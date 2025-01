Nejlepší plošinovky pro PC a konzole. Zaskákejte si s Astrem, Mariem nebo s robůtkem z českého Bzzzt

1 / 30



Astro Bot Astro Bot nezískal ocenění za nejlepší hru roku 2024 na TGA jen tak náhodou. Plošinovka je to opravdu parádní. Osloví menší hráče díky jednoduché hratelnosti a hravému stylu, starší mazáci pak jistě nepohrdnou vzpomínáním na celou historii PlayStationu skrz zachraňování desítek robotů na všemožných planetách. Astro Bot je nejlepší letošní skákačka. Zábava a skvělé využití DualSense (recenze) Kromě klasického poskakování toho Astro umí víc. V řadě úrovní najdete různé pomůcky, které hratelnost pěkně osvěží. Mezi ně patří třeba opičí parťák, který vám umožní šplhat po stěnách, nebo psí s raketovým pohonem. Tvůrci se kreativně vyřádili, a tak se Astro promění třeba i v malou myšku nebo houbu schopnou nasát obrovské množství vody. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 140 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 4 242 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 5

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Team Asobi

Datum vydání: 6. 9. 2024

Pokračování 2 / 30 Chained Together K tomu, abyste vytvořili úspěšnou skákačku, občas nepotřebujete složité mechaniky ani propracovaný svět. Chained Together pracuje s jednoduchým nápadem, kdy se v partě až o čtyřech hráčích snažíte vyšplhat ze samotného pekla skrz různé světy až na samotný vrchol tohoto světa. Problém ale je, že jste navzájem připoutaní řetězy. Stačí tedy jeden špatně načasovaný skok a letí dolů úplně všichni. Každá chyba může znamenat ztrátu pořádného kusu postupu. Pro ty méně zdatné je tady také začátečnický mód, který vám umožňuje teleportovat se na nejvyšší dosažené místo. Na druhou stranu je tady i možnost si hru ztížit. Nejenže při pádu musíte šplhat znovu, zároveň musíte také spěchat, protože pod vámi neustále stoupá láva. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 41 499 hráčů) Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Anegar Games

Vývojář: Anegar Games

Datum vydání: 19. 6. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 3 / 30 Animal Well Animal Well je jedna z těch her, u kterých je nejlepší, abyste o nich věděli co nejméně. Objevování pixelartového světa je dobrodružstvím samo o sobě. Jeho autor vám nijak neurčuje směr, ani nenaznačí, jak máte vyřešit danou hádanku. Vlastně vám ani pořádně neřekne, kde se která hádanka nachází. V hlavní roli je jakýsi blob, který se jednoho dne zrodil z poupěte. Při průzkumu světa narazí nejen na mírumilovná stvoření, nepřátelům se také nevyhne. Nemá ale moc prostředků k ofenzivě, a tak i k řešení těchto situací musíte přistupovat chytře. Správné využití prostředí a předmětů, které se vám dostanou do slizových rukou, je zásadní. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 17 322 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Bigmode

Vývojář: Shared Memory

Datum vydání: 9. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 4 / 30 Yoshi's Crafted World Po dobrodružství plném bavlny se Yoshi vydává do světa postaveného z kartonu. Prostředí je zpracované jako jedno velké dioráma. Yoshimu opět nechybí jeho typický apetit, takže i kartonové nepřátelé slupne jako malinu. Díky tomu si může udělat zásobu vajíček, která pak využije při řešení hádanek nebo překonávání překážek. Každou úroveň si můžete projít i pozpátku. Dostanete se tak k dalším odměnám a můžete sesbírat i to, co jste při prvním průchodu minuli. Celé Yoshiho dobrodružství si můžete zahrát také v kooperaci pro dva hráče. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 426 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Good-Feel

Datum vydání: 28. 3. 2019

Pokračování 5 / 30 Disney Epic Mickey: Rebrushed Tahle skákačka s Mickey Mousem původně vyšla v roce 2010. I když byla v určitých ohledech unikátní, v našich končinách se jí moc pozornosti nedostalo. Důvod je jednoduchý, vyšla exkluzivně na konzoli Nintendo Wii. Myšák od Disney se ale hlásí o pozornost znovu ve vylepšené verzi Rebrushed. Mickey musí napravovat situaci, kterou tak trochu způsobil on sám. Shodou okolností ho vcucne záhadný svět, kterému doslova chybějí barvy. Naštěstí se nám do rukou dostane magický štětec, s jehož schopnostmi můžeme prostředí opět navrátit trochu života. Barvičky vám odkryjí tajné cesty, pomohou překonat překážky a štětec se šikne i při soubojích se slizoidními potvoráky. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 677 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Purple Lamp Studios

Datum vydání: 24. 9. 2024 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 6 / 30 Bo: Path of the Teal Lotus Povídá se, že když se v zemi Strange Garden schyluje ke katastrofě, dopadne na zem slza boha, ze které se zrodí zachránce z legend. Jednou z takových bytostí zvaných tentaihana se staneme i my. I když takových stvoření existuje spousta, Bo je tak trochu unikát a je jeho osudem, aby zvrátil osud této země. Recenze hry Bo: Path of the Teal Lotus. Jedna z nejhezčích metroidvanií, která se s vámi nebude mazlit O příběh v Path of the Teal Lotus ale tak úplně nejde. Vlastně je to jedna z největších slabin celé hry. Oproti tomu Bo naprosto exceluje v hratelnosti. Skákání, souboje, animace nepřátel a akrobatické možnosti, které můžete vystřihnout, patří mezi to nejlepší v celém žánru. Nenechte se ale obelhat malovanou grafikou, obtížností je Bo hodně vysoko. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 806 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Humble Games

Vývojář: Squid Shock Studios

Datum vydání: 18. 7. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 7 / 30 Nine Sols Nine Sols je další ze skákaček, které patří mezi ty náročnější. Vydáme se na výpravu skrz svět inspirovaný východním fantasy. Dříve to byl domov jakési rasy mimozemšťanů. Nyní tady ale vládne pevnou rukou devítka padouchů. Právě oni se stanou našim cílem, kdy v roli Yiho musíme sprovodit ze světa každého z nich. Autoři se nijak netají tím, že se inspirovali hratelností Sekiro: Shadow Dies Twice. Hlavní mechanikou při soubojích je tak odrážení nepřátelských útoků. Když úder vyblokujete v pravou chvíli, dostanete prostor pro zasazení vlastní rány. Při bossfightech je tento styl posunutý ještě dál, kdy na vás každý z devítky vytáhne nějakou specialitku. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 20 175 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Red Candle Games

Vývojář: Red Candle Games

Datum vydání: 28. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 8 / 30 Ultros Při sledování záběrů z Ultrosu vám budou oči přecházet. Tvůrci si vybrali opravdu pestrobarevný styl. Jejich kosmický příběh se odehrává v nitru černé díry, kde se jako na potvoru nachází prastará démonická bytost. Chyceni v časové smyčce si prožijete psychedelický příběh, během kterého si i trochu zazahradničíte. Čtete správně. Jednu chvíli porcujete slizáky na malé kousky a hned na to se staráte o to, aby vám ze semínka vyrostl statný strom. Autoři staví na zpracování kontrastů ve všech směrech. I když žánr akční plošinovky na první dobrou moc nesedí na probírání témat, jako je mentální zdraví, život a smrt, Ultros ukazuje, že i taková nesourodá kombinace může fungovat. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 448 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Kepler Interactive

Vývojář: Hadoque

Datum vydání: 13. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 9 / 30 Prince of Persia: The Lost Crown Perský princ se vrátil v trochu jiné podobě, než jsme očekávali, ale ohlasy hráčů jasně změny v The Lost Crown vítají. Namísto 3D akční skákačky tady máme 2,5D metroidvanii, ve které se vydáme na tajemnou horu Qaf. V rukou ale nebudeme mít samotného prince, místo něj je v hlavní roli Sargon, bojovník z legendární jednotky Immortals, která má za úkol chránit královskou krev i celou říši. Recenze hry Prince of Persia: The Lost Crown. Záchranná mise prince se zašmodrchaným předivem času Pokud vám změny v provedení princova příběhu nevadí, čeká vás velmi povedená skákačka, ve které prozkoumáte pestrý svět. Kdo by to byl čekal, že hora může skrývat kromě městského prostředí také lesy nebo rozbouřené moře. Nezapomnělo se ani na neoblíbené toxické stoky. Abyste se do všech těchto oblastí mohli podívat, budete muset nejdřív získat všechny unikátní schopnosti. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 84 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 2 347 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity 2021

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montpellier

Datum vydání: 18. 1. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 10 / 30 Bzzzt Bzzzt s roztomilým robůtkem ZX8000 v hlavní roli je výtvorem českého vývojáře Karla Matějky. I když na pohled může působit jako nevinná záležitost, dokáže potrápit vaše nervy. Jde totiž o skákačku, ve které vše závisí na vaší preciznosti a načasování. Stačí jedno zaškobrtnutí a jdete zpět na začátek úrovně. Musíte naplno ovládnout schopnosti robůtka, po cestě pokud možno sesbírat všechny šrouby a dostat se do cíle co nejrychleji. Pokud budete opravdu rychlí, můžete se dostat na vrchol celosvětových žebříčků. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 604 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity3D

Vydavatel: Cinemax

Vývojář: KO.DLL

Datum vydání: 13. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 11 / 30 Neon White Síly pekel a nebes si občas musí pomáhat. V roli zabijáka z podsvětí se vydáme do nebe, abychom vyřídili každého démona, který nám přijde do cesty. Zároveň je to způsob, jakým se můžeme vykoupit a získat tak šanci, abychom v nebi zůstali napořád. Neon White je ale víc o precizní a rychlé hratelnosti než o příběhu. Úrovně musíte pokořit v co nejkratším čase. Postup si tedy musíte dobře naplánovat. Jeden nepodařený skok a můžete jít od začátku. Do plánu musíte zahrnout i duševní karty, které tady fungují jako zbraně. Bez nich se v boji proti démonům neobejdete. Zároveň je můžete využít i pro unikátní pohyby, které váš průchod značně zrychlí. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 14 025 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, plošinovka, střílečka, vizuální román

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Angel Matrix

Datum vydání: 16. 6. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 12 / 30 Kirby and the Forgotten Land Po dlouhé době se chundelatý Kirby dočkal dalšího trojrozměrného dobrodružství. Společně se podíváme do zapomenutého světa, kde musíme zachránit unesené Waddle Dees. Forgotten Land se drží zaběhlých zvyků skákaček, ale zároveň přidává nové mechaniky jako je Mouthfull. Pro Kirbyho tak není problém nacpat si do pusy dopravní kužel nebo rovnou celé auto. Recenze hry Kirby and the Forgotten Land. Oddechová skákačka z pohádkového světa Do hraní se můžete pustit i v kooperaci, kdy se druhý hráč chopí role Bandana Waddle Deeho. V tomhle případě si ale musíte vystačit s kopím. Kirbyho unikátní schopnosti ze spolknutých nepřátel využije jen on. Společně pak zachraňujete Waddle Dees, díky čemuž se rozrůstá jejich městečko a můžete si tak vylepšovat své schopnosti či zkusit některou z miniher. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 142 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 981 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: HAL Labs

Datum vydání: 25. 3. 2022

Pokračování 13 / 30 Hollow Knight Pod městečkem Dirtmouth leží kdysi prosperující království. Časy své největší slávy má ale už dávno za sebou. Teď už jsou to jen ruiny obývané potvorami všeho druhu, které se k případným návštěvníkům nechovají zrovna vlídně. Vy se do těchto míst vydáte nalézt tajemství zapomenutého království. I když Hollow Knight může působit jako hra pro mladší hráče, dokáže prověřit i schopnosti ostříleného veterána. Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls. Soubojů s bossy je tady více než dost a podzemní komplexy království jsou mnohem větší, než se na první pohled zdá. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 347 563 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Team Cherry

Vývojář: Team Cherry

Datum vydání: 12. 6. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 14 / 30 Jump King Věříte, že žádná plošinovka vás nemůže překvapit svojí obtížností? Jump King vás dost možná přesvědčí o opaku. Jeho pointa je přitom naprosto jednoduchá. Se svým rytířem musíte vyskákat na vrchol věže, kde čeká princezna. Věž je to pořádně vysoká a ve většině jejích částí musíte být naprosto precizní. Stačí jeden chybný skok a zase padáte o několik obrazovek dolů. Skákání v Jump Kingovi je složitější kvůli tomu, že síla rytířova skoku záleží na tom, jak dlouho držíte tlačítko. Jakmile se jednou odrazí, už směr letu nijak nemůžete ovlivnit. Pokud by vám základní mapy přišly i tak příliš jednoduché, na PC má Jump King velmi početnou komunitu fanoušků, která s vlastními mapami na obtížnosti ještě značně přidává. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 10 781 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: MonoGame

Vydavatel: UKIYO PUBLISHING LIMITED

Vývojář: Nexile

Datum vydání: 9. 6. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 15 / 30 Celeste Společně s Madeline se snažíte dostat až na vrchol hory Celeste. Cestou spolu s desítkami úrovní překonáte také její vnitřní démony, kteří nechtějí, aby ve své výpravě pokračovala. Madeline kromě skákání ovládá také dash a šplhání. Kombinaci jejích schopností musíte využívat precizně, abyste překonali neustále se zvyšující náročnost úrovní. Cestou na vrchol najdete také odbočky, které vedou k ještě větším výzvám. Každý neúspěch se v Celeste stává poučením pro příště. Jakmile Madeline spadne, vrací se okamžitě na začátek úrovně a do skákání se okamžitě pouští znovu. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 102 051 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: FNA

Vydavatel: Maddy Makes Games

Vývojář: Maddy Makes Games

Datum vydání: 25. 1. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 16 / 30 Super Mario Bros. Wonder Trvalo to dlouho, ale přeci jen jsme se dočkali nového dvojrozměrného Maria. Jak už název napovídá, čekají nás zázraky. V každé úrovni narazíte na modravou květinu, po jejímž sebrání se začnou dít opravdu nečekané věci. Jednou na vás vyběhne stádo volů, jindy se Mario přemění v Goombu. V další úrovni se zase úplně přemění perspektiva světa. S tím si v Nintendu opravdu vyhráli a zázraky překvapují i v závěrečných pasážích hry. Recenze hry Super Mario Bros. Wonder. Zázračná skákačka, u které se budete rozplývat blahem Wonder se hraje naprosto parádně. Vedle Maria si můžete zahrát za další postavy, přičemž všechny mají stejné schopnosti vyjma Yoshiho a Nabbita, kteří jsou určeni pro méně zdatné hráče. Tento díl si také vysloužil chválu za nové pojetí multiplayeru, kdy v reálném čase vidíte stíny hráčů, kteří jsou ve stejné úrovni jako vy a vzájemně si můžete pomáhat. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 135 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 2 526 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 20. 10. 2023

Pokračování 17 / 30 Super Meat Boy Rychlost je prvek, bez kterého se Super Meat Boy neobejde. Jakmile na chvíli zpomalí, skoky přes široké propasti už se bez setrvačnosti překonat nedají a nezbývá nic jiného, než se zase vrátit na start. Náš masitý hrdina to nicméně jen tak nevzdá a hodlá udělat všechno pro to, aby zachránil svoji přítelkyni. Super Meat Boy si bere inspiraci z klasik žánru jako Mega Man, Ghosts and Goblins nebo Super Mario Bros. Společně si projdete několik tematicky laděných světů plných cirkulárek, bodáků a naváděných raket. Kromě klasických úrovní vás čekají také souboje s bossy a pro kreativní jedince je k dispozici i editor, kde si můžete tvořit vlastní obsah. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 26 297 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Wii, Wii U, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Tommunism Engine

Vydavatel: Team Meat

Vývojář: Team Meat

Datum vydání: 20. 10. 2010 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 18 / 30 Super Mario Maker 2 Pro fanoušky dvojrozměrných plošinovek s Mariem v hlavní roli snad není lepší možnosti, než druhý Mario Maker. Čeká vás tady nekonečný zástup nových úrovní, které tvoří sami hráči a sdílí je s ostatními. Kromě toho hra v základu obsahuje desítky úrovní vytvořených vývojáři, a pokud by to pro vás bylo i tak málo, můžete se do tvorby Mariových dobrodružství pustit sami. Super Mario Maker 2: více než editor | Recenze Oproti prvnímu Mario Makeru tento díl tvůrci poskytuje více možností, jak si svoje úrovně vytvořit. Najdete tady klasiky, kdy Maria musíte dopravit ze startu úrovně až na konec, ale hráči tvoří i hudební levely. Výjimkou také nejsou levely, kde k jejich dokončení musíte řešit hádanky. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 106 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 1 187 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 6. 2019

Pokračování 19 / 30 Rayman Legends Z novodobých dílů Raymana jsou Legends tím nejlepším, po čem můžete sáhnout. Rayman, Globox a Teensies objeví stan plný maleb, které je zavedou do doposud neobjevených světů. Do těch se vypraví, aby překazili plány temného Magiciana. Součástí hry jsou také výborné rytmické úrovně, které by bez problému vydaly na samostatný titul. Rayman Legends: odložený hit (recenze) Na záchranu princezen z různých zemí se můžete vypravit v kooperaci až pro 4 hráče. Kromě Raymana a Globoxe tak do rukou dostanete spoustu dalších postav. Vedle toho vám na cestě také pomůže létající přítel Murfy, který na zavolání přeřízne provaz nebo pro Raymana prokope cestu ze slepé uličky. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 8 487 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: UbiArt Framework

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montpellier

Datum vydání: 3. 9. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 20 / 30 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Crash se po letech vrátil s remaky trilogie, která na přelomu tisíciletí vyšla na první PlayStation, a ukázal, že tradiční 3D plošinovky stále mají co nabídnout i mezi dnešními hrami. Všechna dobrodružství zmutovaného vačnatce a jeho party byly předělány tak, aby působily po stránce hratelnosti co možná nejvíce jako originály. Graficky se N. Sane Trilogy nemá problém vyrovnat současným hitům. I na aktuální generaci si tak můžete bez jakýchkoliv problémů projít příběh o zachraňování Crashovy lásky, souboji s doktorem Cortexem i zmaření plánů zlé masky Uka Uka. Poslední díly jsou příjemnou skákačkou skrz několik světů, ale zejména první Crash Bandicoot stále dokáže být výzvou. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 87 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 12 229 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Vicarious Visions Alchemy

Vydavatel: Activision

Vývojář: Vicarious Visions

Datum vydání: 30. 6. 2017 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 30 Cuphead Společně s Cupheadem a Mugmanem se snažíte splatit svůj dluh ďáblu. Jednoduché to ale rozhodně nebude. I když Cuphead vypadá jako animák z 30. let minulého století, tak pro mladší hráče může být dost náročný. Hra si zakládá na preciznosti a souboji s bossy, kteří vám dokážou pěkně zatopit. Zato ale hráče odměňuje perfektními animacemi a scénkami, které mezi ostatními hrami nemají obdoby. Cuphead: animovaná groteska, jak ji ještě neznáte (recenze) Role Cupheadova společníka se může zhostit druhý hráč, takže se s bossy můžete pokusit vypořádat i v kooperaci. V rozšíření Delicious Last Course se k této dvojici přidá také Ms. Chalice. Společně se vydávají na nový ostrov, který zahrnuje nejen nové nepřátelé, ale i nové schopnosti pro naše hrdiny. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 157 329 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, plošinovka, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Studio MDHR

Vývojář: Studio MDHR

Datum vydání: 29. 9. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 22 / 30 Ori and the Will of the Wisps Pohroma lesa z minulého dílu je zažehnána, ale to stále není úplný konec Oriho příběhu. Jeho dobrodružství pokračuje poté, co se jeho soví kamarádce Ku stane jeden z jejích letů osudným. Vydává se tedy do neprobádaných oblastí, kde na něj čekají doposud nepoznaní nepřátelé. Ori ale do rukou také dostane celou řadu nových schopností, aby se mu v novém prostředí podařilo přežít. Ori and the Will of the Wisps: do Nibelu se opět vrátil život | Recenze Kromě toho, že je Ori and the Will of the Wisps plošinovka, patří také do žánru metroidvania. To znamená, že se příběh odehrává ve velkém otevřeném světě, který máte přístupný od samotného začátku. Do některých částí se ale nedostanete bez určité schopnosti. Pokud byste si chtěli Oriho příběh prožít od začátku, směle doporučujeme i Ori and the Blind Forest. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 123 653 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Moon Studios

Datum vydání: 11. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 23 / 30 Mark of the Ninja Vyzkoušejte si jaké to je být skutečným nindžou v této 2D stealth plošinovce. Musíte být tišší, obratní a chytří. Náš nindža má na sobě vytetované prokleté značky, které mu propůjčují nadlidské vnímání všemi smysly. Nakonec je ale na vás, jak k celé situaci vlastně přistoupíte. Stanete se neviděným duchem, který všude proklouzne bez jediné stopy, nebo po sobě zanecháte pořádně krvavou spoušť? Vaše možnosti se postupem hrou rozšiřují spolu s vylepšováním vybavení. V každé úrovni navíc kromě hlavního cíle máte i několik vedlejších úkolů, na jejichž splnění je potřeba o něco větší úsilí. Musíte ale dávat pozor na to, abyste neustále zůstali skryti ve stínech. Nindža je sice smrtící díky momentu překvapení, ale při přímých střetech s nepřátelskou přesilou už má znatelně větší problémy. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 11 720 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 7. 9. 2012 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 24 / 30 Pizza Tower Peppino Spaghetti je na první pohled vcelku obtloustlý Ital, kterému na hlavě už moc vlasů nezbývá. Má v sobě ale víc energie, než se může zdát. To dokáže svým zběsilým pobíháním a srážením všeho, co mu při jeho cestě na vrchol Pizza Tower vleze do cesty. Snaží se tak zachránit vlastní restauraci, na kterou si udělala zálusk nechutná monstra. Tvůrce Pizza Tower si bere inspiraci z klasických plošinovek s Wariem v hlavní roli. Tomu odpovídá jak grafické zpracování, tak styl hratelnosti, ve které místo různých schopností využíváte převážně sílu hlavní postavy. Každá úroveň láká k prozkoumávání, protože můžete narazit na ingredience, díky kterým získáte ve finále vyšší skóre. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 58 308 hráčů) Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: GameMaker: Studio

Vydavatel: Tour De Pizza

Vývojář: Tour De Pizza

Datum vydání: 26. 1. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 25 / 30 Spyro Reignited Trilogy Stejně jako Crash Bandicoot se po dlouhých letech vrátil i fialový dráček Spyro s předělávkami prvních tří dílů své série, které původně vyšly na první PlayStation. Zejména díky změnám ovládání kamery je hraní remaků mnohem příjemnější. Základy hry včetně designu postav a úrovní nicméně zůstávají věrné originálu. Na rozdíl do svého vačnatého kolegy se Spyro pohybuje ve více otevřeném prostředí. V rozmanitých úrovních se snažíte najít co nejvíce barevných krystalů, díky kterým následně postupujete do dalších částí hry. Kromě toho ale potkáte i různé postavy včetně dalších draků a skrytých pokladů je ve Spyrově světě poschovávaných také více než dost. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 12 038 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Activision

Vývojář: Toys for Bob

Datum vydání: 13. 11. 2018 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 26 / 30 Dead Cells Dead Cells se výborně povedlo zkombinovat žánr akční plošinovky s rogue-lite hrou, ve které je každý průchod jiný díky procedurálně generovanému prostředí. Variabilita se ještě více zvyšuje díky tomu, že z každého levelu vede více než jedna cesta a tím se dostanete zase do úplně jiného prostředí. Nalézáním nákresů si odemykáte nové zbraně a za nalezené buňky získáváte bonusy, které se vám ale mezi průchody nepřenáší. Vývojáři přidali do Dead Cells také kapku metroidvanie, takže z počátku vaší postavě chybí schopnosti jako je odrážení se od stěn nebo mocné dupnutí, které dokáže prorazit zemi. Jejich odemčením získáte další možnosti, jak se vypořádat s nepřáteli a také se dostanete na nová místa. Vývojáři navíc hru neustále rozšiřují novým obsahem. To se týká updatů zdarma i velkých placených přídavků ve formě DLC. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 138 950 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Heaps.io

Vydavatel: Motion Twin

Vývojář: Motion Twin

Datum vydání: 7. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 27 / 30 Donkey Kong Country: Tropical Freeze Pomozte Donkey Kongovi a jeho přátelům získat zpět svůj domov, který napadla banda Vikingů. Házejte barely, skákejte po hlavách nepřátel a nezapomínejte při tom všem sbírat každý banán, na který narazíte. Donkeymu na jeho výpravě pomohou i další opičáci z jeho rodiny. Každý z nich má navíc unikátní schopnost. Diddy Kong umí překonávat široké propasti. Dixie Kong se umí vznášet a děda Cranky Kong se svojí holí odrazí i od nebezpečných povrchů. Donkey Kong Country: Tropical Freeze – opičky na ledě (recenze) Původně tento díl vyšel na Nintendo WiiU, ale dostal se také na Switch. V novější verzi najdete navíc Funky mód, který je jednodušší a umožňuje vám zahrát si za Funky Konga, který dříve sehrával pouze roli obchodníka. Na rozdíl od Donkeyho toho Funky více vydrží a ovládá unikátní schopnosti všech ostatních opičáků. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 77 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 1 038 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Wii U, Nintendo Switch

Žánr: plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Retro Studios

Datum vydání: 21. 2. 2014

Pokračování 28 / 30 Ratchet & Clank: Rift Apart Hlavním záporákem tohoto dobrodružství dvojice od studia Insomniac Games je opět doktor Nefarious. Ten se dostane ke zbrani schopné tvořit portály mezi alternativními realitami. Ratchet měl s její pomocí najít další jedince jeho druhu. Nefarious s ní má ale jiné plány a budeme se s ním muset potýkat v realitě, kde se stal císařem. Ratchet & Clank: Rift Apart - začátek nové generace se vším všudy | Recenze Ratchetův původní plán do jisté míry vyjde. Během jeho putování realitami se potká s Rivet, která také patří mezi Lombaxy. V některých částech hry hrajeme právě za ni. Schopnosti má s Ratchetem velmi podobné, takže vypořádat se se zástupy poskoků doktora Nefaria není problém. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 136 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 7 869 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, plošinovka, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 11. 6. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 29 / 30 Psychonauts 2 Razputin Aquato býval akrobatem, ale s rozvinutím jeho psychických schopností se přidal do skupiny psychonautů, což je agentura vyšetřující případy tím, že se vydává do lidských myslí. Tentokrát řeší záhadu okolo šéfa celé organizace, který po nedávném únosu není sám sebou. Navíc to vypadá, že mezi sebou mají psychonauti špiona. Opět se tedy Raz musí vydat do rozmanitých myslí a zjistit, co se vlastně děje. Psychonauts 2: kultovní bláznění je zpět | Recenze Psychonauts 2 se ani v nejmenším neberou vážně, takže očekávejte dávku humorného příběhu v nezvyklém prostředí, které se odvíjí od pokroucených myslí zdejších postav. Raz se po dobrodružství z prvního dílu navíc naučil pár nových schopností, takže si umí poradit i s doposud neviděnými nástrahami. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 10 343 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Double Fine Productions

Datum vydání: 25. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 30 / 30 Shovel Knight Jakožto rytíře si většinou představíte postavu v brnění a s mečem a štítem v rukách. Shovel Knight je na tom podobně, jen s tím rozdílem, že jeho zbraní je lopata, která je mnohdy mocnější než meč. Náš rytíř přichází do zdejšího údolí se dvěma úkoly - zachránit svoji ztracenou lásku a porazit zlou kouzelnici. Se svojí lopatou se postaví rytířům, kteří ho nehodlají pustit dál za žádnou cenu. Díky své zbrani má ale Shovel Knight mnohem více možností než rytíři třímající klasický meč. S lopatou se může prokopávat skrz plošinky a pomůže mu i se skákáním a odrážení se od nebezpečných povrchů. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 775 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One, Wii U, 3DS

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Yacht Club Games

Vývojář: Yacht Club Games

Datum vydání: 26. 6. 2014 Digitální distribuce: Steam, GOG

