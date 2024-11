Nejlepší hry roku se v prosinci poperou o ocenění The Game Awards. Známe nominace, nejvíc jich mají novinky PlayStationu

Geoff Keighley ani letos nevynechá vyhlašování her roku na The Game Awards. Desátý ročník proběhne 13. prosince v 1:30 našeho času v Los Angeles a celkem se rozdají ocenění ve 30 kategoriích. Po včerejším odhalení známe všechny nominované tituly. Sami se můžete zapojit do hlasování na oficiálních stránkách. Hlas hráčů ale v tomhle případě není příliš silný. Vítěze totiž z 90 % určuje porota. Zbylou desetinu dělá právě hlasování veřejnosti.

Jen v kategorii Player's Voice půjde čistě o hlasy hráčů. Začátkem prosince proběhne hlasování o třech kolech, ve kterém budou fanoušci vybírat ze 30 titulů absolutního vítěze.

Ani tomuto ročníku se nevyhnula kontroverze. Ještě předtím, než byly vůbec odhalené nominace, vzbudilo rozruch FAQ, kde přibyla položka ohledně remaků, remasterů a rozšíření. Působí tak, že existuje hlavně kvůli tomu, aby Elden Ring: Shadow of the Erdtree mohl být nominovaný na hru roku. Což se následně také stalo.

Některých dalších kategorií je výběr také docela zajímavý. Pohled na nejlepší sportovní či závodní hru je vcelku úsměvný, ale je potřeba brát v potaz, že do tohoto žánru moc velkých novinek nepřibylo. U bojových her je zase s podivem, že se mezi nominované dostalo MultiVersus, když ho sám vydavatel před nedávnem označil za zklamání.

Nejvíc nominací patří jako vydavateli PlayStationu. Ten má i hru s nejvíce nominacemi. Astro Bota dorovnává se sedmi nominacemi Final Fantasy VII Rebirth od Square Enixu, který pak v celkovém počtu sdílí druhou příčku s Xboxem. Mezi těmi všemi giganty rozhodně stojí za zmínku karetní Balatro, které je nominované v pěti kategoriích. Na to, že původně šlo o projekt jediného vývojáře, je to gigantický úspěch. Teď už se ale pojďme podívat na výčet všech nominovaných.