanti, které má SHODAN pod kontrolou. Hrozí zkáza celého lidstva a my jsme dost možná poslední nadějí na záchranu. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 7 499 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Prime Matter

Vývojář: Nightdive Studios

Datum vydání: 30. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG Recenze hry System Shock. Umělá inteligence opět touží po zničení světa

Pokračování 16 / 25 Visage Objevte tajemství neustále měnícího se domu. Zpočátku vypadá jako klasický příbytek, ale postupně začnete odhalovat, že jeho chodby vedou na tajemná místa, která vypadají, jako by ani nepatřila do našeho světa. V hlavě se vám mihotají záblesky vzpomínek na rodiny, které tady dříve žily. Abyste se jich zbavili, musíte odhalit tajemnou minulost tohoto místa. Páchání sebevražd, dohnání k šílenství a brutální vraždy. S takovými událostmi se museli vypořádat dřívější majitelé domu. Ani po své smrti ale nenašli klid, a zatímco se snažíte zjistit, co za tím vším stojí, se vás snaží z tohoto místa vypudit. Není jiná možnost, než se snažit být co nejvíce potichu a nepřitahovat jejich pozornost. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 7 283 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: SadSquare Studio

Vývojář: SadSquare Studio

Datum vydání: 29. 10. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG Visage: nejděsivější hororová hra současnosti | Recenze

Pokračování 17 / 25 The Evil Within Šindži Mikami se podílel nejen na vzniku Resident Evilu, ale má na svědomí další výbornou hororovou sérii. Evil Within patří mezi ty novější počiny a vznikla pod záštitou Bethesdy ve studiu Tango Gameworks. Oproti klasickým survival hororům přidává více akce, ale bez problému dokáže navodit hutnou atmosféru. V hlavní roli je detektiv Sebastian Castellanos, který společně s jeho parťákem vyšetřuje případ masové vraždy. Během pátrání se jim ale do cesty připletou nadpřirozené síly a od té chvíle to jde pěkně z kopce. Sebastian se dostane do pokrouceného světa plného monster a teroru. Původně dělaly hře vadu na kráse černé okraje, kterých se nedalo zbavit. V nových verzích ale už máte možnost jejich odstranění. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 18 240 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One

Žánry: adventura, puzzle, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: id Tech 5

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Tango Gameworks

Datum vydání: 14. 10. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG The Evil Within: do morku kostí (recenze)

Pokračování 18 / 25 Dead by Daylight V hororové hře se jeden z hráčů ujme role zlotřilého zabijáka. Ostatní čtyři hrají za přeživší, snaží se uniknout a vyhnout dopadení. Přeživší hrají z pohledu třetí osoby a mají tak o situaci lepší přehled. Zabiják vidí svět z první osoby a lépe se tak může soustředit na svou kořist. Cílem přeživších je uniknout v každém střetnutí ze zabijákova území, aniž by je chytil. Zní to jednoduše, jenže prostředí se při každé hře mění. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 543 194 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánr: strategie, horor, online

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: 505 Games

Datum vydání: 20. 6. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 19 / 25 Doki Doki Literature Club Plus! Z pohledu tuzemského hráče jsou grafické romány z Japonska stále bizarním žánrem. Do něj v základu spadá i Doki Doki Literature Club, i když vůbec nepochází od japonských tvůrců. Na svědomí ho má americký Team Salvato a vypráví příběh o studentovi, který se nově přidal do literárního kroužku a snaží se seznámit s jeho stávajícími členy. Doki Doki Literature Club ale není tak obyčejný grafický román. Po úvodu poznáte, že tady něco není úplně v pořádku. Tvůrci si chytře pohrávají s bořením čtvrté stěny, což příběhu, který pěkně nabere na obrátkách, dodává ještě o něco větší napětí. Na první dojem byste vůbec nečekali, že se simulátor školáka promění v psychedelický horor. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 23 077 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, simulátor, vizuální román, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Serenity Forge

Vývojář: Team Salvato

Datum vydání: 30. 6. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 20 / 25 F.E.A.R. Ještě několik let před tím, než se horory transformovaly do podoby, jak je známe dnes, tady byl F.E.A.R., který kombinuje hororové napětí s akcí z pohledu první osoby. F.E.A.R. je zkratka pro speciální jednotku vypořádávající se s nadpřirozenem, jejíž součástí se stanete i vy. Musíte přijít na to, co je zač záhadná entita Alma, která se objevuje i v následujících dílech série. Autoři ze studia Monolith Productions se nijak netajili inspirací japonskými horory. Místo klasických lekaček, kdy na vás zpoza rohu vyskakuje nepřítel, se snažili spíše o to, aby se hráči dostali pod kůži a neustále navozovali pocit nebezpečí. Nemalou částí hry je ale také akce, kde kromě klasických zbraní přijde vhod i mechanika “reflex time”. S ní můžete zpomalit okolní svět a lépe se tak vypořádáte s nepřáteli. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 10 581 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: LithTech Jupiter EX

Vydavatel: VU Games

Vývojář: Monolith Productions

Datum vydání: 17. 10. 2005 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 25 Detention V 60. letech minulého století na Tchaj-wanu je dvojice studentů uvězněna v horské oblasti okolo vysoké školy Greenwood. Místo, které dobře znali, se změnilo k nepoznání a kromě pokrouceného prostředí narazí i na zlé kreatury. Aby z této noční můry unikli, musí prozkoumat kampus plný hádanek. Prostředí i duchové jsou inspirováni nejen místním folklórem, ale také taoismem, budhismem nebo čínskou mytologií. Tvůrci si dávali záležet na tom, aby tchaj-wanskou kulturu vyobrazili co nejpřesněji. Jedná se o 2D adventuru v pomalejším stylu, která se zaměřuje hlavně na vyprávění příběhu. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 9 624 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Red Candle Games

Vývojář: Red Candle Games

Datum vydání: 12. 1. 2017 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Pokračování 22 / 25 The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Hororová antologie The Dark Pictures má své slabší i silnější díly. Devil in Me je právě ten druhý případ. S partou nadšených filmařů se vydáváme do domu H. H. Holmese, vraha, který sofistikovaně vraždil návštěvníky svého hotelu. Postupně se ukáže, že majitel repliky Holmesova sídla není jen nadšenec do tohoto podivuhodného příběhu, návštěva se pro partičku docela rychle zvrtne v boj o život. Devil in Me funguje ve stejném stylu, jako předchozí díly antologie. Hratelnost spočívá ve vybírání možností v konverzacích a mačkání správných tlačítek v pravou chvíli. Do hraní se můžete pustit i v lokální a online kooperaci. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 2 523 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 18. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam Recenze hry The Dark Pictures: The Devil in Me. Pozvánka do domu sériového vraha

Pokračování 23 / 25 The Mortuary Assistant Práce na pitevně je nepříjemná sama o sobě. V tomhle hororu to tvůrci posouvají ještě dál. Jakožto asistent v márnici River Fields pomáháte každý den s mrtvými těly a jejich přípravou na pohřeb. Jednou jste ale povoláni do služby v průběhu noci, a i když to není první noční, tentokrát je tady něco jinak. Dokud nedokončíte svoji práci, nemůžete opustit budovu. K vaší smůle se potýkáte s nebožtíky posednutými démony. Vedle toho, že se musíte postarat o jejich těla, je tedy také potřeba udržet na uzdě nadpřirozené síly. Nesmíte je za žádnou cenu vypustit ven a ještě důležitější bude ochrana vašeho vlastního života. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 5 619 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor, horor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: DreadXP

Vývojář: DarkStone Digital Cerulean Games

Datum vydání: 2. 8. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 24 / 25 Fatal Frame: Maiden of Black Water Hora Hikami vždy působila jako zvláštní místo. Její tajemství prozkoumáme v roli trojice hlavních postav. Dříve byla sídlem náboženských uctívačů vody, ale v současnosti je hora známá především jako dějiště záhadných zmizení a smrtelných incidentů. My se sem vydáme hned několikrát. Ve Fatal Frame platí, že foťák je mocnější meče, a tak proti duchům budeme bojovat právě přes hledáček. Původně bylo Fatal Frame exkluzivní pro konzoli WiiU, na evropském trhu je také známé jako Project Zero. V roce 2021 ale Koei Tecmo vrátilo svůj horor na scénu a tentokrát už jeho působiště rozšířilo na všechny hlavní platformy. Nové verze prokoukly graficky a zlepšilo se i ovládání. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 4 728 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Wii U, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Koei Tecmo Games

Datum vydání: 22. 10. 2015 Digitální distribuce: Steam Recenze hry Project Zero: Maiden of Black Water. Horor, který by zasloužil více péče

Pokračování 25 / 25 P.T. I když si ho nemůžete zahrát, P.T. si v našem výběru zaslouží čestné místo. Hratelná ukázka z roku 2014 měla být jen lákadlem na hru Silent Hills, kterou připravoval Hideo Kodžima ve spolupráci s režisérem Guillermo Del Torem. Konami ji zrušila a P.T. nedlouho poté zmizelo z digitálního obchodu na PlayStationu. I to ale stačilo na to, aby ovlivnilo žánr hororů jako takový. Stačil mu k tomu jeden stísněný prostor. Stále dokola procházíte stejnými chodbami, ale pokaždé se něco změní. A změny jsou to takové, které byste jen těžko čekali. Tímto stylem se následně inspirovalo i několik velkých projektů. Z našeho výběru mezi ně spadá například Layers of Fear nebo Visage. Je velká škoda, že nikdy neuvidíme, jak měla vypadat plná hra. Hodnocení hráčů: 87 % (z 386 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, puzzle, horor

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Fox Engine

Vydavatel: Konami

Vývojář: 7780s Studio

Datum vydání: 12. 8. 2014

