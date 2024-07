Vybrali jsme roguelike hry, které prověří vaši trpělivost. Od šíleného pokeru Balatro po klasiku The Binding of Isaac

Poker na drogách. To je vcelku trefný popis nedávného indie hitu Balatro, ve kterém se správnou kombinací karet snažíte dosáhnout co největšího množství bodů. Nehrajete ale jen tak s nějakými kartami. Balíčky obsahují všemožné druhy žolíků, přičemž každý z nich trochu mění pravidla hry a vlastnosti karet. Musíte tak z ruky vykládat na stůl s rozmyslem a bez trochy štěstí se to také neobejde.

Napěchovat všechny věci do inventáře bývá ve hrách častokrát náročnou kratochvílí. Určitě se ale najdou hráči, kteří se v této aktivitě vyžívají, a právě na ně míří Backpack Battles, multiplayerovka, ve které se pobijete s dalšími hráči skrz předměty poskládané ve svém batohu. V tohle případě nejde jen o to, abyste měli ve výbavě to nejlepší, co má obchodník zrovna na skladě. Je nutné vše správně poskládat. Předměty totiž mají různé efekty, které ovlivňuje jejich pozice v inventáři.

Kouzelničinu si do sytosti osaháme i v Magicraftu. Čáry budeme potřebovat opravdu silné, protože se podíváme do světa, který byl napaden pradávnými bohy. Tvůrci si pro nás naštěstí připravili opravdu bohatou plejádu kouzel, jejichž kombinacemi můžeme vytvořit neskutečně silné útoky. Každý průchod vám do cesty postaví nové výzvy a zároveň získáte rozmanité odměny. Pak je jen na vás, jak nasbíraná kouzla pospojujete dohromady.

Sifu je rogue-like bojovka, kde se neobejdete bez dobrého postřehu a perfektního ovládnutí bojového stylu. S každou smrtí hrdina zestárne o několik let. S rostoucím věkem nabírá na moudrosti, díky čemuž uděluje nepřátelům větší poškození. Zároveň ale ztrácí vitalitu, takže musíte pracovat s omezeným množstvím životů. Stárnout navíc nemůže nekonečně, a tak po dosažení hranice 70 let musíte vlítnout do akce zase od začátku.

Cult of the Lamb je kombinací rogue-like akce a budovatelské strategie. Nestačí jen naverbovat přisluhovače kultu, musíte se o ně také náležitě starat. K tomu je potřeba dostatek zásob, rozšiřování tábora a provádění satanistických rituálů.

Dalo by se říct, že FTL je jedním z průkopníku moderních roguelike her. Se svojí posádkou ve vesmírné lodi se snažíte zachránit celou galaxii. Na cestě vás ale čeká řada výzev, které mají vícero možných řešení a je jen na vás, jakým způsobem k nim přistoupíte. Nevyhnete se ani střetu s nepřátelskými loděmi, které na vás neváhají zaútočit. Budete se bránit, přesměrujete veškerou energii do motorů a pokusíte se uniknout? Rozhodnutí je na vás.

O Vampire Survivors už jste se jistě doslechli. Autoři Army of Ruin staví na podobných základech. Největší odlišnost je v grafice. Místo pixelartu se do pobíjení hord nepřátel pustíme v pohádkově laděném 3D stylu. Počet zástupců armád zla je neskutečně vysoký, proto budete muset nakombinovat své schopnosti tak, abyste se dokázali vypořádat i s nekončící přesilou.

Vývojáři přidali do Dead Cells také kapku metroidvanie, takže z počátku vaší postavě chybí schopnosti, jako je odrážení se od stěn nebo mocné dupnutí, které dokáže prorazit zemi. Jejich odemčením získáte další možnosti, jak se vypořádat s nepřáteli a také se dostanete na nová místa. Vývojáři navíc hru neustále rozšiřují novým obsahem. To se týká updatů zdarma i velkých placených přídavků ve formě DLC.

V téhle akci z pohledu třetí osoby se podíváme na různé mimozemské planety, kde je vašim úkolem přežít do chvíle, než se přes zástupy nepřátelských potvor prokoušete až k bossovi. Tím ale vaše dobrodružství končit nemusí. Můžete pokračovat dál nekonečně dlouho a otestovat, na co všechno vaše síly stačí.

Enter the Gungeon spojuje 2D akci s žánrem bullet hell. Neustále kolem vás budou létat desítky projektilů, kterým ale můžete uskakovat kotouly ve stylu Dark Souls. Každý dungeon se liší a hraní se mění i s každým hratelným Gungeoneerem. Každý z nich v minulosti udělal něco, co by chtěli změnit, a tak jsou pro získání legendární zbraně schopni udělat cokoliv.

Tentokrát můžete chladné zbraně nechat ležet ladem. V Enter the Gungeon se budete shánět po pořádném kanónu a výběr různých druhů zbraní není vůbec malý. Od klasické pistolky přes raketomety až po speciální modely. To všechno musíte použít, abyste dosáhli svého ultimátního cíle - nalezení zbraně, která dokáže zabít samotnou minulost.

Selene se po poruše svého vesmírného plavidla zřítí na neznámou planetu. Aby toho nebylo málo, je chycena do časové smyčky. Vydáváte se tedy na průzkum a snažíte se najít cestu domů. Nebude to ale nic jednoduchého, protože obyvateli planety jsou pěkně nebezpečná monstra. Naštěstí se tady ale skrývá také arzenál futuristických zbraní, které vám proti nim pomohou.

Crypt of the NecroDancer

Hlavně držet rytmus. To je v Crypt of the NecroDancer to nejdůležitější. Jakmile vypadnete z rytmu výborného soundtracku, který vás doprovází skrz celou hru, nemáte šanci se zdejšími podzemními chodbami plnými nepřátel šanci prokousat bez zranění. Do rytmu se ale nepohybujete a neútočíte jen vy. Platí to i pro všechny draky, kostlivce nebo trolly.

Chodbami dungeonů budete poskakovat za doprovodu více než 40 skladeb vytvořených přímo pro potřeby hry. Průchody si kromě procedurálního generování můžete ozvláštnit také výběrem jedné z 15 hratelných postav, které se liší výzvami a startovním vybavením. Na konzoli Nintendo Switch pak najdete také hru Cadence of Hyrule, kde se hlavní hrdinka Crypt of NecroDance dostane do světa série Legend of Zelda.

Hodnocení recenzentů: 87 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 21 436 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hudební hra, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: MonkeyX

Vydavatel: Brace Yourself Games

Vývojář: Brace Yourself Games

Datum vydání: 23. 4. 2015

Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store