Do nekonečna a ještě dál. Vybíráme nejlepší sci-fi hry. V některých můžete prozkoumat celý vesmír

Warhammer 40,000: Space Marine II Pokračování akce z pohledu vesmírných mariňáků je přesně tak brutální, jak by si každý fanoušek univerza Warhammer 40 000 přál. Impérium opět potřebuje vaši sílu a neochvějnou věrnost. Císař opět vyslal proti nemilosrdným hordám Tyranidů na vzdálených planetách. Recenze hry Warhammer 40 000: Space Marine 2. Testosteronová akce, jak se patří I když je hlavní tváří poručík Titus, v rámci kooperace až pro tři hráče si zahrajete i za další mariňáky. Vybírat můžete z několika různých tříd, které se liší výbavou a dalšími specialitkami. Jednou můžete stát vepředu s obřím kladivem v rukách, na další misi se klidně můžete chopit klasického samopalu. Samozřejmě ve výbavě mariňáků nechybí ani jejich ikonická motorovka. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 107 610 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Swarm Engine

Vydavatel: Focus Entertainment

Vývojář: Saber Interactive

Datum vydání: 5. 9. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Stellar Blade Lidstvo už to má víceméně spočítané. Zemi okupují podivné nestvůry jménem Naytiba s zbytky populace se přesunuly do vesmíru. Stále ale probíhají snahy o převzetí kontroly. Hlavní hrdinka Eve se jednoho takového pokusu zúčastní a nedopadne to příliš slavně. Daří se jí ale přežít a vydává se po stopách alfa Naytiby, aby mohla celou záležitost ukončit. Recenze hry Stellar Blade. Andělský souboj o Zemi v akci překypující krásou a elegancí Mohlo by se zdát, že Stellar Blade je z většiny oblíbené převážně díky pohledné hlavní hrdince. Ovšem v jádru jde o výbornou akční řežbu, která v sobě kombinuje prvky sérií Devil May Cry a Dark Souls. Cesty do různých částí herního světa jsou provázené silným příběhem, během kterého odhalíte osud celého lidstva a poznáte tajemství, která jsou skrývána po desítky let. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 138 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 7 097 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: SHIFT UP Corporation

Datum vydání: 26. 4. 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Po náročném vývoji konečně spatřil světlo světa nový Stalker. Výprava do zóny bude i tentokrát pěkně náročná. Jak už můžete být zvyklí z minulých dílů, čekají tady na vás nejen mutanti a anomálie, ale také všemožní pohůnci z různých frakcí, kteří občas neváhají sáhnout po zbraně hned, jak vás zahlédnou. Recenze hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Návrat do hrozivé i tajuplné Zóny je retro akční dobrodružství Heart of Chornobyl se při vydání potýkalo s nemalými technickými potřeby. Tvůrci od té doby spoustu věcí opravili nebo vylepšili. Stále je ale potřeba počítat s tím, že mohou nastat problémy. V jádru je ale druhý Stalker výborná záležitost, obzvlášť pokud máte rádi příběhy z otevřeného světa, které si můžete prozkoumávat vlastním tempem a zároveň je přežívání náročná věc. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 77 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 78 961 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: GSC Game World

Vývojář: GSC Game World

Datum vydání: 20. 11. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Helldivers 2 Popadněte zbraně a pojďte bránit demokracii! Super Země volá každého schopného vojáka, aby pomohl s potlačením přicházejících hrozeb. Do naší galaxie se snaží vecpat nechutní hmyzí mimozemšťané z jedné strany a mechaničtí obři z druhé strany. Hráči z celého světa musejí spolupracovat, aby se ani jeden z útočníků nedostal do jejich domoviny. Recenze hry Helldivers 2. Porcování vesmírných brouků a robotů v roli obránce Super Země Helldivers 2 slaví úspěch díky povedenému hraní v kooperaci. Můžete se na mise na různých planetách vydat s kamarády i náhodnými hráči. Každá z nich má různou úroveň obtížnosti. Pokud si troufnete na ty nejtužší, odměna sice bude sladká, ale splnění cíle bude zatraceně náročné. Navíc když vezmeme v potaz, že jedinou hrozbou není nepřítel. Celé to může ukončit i zbloudilá kulka vašeho spojence. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 69 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (76 % od 705 902 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Stingray Engine

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Arrowhead Game Studios

Datum vydání: 8. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 5 / 30 No Man's Sky Spousta z vás jistě pamatuje na vydání No Man's Sky. Byl to obří průšvih. Spousta důležitých věcí, které vývojáři slibovali, chyběla. Od té doby uplynula už řada let a studio Hello Games postupně dalo věci do pořádku. Neustále do svého vesmírného dobrodružství, kde můžete díky procedurálnímu generování navštívit tisíce planet, přidávají nový obsah, se kterým se od původního vydání změnilo k nepoznání. Pohled ze třetí osoby, multiplayer, více NPC a lepší generování planet. Tohle všechno v původním No Man's Sky chybělo. Museli jste se obejít třeba i bez budování základen. Na tragický start této hry sice jen tak nezapomeneme, ale je to jeden z příkladů, kdy se i z průšvihu postupem času může stát velmi dobrá hra. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 256 400 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: Hello Games

Vývojář: Hello Games

Datum vydání: 9. 8. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Mass Effect Legendary Edition Sci-fi legenda, která změnila herní svět. Ačkoli Andromeda hráče spíše zklamala, původní trilogie patří díky detailně vykreslenému světu k výjimečným zážitkům a s Legendary Edition si můžete celou původní trilogii projít v lepší grafice. Hlavní příběh je sice pouze o čelení mocné hrozbě a nutnosti spojit se proti zlu, výjimečným ho však dělají vztahy mimozemských ras, jejich dějové linky, kultura a možnost ovlivnit svými rozhodnutími osud hry. Mass Effect: Legendary Edition – Shepard po pár plastikách | Recenze Jedná se o akční RPG a většinu hry strávíte pobíháním s kvérem a střílením zlých emzáků nebo jízdou ve vozidle Mako. Opět zde sestavujete tým, kdy odlišný bojový styl postav výrazně ovlivní herní zážitek. Postavy navíc mají svůj vedlejší příběh, který je radostí prožít. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 48 686 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 14. 5. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

The Outer Worlds Když se začalo létat do vesmíru, brzy se kormidla ujaly velké korporace. The Outer Worlds se odehrává ve zvláštní korporátní antiutopii. Vše je řízeno korporátními předpisy, což vede k absurdnímu nádechu skoro ve stylu Monty Python. Čím víc svět prozkoumáváte, tím víc zjišťujete, jak je uvnitř prohnilý a jak dopadne příběh záleží také na vlastních rozhodnutích. Průzkum originálního univerza v kombinaci s humorem funguje. The Outer Worlds vás rozhodně rozesměje, zároveň se ale nebojí nakousnout drsnější témata, což prezentuje v mnoha úkolech. Hra exceluje hlavně nelineárností, kdy většina úkolů má více odlišných řešení, což se promítá na vaší reputaci v herním světě. Jedná se o akční RPG a ačkoli tato složka není provedena špatně, nejvíc si na hře užijete vtipné dialogy a báječnou atmosféru. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 82 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 21 941 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Private Division

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 25. 10. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Dead Space Dead Space patří mezi nejlepší hororové série, a tak kompletní předělávka prvního dílu byla sázkou na jistotu. Není to ale jen totožná hra ve výrazně lepší grafice. Základy jsou stejné, ale loď USG Ishimura je teď trochu prostornější a její části jinak uzpůsobené. Je to kvůli tomu, že v nové verzi nejsou načítací obrazovky, takže tvůrci museli udělat úpravy, aby při procházení lodi prostor dával smysl. Recenze hry Dead Space. Návrat hororové legendy v parádním remaku Příběh je každopádně stejný, jak si ho můžete pamatovat z originálu z roku 2008. V roli technika Isaaca Clarka máme za úkol provést opravy lodi USG Ishimura. Posádka je ale k nenalezení a neozývá se ani Isaacova láska Nicole. Se svým náčiním se tak vydává hledat pravdu, což zahrnuje i rozkrajování podivných nechutností, které z neznámého důvodu obsadily loď. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 41 151 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Motive Studios

Datum vydání: 27. 1. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Outer Wilds Pokud se vyžíváte v řešení tajemství, v Outer Wilds se vám bude líbit. Stáváte se nejnovějším členem vesmírného programu Outer Wilds Ventures, který hledá odpovědi ohledně tohoto podivného a neustále se vyvíjejícího solárního systému. Kdo vybudoval ty zvláštní ruiny na Měsíci? Co se skrývá uvnitř tajemného Dark Bramble? Na tyhle a spoustu dalších otázek budete hledat odpovědi. To všechno ale musíte zvládnout s tím, že jste chyceni v časové smyčce. Čas hraje v Outer Wilds velmi důležitou roli. Prostředí se podle něj totiž mění. Kromě toho je také potřeba počítat s dostatečnou ochranou. Ta největší tajemství se totiž většinou ukrývají v nebezpečném prostředí. Vaše vesmírné plavidlo vás nedostane všude, takže je čas navléct skafandr a vydat se do tajemných hlubin po svých. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 65 428 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Mobius Digital, LLC

Datum vydání: 28. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Alien: Isolation Za celou herní historii vznikla spousta her, kde jsme se museli vypořádat s vetřelci. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Alien Isolation: vesmírné plížení (recenze) Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 42 929 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: CATHODE

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 7. 10. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Returnal Selene se po poruše svého vesmírného plavidla zřítí na neznámou planetu. Aby toho nebylo málo, je chycena do časové smyčky. Vydáváte se tedy na průzkum a snažíte se najít cestu domů. Nebude to ale nic jednoduchého, protože obyvateli planety jsou pěkně nebezpečná monstra. Naštěstí se tady ale skrývá také arzenál futuristických zbraní, které vám proti nim pomohou. Returnal: na hraně zítřka s příchutí Vetřelců | Recenze Returnal je unikátní kombinací bullet hell a střílečky z pohledu třetí osoby. Po každé smrti sice přijdete o získané vybavení, ale uchováváte si některá vylepšení a hlavně informace o tom, co vás čeká. Úrovně jsou ale procedurálně generované, takže se musíte mít neustále na pozoru. Díky podpoře vývojářů i po vydání hry se Returnal rozrostl o nové možnosti, jako je hraní v kooperaci nebo ukládání aktuálního průchodu. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 126 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 4 556 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Housemarque

Datum vydání: 30. 4. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

XCOM 2 Uplynulo 20 let od událostí předchozího dílu. Světoví lídři se vzdali mimozemským silám a vydali Zemi do jejich rukou. To jako velitel elitní jednotky nehodláme nechat jen tak. Z naší základny, která vznikla z jedné zásobovací mimozemské lodě, se vydáváme na mise do různých koutů světa, abychom dostali naši planetu zpět z emzáckých pařátů. XCOM 2: kultovní souboj s vetřelci se vrací (recenze) O členy svojí jednotky se musíte dobře starat. Jakmile některý z nich přijde v boji o život, už není cesty zpět. Každý z nich má jiné vlastnosti odvíjející se od povolání. Ty pak následně můžete ještě vylepšovat. Důležité ale samozřejmě je i vaše počínání přímo na bojišti. Musíte využívat jak schopností svých vojáků, tak samotného prostředí, abyste mimozemské síly byli schopni překonat. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 107 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 71 964 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: RPG, simulátor, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 3

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 4. 2. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Detroit: Become Human Příběhovka Detroit: Become Human nás zavede do budoucnosti roku 2038, kde jsou androidi nerozeznatelní od lidí už vcelku běžnou souč

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 129 074 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Quantic Dream

Datum vydání: 25. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 14 / 30 Star Wars Jedi: Survivor Pět let po první kapitole příběhu jediho Cala Kestise se vracíme do vesmíru Star Wars. Tíha Impéria na něj doléhá čím dál víc, a tak musel zamířit až na samotný okraj galaxie. Jakožto jeden z posledních rytířů jedi může věřit jen málokomu, ale přeci jen se mu podaří najít pár nových spojenců. To ale neznamená, že nenarazí i na nová nebezpečí. Recenze hry Star Wars Jedi: Survivor. Strhující příběh z předaleké galaxie Cal už je zkušeným bojovníkem, a tak se repertoár jeho technik a možností v boji se světelným mečem a používáním síly značně rozrostl. Nové schopnosti využije i v akrobatických sekvencích. Žádanou novinkou je také rychlé cestování, které značně chybělo ve Fallen Orderu. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 121 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (68 % od 56 080 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 28. 4. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 15 / 30 RimWorld V RimWorldu vás čeká nelehký úkol. Stáváte se vůdcem mimozemské kolonie, kde máte pod kontrolou naprosto všechno. I když už hraním nějaký čas strávíte, nikdy si nemůžete být jisti, co vás čeká dál. Umělá inteligence totiž neustále rozvíjí příběhy každého člena vaší skupiny. Připravuje pro vás také nejrůznější nástrahy v podobě napadání nepřáteli či přírodních katastrof. Pokud se vám vše kompletně nerozsype, tak si s jedním průchodem RimWorldu můžete vystačit donekonečna. Starat se musíte opravdu o každou drobnost. Kromě zajištění základních potřeb je nutné myslet také na psychický stav, ekologii či klima. S tím, jak postupně dostáváte vše do rukou, se vám otevírají nové možnosti, díky kterým můžete ještě více rozvíjet svoji kolonii. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 171 183 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Ludeon Studios

Vývojář: Ludeon Studios

Datum vydání: 17. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 16 / 30 NieR: Automata V daleké budoucnosti postihla Zemi pohroma. Bez jakéhokoliv varování z jiného světa zaútočili vetřelci. Jejich zbraně kombinující živoucí formy a mechanická monstra lidstvo donutily k tomu, aby se přesunulo na Měsíc. Koncil lidstva dal dohromady jednotku odporu, která se skládá z androidích vojáků. Mají za úkol získat Zemi zpět. Během svých bojů ale odhalí i dlouho zapomenutá tajemství ohledně toho, co válce předcházelo. Nier: Automata je kombinací rychlé hack'n'slash akce a dalších žánrů jako je bullet hell. Unikátní je i díky tomu, že prvním dohráním jeho příběh nekončí. S každým dalším koncem se vám naskytne možnost vidět události z jiné perspektivy, což vám pomáhá pochopit komplikovaný děj. V některých průchodech hrajete i za úplně jinou postavu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 107 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 100 597 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: PlatinumGames

Datum vydání: 7. 3. 2017 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 17 / 30 Stellaris Zatímco v jiných vesmírných hrách prožíváte příběh jedné postavy nebo se staráte o kolonii, ve Stellaris na vás čeká celé vesmírné impérium. Jde o velkolepou strategii, ve které prozkoumáte tajemné solární systémy, kde kromě vzácných materiálů jistě narazíte i na nové formy života. Budou to vaši přátelé nebo setkání s novým druhem bude znamenat válku? To máte do jisté míry ve vlastních rukách. Skrz zakládání aliancí a diplomacii se můžete vyhnout zbytečným konfliktům. Občas se to ale bez boje neobejde. Proto je dobré mít v záloze schopnou flotilu lodí. Musíte myslet nejen na silné zbraně, bez dobrých obranných systémů na bojišti moc dlouho nevydržíte. Ze začátku jste proti nepřátelům navíc v nevýhodě, protože vždy začínáte v roli civilizace, která cestování vesmírem objevila čerstvě. Zatímco další druhy mohou brázdit planety už celé věky. S takovými se rozhodně pustit do křížku nechcete. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 124 170 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Clausewitz Engine

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Development Studio

Datum vydání: 9. 5. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 18 / 30 DOOM Eternal Pokud se vám starší Doom zdál moc rychlý, tak v Eternalu nečekejte, že vývojáři hodlají šlapat na brzdy. Právě naopak. Doomslayer dostal do vínku nové schopnosti, jako je přitahování se k nepřátelům či rychlé úskoky do stran. Ani s novinkami to ale proti démonům nebude jednoduché. Obzvláště pokud se vám do cesty postaví některý z nováčků série. I když se budete většinu času soustředil jen a pouze na brutální akci v doprovodu výborného soundtracku, tak se na pozadí odehrává příběh, který jistě potěší fanoušky univerza Dooma. Dozvíme se totiž pár zásadních věcí nejen o světě, ale i o hlavním představiteli. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 169 764 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: id Tech 7

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: id Software

Datum vydání: 20. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 19 / 30 Prey Probouzíte se na vesmírné stanici Talos I, která obíhá Měsíc. Vaší původní misí bylo provedení experimentu, který měl navždy změnit lidstvo tak, jak ho známe. Pokus ale dopadl katastrofou a na stanici je kromě vás také spousta nebezpečných mimozemských entit. Nejenže jsou pěkně nebezpečné, ale na první pohled si jich ani nemusíte všimnout, protože zvládnou napodobit předměty povalující se po celé stanici. Prey: vetřelec, kam se podíváš (recenze) Kromě přežívání si také musíte oživit vzpomínky. Vaše hlava na tom totiž není úplně nejlépe. Proti mimozemšťanům naštěstí nejste bezbranní. Ve vašem arzenálu nechybí například zbraň, která jako munici využívá lepidlo. Ta vám kromě boje poslouží i při překonávání různých logických hádanek. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 33 757 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, puzzle, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: CryEngine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Arkane Studios

Datum vydání: 5. 5. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 20 / 30 Deus Ex: Human Revolution Po dlouhé odmlce jsme se v roce 2011 opět vydali do světa, kde jsou modifikace lidského těla naprosto běžnou záležitostí. V hlavní roli je Adam Jensen, který jakožto bývalý člen SWAT jednotek má ve své výbavě celou řadu augmentů vhodných pro nebezpečné situace. Jeho úkolem je chránit tajemství společnosti, pro kterou teď pracuje. Celé se to ale zvrtne po útoku zakončeného smrtí týmu vědců, které měl Adam ochránit. Zdejší společnost není v nejlepším stavu, a tak pátrání po tom, kdo má útok na svědomí, není lehké. Lidem se nechce spolupracovat, ale Adam udělá vše pro to, aby našel stopu. Útočníci si totiž vzali rukojmí a stále je čas na záchranu. Nesmí ale promarnit ani minutu. I přes to kromě hlavní dějové linky v Human Revolution můžete plnit vedlejší úkoly a mise, skrz které se dostanete k dalším vylepšením svého těla. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 23 420 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: puzzle, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Crystal Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Eidos Montreal

Datum vydání: 23. 8. 2011 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 30 Halo: The Master Chief Collection Pokud jste měli někdy chuť projít si začátek série Halo, není lepší možnosti než The Master Chief Collection. Tahle kolekce zahrnuje celkem 6 dílů z této série, která se stala ikonou pro konzoli Xbox. Společně s příběhovými kampaněmi obsahuje Master Chiefova kolekce také proslulý multiplayer. Halo: The Master Chief Collection – od začátku do konce (recenze) Kromě čtveřice číslovaných dílů se tak dostanete i k ODST a Halo: Reach. Rozdíl oproti původním verzím je vidět hlavně u prvních dvou dílů, které byly kompletně přepracované do nových verzích. Pokud si ale chcete prožít originální zážitek, nic vám nebrání si během hraní kdykoliv přepnout mezi novou a starou grafikou. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 69 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 215 280 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Halo Reach

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 11. 11. 2014 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 22 / 30 Control Jste v práci první den a hned se všechno začne hroutit. To je scénář Jesse Faden, která je nováčkem na federálním úřadu pro kontrolu. Rychle pozná, že tady něco není v pořádku. Úřad napadla neznámá síla, jejíž záměry jsou nejasné. Jesse naštěstí ale sama ovládá schopnosti, díky kterým se s nečekaným problémem může vypořádat. S postupným prozkoumáváním prostor úřadu odkryjete jeho temná tajemství. Control: pecka mezi oči | Recenze Neobejde se to bez akčních přestřelek, ve kterých kromě klasických zbraní využijete třeba telekinezi. Můžete tak cokoliv kolem sebe proměnit ve smrtící zbraň. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 37 274 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Northlight Engine

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 8. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 23 / 30 Death Stranding V roli Sama Bridgese uvidíme budoucnost Spojených států poté, co se po celém území začal objevovat fenomén Death Stranding. Ten způsobil propojení světa živých a mrtvých, kvůli čemuž se k nám dostala groteskní stvoření. Celé situaci nepomáhá ani fakt, že lidská společnost je úplně roztříštěná. Právě Sam se má postarat o její opětovné propojení a během toho najít jakoukoliv stopu vedoucí k odhalení příčiny všech problémů. Recenze hry Death Stranding: Director's Cut. Kruh se uzavírá, pouť je kompletní Death Stranding je vesměs simulátor doručovatele zásilek, takže se hodně nachodíte. S přenášením balíků Samovi pomohou různé hi-tech vychytávky. Ve výbavě má ale i zbraně, se kterými by se měl ubránit všem zrůdnostem, které mu vkročí do cesty. Akce ale určitě není tím hlavním, Death Stranding stojí převážně na propracovaném příběhu, ve kterém hlavní role ztvárňují světoznámí herci v čele s Normanem Reedusem. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 24 697 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Kojima Productions

Datum vydání: 8. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 24 / 30 Starfield V roce 2330 se lidstvo vydalo mimo naši sluneční soustavu, osídluje nové planety a žije coby vesmírný národ. Přidáte se ke Constellation – k poslední skupině vesmírných objevitelů, kteří hledají vzácné artefakty po celé galaxii. Starfield je klasická akční hra na hrdiny v zajímavém sci-fi prostředí. Nejvíce se podobá klasickým titulům od Bethesdy, jako jsou Skyrim a Fallout. Ovládáte vámi vytvořenou postavu, sbíráte různé harampádí, plníte úkoly, kecáte se zdejšími obyvateli a pobíjíte lotry všeho druhu. Nechybí stavění základen, průzkum cizích planet či těžba minerálů a hornin. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 106 798 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Creation Engine 2

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Datum vydání: 6. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 25 / 30 Space Engineers Chtěli jste si někdy postavit vlastní vesmírnou základnu? Přesně tohle můžete udělat ve Space Engineers od studia Keen Software House. Budování bezpečného příbytku ale není to jediné, o co se musíte starat. Je potřeba sehnat dostatek surovin a hlavně přežít. Bez dostatku kyslíku a dalších zdrojů se zkrátka neobejdete. Po zajištění základních potřeb se můžete dostat až k tvoření vesmírných lodí, cestování k cizím planetám nebo výrobě strojů, které vám přežívání značně usnadní. Pokud si chcete jen volně stavět, tak kromě survival módu hra nabízí také creative, kde se můžete do sytosti vyřádit. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 95 464 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: VRAGE

Vydavatel: Keen Software House

Vývojář: Keen Software House

Datum vydání: 15. 4. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 26 / 30 Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic je kooperativní FPS pro 1-4 hráče se 100% zničitelným prostředím, procedurálně generovanými jeskyněmi a nekonečnými hordami mimozemských monster. Ve hře máte na výběr ze tříd, z nichž se každá hodí na něco jiného. Konkrétně je to Průzkumník, Vrták nebo Inženýr. Nabízí nelineární postup úrovněmi v závislosti na vašem herním stylu a vybrané třídě. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 263 714 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Coffee Stain Publishing

Vývojář: Ghost Ship Games

Datum vydání: 13. 5. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 27 / 30 Marvel's Guardians of the Galaxy Po neúspěchu s Avengers byli herní Strážci galaxie velmi příjemným překvapením. Do rukou se vám nedostane nikdo jiný než Star-Lord, který vede svoji posádku čítající Groota, Rocketa, Gamoru a Draxe. Shodou okolností zase jednou nastala situace, kdy hrozí konec celého vesmíru. Recenze hry Marvel's Guardians of the Galaxy. Trefa do černého Strážci galaxie s tím rozhodně nemají nic společného, ale nijak se neostýchají zapojit do pokusu o jeho záchranu. To znamená, že se budete muset vypořádat se spoustou vesmírných potvor a navštívit nejednu mimozemskou rasu. To všechno za doprovodu výborné hudby z 80. let minulého století, která Star-Lordovi nepřestává znít v uších. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 105 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 28 965 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Dawn Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Eidos Montreal

Datum vydání: 26. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 28 / 30 System Shock System Shock je naprostá klasika žánru sci-fi RPG. Tentokrát ale není řeč o prvním díle, který vyšel v roce 1994. Studio Nightdive v roce 2023 vydalo kompletní remake, díky kterému je hraní pro dnešního hráče příjemnější. Předělávka si ale stále zachovává nádech a styl původní verze. I tentokrát budeme čelit nástrahám, které si pro nás připravila umělá inteligence SHODAN. Recenze hry System Shock. Umělá inteligence opět touží po zničení světa Převezmete roli schopného hackera, kterému se jeho poslední prácička moc nevydařila. Autority ho přistihly při činu a nyní leží v kómatu pod dohledem zdravotnického personálu. Probouzíme se v moment, kdy se to všechno zvrtlo. V celém komplexu byste člověka hledali marně. Místo toho po vás jdou jacísi mutanti. Proto se musíte chopit jakékoliv zbraně, která je zrovna po ruce. Ani o hackování ale nepřijdete. SHODAN si totiž většinu systémů pořádně zabezpečila, takže budete muset použít své nasbírané zkušenosti, abyste z téhle situace vyvázli živí. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 7 848 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Prime Matter

Vývojář: Nightdive Studios

Datum vydání: 30. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 29 / 30 Elite: Dangerous Sérii Elite existuje už téměř 40 let. Její díl s podtitulem Dangerous je zatím nejnovějším přírůstkem, ve kterém prozkoumáváte vesmír v roli pilota. Během svých cest poznáváte ostatní rasy, navazujete vztahy a hlavně obchodujete. Díky nastřádaným zdrojům si pak svoje plavidlo můžete dále vylepšovat, což vám umožní dostat se na doposud neprozkoumaná místa. Nejdřív začínáte pouze s maličkou lodí, ale můžete se vypracovat k pořádnému korábu. Původně nebylo Elite: Dangerous tak megalomanské. To se ale změnilo s rozšířením Horizons, díky kterému můžete prozkoumat povrch každé planety s vozítkem Scarab. Navštívit můžete místa, která skutečně existují. Herní svět totiž představuje Mléčnou dráhu. Kromě hvězd a planet můžete nahlédnout třeba i na černé díry. K těm byste se ale moc přibližovat neměli. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (76 % od 74 259 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Cobra

Vydavatel: Frontier Developments

Vývojář: Frontier Developments

Datum vydání: 16. 12. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 30 / 30 Metroid Prime Remastered Metroid Prime je snad nejlepším příkladem toho, že koncept žánru metroidvania může fungovat i v trojrozměrném světě. Díky remasteru si ho můžete projít i na Switchi, a to ve výrazně vylepšené podobě. Vedle grafiky bylo upravené hlavně ovládání, které odpovídá dnešním standardům her z pohledu první osoby. Jinak ale moc změn nebylo potřeba, protože Metroid Prime byl výborný už v době, kdy vycházel na Game Cube. Recenze hry Metroid Prime Remastered. Legenda z GameCube, která dostala zaslouženou péči V hlavní roli je i tentokrát lovkyně odměn Samus Aran, která se vydává na planetu Tallon IV poté, co na její orbitě zachytí signál. Na zdejší základně se usadili vesmírní piráti, ale k její smůle se tady skrývá mnohem větší nebezpečí. Přijde o většinu svých schopností a musí projít každý kout planety, aby je získala zpět a odhalila tajemství dávno zaniklé civilizace. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 1 419 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: RUDE

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Retro Studios Iron Galaxy Studios

Datum vydání: 8. 2. 2023

