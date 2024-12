Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky

Střílečky od dob prvního Dooma ušly pořádný kus cesty. I dnes se ale najde řada moderních her, které se vracejí k původnímu stylu prvotních FPS stříleček, a je z čeho vybírat.



1 / 20



HROT Ve HROTu se podíváme do alternativní historie Československa. V roce 1986 naši zemi postihla jakási pohroma. Zrovna v ten moment jsme pod stanicí metra Kosmonautů. Nezůstaneme ale skrytí dlouho. S pistolí vzor 52 se vydáváme ven, abychom nakopali zadek všemu, co se nám připlete do cesty. HROT si bere inspiraci z naprostých klasik žánru a sám o sobě je to správný "boomer shooter". Jedná se o unikát také v tom, že na něm pracuje jediný vývojář, který si pro svoji hru vytvořil i vlastní herní engine. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 4 177 hráčů) Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Spytihněv

Vývojář: Spytihněv

Datum vydání: 16. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 2 / 20 Ion Fury Do města Neo DC vtrhnul kult kybernetických poskoků doktora Jaduse Heskela. Je potřeba hrozbu odstranit a vhodnou kandidátkou na tuto misi je Shelly Harrison, která je známá také jako Bombshell. Spolu s ní projdeme akci inspirovanou klasickými střílečkami. Ion Fury do toho všeho přidává i prvky v moderních her. Ion Fury: retro vzpoura kybernetického šílence | Recenze Od pohledu může připomínat akci Duke Nukem 3D. Není to žádná náhoda. Za Ion Fury totiž stojí stejné studio a pro vývoj byla využita i stejná technologie. Engine Build 3D je ale tentokrát značně vylepšený, takže si v Ion Fury mohli tvůrci dovolit víc, než si kdy Duke mohl vůbec představit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 5 302 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Build

Vydavatel: 3D Realms

Vývojář: Voidpoint, 3D Realms

Datum vydání: 15. 8. 2019 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 3 / 20 Forgive me Father Přicházíte k vědomí v moment, kdy všude kolem vládne chaos. Netušíte, co se stalo, ale je jasné, že bez zbraně v ruce moc dlouho nepřežijete. Forgive me Father se značně inspiruje tvorbou H. P. Lovecrafta a je to vidět na každém kroku. Postavit se musíte nejen chapadlovitým nepřátelům, ale také se vám dostanou do rukou zbraně, které nepocházejí z našeho světa. S tím, jak se prodíráte úrovněmi, se vám dynamicky mění úroveň šílenství. Trocha ho neuškodí, právě naopak. Můžete díky němu získat různé bonusy, které vám pomohou v boji. Na druhou stranu to s šílenstvím nemůžete přehnat. Ať se dostanete do jakékoliv situace, musíte si zachovat svoji lidskost. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 2 411 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 1C Entertainment

Vývojář: Byte Barrel

Datum vydání: 26. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 4 / 20 AMID EVIL Kacířem člověk nemusí zůstat na celý život. Důkazem toho je Amid Evil, ve kterém se po dlouhém strádání ujmete role šampióna, který musí získat zpět svaté zbraně a zároveň osvobodit pradávnou zemi, která je zamořena zlem. Čeká vás sedm epizod, přičemž každá je zpracovaná v jiném tématu a také v nich narazíte na odlišené protivníky. Proti nekonečným hordám nepřátel budete využívat zbraně všeho druhu. Mečem a sekerou to jen začíná. Jakmile se dostanete ke svatým relikviím, začne ta pořádná řežba. Zbraně navíc můžete ještě posílit tím, že je necháte zkonzumovat duše padlých. I když Amid Evil vypadá jako retro záležitost, na PC si ho můžete zahrát i s ray-tracingem a podporuje i DLSS 2.0. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 6 027 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: New Blood Interactive

Vývojář: Indefatigable

Datum vydání: 20. 6. 2019 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 5 / 20 CULTIC Smrtí teprve vaše krvavá výprava začíná. Se samopalem v rukách a dynamitem v kapse se postavíte kultu pomatenců, jejichž mysl byla pokřivena záhadnou entitou. Vy se musíte probít od těch nejnižších pěšáků k nejvýše postaveným okultistům, s čímž vám pomůže bohatý arzenál zbraní. Pokud máte rádi starší legendu Blood, Cultic vám sedne do vkusu stejně dobře. I když už v podstatě vyšla plná verze, Cultic zatím není kompletní. Jeho autoři totiž teprve chystají druhou příběhovou kapitolu, která kromě další části děje přinese nové oblasti a další obsah. Rozšíření vyjde v budoucnu formou placeného DLC. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 5 931 hráčů) Platformy: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: 3D Realms

Vývojář: Jasozz Games

Datum vydání: 13. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 6 / 20 Prodeus Nemusí vždy platit, že umělá forma života má ráda svého stvořitele. Jednoho takového vojáka, jehož strůjce není zrovna klaďas, se chopíme ve střílečce Prodeus a s arzenálem těžkých zbraní rozšmelcujeme na kusy cokoliv, co se nám postaví do cesty k dosažení našich cílů. Recenze hry Prodeus. Retro střílečka jak má být Součástí hry není jen singleplayerová kampaň. Vedle toho si to můžete rozdat s dalšími hráči v multiplayeru a najde se i něco pro kreativce. Prodeus obsahuje intuitivní editor, se kterým si jednoduše každý může vytvořit vlastní mapy a následně je sdílet s ostatními hráči. To platí i obráceně. Přímo ve hře je prohlížeč komunitních map ostatních tvůrců. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 5 046 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Humble Games

Vývojář: Mike and Jason

Datum vydání: 23. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 7 / 20 Warhammer 40,000: Boltgun Do univerza Warhammeru, ať už toho původního či futuristického, jsme se skrz hry podívali v řadě různých titulů spadajících do široké škály žánrů. V Boltgun zažijeme pořádnou akci ve stylu klasických stříleček z 90. let. Do rukou dostaneme člena vesmírných mariňáků s plnou výzbrojí. Recenze hry Warhammer 40 000: Boltgun. Porcování Chaosu ve stylu klasických stříleček Zástupci Chaosu opět vystrkují růžky, a tak je potřeba jim ukázat, že by neměli vylézat ze svých nor. S diplomatickým jednáním nemáte šanci na úspěch, takže se musíte spolehnout na samopaly, brokovnice a nechybí ani motorová pila, která je součástí typické zbroje pro mariňáky Impéria. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 12 338 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: arkáda, nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Focus Entertainment

Vývojář: Auroch Digital

Datum vydání: 23. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 8 / 20 Wizordum Klasiky, jako jsou Hexen nebo Heretic, určitě znáte. Wizordum staví na odkazu těchto fantasy doomovek a přináší další kouzelnickou řežbu. Vše začíná v moment, kdy se rozpadá pradávná pečeť Terrabruma, která silám Chaosu zabraňovala, aby se mohly opět dostat do tohoto světa. Ochrana ale časem oslábla natolik, že zlo už nic nedrží zpátky, a tak je jako poslední mág z Wizordum musíme postavit přesile. Wizordum patří mezi pestrobarevnější boomer-shootery. V boji budete využívat nejen kouzla, ale i plejádu magických zbraní. Jelikož je hra teprve v předběžném přístupu, tak její obsah zatím není kompletní. Už nyní si ale mohou hráči tvořit mapy v místním editoru a sdílet je s ostatními skrz hru. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 303 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Apogee Entertainment

Vývojář: Emberheart Games

Datum vydání: 5. 3. 2025 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 9 / 20 Supplice Lidstvo se neustále rozrůstá, a tak se skupiny objevitelů vydávají do různých koutů vesmíru, aby přetvořili další planety a udělali z nich tak vhodný nový domov. Součástí jedné takové skupiny se stanete v rámci příběhu Supplice, ale nevybrali jste si zrovna nejvhodnější planetu pro kolonizaci. S vaším příletem se probouzí biomechanické horory a co jste si natropili, to musíte také urovnat. Tým, který stojí za Supplice, se skládá z ostřílených vývojářů, kteří se dlouhé roky podíleli na komunitní tvorbě či vývoji dalších velkých boomer-shooterů. I v tomto případě se zatím jedná o hru v předběžném přístupu. Podle plánu by měla vyjít v plné verzi ještě letos, ale není jasné, jestli to za těch pár týdnů stihne. Nedávno alespoň vyšla třetí epizoda, která vás zabaví na pěkných pár hodin. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 368 hráčů) Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: GZDoom

Vydavatel: Hyperstrange

Vývojář: Mekworx

Datum vydání: 6. 4. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 10 / 20 Calcium Contract Řád kalcia celá milénia dohlíží na to, aby všechno živé jednou došlo svému konci. Tento zákon dodržují bez větších problémů, dokud se neobjeví jakýsi hadí potvorák, kterému se nechce na onen svět. Ujal se vlády na jednom z ostrovů a zvládá odrážet útoky členů řádu. Vy se jako zkušený smrťák musíte chopit své věrné kosy a sprovodit nepřítele ze světa jednou provždy. Kosa má sice čepel ostrou jako břitva, ale proti stoupencům hada se budou hodit i další kousky ze zbraňového arzenálu. Jsou tady variace tradičních zbraní, které ale fungují trochu jinak. Příkladem může být metač kostí zastávající roli samopalu. Za pozornost Calcium Contract stojí už jen proto, že jde o výtvor českého vývojáře. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 76 hráčů) Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Igor Aleksandrowicz

Vývojář: Igor Aleksandrowicz

Datum vydání: 17. 10. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 11 / 20 DUSK DUSK patří mezi největší jména mezi moderními doomovkami a tuto pozici si vysloužil díky rychlé, nekompromisní a brutální hratelnosti. Na cestě za objevením toho, co se skrývá v hlubinách Země, prolijeme hektolitry krve. Na mušku se nám dostanou zástupci temného kultu, posedlé bytosti i posluhovači temnot, kteří mermomocí brání tomu, aby jejich tajemství unikla na povrch. Akční řežbu doprovází metalový soundtrack od Andrewa Hulshulta, jehož tvorbu můžete znát z dalších podobných žánrovek. V našem výběru najdete také Amid Evil nebo Prodeus, u kterých také přiložil ruku k dílu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 19 619 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity 4

Vydavatel: New Blood Interactive

Vývojář: New Blood Interactive

Datum vydání: 10. 12. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 12 / 20 Nightmare Reaper Nightmare Reaper je jednou z her, u kterých vám stylizace grafiky musí opravdu sednout, protože tvůrci zvolili velmi specifický styl. Jakmile mu ale přijdete na chuť, čeká vás pořádná řezničina, ve které se vydáte do hlubin nočních můr. Úrovně tady nejsou uzavřené a přímo vás nabádají k tomu, abyste objevovali každé zákoutí, protože nikdy nevíte, kde se může skrývat další silná zbraň. Vedle zbraní budete sbírat také zlaté mince, které vám poté poslouží při pořizování vylepšení vaší postavy. Skrz různé minihry tak můžete značně navýšit množství životů a munice, ale také třeba přidat další slot pro zbraň nebo zrychlit kadenci střelby. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 3 133 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Blazing Bit Games

Vývojář: Blazing Bit Games

Datum vydání: 28. 3. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 13 / 20 Arthurian Legends Odložte pistole a brokovnice. V Arthurian Legends budete nepřátelům usekávat hlavy mečem a krýt se za masivním štítem. I když na pohled velmi připomíná doomovky, jde tahle záležitost více směrem k RPG. Podíváme se do Albionu v dobách jeho největších legend. To ale také znamená, že musíme tasit meč proti zástupům Sasů, démonů a nemrtvých potvor. Tento příběh se odehrává dávno před zrodem Camelotu. Ještě donedávna tady panoval klid a mír. Lidé žili v souznění s magií, která od počátku věků proudí žilami světa. To se ale změnilo po smrti manželky krále Uthera. Ten vinu za její smrt svalil právě na magické síly a od té doby je její používání zapovězeno. Poté, co byl Albion uvrhnut do doby temna, se navíc objevují Sasové, kteří se nebojí využít ani tu nejtemnější magii. Hodnocení na Steamu: 92 % (z 468 hodnocení) Platforma: PC

Žánr: akce, RPG, retro, FPS

Vydavatel: Scolaro Games

Vývojář: Scolaro Games

Datum vydání: 4. 10. 2021

Pokračování 14 / 20 Wrath: Aeon of Ruin Vybavuje se vám při pohledu na Wrath: Aeon of Ruin legendární Quake? Není to náhoda. Tuhle střílečku totiž pohání stejná technologie. Jelikož ale obě hry dělí více než dvě dekády, je rozdíl v možnostech jasně viditelný. V roli cizáka se dostáváme na břehy umírajícího světa, kde narazíme na pastýře zbloudilých duší. Ten má pro nás úkol, podle kterého máme pozabíjet zbývající strážce starého světa. Nadlidským bytostem se neodmlouvá, a tak pobereme zbraně a jde se kosit. Wrath se snaží co nejvíce napodobit styl klasik z přelomu tisíciletí, jako jsou vedle Quakea i Hexen nebo Duke Nukem 3D. Běžné zbraně kombinuje s magií a nadpřirozenem. Vedle toho se můžete dostat také k pradávným artefaktům, jejichž síla se při boji s přesilou nepřátel jistě bude hodit. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 1 644 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: id Tech 2

Vydavatel: Fulqrum Publishing

Vývojář: 3D Realms

Datum vydání: 27. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 15 / 20 Project Warlock Zlo musí být vymýceno do poslední stopy. Tímhle motem se řídí čaroděj v Project Warlock, který proti temným silám vyráží se svojí věrnou brokovnicí. Se zabíjením zplozenců pekla ale nehodlá skončit jen ve svém světě. Společně s ním budete cestovat skrz čas a prostor, aby nezbylo ani to nejmenší smítko temnoty. Navštívíme tak několik světů rozdělených do 60 různých úrovní, které se liší nejen nepřáteli, kteří v nich žijí, ale také celkově zasazením. Jednou se budete bít na poušti mezi stavbami připomínající starověký Egypt. Jindy zase zmrzáte v základně na Antarktidě. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 3 642 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Crunching Koalas

Vývojář: Buckshot Software

Datum vydání: 9. 6. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 16 / 20 Turbo Overkill Jakožto napůl stroj a napůl člověk vyráží Johnny Turbo do akce. Jeho úkolem není nic menšího, než kompletně vyčistit celé kyberpunkové město Paradise. Jeho ulice jsou zaplaveny augmentovanými poskoky nejpokročilejší umělé inteligence, která si říká Syn. Jejím cílem je expandovat a ovládnout s pomocí svých vylepšených vojáků svět, což samozřejmě nesmíme dovolit a pokusíme se hrozbu zažehnat dřív, než se naprosto vymkne kontrole. Turbo Overkill je značně stylizovaná záležitost. Všude se to hemží různobarevnými lasery a létající auta nebo motorky jsou na denním pořádku. Kromě poskoků umělé inteligence můžete narazit i další šílence, kteří hodlají Syn porazit a nevidí zrovna rádi, když se jim pokoušíte vyfouknout všechnu slávu. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 5 315 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Apogee Entertainment

Vývojář: Trigger Happy Interactive

Datum vydání: 18. 7. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 17 / 20 Dread Templar Zase jednou se vydáváme na cestu pomsty. Tentokrát se postavíme samotnému peklu. Běsnění rozpoutáme skrz 25 obřích úrovní, ve kterých se vedle zástupů nepřátel ukrývají také vylepšení pro váš arzenál. S nimi můžete libovolně experimentovat. Celkově Dread Templar ukrývá přes 100 různých upgradů, které ovlivňují chování vašich zbraní. Je potřeba se dobře vyzbrojit, protože vedle řádových pekelníků budete muset porazit také několik bossů. A rozhodně doporučujeme během porcování nepřátel věnovat trochu pozornosti i objevování světa. Můžete se tak dostat třeba k celým oblastem, které by vám jinak unikly. Dread Templar nabízí pořádnou porci obsahu. O to víc je překvapující, že je to výtvor jediného vývojáře, který na něm pracoval 3 roky. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 870 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Fulqrum Publishing

Vývojář: T19 Games

Datum vydání: 28. 9. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 18 / 20 Selaco Selaco je jeden z letošních přírůstků do žánru boomer-shooterů. Pokud vám pixel art zrovna neštymuje, tady vypadá akce o dost moderněji. Grafika se blíží ke kreslenému stylu, ale nemusíte se bát, že by kvůli tomu Selaco nemělo dost brutality. Nepřátelé se při explozi rozletí na malé kousky a po pádu z okna po nich zůstane jen mastný flek. Autoři jako hlavní inspiraci uvádějí série F.E.A.R. a Half-Life. Příběh tady tak hraje důležitější roli. V roli Dawn, která je čerstvě povýšena, se ponoříme do tajů vesmírné stanice Selaco. Při odhalování tajemství nás ale vyruší překvapivá invaze. Místo pročítání dokumentů se tedy musíme chopit samopalu a vyrazit do boje. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 3 184 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: GZDoom

Vydavatel: Altered Orbit Studios

Vývojář: Altered Orbit Studios

Datum vydání: 31. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 19 / 20 ULTRAKILL Lidstvo to má za sebou. Místo naší populace je nyní Země domovem robotů, kteří jsou poháněni krví. Zásoby ale nejsou nekonečné a rezervy se začínají krátit. Proto se vydávají do hlubin planety. Snad v samotném pekle bude dostatek krve, aby se jim podařilo přežít. Ultrakill je další stylová střílečka, ve které se kloubí Doom a Devil May Cry. Že vám tuto kombinaci hlava nebere? Podle ohlasů hráčů to ale celé autoři vymysleli výborně. Pokud budete při pobíjení nepřátel vystřihávat samé parádičky, využívat speciálních útoků a během toho všeho neutržíte ani škrábnutí, získáte body, které můžete využít k vylepšení svých zbraní. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 121 455 hráčů) Platforma: PC

Žánry: arkáda, nezávislá hra, plošinovka, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: New Blood Interactive

Vývojář: Arsi "Hakita" Patala

Datum vydání: 3. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 20 / 20 Blood West Boomer to je jak vyšitý, ale mezi shootery bychom Blood West přímo nezařadili, i když v něm strávíte hodně času s koltem či brokovnicí v rukách. Místo zběsilé akce tady ale spíš očekávejte pořádnou porci plížení na divokém západě, kde vaším problémem nejsou kovbojové či strážci zákona. Místo nich po vás půjdou zrůdnosti vylézající ze záhrobí. Recenze hry Blood West. Westernový horor s parádní hratelností neskrývá nic jiného než smrt a zrůdy z podsvětí Ani náš hlavní pistolník není jen obyčejný kovboj. Je odsouzený k tomu, aby na věčné časy bloudil po divokém západě a hledal způsob, jak se zbavit svého prokletí. Jedině tak najde jeho duše klid a osvobodí se z pozemského světa. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 3 845 hráčů) Platforma: PC

Žánry: RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Hyperstrange

Vývojář: Hyperstrange

Datum vydání: 5. 12. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se