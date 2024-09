Jestli se vám líbí GTA, měli byste si zahrát i tyto hry. Akční adventury, otevřené světy…

V nádherně zpracovaném Hong Kongu si prožijete příběh Wei Shena, který jakožto policista v utajení proniká do zdejšího podsvětí. Z běžného člena Triád se vypracovává až k těm nejvlivnějších tvářím nelegálních organizací. Nejednou ale musí dokázat, že si členství zaslouží, a tak se pouští i do akcí, kterým by se jakožto strážce zákona měl obloukem vyhýbat.

Ještě než se podíváme do Empire Bay, nás čeká mise na Sicílii, kam Vito odešel bojovat poté, co ho chytili při loupeži. Kámoš Joe ho ale po jeho zranění už zpět na bojiště nepustí. Nebezpečí tím pro něj ale nekončí, protože potřebuje splatit dluhy svého otce a na to potřebuje víc peněz, než si vydělá běžnou prací. A tak začínají jeho eskapády s trojicí mafiánských rodin.

Druhá Mafia se stejně jako první díl považuje za jednu z nejlepších českých her. Příběh Vita Scaletty se v době vydání sice hráčům tolik nezamlouval, ale časem se dočkal uznání. Mimo jiné se o to zasloužilo také výborně zpracované město Empire Bay, které obzvlášť v zimním období vypadá kouzelně. Mise, během kterých je vše zapadané sněhem, autům podkluzují kola na ledě a chodci padají na chodnících, jsou naše nejoblíbenější. Jen škoda, že město nebylo využité naplno ani zdaleka.

True Crime bylo vůbec první městskou akcí, která vyšla po úspěšném GTA 3, ale konkurenci se mu překonat nepodařilo. Častokrát byl označovaný jako kopírka, protože základní mechaniky byly u obou her velmi podobné. To nic nemění na tom, že sklízel velmi dobrá hodnocení zejména u konzolové verze.

V losangeleském Chinatownu v poslední době často dochází k bombovým útokům. Na to, kdo za nimi stojí, musí přijít Nicholas Kang, což je novopečený člen složek pro elitní operace. Čím dál víc se v případu vrtá, tím víc mu dochází, že to nebude jen ojedinělá věc a vše se zdá být napojené na jeden z mnohem starších případů, na jehož řešení se podílel i Nicholasův otec.

Do ulic New Yorku se vydáváme jako Alex Mercer, který byl přetvořen v lidskou zbraň. Obří drápy či pěsti velké jako balvany jsou jen jedny z mnoha podob, které jeho ruce mohou nabýt. Kromě toho ovládá také schopnosti dokonalého přestrojení, kdy komukoliv může ukrást tvář i s jeho vzpomínkami. Alexovi jde ale o jeho vlastní vzpomínky, které před ním tají jeho stvořitelé.

Vůbec poprvé může Batman využívat i batmobil, který má design vytvořený speciálně pro hru. Stejně tak se tady setkáte i s originálním záporákem. Arkham Knight se poprvé objevil právě v této hře, až později i v komiksech s Batmanem. Musíte přijít na to, kdo tento záhadný žoldák je. Není ale jediný, kdo se Batmanovi postaví do cesty. Nechybí ani staří známí jako Scarecrow, Harley Quinn nebo Penguin.

Je radost pohupovat se na pavučinách městem. Insomniac Games zvládli zpracovat Spider-Mana naprosto perfektně. Není se tedy čemu divit, že i po několika letech je Marvel's Spider Man jednou z nejlepších her podle superhrdinských komiksů. Kromě základního příběhu nesmíme zapomínat ani na rozšíření City That Never Sleeps, ve kterém odhalíme, co má tentokrát za lubem Black Cat.

V hlavní roli je Aiden Caldwell, který do zdejšího města přichází jako outsider. Přivedlo ho sem pátrání po jeho sestře, ale vodítek mnoho nemá. Přišel totiž o paměť. Za cenu její ztráty ale získal nevídané schopnosti, díky kterým se může vydávat i do městských částí, kde převládají všemožné mutace nakažených.

Ve druhém díle Ryo stále hledá vraha svého otce. Tentokrát se z Japonska vydává do Hong Kongu, kde se musí ještě hlouběji ponořit do světa kriminálníků. Narazí ale také na mistry bojových umění, díky kterým své schopnosti dostane ještě na vyšší úroveň. Jeho cílem nicméně stále zůstává řešení záhad okolo dračího zrcadla.

Série Shenmue byla na přelomu tisíciletí jedním z nejdražších herních projektů v historii. Její tvůrce Ju Suzuki se snažil vytvořit nadčasovou příběhovku, ve které by byl herní svět co nejvěrnější tomu reálnému. Do toho spadají i věci jako plynutí času nebo změny ročních období. I když z dnešního pohledu nevypadá tak megalomansky, příběh Ryo Hazukiho stále stojí za projití.

Takajuki Jagami býval výborným právníkem. Svoji kariéru ale ukončil poté, co jeden z jeho klientů spáchal další zločin. Nebo to snad bylo jinak? To se dozvíte v tomto rozsáhlém příběhu, který je spin-offem série Yakuza. Tentokrát ale nejste členem organizace zdejšího podsvětí, ale detektivem, který se zaplete do konspirace zahrnující i jeho poslední případ, u kterého figuroval jako právník.

Postupně s tím, jak se odporu daří, se k němu přidávají další Pařížané a do města se vrací barvy. A to doslova. The Saboteur používá mechaniku Will to Fight, díky které je na začátku hry grafika téměř černobílá, ale postupně získává na barvách.

Do 40. let minulého století se vracíme v roli Seana Devlina, irského závodníka a rváče, který je uvězněný za nepřátelskou linií v nacisty okupované Francii. Skrz pařížské ulice se Sean probojovává kvůli své osobní pomstě a snaží se překazit svým nepřátelům vše, k čemu dostane i tu nejmenší příležitost. Společně s francouzským odbojem a britskou rozvědkou se postará o to, aby němečtí vojáci neměli ani jeden den klidu.

Simpsonovi jsou do dneška velmi populární značkou. Na poli videoher ale nemají ani zdaleka takové zastoupení, jaké by si zasloužili. Stále se tedy musíme vracet k jedinému pořádnému kousku, kterým je právě Hit & Run. Spolu se žlutou rodinkou prožijete originální příběh skrz desítky různých misí.

Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online.

Vývojáři z Team Bondi se v L.A. Noire pochlubili s výbornou mimikou postav, ze které hráč musí vyčíst, jestli svědek lže nebo mluví pravdu. Mimo to se Cole zapojí i do zajišťování důkazů a nemusíte se bát, že by nedošlo na žádnou akci. To vše se odehrává ve 40. letech minulého století a tvůrcům se podařilo výborně zachytit atmosféru tohoto období.

Just Cause 4 si mimo jiné zakládá na tom, že nabízí opravdu velký svět. Solis tvoří plocha o velikosti 100 km². Během jejího průzkumu narazíte na řadu rozmanitých míst, hustou džungli, zasněžené vrcholky hor a samozřejmě nechybí ani rozsáhlejší městečka, kam nás většinou zavedou mise s cílem odstranit některého ze zdejších hlavounů.

Rico Rodriguez už v minulosti zatopil nejednomu diktátorovi. Série Just Cause byla vždy o rozpoutávání chaosu na rozlehlých mapách a jinak tomu není ani v tomhle případě. Dějištěm našeho řádění je tentokrát Solis, fiktivní země v jižní Americe, kde kromě dost výbušné politické situace také vše znepříjemňuje extrémní počasí. Není ale nic, s čím by se Rico nevypořádal s pomocí svého přitahovacího háku a wingsuitu.

Zatímco ostatní hry z našeho výběru se inspirují hlavně moderními díly série Grand Theft Auto, tvůrci se s Rustlerem vrátili k prvním dvěma dílům. To je okamžitě znát díky využití top-down pohledu. Ne nadarmo se mu přezdívá jako středověké GTA. Věrné vyprávění historie tady ale nečekejte. Rustler se nebere vážně ani v nejmenším, a to jak v ohledu příběhu, tak i hratelností.

S nově nabytými schopnostmi se neváhá vydat do uzavřeného Seattlu a postavit se jednotkám DUP, které utlačují místní. Díky moci nad kouřem se dokáže po městě rychle přesouvat a postupem hrou se dostane i k dalším elementům, které mu pomohou v jeho bojích. Na příběh pak navazuje samostatný datadisk s podtitulem First Light.

Příběh Second Son začíná 7 let poté, co se Cole MacGrath obětoval pro dobro lidstva. V hlavní roli ho vystřídal Delsin Rowe, kterého jakožto delikventa nemají zdejší strážci zákona moc v lásce. Dobrou pověst nedělá ani svému bratrovi, který je místním šerifem. Všechno se ale pro Delsina změní, když se shodou okolností dostane k nadlidským schopnostem, které mu umožňují ovládat elementy jako je kouř nebo neon.

Yakuza: Like a Dragon

Ičiban Kasuga je běžným členem jakuzy, který bez okolků udělá vše, co mu jeho nadřízení přikážou. Občas se ale přehnaná věrnost nevyplácí a sám to pozná velmi rychle. Po smrti toho, ke komu nejvíce vzhlížel, je právě on označen za vraha. I přesto, že s tím nemá nic společného, si musí odsedět 18 let ve vězení. Po jeho návratu to ale nenechá jen tak být a snaží se zjistit, co se tenkrát vlastně stalo.

Série Yakuza se s tímto dílem velmi změnila. Od klasických beat'em up soubojů Like a Dragon přešel k tahovým bitkám, kdy se k Ičibanovi přidává partička podivných individuí. Stále je to ale to obrovské RPG s dlouhou dějovou linkou a plné vedlejšího obsahu. Poprvé není hlavním dějištěm čtvrť Kamuročo. Nově se podíváme do části Idžinčó, kde kromě jakuzy operuje také čínský Liumang a korejský Geomijul.

Hodnocení recenzentů: 84 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 22 560 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Dragon Engine

Vydavatel: Sega

Vývojář: Ryu ga Gotoku Studios

Datum vydání: 10. 11. 2020

Digitální distribuce: Steam, GOG