Vybrali jsme nejlepší hry pro mobily, které si letos můžete zahrát. Většina je zdarma | Vánoce 🎄

Balatro: Karetní závislárna Platformy: Android, iOS, PC, Xbox, PlayStation, Switch

Android, iOS, PC, Xbox, PlayStation, Switch Cena: 225 Kč Nezávislá hra z letošního roku nabrala na popularitě nedlouho po vydání. Na mobily se Balatro dostalo teprve nedávno a stala se z něj snad ještě větší závislárna. Zjednodušeně řečeno jde o kombinaci pokeru a solitairu. Čeká vás ale něco mnohem šílenějšího. Klasické karty jsou doplněny žolíky, které kompletně mění zaběhlá pravidla karetních her. Musíte správně pracovat s jejich efekty a nakombinovat karty tak, abyste dosáhli co největšího počtu bodů. Vaším cílem je porazit Boss Blinds, ale jakmile během partie selžete, musíte na to jít zase úplně od začátku. Pokaždé se ale posunete dál, třeba k odemčení dalšího žolíka. Tvůrci nelení a přidali do hry několik tematických spoluprací. Své kartičky tak můžete převléknout do vzhledu Cyberpunku, Zaklínače, Stardew Valley a dalších známých titulů. Na příští rok se chystá velký update, který nepřinese je kosmetické změny, ale i řadu nových žolíků a herních mechanik.

Call of Duty Warzone Mobile: Velká bitva v kapse Platformy: Android, iOS

Android, iOS Cena: zdarma Call of Duty Warzone je jednoznačně hardwarově nejnáročnější hrou v našem výběru. Jde o převedení oblíbeného módu battle royale, kde mezi sebou soupeří desítky hráčů o post posledního přeživšího. I tady vás čekají ikonické mapy, jako je Verdask nebo Ostrov znovuzrození. Velkým pozitivem je, že mobilní Warzone má propojený postup s verzí z PC a konzolí. Zbraně si tak nemusíte levelovat pokaždé úplně od začátku. Získat všechny zbraně a jejich doplňky může trvat velmi dlouho, tahle si proces můžete ulehčit díky sdílenému postupu. Warzone Mobile nabízí také porci exkluzivního obsahu, který v ostatních verzích nenajdete. Sem spadají operátoři, zbraně či rovnou celé tematické události. Nedávno jste se mohli zapojit do oslav Halloweenu. Do budoucna se pak chystají další přídavky s tím, že se Warzone propojí s Call of Duty: Black Ops 6, což bude znamenat velké novinky i pro mobilní verzi.

The Case of the Golden Idol: Vyšetřování záhadných vražd v 18. století Platformy: Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch

Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch Cena: v rámci předplatného Netflix The Case of the Golden Idol je skrytý klenot nezávislé scény. Tentokrát jde o detektivní příběh, během kterého budete řešit dvanáct spolu zdánlivě nesouvisejících úmrtí. Přece jen se všechny odehrály v rozmezí 50 let, takže jen málokoho by napadlo, že mezi nimi může být společný jmenovatel. Tím je právě zlatý idol, který mění majitele jako na běžícím páse. Příběh se odehrává v 18. století v okolí rodiny aristokratů, kterou spousta lidí považuje za prokletou. Kromě ohledávání důkazů vás čekají rozhovory s podezřelými a doplňování zápisků tak, aby dohromady dávaly smysl. To vše v ručně vytvořeném prostředí, které rozhodně není jen tradiční pixelart. Nedivil bych se, pokud některé z vás grafika odradí. Rozhodně ale stojí za to ji překousnout. V mobilní verzi se nemusíte starat o dokupování rozšíření. Rovnou budete mít přístup i ke kapitolám The Spider of Lanka a The Lemurian Vampire, které předcházejí příběhu ze základní hry a dovysvětlují okolnosti okolo minulosti zlatého idolu. Jediným negativem hry je, že v ní chybí český překlad. Abyste si příběh užili, bez dobré znalosti angličtiny se neobejdete.

Playing Kafka: Příběhy z díla slavného spisovatele Platformy: Android, iOS, PC

Android, iOS, PC Cena: zdarma Zhruba v hodinu a půl dlouhé příběhové adventuře Playing Kafka prozkoumáme příběhy ze tří Kafkových děl. Konkrétně to jsou Proces, Zámek a Dopis otci, přičemž každé z nich představuje jednu kapitolu. Hlavními tématy příběhu jsou odcizení společnosti a rodinné problémy. Aby myšlenky z původního díla ve hře nevymizely, tvůrci pečlivě studovali autorovy knihy a deníky. S vývojem pomohli také experti na spisovatelovo dílo společně s pražským Goethe-Institutem. Hra navíc nabízí kompletní český dabing, ve kterém v hlavních rolích uslyšíte hlasy Jaroslava Plesla a Jany Strykové. Grafická stylizace nebyla zvolena náhodou. Má v hráči navodit osamělost a odcizení. Kombinuje grotesku se snem. Navozuje ponurou atmosféru, ve které budeme řešit hádanky stylem přetahování jedné věci na druhou. Jednoduché herní mechaniky podtrhuje fakt, že jde o záležitost vhodnou pro každého.

Loop Hero: Zocelte své hrdiny v časové smyčce Platformy: Android, iOS, PC, Xbox, Switch

Android, iOS, PC, Xbox, Switch Cena: 150 Kč Kombinovat různé žánry s kartičkami je v posledních letech na nezávislé scéně velmi populární. Podobně je to i v případě Loop Hero, ve kterém navštívíme pixelartový svět uvržený do časové smyčky. Zlotřilý lich s ním má vlastní plány, ale ještě se najdou hrdinové, kteří se z toho všeho možná zvládnou vymotat. Bez vaší pomoci ale nemají šanci uspět. Nehrajete přímo za samotné hrdiny. Místo toho jim skrz kartičky připravujete cestu. Můžete ji poset monstry, kostlivci a ve vašich rukách je i rozmístění jednotlivých budov. V každém cyklu smyčky se musíte postarat o to, aby hrdinové zase o trochu víc posílili své schopnosti, nebo se alespoň dostali k lepší výbavě. Balíček karet se vám v průběhu hry rozroste o spoustu dalších kousků. Můžete si zpřístupnit i další hrdinské třídy, kterým budete muset připravovat výpravy zase trochu jinak. Pokud si nejste jisti, jestli je Loop Hero tou pravou hrou pro vás, můžete si nejprve zdarma vyzkoušet úvod.

3D Escape Room: Mystic Manor – Průzkum záhadného sídla Platformy: Android, iOS

Android, iOS Cena: zdarma Hlavolamky jsou na mobilech velmi oblíbené. Jmenovat můžete třeba House of Da Vinci od slovenských Blue Brain Games. Pokud byste si ale nějakou takovou hru, která potrápí vaše mozkové závity, chtěli vyzkoušet zdarma, tak série 3D Escape Room jich nabízí hned několik. Mystic Manor je tou nejnovější a prozkoumáte v ní sídlo předka hlavního hrdiny, který mu ho odkázal. Celkem si projdete padesát pokojů. Sídlo je tedy dost velké a skrývá hromadu tajemství. Řešení hádanek je zpracované skrz různá hejblátka a mechanismy. Náš předek byl očividně podivín. Alespoň že občas narazíme na dopisy či další texty, ve kterých se skrývá nápověda. Pokud jste hodně šikovní, můžete projít celou hru od začátku do konce zdarma. U obtížnějších hádanek se ale nejednomu hráči bude hodit nápověda. Tu získáte za zlaté mince, které si můžete pořídit za reálnou měnu. Pár jich dostanete také za sledování reklam či každodenní spuštění hry.

Slice & Dice: Kostkové RPG na stovky hodin Platformy: Android, iOS, PC

Android, iOS, PC Cena: 250 Kč Slice & Dice je pro ty z vás, kteří hledají náročnější zábavu. Opět se tady pracuje s žánrem rogue-lite, kdy stačí prohrát jediný střet s monstry a musíte se na výpravu vydat zase od začátku. Vše stojí a padá na tom, jak vám bude přát štěstí při hodu kostkami, které určují akce pro dané kolo každého z pětičlenné party. I když vám to ale hezky popadá, musíte vše také správně zahrát. Na cestě k bossovi proti vám stojí dvacet úrovní plných monster. Variabilita pokusů je ve Slice & Dice obrovská. Celkem si můžete zpřístupnit 128 hrdinů, přičemž každý z nich má odlišné vlastnosti a statistiky. Střety s monstry jsou navíc náhodně generované, takže i když vyrazíte na výpravu opakovaně se stejnou partu, nemůžete vědět, co vás čeká. Mechanik, které se budete muset naučit, není málo. Hraní si navíc můžete osvěžit také různými modifikátory, které ovlivňují míru obtížnosti. Vývojář, který vystupuje pod přezdívkou Tann, na Slice & Dice pracoval sedm let a je vidět, že tady byla odvedena spousta práce. Pokud se vám rovnou nechce vytahovat peněženku, můžete si vyzkoušet zdarma demoverzi.

Braid: Anniversary Edition – Hrátky s časem jen tak neomrzí Platformy: Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch

Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch Cena: v rámci předplatného Netflix Když Braid vyšel v roce 2008 na Xbox 360 a po pár letech se dostal i na další platformy, začalo se o něm říkat, že jde o jednoho z průkopníků nezávislé scény. Toto označení si zasloužil díky výborně zpracovanému konceptu, který dala dohromady malá partička vývojářů. Letos se tahle logická plošinovka vrátila ve výroční edici přinášející řadu vylepšení a podívala se díky tomu i na mobily. Na pohled může vypadat jako obyčejná 2D plošinovka. Problémy v ní ale nebude řešit jen prostým poskakováním. Abyste se dostali za princeznou, která neustále uniká z vašeho dosahu, musíte správně využít svoji schopnost manipulace s časem. Můžete ho zastavit, či vrátit. Pravidla jeho používání se liší v každém ze světů, takže na vás vždy čeká nový hlavolam. Najdete tady něco nového, i když jste hráli původní verzi. Kromě vylepšené grafiky přibyla i dodatečná porce obsahu. Pokud vás zajímají okolnosti vzniku této legendy, můžete přímo ve hře nakouknout pod pokličku vývoje. Během hraní se můžete zaposlouchat do komentáře, jehož délka přesahuje 12 hodin. Uslyšíte hlasy hlavního vývojáře Jonathana Blowa či výtvarníka Davida Hellmana.

Pokémon TCG Pocket: Digitální kolekce kartiček Platformy: Android, iOS

Android, iOS Cena: zdarma Pokémoni se na mobily podívali v několika formách. Pokémon Go a další nyní doplňuje variace na sběratelskou karetní hru. Otevírání balíčků je stále oblíbenou kratochvílí. Abyste si mohli otevřít pár těch digitálních, nemusíte za to dát ani korunu. Ve své virtuální sbírce si můžete poskládat zatím jediný set, ale vzhledem k tomu, jak se Pocket verzi daří, jistě v budoucnu přibydou další. V Pokémon TCG Pocket jde hlavně o sběratelství, ale můžete si ze své kolekce poskládat balíček a zahrát si jak proti umělé inteligenci, tak proti dalším hráčům online. Než se ale do kompetitivního hraní pustíte, chvíli to zabere. Balíček můžete otevřít každých 12 hodin a samozřejmě si můžete vytáhnout duplicitní karty, takže naplnit celou kolekci bude nějakou dobu trvat. Celý proces můžete uspíšit skrz mikrotransakce a hra vám za plnění různých výzev dá občas zdarma prostředky ke zkrácení čekání. Kolekce je tím hlavním a dokazují to i další herní mechaniky. Za duplikáty si třeba můžete kartičky vylepšit, udělat je blyštivější. Přímo z balíčku pak můžete vytáhnout karty s krásnými arty a u některých lze nakouknout i za hranici obrázku. Po rozkliknutí uvidíte kompletní scenérii. Své nejlepší kousky si pak můžete vystavit nebo si karty podle svého řadit do alb.

Hades: Probijte se z Tartaru na zemský povrch Platformy: iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch

iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch Cena: v rámci předplatného Netflix Hades zvládá něco, co se rogue-lite akcím moc často nedaří. Kromě výborných soubojů odvypráví povedený příběh, jehož hlavním protagonistou je Zagreus, syn boha Háda, kterého už nebaví jen sedět zavřený u svého nevrlého otce, a tak se vydává na zemský povrch. Musí ale překonat několik pater Tartaru, které jsou zahlceny příšerami podsvětí. Zagreus to nemá lehké, ale přece jen se mu dostane pomoci. Svá požehnání mu do pekel sesílají jeho strýčkové a tetičky z Olympu. Každý z bohů vylepší jeho schopnosti jiným stylem. Při každém průchodu můžete zvolit úplně jiný přístup k tomu, jak chcete proti nepřátelům bojovat. Kromě požehnání se mění i prostředí, které je procedurálně generované. I když je tak na oko stejné, místnosti se rozložením mění. Neúspěšný pokus není ztrátou času. Zagreus má ve svém pokoji zrcadlo, skrz které může získat permanentní vylepšení. Postupně tak můžete zesílit natolik, že cesta na povrch bude o dost jednodušší. Jeden úspěšný průchod na celé rozkrytí příběhu ale stačit nebude.

Fall Guys: Tak trochu jiný battle royale Platformy: Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch

Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch Cena: zdarma Nezaznamenali jste, že tahle variace na soutěže jako Wipeout, ve které se roztomilé fazolky předhánějí během závodu za korunkou, vyšla na mobily? Vůbec bych se nedivil. Na Google Play ani App Store totiž Fall Guys nenajdete. Hra místo toho vyšly na Epic Games Store. Instalace tohoto obchodu naštěstí není nic složitého, na stránkách najdete stručný návod pro Android i iOS. Ale pozor, na iOS si mohou Fall Guys zahrát pouze hráči v Evropské unii. Ve hře vás čeká řada disciplín, ve kterých budete muset překonat desítky dalších hráčů. Ve velkém finále pak zlatou korunku může získat jen jeden. Pokud se vám bude dařit, můžete si zpřístupnit různé kosmetické odměny. Mezi hráči jsou oblíbené hlavně oblečky pro jejich fazolkové postavičky. Častokrát můžete získat i exkluzivní kousky, které vznikly ve spolupráci s dalšími známými hrami. Mezi nimi byl v minulosti třeba Sonic the Hedgehog nebo Assassin’s Creed. Do hry stále přibývají tematicky laděné události. Nedávno to byl Halloween, na Vánoce si jistě autoři ze studia Mediatonic také něco chystají. Přímo ve hře si také můžete tvořit vlastní úrovně a sdílet je s dalšími hráči. Nebo se naopak pustit do testování některého z fanouškovských výtvorů.

Dune: Imperium – Digitální intrikaření Platformy: Android, iOS, PC, Xbox

Android, iOS, PC, Xbox Cena: 260 Kč Jméno Dune: Imperium můžete znát ze světa deskových her. Letos se tato oblíbená adaptace knižního univerza od Franka Herberta dostala i na telefony, kde ji navíc najdete v českém překladu. Pomocí intrik musíte přebrat kontrolu nad písečnou planetou Arrakis, která je jakožto naleziště nenahraditelného koření jednou z nejdůležitějších v celém vesmíru. Bez koření by se jen těžko dalo cestovat vesmírem. Proto má o kontrolu nad planetou zájem každý velký hráč. Vedle imperátora si na ní brousí zuby také rody Landsraadu a ne až tak nestranná kosmická gilda. Nesmíme zapomínat ani na lstivé Bene Gesserit, které mají své zvědy a poskoky snad v každém koutě vesmíru. A samozřejmě se to neobejde ani bez pouštních fremenů. Impérium je komplexní záležitost, nováček se v jeho chaosu může lehce ztratit. Proto je dobré si nejprve vyzkoušet hraní proti umělé inteligenci. Až si intriky natrénujete, můžete vyrazit do boje proti ostatním hráčům online. Hra navíc podporuje hraní skrz platformy, takže nezáleží na tom, na jakém zařízení hraje váš soupeř.

Hamster Inn: Ubytovna pro chlupaté pocestné Platformy: Android, iOS

Android, iOS Cena: zdarma Akce už bylo dost, je čas na relax. V Hamster Inn se stanete majitelem zvířecího hotelu. Abyste si vysloužili pět hvězdiček, musíte svým zákazníkům poskytovat prvotřídní služby. Ještě, než se k tomu dostanete, je potřeba připravit pokoje, aby si jediné zvířátko nestěžovalo. Pohodlí je ve vašem hostinci na prvním místě. Jenže není křeček jako křeček. Občas se k vám zatoulá nadaný hudebník, jindy zase hledá nocleh unavený obchodní cestující. Každý z návštěvníků má trochu jiné potřeby. Abyste uspokojili všechny, bude s tím celkem dost práce. Hostinec si postupně vylepšujete, což půjde lépe, pokud nasbíráte dostatek reputace mezi spokojenými nocležníky. Jednotlivé pokojíky si můžete vybavit dle svého gusta. V nabídce je hromada roztomilého nábytku a dalších doplňků. Jelikož jde o freemium hru, některé věci získáte pouze za reálné peníze. Hamster Inn ale v tomhle ohledu rozhodně patří mezi ty méně agresivní a lze hrát i bez toho, abyste museli podojit svoji peněženku.

Please, Touch The Artwork 2: Zdarma a bez reklam Platformy: Android, iOS

Android, iOS Cena: zdarma Please, Touch The Artwork 2 je mezi mobilními hrami docela výjimka. Zdarma totiž u ní znamená opravdu zdarma. Nenajdete v ní žádné reklamy ani mikrotransakce. Je to sice jednoduchá, ale fešně vypadající hříčka, ve které se chopíte role kostlivce milujícího umění. Na obrazy budete nejen koukat, kostlivec je může i navštěvovat a cestovat skrz každý z nich. Autoři hry pracují s obrazy belgického malíře Jamese Ensora, který je označován za průkopníka moderního umění. V jeho malbách budete hledat skrytá tajemství za doprovodu relaxačních ambientů. Vaším cílem je opravit trhliny v každé z nich a najít všechny věci, které postavy z maleb poztrácely. Celkem navštívíte šest různých světů včetně prologu, který vás uvede do fungování hry. Podíváte se do města, na svatbu či na mořské pobřeží. Pokaždé se najde někdo, kdo potřebuje pomoc, což většinou spočívá v nalezení několika věcí ukrytých v prostředí obrazů.

Pilgrims: Osud pohádkových postav ve vašich rukách Platformy: Android, iOS, PC, Switch

Android, iOS, PC, Switch Cena: 49 Kč České studio Amanita Design je zárukou kvality samo o sobě. Jejich pohádková adventura Pilgrims je sice kratší, ale nevybočuje z řady povedených a milých příběhů. V tomto skromném království budeme poznávat roztodivné osoby, pomáhat jim s řešením jejich problémů a je jen na vás, jakým způsobem toho dosáhnete. První dohrání je v Pilgrims teprve začátek. Příběh každého, koho během své toulky potkáte, má několik rozřešení. Vše řešíte skrz kartičky s předměty. Občas je celkem očividné, co byste zrovna měli udělat, ale s trochou experimentování se dostanete k nečekaným, často i vtipným vyústěním. Příběhy postaviček, které vypadají jako z večerníčků, pochopí každý bez ohledu na znalosti jazyka. Styl Amanity, kdy se vše vypráví skrz posunky, náznaky a obrazové bubliny za doprovodu žvatlání, najdete i tady. Pokud nechcete rovnou utrácet, můžete si nejprve zdarma vyzkoušet úvod.

Unforeseen Incidents: Adventura ve stylu evropských komiksů Platformy: Android, iOS, PC, Switch

Android, iOS, PC, Switch Cena: 150 Kč Na velkých platformách oproti přelomu tisíciletí dost upadla oblíbenost klasických klikacích adventur. Na mobilech ale patří mezi populární žánry. Pokud hledáte silnou příběhovku, právě Unforeseen Incidents jsou vhodným kandidátem. Řešení záhad začíná v okamžiku, kdy obyčejný údržbář Harper Pendrell narazí na umírající ženu. Shodou okolností právě na Harpera spadne povinnost pustit se do řešení epidemie nákazy, která se postupně šíří po celé zemi. Sám to ale nezvládne. Proto se vydává hledat vědce, novináře a umělce. Spojení vědomostí těchto jedinců je cestou k řešení této prekérní situace. Příběh se odehrává v ručně kresleném prostředí, které připomíná evropské komiksy. Čeká vás spousta hádanek, které budete řešit klasicky skrz kombinování nalezených předmětů. Jen je škoda, že ve hře nenajdete češtinu v žádné formě. Budete si tak muset vystačit s anglickým nebo německým originálem.

Vampire Survivors: Pobíjení nekonečných hord Platformy: Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch

Android, iOS, PC, PlayStation, Xbox, Switch Cena: zdarma Není důvod, proč bych Vampire Survivors neměl doporučit ani tentokrát. Na ostatních platformách musíte platit, na mobilech máte základní verzi úplně zdarma a reklamu uvidíte maximálně ve chvíli, kdy si to sami zvolíte. Čekají vás dlouhosáhlé boje proti hordám monster, během kterých ovládáte pouze pohyb svého hrdiny. Všechny útoky v určitých intervalech vykonává hra sama. S každým pokusem můžete poskládat úplně odlišnou výbavu. Od první verze se možnosti značně rozšířily. Pokud by vám to ale bylo málo, lze dokoupit několik DLC balíčků. Každý z nich stojí pod 100 Kč a najdete v nich nové úrovně, hratelné postavy i vylepšení. Zrovna nedávno do nabídky přibyla Ode to Castlevania, což je spolupráce s jednou z nejlepších herních značek s upírskou tématikou. Každý pokus začínáte od první úrovně a výbavu si skládáte z náhodných vylepšení. Spolu s tím ale sbíráte také zlaťáky, za které si můžete pořídit permanentní výbavu. I takové drobnosti jako doplnění 0,5 HP za sekundu dokáží udělat rozdíl v tom, jestli přežijete až do konce, nebo vás dodělá okolo se potácející kostlivec.

Marvel Snap: Superhrdinské kartičky na pár minut Platformy: Android, iOS, PC

Android, iOS, PC Cena: zdarma Filmovými a seriálovými hrdiny od Marvelu jsme už docela přesycení, ale to neznamená, že by byli za zenitem. Na mobily se podívali v několika různých formách, přičemž karetní Marvel Snap zůstává na pomyslném vrcholu. Je to jednoduchá záležitost, kde si složíte balíček ze svých oblíbených hrdinů a záporáků a můžete se vrhnout od zápasů proti ostatním hráčům. Herní pole je rozdělené na tři části. Na vás je, abyste zvítězili na většině z nich. Proto je nutné správně používat speciální vlastnosti všech karet a dát dohromady větší počet bodů, než má váš protihráč. Marvelácké kartičky jsou dobrou volbou pro krátkodobou zábavu, jeden zápas vám zabere nanejvýš pár minut. Každou z postav ve sbírce najdete hned několikrát. Varianty se liší vlastnostmi a hlavně vzhledem, který se často inspiruje ikonickými komiksy vybočujícími z řady oproti klasice. Pokud chcete svoji sbírku rozšířit co nejrychleji, bez pár stovek korun se to neobejde. Marvel Snap ale patří mezi hry, kde i za prosté hraní dostanete slušnou porci odměn.

Monster Hunter Now: Lov v augmentované realitě Platformy: Android, iOS

Android, iOS Cena: zdarma Nianticu se stále daří s Pokémon Go. Jeho další hry využívající augmentovanou realitu nedlouho po vydání upadly. Vypadá to ale, že to nebude případ Monster Hunter Now, ve kterém v reálném světě lovíte monstra z dlouholeté série. Na rozdíl od pokémonů nebude stačit jen hodit pokébalem. Musíte nejdřív příšeru pořádně zmlátit, abyste z ní získali vzácné zdroje. Každé stanoviště znázorňuje odlišný biom. Narazíte tak na jiná monstra, pokud jste zrovna poblíž lesa, pouště nebo bažiny. U některých tužších kořistí bude lepší, když se při lovu spojíte s dalšími hráči. Monster Hunter je populární zejména v asijských zemích, takže v našich končinách je občas o pomocníky nouze. Není ale nic jednoduššího, než zlákat kamarády a vyrazit na lov společně. Mobilní Monster Hunter se drží své předlohy také ve věci grindu. Bude trvat dlouho, než se dostanete k pořádné zbroji a lepším zbraním. Suroviny, či rovnou celé kousky výbavy padají z monster náhodně. Podobně jako u ostatních her i tady platí, že si celý proces můžete uspíšit, pokud jste ochotni trochu ulevit svojí peněžence.

Wuthering Waves: Silný hráč na poli gača her Platformy : Android, iOS, PC

: Android, iOS, PC Cena: zdarma Na scéně gača RPG her dlouho vládne Mihoyo s Genshin Impact a Honkai: Star Rail. Letos se ale objevila slušná konkurence v podobě Wuthering Waves, kde zase jednou budeme pomáhat lidstvu, aby se zvládlo vzpamatovat z apokalypsy. Příběh působí jako jedno velké klišé, jen kvůli němu byste se do hraní pustit určitě neměli. Wuthering Waves zaujalo hlavně svojí akční hratelností, kdy se vám do rukou může dostat řada postav s rozmanitými schopnosti. Stále jde ale o gača hru, takže musíte počítat s tím, že musíte spoléhat hlavně na náhodu, abyste dostali vašeho oblíbeného bojovníka. Soupiska hratelných postav se postupně rozšiřuje. Získat je všechny bez jakékoliv mikroplatby zabere pořádné množství času. Hlavní nevýhodou je hardwarová náročnost hry. Wuthering Waves sice na pohled vypadá hezky, ale budete potřebovat výkonnější mobil, aby vše při hraní běželo plynule. Doporučujeme také další články, ve kterých redaktoři Živě.cz vybírají nejlepší produkty v různých kategoriích. Budou vycházet postupně až do Vánoc.

