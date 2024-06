Nejlepší hry, které nenajdete na Steamu: Minecraft, taktický Tarkov a řada starších klasik

1 / 20



Escape From Tarkov Když už některé ze studií vytváří novou střílečku, většinou se nedá mluvit o ničem jiném, než je arkáda. Battlestate Games jsou výjimkou. S jejich taktickou multiplayerovkou se snaží co nejvěrněji napodobit skutečný zážitek z bojiště. Veškeré akce se odehrává ve fiktivním regionu Norvinsk, kde mezi sebou válčí USEC a BEAR, což jsou dvě soukromé armády. Hráči se do akce pouští skrz raidy, ve kterých se bojuje o přežití proti skutečným hráčům i botům. Vaším cílem je získat cenné zásoby a vybavení, a pak se dostat ve zdraví zase do bezpečí. Svoji kořist pak využijete při dalších raidech. Obsah Escape From Tarkov se neustále rozrůstá díky podpoře vývojářů, ale změny doprovází i kontroverze kvůli monetizaci. Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: RPG, střílečka, simulátor, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, MMO, online, kooperace

Vydavatel: Battlestate Games

Vývojář: Battlestate Games

Datum vydání: 27. 7. 2017 Digitální distribuce: Escape from Tarkov

Pokračování 2 / 20 League of Legends LoLko není jednou z nejhranějších her současnosti jen tak pro nic za nic. Jednoduchý koncept, kdy proti sobě stojí dva týmy o pěti hráčích, které se snaží zničit nepřátelský Nexus, respektive základnu toho druhého, nabírá při bližším pohledu na komplexnosti. Výsledek zápasu ovlivní každý detail. Vedle vašich mechanických schopností musíte správně volit šampiona, správně nakupovat itemy a v neposlední řadě spolupracovat s týmem. Toxická komunita největšího hitu studia Riot Games nic nemění na tom, že je League of Legends stále populární. Tomu pomáhá i neustálý rozvoj. V posledních letech tvůrci s velkými novinkami trochu brzdí, ale každé 2 týdny minimálně přijdou balanční úpravy, které občas dost razantně hýbají aktuální metou. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 48 % (z 5 038 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: MOBA, multiplayer, online, strategie

Herní režimy: 5 vs 5

Vydavatel: Riot Games

Vývojář: Riot Games

Datum vydání: 27. 10. 2009 Digitální distribuce: Riot Client

Pokračování 3 / 20 Alan Wake II Spisovatel Alan Wake je už víc než dekádu uvězněný ve vlastní noční můře, ze které není úniku. Možná mu ale přece jen svitla trocha naděje. V městečku Bright Falls se totiž rozjíždí vyšetřování série vražd, které do těchto končin zavede i agentku Sagu Anderson. Alan má stále ve své moci ovlivňovat temnotu vlastnoručně psaným textem a zakomponováním Sagy do svého příběhu se pokouší zlomit dlouholeté prokletí. Recenze hry Alan Wake II. Jedna z nejočekávanějších her podzimu je horor jako řemen Na rozdíl od prvního dílu se nechopíte jen role Alana, značnou část hry si projdete právě v kůži Sagy. Alan Wake II se odchyluje od akčního hororu. Místo toho jde více do survivalu. Díky tomu není akce tak častá, ale když už na ni dojde, stojí za to. Saga k tomu navíc přidává i detektivní prvky, kde společně s ní řešíte případy skládáním důkazů dohromady. Jelikož PC verzi vydává Epic Games, tak ji najdete exkluzivně v jejich digitálním obchodě. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 2 488 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Epic Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 10. 2023 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 4 / 20 Fall Guys Ještě před pár lety by tady Fall Guys neměli co dělat. S podtitulem Ultimate Knockout původně vyšly na Steamu, kde je plno hráčů má v knihovně. Poté, co jeho tvůrce ale v roce 2021 odkoupil Epic Games, ze Steamu Fall Guys zmizeli a najdete je pouze právě na Epic Store. Fall Guys: Ultimate Knockout - nečekaný hit sráží nepřipravenost | Recenze V době, kdy se každý snažil vytvořit svůj úspěšný battle royale, přišlo studio Mediatonic s originálnějším nápadem, než že hodí stovku hráčů na velkou mapu, kde si musí hledat vybavení a přežívat. Ve Fall Guys hrajete za roztomilé fazolky, se kterými se předháníte v rozmanitých úrovních. Jen jeden z 60 získá ve finále zlatou korunu. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 476 773 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, plošinovka, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 74 h (hlavní příběh), 96 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Mediatonic

Datum vydání: 4. 8. 2020 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 5 / 20 The Lord of the Rings: Return to Moria Návrat do říše trpaslíků ze světa Pána prstenů zůstává mezi hrami, které najdete pouze na Epic Store. Sami či společně s partou dalších dobrodruhů se vydáváme do Morie, abychom získali zpět, co dříve patřilo našemu lidu. Doly se od doby trpasličí vlády změnily k nepoznání a jejich chodby nyní obývá řada nebezpečných potvor. Recenze hry The Lord of the Rings: Return to Moria. Survival z tolik milovaného světa Pána prstenů Return to Moria je do jisté míry také survival. Kromě průzkumu se tak musíte postarat také o dostatečné zásoby jídla a bezpečný příbytek. Trpaslíci jsou zruční chlapíci, takže jim nedělá problém postavit všemožné struktury, které je ochrání před tou nejhorší havětí. Stejně tak si musejí dát záležet na výrobě vlastního vybavení, což se netýká jen zbraní a zbroje, ale také těžařského vybavení. Hodnocení recenzentů: 59 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 70 % (z 115 recenzní Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, survival

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: North Beach Games

Vývojář: Free Range Games

Datum vydání: 24. 10. 2023 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 6 / 20 Witchfire Witchfire kombinuje rychlou střílečku z první osoby s prvky žánru rogue-lite a celé to balí do temného fantasy prostředí. Naším cílem je dostat se k zlotřilé čarodějnici, která drží klíč k našemu vykoupení. Úkol to ale není jednoduchý, protože síle magie se nevyrovná nikdo a nic. Naštěstí se nám od církve dostane do rukou pohanská moc, za jejíž využití by nás v běžné situaci nejspíš také upálili, ale teď ji využijeme k vlastnímu prospěchu. S každým průchodem můžete narazit na různé zbraně a spoustu druhů kouzel. Musíte je správně využít při potyčkách s početní přesilou, abyste se dostali až na konec své cesty. Jakmile uděláte chybu, je po vás a boj začíná zase od začátku. Witchfire zatím není hotový a vývojáři pilně pracují na novém obsahu. V prvním velkém updatu přibylo například několik nových zbraní i další herní třída. Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: The Astronauts

Vývojář: The Astronauts

Datum vydání: 20. 9. 2023 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 7 / 20 Alpha Protocol Alpha Protocol patří mezi hry, které někteří z vás na Steamu mohou mít v knihovně, ale nováček si je v tamním obchodě pořídit nemůže. Tato špionážní akce celkem dlouho nebyla dostupná. Naštěstí ji ale zachránil GOG, který ji má stále v nabídce i s českými titulky a několika vylepšeními, mezi která patří lepší kompatibilita s dnešními systémy nebo obšírná podpora ovladačů. Špionážní RPG Alpha Protocol po pěti letech vstalo z hrobu. Na GOGu vyšlo ve vylepšené verzi a s češtinou V hlavní roli je agent Michael Thorton, talentovaný nováček, který díky získaným informacím může zabránit mezinárodní katastrofě. Jeho plán samozřejmě není po chuti nepřátelským frakcím, takže se budeme muset nejdřív zbavit všech překážek. A jak na to půjdeme, to už je víceméně na nás. Vaše volby nejen v rámci akce, ale i v příběhu ovlivňují to, jakým agentem se Michael nakonec stane. Hodnocení recenzentů: 63 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 4 731 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 35 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Sega

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 27. 5. 2010 Digitální distribuce: GOG

Pokračování 8 / 20 XDefiant Po dlouhém testování vešla nedávno do ostrého provozu nová FPS střílečka od Ubisoftu, která cílí na fanoušky starších dílů Call of Duty. Na menších mapách se proti sobě perou týmy v různorodých módech. Zajmou také postavy s unikátními schopnostmi rozdělené do frakcí, přičemž každá z nich vychází z další známé značky tohoto vydavatelství. Své zástupce tady má Far Cry, Watch Dogs nebo Splinter Cell. S první sezónou pak přibyde vedle nového obsahu také frakce inspirovaná Rainbow Six. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 46 % (z 232 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánr: střílečka

Herní režim: více hráčů

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft San Francisco

Datum vydání: 21. 5. 2024 Digitální distribuce: Ubisoft Connect

Pokračování 9 / 20 Fortnite Už je to tu zas. O Fortnite se mluví všude. Jeho battle royale je tak trochu zkřížený s Minecraftem. Mapa se zmenšuje, hráči se zabíjí, ale vedle toho také těží suroviny a staví. Fortnite je zajímavou míchanicí stavění a ničení, což ze hry dělá až překvapivě zábavnou hříčku. Její úspěch je přesto zajímavý a studiu Epic Games to dokonce umožnilo založit si vlastní obchod Epic Games Store. Důležitým prvkem hry je stavění, díky kterému se mohou hráči dostat téměř kamkoliv, probourat se stěnou či postavit šílené kreace, které překvapí více, než samotná hra. Epic Game se snaží titul neustále aktualizovat o nový obsah a sezóny, které přináší oživení prostředí, nové tematické obleky a vybavení. Právě zde je zakopán pes mikrotransakcí, které vydělávají projektu neuvěřitelné částky. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 46 % (z 2 074 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, dělená obrazovka

Vydavatel: Gearbox Publishing

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 21. 7. 2017 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 10 / 20 Diablo II: Resurrected Legendární akční RPG a notorický ničitel myší. Díky těmto a spoustě dalších věcí je druhé Diablo stále tak oblíbenou hrou a platí to i pro tento povedený remaster. Na přelomu tisíciletí se zrodil fantasy příběh, na který stále hráči vzpomínají hlavně díky výbornému provedení akce, vývoje postavy a rozmanitosti způsobů, jak můžete kostlivce a démony rozmetat na kousky. Tenhle požitek se ještě násobí s datadiskem Lord of Destriction, který je rovnou v Resurrected zakomponovaný. Do hry přibyla hromada obsahu. Nejen nový příběh a prostředí, ale hlavně dvojice nových hratelných tříd - asasín a druid - které jsou stejně propracované jako ty původní. K tomu si připočítejte i nové zbraně a vybavení. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 34 % (z 2 380 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 21 h (hlavní příběh), 214 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Activision

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 23. 9. 2021 Digitální distribuce: Battle.net

Pokračování 11 / 20 Heroes of Might and Magic III Legendární tahová strategie, na kterou fanoušci ani po tolika letech nedají dopustit. Na Steamu sice toto jméno najdete. Jde ale o HD edici z roku 2015, která ovšem nepřináší tolik změn. Lepší možností tak zůstává sáhnout po Heroes of Might and Magic III Complete a zabrousit do komunitní tvorby. Nadšenci stále tvoří nový obsah a s jejich pomocí si bez problému zahrajete i na moderních systémech. Řada novodobých her se pokoušela stavět na odkazu série Heroes of Might & Magic. Žádné z nich se ale nepodařilo překonat laťku, na jejíž pomyslném vrcholu je pro řadu hráčů u po několika dekádách třetí díl. Jelikož jeho HD verze se příliš nepovedla, rozhodně sáhněte po té původní společně s rozšířeními. Čeká vás cestování fantasy světem, budování a rozšiřování měst a v neposlední řadě taktické souboje s armádou plnou roztodivných jednotek. Hodnocení recenzentů: tbd %

Hodnocení hráčů: 93 % (z 992 hodnocení) Platformy: PC, Dreamcast

Žánry: RPG, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 3DO

Vývojář: New World Computing

Datum vydání: 28. 2. 1999 Digitální distribuce: Epic, GOG

Pokračování 12 / 20 ROBLOX Roblox je virtuální hřiště, kde můžete hrát stovky miniher, objevovat nová dobrodružství nebo si je sami tvořit. Více než hru připomíná samostatnou platformu, kde si pak z bohaté knihovny obsahu, kterou vytvořili hráči, vyberete to pravé pro vás. Do hraní Roblox se můžete pustit zcela zdarma, ale jak bývá zvykem, součástí hry jsou mikrotransakce, za které si můžete dokupovat hlavně kosmetické doplňky. Hodnocení hráčů: 49 % (z 312 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Meta Quest, Android

Žánry: adventura, arkáda, plošinovka, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: ROBLOX, Inc.

Vývojář: ROBLOX, Inc.

Datum vydání: 27. 1. 2016 Digitální distribuce: Roblox, Google Play, Apple App Store

Pokračování 13 / 20 Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 1 528 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, Wii U

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 50000 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: 4J Studios Mojang AB

Datum vydání: 9. 5. 2012 Digitální distribuce: Microsoft Store, Minecraft, Google Play, Apple App Store

Pokračování 14 / 20 Jazz Jackrabbit Zeleného králíka v dvojrozměrných skákačkách jsme neviděli už několik generací. Jazz Jackrabbit je ale ve svém žánru stále legendou a díky GOGu se k prvním dvěma dílům můžeme stále dostat legálně. V obou případech jde o kompletní edice, takže si můžete prohopkat třeba i vánočně laděné rozšíření. Jednička vás provede příběhem o záchraně králičí princezny Evy Dlouhouché. Jazz patří mezi velmi rychlé skákačky, takže ho lze přirovnat třeba k Sonicovi, i když na modrého ježka ještě nemá dostatečné tempo. V pokračování pak zastavíme zlotřilého želváka Devana, která se s pomocí stroje času snaží změnit minulost. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 42 % (z 5 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: adventura, plošinovka, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Epic MegaGames

Vývojář: Epic MegaGames

Datum vydání: 1. 8. 1994 Digitální distribuce: GOG

Pokračování 15 / 20 Soldier of Fortune: Platinum Edition Ještě, než se studio Raven Software naplno přesunulo k tvorbě her ze série Call of Duty, se podepsalo pod řadou dalších rozmanitých projektů. Jedním z nich je právě válečná FPS akce Soldier of Fortune, která ve své době vzbuzovala rozruch svojí brutalitou, které tvůrci dosáhli s použitím GHOUL enginu. Celá akce se pak točila kolem boje proti neo-fašistické skupině, která hrozila nukleárním útokem. Původně jste si mohli Soldier of Fortune zahrát i online. Verze, kterou najdete na GOGu, ovšem umožňuje pouze lokální multiplayer. Alespoň že v rámci příběhové kampaně o nic nepřijdete, což platí i pro další dva díly dostupné stejnou cestou. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 11 hodnocení Metacritic)

Hodnocení hráčů: 75 % (z 13 hodnocení) Platforma: PC, Dreamcast

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Activision Value

Vývojář: Raven Software

Datum vydání: 7. 9. 2001 Digitální distribuce: GOG

Pokračování 16 / 20 SWAT 4 Gold Edition Rainbow Six spousta z vás zná. Co ale taková policejní taktická akce SWAT, která vznikala pod záštitou Activisionu a její díly tvořilo několik studií? Právě čtyřka byla jednoznačně tou nejoblíbenější a na svědomí ho měl tým z Irrational Games, který se později podepsal pod sérií Bioshock. V tomhle případě ale neupouštěli tolik uzdu fantazii a soustředili se na zpracování policejní práce jak nejvěrněji jim to tehdejší možnosti umožnili. Gold edice, kterou stále můžete najít na GOGu, kromě několika desítek misí zahrnuje také možnost hraní v kooperaci i kompetitivní multiplayer. Úkoly plníte v různorodém prostředí a k úspěchu se rozhodně nedostanete bez správného plánování a následně perfektního provedení všech kroků. Navíc díky editoru si můžete sami vytvořit dodatečné mise. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 49 hodnocení Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 24 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: střílečka, strategie, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Sierra Entertainment

Vývojář: Irrational Games

Datum vydání: 4. 4. 2006 Digitální distribuce: GOG

Pokračování 17 / 20 Rocket League Rocket League je podobný případ, jako Fall Guys. Dlouhou dobu jste si tohle kombo závodní a sportovní hry mohli přidat do své knihovny na Steamu. Studio Psyonix ale bylo v roce 2019 odkoupeno společností Epic Games, které si jejich hru následně umístilo exkluzivně do svého obchodu a nedlouho poté se z klasicky placené záležitosti přešlo na free-to-play model. Fotbal s auty. To je nejjednodušší a nejtrefnější způsob, jakým se dá Rocket League popsat. Pravidla jsou teda jasná. Se svým vozem musíte míč dostrkat do brány soupeřícího týmu. Není to ale jen tak. Aut je tady více než dost a každé z nich má trochu odlišné vlastnosti. Je tedy hlavně na schopnosti hráče, jak dobře bude kontrolovat míč a celou situaci na hřišti. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 426 976 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Psyonix

Vývojář: Psyonix Panic Button

Datum vydání: 7. 7. 2015 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 18 / 20 Genshin Impact Snad ani těm z vás, kteří nesledují mobilní trh či čínskou herní scénu, neuniklo gacha RPG Genshin Impact. Tento gigant v roce 2020 zaujal miliony hráčů a zájem o něj stále trvá díky neustále se rozrůstajícímu obsahu. Hratelnost by se dala přirovnat k posledním dílům série Legend of Zelda, ale stojí hlavně na získávání postav s různými schopnostmi. Právě tady je zakopaný mikrotransakční pes. Postavičky vám padají náhodně a balíčky s nimi si můžete kupovat za reálné peníze. Genshin Impact: nejlepší mobilní RPG | Mobilní recenze Pokud nutně nepotřebujete mít všechny dostupné anime postavy s tou nejlepší výbavou, určitě si Genshin můžete užít i bez placení. Základní hratelnost totiž není vůbec špatná. Po úvodních desítkách hodin se ale postup znatelně zpomalí, takže to určitě bude chtít trpělivost. Jestli by vám místo dobrodružného RPG více seděly taktické boje na tahy, neváhejte vyzkoušet Honkai: Star Rail, který má na svědomí stejné studio. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 48 % (z 1 649 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS, Android

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 215 h (hlavní příběh), 580 h (kompletní obsah)

Vydavatel: miHoYo

Vývojář: miHoYo

Datum vydání: 28. 9. 2020 Digitální distribuce: Genshin Impact, Epic, Google Play, Apple App Store

Pokračování 19 / 20 Icewind Dale II Po loňském úspěchu třetího Baldur's Gate se řada hráčů začala vracet ke starším RPG klasikám. Mezi ty patří i Icewind Dale. Jeho první díl bez problému seženete díky Enhanced edici. To už ale není případ druhého dílu. Situaci opět zachraňuje GOG, kde najdete pokračování tohoto mrazivého dobrodružství v kompletní podobě. Vedle základní hry v ní najdete také dodatečný Adventure Pack. Svět se musí vypořádat s další hrozbou. Goblinoidi se spojili do jedné velké armády a jsou odhodlaní podmanit si Ten Towns, což je společenství vesnic v západním regionu Frozenfar. Orkové a skřeti pochodují beze strachu kupředu, což jim jako neohrožení hrdinové samozřejmě nemůžeme dovolit. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 192 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: RPG, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Interplay

Vývojář: Black Isle Studios

Datum vydání: 26. 8. 2002 Digitální distribuce: GOG

Pokračování 20 / 20 Gears of War: Ultimate Edition Namlsal vás nedávno oznámený prequel série Gears of War? V průběhu let celkem zapadlo, že se její první díl dostal vedle Xboxu také na PC. Zahrát si ho můžete v ultimátní edici z roku 2016, která původní příběh vytahuje do rozlišení až 4K a všechen dodatečný obsah, který k původní hře vyšel. První kapitola příběhu Marcuse Fenixe má stále něco do sebe. Podíváme se do světa, z jehož nitra se klube obrovská hrozba. Sarančata v tomhle případě nejsou jen neškodným hmyzem, jsou to obrovské potvory, do kterých kolikrát musíte vysypat celý zásobník, abyste se jich zbavili. Gears of War jsou převážně o temné a brutální akci a předvádí to právě už v prvním dílu. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 74 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 77 % (z 874 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 11 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: The Coalition, Splash Damage

Datum vydání: 25. 8. 2015 Digitální distribuce: Microsoft Store

