Vybíráme nejlepší hry pro PC. Velké tituly i originální nápady na nezávislé scéně | Vánoce 🎄

1 / 23



Pokračování 2 / 23 Animal Well: Čarokrásný svět plný hádanek Cena: 620 Kč Na nezávislé scéně bylo letos rušno. Animal Well od vývojáře Billyho Bassoa na pohled vypadá jako něco, co byste hráli v minulém století. Byla by ale velká škoda, pokud byste hru vynechali jen kvůli retro stylizaci. Jde totiž o unikátní mix logické hry a metroidvanie, ve které při objevování světa narazíte na hromadu skvěle zpracovaných puzzlů. Abyste se dostali až na samotný konec, je potřeba vyřešit hádanky s přiměřenou obtížností. Herní svět je ale nacpaný tajemstvími, které můžete klidně přeskočit, ale za jejich objevení vás čeká zasloužená odměna. Vyřešit některé hádanky zabere hráčům podle autora až několik let. Některé problémy vyřešíte prostou manipulací s věcmi v prostředí. Neobejdete se ale bez řady itemů, přičemž každý z nich má vícero využití. Vaše cesta skrz čarokrásný svět Animal Well nebude bezpečná. Blob, který ztvárňuje hlavního protagonistu, toho proti potvorám moc nezmůže, a tak je musíte spíš přechytračit, než abyste do nich bušili, dokud nepadnou. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 13 656 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Bigmode

Vývojář: Shared Memory

Datum vydání: 9. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 5 / 23 Tomb Raider I–III Remastered: Začátky slavné lovkyně pokladů Cena: 730 Kč Zavzpomínejte na legendární akční adventury s Larou Croft v hlavní roli. Vzhledem k tomu, že první díly vyšly v dobách původního PlayStationu, si zasloužily trochu péče, aby bylo hraní příjemnější. Přesně to dělá kolekce Tomb Raider I-III Remastered, která vylepšuje nejen grafiku, ale také ovládání. Každý z dílů navíc obsahuje příběhové rozšíření. Podařilo se zachovat původní nádech her i se změnami v grafice. Lara si stále zachovává svůj styl a rozdíl dělá hlavně nové nasvětlení scén. Pokud se vám ale její nový kabátek nelíbí, můžete si trilogii projít v původní podobě jen s vylepšeným ovládáním. V každém z nich navíc najdete češtinu. Pokusíte se najít tajemné artefakty, jako je Scion původně pocházející z Atlantidy, či dýku se kterou čínský císař ovládal svoji armádu. Příběhem ani náplní her se s remastery nic nemění. Je potřeba brát v potaz, že spousta věcí je stále poplatná době, takže i přes vylepšení mohou být pro nováčky strohé. Ale pokud by na vás toho vzpomínání bylo málo, v příštím roce se můžete těšit kolekci s dalšími třemi díly. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 4 222 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle, střílečka, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Aspyr

Vývojář: Aspyr

Datum vydání: 14. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 15 / 23 Factorio: Space Age – Stavba továren na vícero planetách Cena: 810 Kč Factorio je velmi specifická záležitost. Vaším cílem je vystavět automatizovanou továrnu, která bude bez problému fungovat, aniž byste na cokoliv sahali. K tomuto výsledku ale vede dlouhá cesta, což platí ještě násobně víc, když si pořídíte letošní rozšíření Space Age. Stavbou na jedné planetě to jen začíná. Čeká vás prozkoumávání širého vesmíru. Aby hra nebyla až příliš utahaná, s rozšířením byla upravena úvodní část. I tak se před úspěšným odletem mezi hvězdy pěkně zapotíte. Odměna ale stojí za to. Každá z planet, které navštívíte, je velmi odlišná. Vulcanus je pořádně nažhavený, na Fulgoře nepřetržitě mrzne a Gleba je posetá hlavně močály. Proces výroby na ostatních planetách musíte přizpůsobit nejen prostředí, ale také atmosféře. A do toho si přihoďte ještě zdroje unikátní pro každou planetu. Factorio je zkrátka velmi komplexní hra, která se začátečníky nemá moc slitování. Když se ale dostanete k výsledku, kdy vám všechno šlape jako hodinky, je to výborný pocit. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 4 151 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Wube Software LTD.

Vývojář: Wube Software LTD.

Datum vydání: 21. 10. 2024 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 18 / 23 UFO 50: Kompilace, která vás vrátí do dob minulých Cena: 620 Kč Po náročnější hře tady máme zase jednodušší zábavu. Duo vývojářů Derek Yu a Jon Perry si řeklo, že se hráčům pokusí navodit pocit, jako když jste si přinesli domů krabici plnou kazet a postupně jednu po druhé zkoušeli. Výsledkem je UFO 50, kompilace padesátky menších her, se kterými se vrátíte do doby NESu a dalších legendárních konzolí. Nabídka je opravdu rozmanitá. Jedna z her je westernová skákačka, další je klasické RPG. U jiných zase více musíte zapojit hlavu při řešení hádanek. I když jich je padesát, nejsou to jen drobnosti, které vám vydrží na pár minut. Stačí se podívat na hodnocení od hráčů na Steamu. Velmi často uvidíte, že hraním strávili klidně stovky hodin. Některé z her můžete vyzkoušet i v online kooperaci. I když na pohled vypadají hodně retro, ovládání odpovídá moderním standardům. Ponořit se do alternativních 80. let minulého století, kde tuto kolekci vytvořila fiktivní společnost Ufo Soft, za to opravdu stojí, ať jste, nebo nejste nadšenci do retra. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 3 647 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, plošinovka, puzzle, RPG, střílečka, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: GameMaker: Studio

Vydavatel: Mossmouth

Vývojář: Mossmouth

Datum vydání: 18. 9. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 20 / 23 Thank Goodness You’re Here!: Pořádná dávka britského humoru Cena: 455 Kč Jakožto podomní prodejce si prožijete absurdní komedii ve více než bizarním městečku v severní Anglii. Obyvatelé Barnsworthu o vaše služby nejeví příliš zájem, ale neodmítnou, pokud jim pomůžete s jejich vlastními problémy. Trable to ve hře Thank Goodness You’re Here většinou nejsou úplně obvyklé, ale přece se jen tak nezaleknete! Skočit po hlavě do komína je přece brnkačka. I kdybyste to měli udělat několikrát za sebou. Hru si hlavně užijete, pokud se vyžíváte v typickém anglickém humoru, který nechybí v žádné konverzaci. Slovní hříčky doplňují vtipné situace. Bohužel pro českého hráče tady chybí čeština a nepodařilo se nám dohledat ani fanouškovský překlad. Žárově jde o nenáročné dobrodružství, skrz které budete postupovat jednoduše tak, že prozkoumáte každý kout městečka. Postavy vás občas pošťouchnou správným směrem, ale řešení je ve výsledku na vás. Žádné zapeklité hlavolamy tady ale nečekejte. Jde hlavně o to, abyste si užili každou z absurdit z pera autorů. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 3 373 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Panic Inc.

Vývojář: Coal Supper

Datum vydání: 1. 8. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 21 / 23 The Rise of the Golden Idol: Detektivka jak se patří Cena: 385 Kč až 399 Kč Zlatý idol řádil už jednou. Po předchozím díle, který se odehrává v 18. století, se v The Rise of the Golden Idol posouváme do sedmdesátek. Idol na dlouhou dobu zmizel ze scény, ale není pryč nadobro. Ani tentokrát nebude náš případ jednoduchý. Odhalit totiž musíme pravdu skrývající se za dvaceti různými incidenty. The Rise of the Golden Idol Koupit za 399 Kč Koupit za 385 Kč Jsou události propojené? Snaží se jen někdo napodobit legendu o zlatém idolu? A kdo je ten pravý pachatel? Na tohle všechno si budete muset odpovědět sami. Je to detektivní příběh jako řemen, takže budete ohledávat místa činu, zpovídat svědky a následně všechny důkazy skládat dohromady, abyste se dostali k ucelenému obrazu. A když se zadaří, doberete se skutečné pravdy. Během řešení záhadných případů se setkáte s plejádou rozmanitých postav. Vše to začíná u neoblomného lovce pokladů. Stopy vedou také k týmu vědců či k sektě, která se snaží najít osvícení a povznést se nad úroveň bytí. Neexistuje předem daná cesta. Sami si děláte vlastní teorie o tom, co se mohlo stát. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 1 339 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 5

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Godot

Vydavatel: Playstack

Vývojář: Color Gray Games

Datum vydání: 12. 10. 2024 Digitální distribuce: Steam

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se