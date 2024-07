Nejlepší příběhy z her pro PC a konzole. Velkolepé Baldur's Gate, bizarní Yakuza a nezapomenutelné Red Dead

O Baldur’s Gate 3 se často říká, že nastavuje novou laťku v žánru klasických RPG a nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Pokud patříte mezi fanoušky Dungeons & Dragons, dost pravděpodobně už jste v této hře strávili pěkných pár desítek hodin. Pro vás zbývající se ale nabízí ujištění, že do Baldur’s Gate 3 se můžete pustit i bez jakýchkoliv znalostí. Bude to sice trochu náročnější, ale nejlepší převedení deskovkového RPG do videoherního světa byste si neměli nechat ujít.

Pokračování 3 / 30

Yakuza: Like a Dragon

Ičiban Kasuga je běžným členem jakuzy, který bez okolků udělá vše, co mu jeho nadřízení přikážou. Občas se ale přehnaná věrnost nevyplácí a sám to pozná velmi rychle. Po smrti toho, ke komu nejvíce vzhlížel, je právě on označen za vraha. I přesto, že s tím nemá nic společného, si musí odsedět 18 let ve vězení. Po jeho návratu to ale nenechá jen tak být a snaží se zjistit, co se tenkrát vlastně stalo.

Série Yakuza se s tímto dílem velmi změnila. Od klasických beat'em up soubojů Like a Dragon přešel k tahovým bitkám, kdy se k Ičibanovi přidává partička podivných individuí. Stále je to ale to obrovské RPG s dlouhou dějovou linkou a plné vedlejšího obsahu. Poprvé není hlavním dějištěm čtvrť Kamuročo. Nově se podíváme do části Idžinčó, kde kromě jakuzy operuje také čínský Liumang a korejský Geomijul.

Hodnocení recenzentů: 84 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 22 150 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Dragon Engine

Vydavatel: Sega

Vývojář: Ryu ga Gotoku Studios

Datum vydání: 10. 11. 2020

Digitální distribuce: Steam, GOG