Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu

Za reálnou měnu si v XDefiant pořídíte hlavně skiny, další kosmetické doplňky či battle pass. Zároveň je to ale rychlejší cesta k získání některých zbraní. Pokud ale nechcete platit, vše podstatné si můžete odemknout prostým hraním. Jen vám to zabere podstatně větší množství času. Do budoucna má Ubisoft v plánu hru dále rozšiřovat, přičemž s každou sezónou by měla přijít zbrusu nová frakce či mapa.

Je to zkrátka klasika ve stylu starších Call of Duty. Ubisoft akci trochu okořenil speciálními schopnostmi postav, které se odvíjejí od jejich frakcí. Těch je v XDefiantu několik a jsou inspirované dalšími značkami vydavatelství. Své zastoupení tady má například Splinter Cell, Watch Dogs nebo Far Cry. Mezi nováčky pak přibyde frakce odvozená od taktické série Rainbow Six.

Dějištěm všech událostí je kontinent Ignis, na který se dostali vetřelci. Ty budeme likvidovat v každé misi, za což budeme odměněni spoustou lootu. Postup vám ale zabere nemalé množství času. The First Descendant vám dává možnost si pokrok trochu urychlit, ale bez placení se v tomhle případě už neobejdete. Alespoň že většina mikrotransakcí se týká pouze kosmetických doplňků, která jsou hlavně u ženských postav dost odhalující.

Jihokorejské hry jsou na vzestupu a jednou z těch nejnovějších je looter-shooter z pohledu třetí osoby The First Descendant, který v sobě kloubí akci a RPG prvky. V tomto sci-fi světě se popereme za záchranu celého lidstva, a to jak při hraní sólo misí, tak i v kooperaci s partou čítající až 4 hráče. Vedle klasických misí v uzavřenějších oblastech také budete pobíhat v otevřeném světě, kde se můžete zapojit do soubojů s obřími bossy.

Prostředí hry je zpracované ve stylu urban fantasy. V roli postavy zvané Proxy se budeme společně s dalšími průzkumníky vydávat do nebezpečných alternativních dimenzí, které jsou v tomto světě známé jako Hollows. Když zrovna nebudeme pobíjet entity jménem Ethereal, můžeme prozkoumávat město New Eridu, které je v tomto univerzu jednou z posledních bašt lidstva.

Jestli se vám podaří nasbírat dostatek surovin, můžete si od základu postavit celý barák. Ten pak bude sloužit jako základna, kde můžete skrz další nástroje vyrábět potřebné vybavení nebo se v ní v případě potřeby chovat. V pohodlí domova ale nemůžete zůstat věčně. Pro postup bude potřeba vyrazit na průzkum i do nebezpečnějších oblastí, kde se to hemží všemožnými nestvůrnostmi.

Probíráte se v podivném světě jen se základním vybavením a pudem sebezáchovy. Stačí se chvíli rozkoukat a bude vám jasné, že tady něco není v pořádku. Důvodem tohoto pocitu je Stardust, mimozemská entita, která postupně napadá vše živé včetně zvířat a rostlin. V tomto nehostinném prostředí budeme muset přežívat jako v klasickém survivalu s tím, že Once Human do sebe mixuje i několik dalších žánrů.

Kromě bitky jeden na jednoho se můžete pustit i do dalších herních režimů. Pořádný chaos nastává, když se do arény vrhnou čtyři hráči najednou. Můžete proti sobě bojovat také ve dvoučlenných týmech. Přepracovaná verze vedle toho navíc nabízí i PvE mód, do kterého se také můžete pustit sólo, nebo v kooperaci.

Kromě základních dovedností si můžete upravit výbavu postav také skrz Echoes. Díky nim se do vašeho repertoáru přidají také útoky, během kterých se hrdina na moment přemění do obřího monstra. Vedle toho ani ve Wuthering Waves nechybí systém bannerů, skrz které vylepšujete základní statistiky a schopnosti každé postavy. Samozřejmě vám ale nejprve musí padnout z náhodných balíčků.

Wuthering Waves fungují na klasickém modelu gacha her. Postavy a předměty získáváte z balíčků, o jejichž obsahu rozhoduje hlavně náhoda. Takže pro získání všeho a hlavně toho nejlepšího budete potřebovat spoustu času, nebo pořádný balík peněz. Každý hrdina se samozřejmě liší nejen vzhledem, ale i schopnostmi. Důležitou součástí bojů jsou Intro a Outro útoky. Jakmile se vložíte do potyčky, postava okamžitě provede Intro útoky, zatímco Outro se aktivuje při odchodu z akce.

Trvalo to několik let, ale Genshin Impact se přece jenom dočkal rozumné konkurence. Wuthering Waves vás zavede do vlastního fantasy světa inspirovaného stylem anime a mangy. Ani v tomhle případě se lidstvu nevyhnula apokalypsa, které se tady říká Lament. Náš druh ale postupně povstává z popela a je načase prozkoumat, jak se za tu dlouhou dobu, co lidé nebyli na scéně, tento svět změnil.

The Finals jsou pojaté jako šílená televizní show, čemuž odpovídá i prostředí okolo map a také komentátoři, kteří neustále doplňují dění na bojišti. Vývojáři v tomto ohledu schytali nemalou kritiku, protože pro tuto funkci využívají hlasy vytvářené skrz umělou inteligenci. Samotným hráčům to ale očividně moc nevadí vzhledem k tomu, jakou popularitu hra od svého ostrého vydání nabrala.

Destrukce je obecně velmi důležitou součástí hratelnosti The Finals. Zničit můžete prakticky cokoliv a naopak si můžete okolo sebe vybudovat zábrany pomocí různých vychytávek. Společnými silami tak musíte nashromáždit co nejvíc financí na předem určeném místě, kde se vám připíšou na účet. Do té doby vám je ale kdokoliv z konkurenčního týmu může ukrást.

Na poli rychlých FPS stříleček se zadařilo The Finals. Po vlně battle royale her se jeho tvůrci vracejí k tradičním zápasům v uzavřenějších arénách, kde se proti sobě postaví tři nebo čtyři týmy soupeřící o získání co největšího peněžního obnosu. Můžete se zhostit role jedné ze tří herních tříd. Lehká exceluje v rychlém pohybu, střední vyniká v léčení a těžká pak s lehkostí prorazí jakoukoliv zeď.

Celé to komplikuje fakt, že už v základu je k dispozici hromada různých rolí. Není to jen o obyčejných husách a vrazích. Do akce se může zapojit třeba i pelikán, dodo nebo astrální husa, která může na chvíli oddělit duši od svého těla. Důležitým spojencem hus je také pozorovatel schopný nahlédnout za stěnu. Rolí je v Goose Goose Duck opravdu spousta a před začátkem hry si sami můžete určit, které z nich budou mezi hráče náhodně rozděleny.

O Among Us jste už určitě někdy slyšeli. Goose Goose Duck spadá do stejného žánru, kdy ve skupině 5 až 16 hráčů musíte přijít na to, kdo je skutečným spojencem a koho by se naopak bylo lepší zbavit. Pravdy se nedopídíte jinak, než že budete své husí kolegy zpovídat a prověřovat.

Dalo by se říct, že se Destiny 2 řadí mezi první z populárních multiplayerových looter-shooter her. Hrajete za jednoho z Guardianů, kteří se vypořádávají s problémy v celé galaxii. Co bude vaše postava umět, se odvíjí už od její tvorby. Během ní máte na výběr z několika herních tříd, přičemž každá z nich má unikátní schopnosti.

Když druhé Destiny původně vyšlo, museli jste za hraní zaplatit. To se ale s přibývajícími expanzemi změnilo a nyní se můžete pustit do základní hry zcela zdarma. Pokud budete chtít znát celý příběh Destiny 2 , tak už se nevyhnete platbám za rozšíření. Ale i bez nich je to zábava na desítky hodin.

Z úvodní vesmírné stanice se postupně budeme propracovávat do různých koutů vesmíru, kde kolikrát platí úplně jiná pravidla, než na jaké jsou naši hrdinové zvyklí. Liší se také svými tematikami. Zatímco chvíli jste v prostředí inspirovaném japonskou a čínskou kulturou, o pár úkolů později vás čeká výprava do supermoderního města uprostřed zasněžených krajin.

Pokud máte něco nahráno v Honkai Impact 3rd, budete mít vstup do tohoto sci-fi světa o něco jednodušší. Příběh Star Rail je totiž pokračováním svého předchůdce. Navazuje na Welt Yangův odlet do paralelního vesmíru. Svoji dřívější partu si ale do nové hry přenést nemůžete. Tentokrát do rukou dostanete úplné nováčky, které lze získat stejným způsobem jako v Genshin Impact. Chce to tedy trochu štěstí, abyste mohli sestavit tu nejsilnější partu hrdinů.

Máte už v Genshin Impact nasbírané všechno, co k životu potřebujete? Tvůrci z Hoyoverse si pro vás připravili další hru, ve které můžete utopit stovky hodin. Tentokrát ale místo akčních soubojů v Honkai: Star Rail přichází na řadu taktické bitvy, do kterých se můžete zapojit s partou čítající čtyři postavy.

Zdarma je k dispozici pouze základní hra. Všechna DLC a rozšiřující balíčky i po této změně zůstávají placené. Pokud patříte mezi předplatitele služby EA Play, dostanete zdarma navíc rozšíření Get to Work. S předplatným EA Play Pro pak k tomu všemu přibyde ještě balíček Toddler Stuff.

Pokud máte něco nahráno v jedničce, do Overwatch 2 byste měli získat většinu obsahu včetně trojice nových hrdinů. Nováčci si ale budou muset postupně odemykat i starší hrdiny, což zabere několik desítek zápasů. Dalším rozdílem oproti předchozímu dílu je odstranění krabiček s kosmetickými doplňky. Místo nich bude Overwatch mít obchod s prémiovou měnou, jak to známe z ostatních free-to-play her.

Counter-Strike je už od své první verze v základu velmi jednoduchý na pochopení, ale chce to stovky hodin tréninku, pokud se chcete dostat mezi ty nejlepší střelce. Chování zbraní, kdy po prvních pár kulkách ze samopalu je vzor střelby jiný u každé zbraně, je dnes už pro tuto značku typické a dostat ho pořádně do ruky není zrovna jednoduché.

Ti z vás, kteří si předplácí Game Pass, získají výhody i v League of Legends. Je to výhodné hlavně pro začátečníky. Game Pass totiž odemyká všechny šampiony, které byste jinak museli nakupovat za herní nebo placenou měnu. Boost k rychlejšímu získávání zkušeností je pak už jen menším bonusem.

Pokud chcete mít o pár věcí, o kterých musíte přemýšlet, méně, vedle klasických zápasů je tady mód ARAM (All Random All Mid). V něm dostanete náhodného šampiona a na jedné přímé lince s pár věžemi vás čeká nepřetržitá akce a do 20 minut máte většinou hotovo.

Stejně jako u League of Legends mají i ve Valorantu předplatitelé Game Passu bonusy. Hned se vám zpřístupní všichni agenti, každého nováčka dostanete okamžitě po vydání a navíc získáváte zkušenosti do battle passu o 20 % rychleji. Pokud si ale chcete ozdobit zbraň nějakým skinem, budete muset pár korun investovat. Valorant je v tomhle ohledu nechvalně známý tím, že skiny nejsou zrovna nejlevnější.

Početnou komunitu mají ale i rychlejší módy. Většina hráčů se jde nejdřív rozstřílet do deathmatche, než se do akce pustí naostro. Vedle toho má Valorant i Spike Rush, což je zrychlená varianta klasického módu a hráči ho neberou tak vážně, takže se hodí pro trochu experimentování.

Legends of Runeterra

Platformy: PC, Android, iOS

Vedle MOBA a FPS žánru studio Riot Games zabrousilo taky mezi karetní hry. Legends of Runeterra zažilo parádní rozjezd, ale momentálně se nedá popřít, že trochu stagnuje. Vývojáři ale dělají důležité změny, aby se stav hry zlepšil. Už v základu je ale o co stát. Svět Runeterry skrývá spoustu možností, které lákají k tomu, aby se objevily mezi kartičkami. Tato hra bohužel ale nedosáhla takové popularity jako další výtvory Riotu, a tak už nedostává moc nového obsahu. Stále si ji ale můžete bez problému zahrát.

Karet je po vydání několika expanzí opravdu hodně, takže dát dohromady silný balík chce trochu cviku a naučit se vlastnosti každé karty. Vstupní bod je tedy horší, než u dalších her z našeho výběru, ale když do Legends of Runeterra proniknete, je to opravdu dobrá karetní hra. Nenechte se zastrašit složitě vypadající hratelností. Ve skutečnosti je to velmi jednoduchý mix Hearthstonu a Magic The Gathering.

Pokud se nechcete stresovat s online zápasy, tak se můžete pustit do Path of Champions, což je zdejší rogue-like mód pro jednoho hráče. S postupem každé cesty si vylepšujete balíček karet, zvyšujete svůj level a získáváte odměny.

Ani u Legends of Runeterra nechybí odměny pro předplatitele Game Passu. V tomhle případě je to jednoduché. Odemknou se vám všechny karty ze základního setu Foundations. Všechny další expanze si už budete muset posbírat zvlášť. Legends of Runeterra má ale docela bohatý systém odměn, takže se bez problému obejdete bez placení.