Nejlepší gaučové multiplayerovky. Párová terapie v It Takes Two, Mariova velká párty nebo porcování démonů v Diablu

Split Fiction Jeden sen, dvě rozdílné cesty. Zoe a Mio se chtějí prosadit jako spisovatelky. Jedna se vyžívá ve fantasy světech, zatímco druhá holduje sci-fi. Když už se jim konečně naskytne příležitost podepsat smlouvu s vydavatelem, všechno se to semele tak, že společně skončí ve světech ze svých vlastních příběhů. Recenze hry Split Fiction. Králové kooperací z Hazelight doručili dokonalost zas a znova I když si v podstatě konkurují, musí spojit síly dohromady, dostat se ven ze simulace a vydavatele, který se je snažil podrazit, nakopnout do zadku. Split Fiction si bez spoluhráče nezahrajete. Hraní v kooperaci je uzpůsobená celá hra, která s každou úrovní kolikrát mění i celý žánr. Kreativita se autorům opravdu upřít nedá. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 41 899 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: EA Originals

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 6. 3. 2025 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 2 / 30 Baldur's Gate 3 O Baldur’s Gate 3 se často říká, že nastavuje novou laťku v žánru klasických RPG a nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Pokud patříte mezi fanoušky Dungeons & Dragons, dost pravděpodobně už jste v této hře strávili pěkných pár desítek hodin. Pro vás zbývající se ale nabízí ujištění, že do Baldur’s Gate 3 se můžete pustit i bez jakýchkoliv znalostí. Bude to sice trochu náročnější, ale nejlepší převedení deskovkového RPG do videoherního světa byste si neměli nechat ujít. Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG! Svoboda rozhodování je v Baldur’s Gate 3 základním stavebním kamenem. Můžete se stát prakticky kýmkoliv, i když tady samozřejmě máme předem daná povolání, klasická pro žánr fantasy. Volby činíte nejen při rozhovorech, ale i samotné souboje máte plně pod kontrolou. Schopností a možností, které můžete využít, je hromada. Právě u téhle hry platí, že kterýkoliv předmět se vám dostane do rukou, můžete ho využít tak, jak sami chcete. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 112 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 654 148 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Divinity Engine

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 3. 8. 2023 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 3 / 30 Unravel Two V prvním díle nádherné plošinovky Unravel jsme s pleteným hrdinou Yarnym objevovali rodinné osudy plné emocí. Pokračování zaběhlý styl osvěžuje přidáním další vlněné postavičky, které se v kooperaci chopí druhý hráč. I když lze hrát Unravel Two sólo, je to jedna z těch her, kterou byste rozhodně měli hrát s kamarádem. Unravel Two: probuďte své vnitřní dítě (recenze) Při řešení hádanek je hlavní pomůckou vlákno, kterým jsou propojení oba hrdinové. Zároveň je to ale také omezení. Nemohou se od sebe vzdálit moc daleko a také je potřeba dávat pozor, aby se nitka nezamotala u některého z objektů v nádherně zpracovaném prostředí, u kterého se tvůrci i tentokrát inspirují skandinávskou přírodou. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 5 848 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: PhyreEngine

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Coldwood Interactive

Datum vydání: 9. 6. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 4 / 30 Tekken 8 Ikonická bojovka se v roce 2024 vrátila v plné síle s pokračováním. V soupisce vás čeká více než 30 zápasníků, každý s osobitým stylem boje a samozřejmě došlo i na několik nováčků. Mezi hráči raketově vystřelila Reina, ale většinu tváří určitě budete poznávat z dřívějška. O vzhled ale vůbec nejde, hlavní je, abyste dokázali nepřítele zkopat do kuličky. Recenze hry Tekken 8. Mechaniky pro agresivní hru doplňují nové možnosti tréninku. Příběh ale ani zdaleka neoslní Z velké trojky bojových patřil Tekken 8 ještě donedávna mezi špičku. S příchodem druhé sezóny plné změn se ale komunita bouří, protože i přes sliby, že tvůrci zapracují na možnostech obrany, udělali pravý opak. Pro občasné hraní s kamarády to ale ani teď není špatná volba. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 33 850 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánr: bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 26. 1. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 5 / 30 Cuphead Společně s Cupheadem a Mugmanem se snažíte splatit dluh ďáblu. Jednoduché to ale nebude. I když Cuphead vypadá jako animák z 30. let minulého století, pro mladší hráče může být dost náročný. Hra si zakládá na preciznosti a soubojích s bossy, kteří vám dokážou pěkně zatopit. Zato ale hráče odměňuje perfektními animacemi a scénkami, které mezi ostatními hrami nemají obdoby. Cuphead: animovaná groteska, jak ji ještě neznáte (recenze) Role Cupheadova společníka se může zhostit druhý hráč, takže se s bossy můžete pokusit vypořádat i v kooperaci. V rozšíření Delicious Last Course se k této dvojici přidá také Ms. Chalice. Společně se vydávají na nový ostrov, který zahrnuje nejen nové nepřátelé, ale i nové schopnosti pro naše hrdiny. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 162 412 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, plošinovka, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Studio MDHR

Vývojář: Studio MDHR

Datum vydání: 29. 9. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 6 / 30 Vampire Survivors Naprosto jednoduchá záležitost, která si vysloužila oblibu tisíců hráčů. Vyberete si postavu a musíte přežít co nejdéle, zatímco na vás nabíhají vlny nepřátel z temnoty. Hráč ovládá pouze pohyb a útoky hra v časových intervalech vykonává sama. Díky jednomu z bezplatných updatů můžete do boje proti potvorákům vyrazit v partě čítající až 4 hráče na jednom zařízení. S každým postupem na novou úroveň si vybíráte vylepšení, která vám zase o něco usnadní boj. Výběr vylepšení je náhodný, takže nemůžete vždy počítat se stejnými schopnostmi. Naopak některé z nich můžete kombinovat a díky tomu se stanou ještě silnější. Vampire Survivors svým stylem i hudbou připomíná klasiky jako Castlevania nebo Bloodstained. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 235 635 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, nezávislá hra, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: poncle

Vývojář: poncle

Datum vydání: 20. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

Pokračování 7 / 30 LEGO City Undercover Pro hraní v kooperaci bychom bez problému doporučili snad každou z LEGO her. Za dobu existence studia Traveler's Tales Games jich vznikla celá řada. Valná většina z nich se inspirovala známou značkou. Lego City Undercover je ale výjimka. Jde o původní kousek, který byl původně vytvořen exkluzivně pro Nintendo WiiU, kde byl naplno využit i netradiční ovladač konzole. O něco později dorazil příběh Chase McCaina i na ostatní platformy. Chase je detektivem v utajení, který řeší zločiny všeho druhu. Jelikož je to obyčejný člověk, musí si vystačit s klasickým policejním vybavením. Jeho cílem je nechvalně známý kriminálník Rex Fury, kterému se nedávno podařilo uprchnout z vězení. Vedle toho ve městě Chase čekají ale i další případy, které jako správný detektiv nemůže jen tak přehlédnout. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 5 940 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička, plošinovka, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: TT Games

Datum vydání: 18. 3. 2013 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 8 / 30 Moving Out 2 Jak náročná je ve skutečnosti práce stěhováka, si můžete na vlastní kůži vyzkoušet v Moving Out 2. V roli zaměstnance společnosti Smooth Moves se můžete pustit do rozmanitých zakázek společně s dalšími třemi kamarády. Není to ale vždy jen o tom, odnést pár krabic a naložit do dodávky nábytek. Na stěhování si vás totiž najímají dosti pochybné osoby, jejichž domácnosti nejsou zrovna přístupné. Pomocí různých mechanismů a portálů si tak musíte poradit s tím, abyste zakázku dokončili se vším všudy. Samozřejmě je na místě opatrnost. Zničení jakéhokoliv kusu nábytku určitě nebude dobrou vizitkou pro společnost. Nemůžete si ale dovolit jít na všechno pomaličku, protože na celou operaci máte omezený čas. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 257 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Team17

Vývojář: SMG Studio

Datum vydání: 15. 8. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 9 / 30 Super Mario Party Jamboree V Jamboree vás čeká doposud největší Mario Party. Kromě toho, že si Nintendo přichystalo velkou herní mapu, se do jedné hry může pustit až 20 hráčů skrz internet. S jednou konzolí si budete muset vystačit ve čtveřici. Zábavy budete mít víc než dost, protože tento díl Super Mario Party obsahuje přes 110 miniher. Některé staré známé doplní úplné novinky. Abyste zvítězili v hlavním módu, musíte tradičně nasbírat více hvězdiček než kterýkoliv jiný hráč. Nic vám ale nebrání v tom, abyste se soustředili čistě na minihry. V nabídce najdete i řadu vedlejších módů, které si ve většině případů pohrávají s pohybovým ovládáním pomocí joy-conů. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 257 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: party hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nd Cube

Datum vydání: 17. 10. 2024

Pokračování 10 / 30 Street Fighter 6 Street Fighter 6 nabízí tři režimy World Tour, Fighting Ground a Battle Hub a k tomu obrovské množství obsahu. Fanoušci nepřijdou o to, co měli rádi na jeho předchůdcích. Ale zároveň si tady najdou své i hráči, kteří mlácení kolemjdoucích chtějí brát jako odpočinkovou záležitost a nechtějí strávit dlouhé hodiny učením se jedné postavy. Tomu pomáhá odlehčený mód a výběr mezi klasickým a moderním ovládáním. Recenze hry Street Fighter 6. Brána do světa bojovek pro širší publikum Nosným prvkem příběhu je téma sebezdokonalování. Při svém putování ve World Tour se setkáte se známými postavami z minulých dílů. Váš avatar se samozřejmě přenáší i do online lobby, kde vyzýváte ostatní hráče na duely. Samotný bojový režim je zábavný, nutí hráče se zdokonalovat, využívat všechny mechaniky a učit se nové kousky. Ovládání je intuitivní a dostává se rychle pod kůží. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 34 320 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Nintendo Switch 2

Žánry: arkáda, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RE Engine

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 2. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 11 / 30 Gran Turismo 7 Téměř deset let čekali fanoušci na pokračování závodní série Gran Turismo. Už od počátku bylo možné hrát na rozdělené obrazovce, ovšem tato funkce dostala vylepšení až s jedním z budoucích updatů. Ve verzi pro PS5 si na jedné konzoli zazávodíte až ve čtyřech, v případě PS4 je ale split screen omezený pouze na dva hráče. Recenze hry Gran Turismo 7. Nezapomenutelná oslava motorsportu a pravý next-gen Se sedmým dílem, který je na rozdíl od předchozího Gran Turismo Sport vybudovaný od základu, přináší na PlayStation závody v té nejvyšší kvalitě. To se týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit. Hlavní je ale závodění. Gran Turismo je příjemnou kombinací mezi arkádou a simulátorem. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 120 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 25 % (z 11 893 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání: 4. 3. 2022

Pokračování 12 / 30 Sackboy: A Big Adventure Pokračování série LittleBigPlanet jsme se v posledních letech nedočkali. Hlavní hrdina těchto 3D skákaček se ale vydal na další dobrodružství. Na výpravu barvitým světem můžete vyrazit až ve čtyřech. V patách vám bude zlořád Vex, který neustále spřádá plány. Tentokrát navíc unesl přátele hlavního hrdiny, takže Sackboy nemůžete zůstat jen tak sedět. Sackboy: A Big Adventure - příjemná hopsačka s panáčky | Recenze Nejde ale jen o přátele, zachránit musíme celý svět. Vex si totiž staví Kazisvěta, vynález, který do krajin plných nápadů chce vypustit temnotu a noční můry. Proroctví ale jasně říká, že pletení rytíři mají navrch, takže se ničeho bát nemusíte a vzhůru na dobrodružství. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 2 096 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sumo Digital

Datum vydání: 12. 11. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 13 / 30 Diablo IV Lilith se vrací a s ní i zástupy démonických stoupenců, které je potřeba roztrhat na kusy. Toho dosáhnete s jednou z pěti herních tříd. Každá má unikátní herní styl, a i ten pak nadále můžete rozvíjet různými směry skrz odemykání nových schopností. Recenze hry Diablo IV. Brány inferna se otevřely a vyzývají na zteč hrdiny prahnoucí po slávě a pokladech Pokud chcete hrát Diablo IV v lokální kooperaci, tak musíte sáhnout po konzolových verzích. Pak už je postup velmi jednoduchý. Druhému hráči stačí vzít do rukou další ovladač a připojit se do hry. Výhodou je, že se postup přenáší skrz platformy, takže při hraní s kamarádem můžete využít i svoji postavu z PC. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 34 061 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 6. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 14 / 30 It Takes Two Pokud hledáte hru pro hraní ve dvou, tak není lepší volby než It Takes Two. Na svědomí ho mají králové kooperačních her, od kterých jste si mohli zahrát A Way Out nebo Split Fiction. Tentokrát místo vězňů na útěku nebo spisovatelek budeme hrát za rozhádaný pár, který se jejich dcera snaží dát zase dohromady. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze Aby toho dosáhla, tak svoje rodiče pošle do světa hraček. Stanou se z nich loutky a za doprovodu doktora Hakima se snaží najít společnou řeč. Musíte spolupracovat na překonávání překážek a řešení hádanek, které jsou navrženy tak, že se přes ně bez pomoci toho druhého zkrátka nedostanete. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 177 669 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 26. 3. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 15 / 30 Rocket League Málokterá sportovní hra je tak unikátní jako Rocket League od studia Psyonix. Vývojáře napadlo, že by mohli vytvořit sportovní hru, ve které by do brány po vzoru fotbalu z Top Gearu střílely míč auta. Je to jednoduchý a chytlavý titul, ve kterém se z přátel snadno stanou rivalové. Rocket League: bláznivý fotbal bez kopaček (recenze) Hra podporuje až čtyři hráče na jedné konzoli, což vystačí na plnohodnotný zápas a v lepším případě i příjemné herní odpoledne. U Rocket League se naštěstí velké podpory dostává i cross-platformovému multiplayeru, aby si konzolisti mohli zahrát i s hráči na PC. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 429 328 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Psyonix

Vývojář: Psyonix Panic Button

Datum vydání: 7. 7. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 16 / 30 Super Smash Bros. Ultimate Vynikající mlátička, kde si to mezi sebou rozdají nejrůznější postavy nejen od Nintenda. Super Smash Bros. chytře kombinuje Mortal Kombat se skákačkami jako je Mario. Vaším cílem není nepřítele zmlátit, ale shodit ho z herní mapy. K tomu vám také pomohou nejrůznější bonusy a speciální předměty. Ačkoli hra obsahuje singleplayerovou kampaň, největší zábavu zažijete v multiplayeru. Ten můžete hrát buď online nebo na jedné konzoli, kde je podporované hraní až v osmi hráčích najednou. V takovém počtu máte zaručenou chaotickou, a také pořádně zábavnou rubanici. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 4 759 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: bojová hra, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo Sora Ltd.

Datum vydání: 7. 12. 2018

Pokračování 17 / 30 Castle Crashers Remastered Když je království napadeno a princezny uneseny, musí je zachránit udatný rytíř v barevném brnění. Castle Crashers skvěle kombinuje humor s jednoduchou, ale návykovou hratelností. Jen u málokteré hry se tolik zasmějete jak sami, tak s přáteli. Hra podporuje multiplayer až čtyř lidí na jedné konzoli, což začleňuje kampaň, arénu a režim Back off Barbarian. U všech je zábava rozhodně zaručena. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 134 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, arkáda, mlátička, nezávislá hra, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: The Behemoth

Vývojář: The Behemoth

Datum vydání: 9. 9. 2015

Pokračování 18 / 30 Gears 5 Každý díl slavné série Gears of War je skvělou akci, kterou si užijete z obýváku s parťákem. Pátý díl přímo navazuje na Gears 4, kdy je Coalition ohrožována hrozbou Swarm. Ve hře si můžete ve dvou lidech na jedné konzoli celou kampaň projet, případně přes internet hrát až ve třech lidech. Gears 5: akční senzace, kterou jsme chtěli | Recenze Pokud vám kampaň nevoní, k dispozici je také kooperativní i kompetitivní multiplayer. Budete se radši bránit před hordou, rychle unikat z hnízda v módu Extraction nebo proti sobě bojovat v nejrůznějších multiplayerových módech? Vše podporuje multiplayer až dvou hráčů na jedné konzoli, což lze zkombinovat s hraním online. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 19 151 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: The Coalition

Datum vydání: 6. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 19 / 30 Mario Kart 8 Deluxe Závodní hry nemusí být reálné, aby bavili... ve skutečnosti Mario Kart excelentně buduje na naprosté arkádovosti. Rychlá jízda na velmi originálních tratích, kde si k vítězství pomáháte nejrůznějšími předměty od houbiček na drift po naváděné želví krunýře. Mario Kart 8 Deluxe: podruhé, jen v lepším vydání (recenze) Hra podporuje až čtyři hráče na jedné konzoli, což je zaručenou zábavou. Vedle závodů jsou ve hře také demoliční derby. Chcete-li odlehčenou závodní hru, u které se zasmějete, je Mario Kart trefou do černého. Pokud by vám základní tratě náhodou nestačili, dokoupit si můžete i rozšíření, které vám přidá skoro 50 dalších. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 3 690 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: arkáda, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Herní engine: Autodesk Beast

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 4. 2017

Pokračování 20 / 30 Overcooked! All You Can Eat Nemůžete se rozhodnout, která verze Overcooked za to stojí nejvíc? All You Can Eat je jednoduchá odpověď, protože v sobě spojuje veškerý obsah obou dílu. Autoři ho navíc vylepšili a nyní si hra rozumí i s rozlišením 4K a podporuje online hraní skrz platformy. Nás ale teď zajímá hlavně lokální kooperace, do které se mohou zapojit čtyři hráči najednou. Jeden myje nádobí, druhý krájí zeleninu, třetí smaží... Plán je to jednoduchý, jeho provedení ale většinou skončí hrozným chaosem. Musíte uspokojit objednávky svých zákazníků a podmínky jsou úroveň od úrovně těžší. Nemění se jen náročnost receptů, zároveň budete vařit i v netradičním prostředí, jako jsou dva vedle sebe jedoucí kamiony. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 4 161 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Team17

Vývojář: Ghost Town Games Ltd.

Datum vydání: 12. 11. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 30 Halo: The Master Chief Collection Když mělo vyjít Halo 2: Anniversary na Xbox One, rozhodl se Microsoft, že vydá rovnou všechna Halo ve velké edici. Halo: The Master Chief Collection obsahuje Halo CE, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Reach a Halo 4. To je docela slušná nadílka her, přičemž kompletně celou kampaň můžete zahrát s kámošem v kooperaci na jedné konzoli. Halo: The Master Chief Collection – od začátku do konce (recenze) Edice zahrnuje rovněž spousty multiplayerových map. Ty můžete hrát online nebo s přáteli v počtu až čtyř hráčů na jedné konzoli. Tento multiplayer se stal již pro původní Xbox skoro ikonický a jeho vyzkoušení vám zaručí nespočet příjemných herních hodin. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 69 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 218 360 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Halo Reach

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 11. 11. 2014 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 22 / 30 The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Hororová antologie The Dark Pictures má své slabší i silnější díly. Devil in Me je právě ten druhý případ. S partou nadšených filmařů se vydáváme do domu H. H. Holmese, vraha, který sofistikovaně vraždil návštěvníky svého hotelu. Postupně se ukáže, že majitel repliky Holmesova sídla není jen nadšenec do tohoto podivuhodného příběhu, návštěva se pro partičku docela rychle zvrtne v boj o život. Recenze hry The Dark Pictures: The Devil in Me. Pozvánka do domu sériového vraha Devil in Me funguje ve stejném stylu, jako předchozí díly antologie. Hratelnost spočívá ve vybírání možností v konverzacích a mačkání správných tlačítek v pravou chvíli. Do hraní se můžete pustit i v lokální a online kooperaci, kdy společně rozhodujete o osudech každé z hlavních postav. Hodnocení recenzentů: 69 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 2 732 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 18. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 23 / 30 Minecraft Král sandboxu a nekonečného hraní s přáteli. V Minecraftu máte neomezenou svobodu pohybu i činností, které můžete provozovat. Na serverech si můžete vytvářet komunitu, stavět, prozkoumávat mapy, bojovat nebo si s přáteli vytvořit celou sociální strukturu a v Minecraftu víceméně existovat. Na serverech si nastavíte vlastní pravidla i výzvy a s neustálým přidáváním nového obsahu a rozšíření je hratelnost víceméně nekonečná. Ve hře je také realistické střídání dne a noci a celá řada dalších mechanismů. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 9 228 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, Wii U, Android, iOS

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Herní engine: Bedrock Engine

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Pokračování 24 / 30 Terraria Pixelované dobrodružství Terraria je tu s námi už pěknou řádku let. Akční adventura propojená se sandboxovým tvořením vyšla na celou řadu platforem a prodala neuvěřitelných 35 milionů kopií za celý svůj životní cyklus. Nyní si můžete tento pixelovaný sandbox užít téměř kdekoliv. Zajímavý mix žánrů vám klade za cíl především prozkoumávat pestrý kostičkovaný svět, kde můžete budovat, bojovat a přežívat v procedurálně generovaném světě. Právě náhodná generace obsahu je to, co dělá z Terrarie unikátní zážitek, který je ještě zajímavější v případě společného hraní s přáteli. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 1 109 747 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, 3DS, Wii U, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: XNA Game Studio

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Engine Software

Datum vydání: 27. 3. 2013 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 25 / 30 A Way Out Leo a Vincent se snaží utéct z vězení, kde se potkali. Z počátku mezi nimi důvěra moc nefunguje, ale postupem času si vytvoří pevnější vztah a díky spolupráci se dostanou na svobodu. Tam jejich příběh ale ani zdaleka nekončí. Čekají je automobilové honičky, plížení nebo i přímé střety se strážci zákona. A Way Out je hra navržená pro hraní v kooperaci, takže abyste si vůbec mohli zahrát, budete potřebovat spoluhráče. Na rozdělené obrazovce neustále vidíte postup obou postav, takže i když prožíváte příběh z odlišné perspektivy, tak vám nic důležitého neunikne. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 58 488 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 23. 3. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 26 / 30 Super Mario Bros. Wonder Trvalo to dlouho, ale přeci jen jsme se dočkali nového dvojrozměrného Maria. Jak už název napovídá, čekají nás zázraky. V každé úrovni narazíte na modravou květinu, po jejímž sebrání se začnou dít opravdu nečekané věci. Jednou na vás vyběhne stádo volů, jindy se Mario přemění v Goombu. V další úrovni se zase úplně přemění perspektiva světa. S tím si v Nintendu opravdu vyhráli a zázraky překvapují i v závěrečných pasážích hry. Recenze hry Super Mario Bros. Wonder. Zázračná skákačka, u které se budete rozplývat blahem Wonder se hraje naprosto parádně. Vedle Maria si můžete zahrát za další postavy, přičemž všechny mají stejné schopnosti vyjma Yoshiho a Nabbita, kteří jsou určeni pro méně zdatné hráče. Kooperaci tady najdete ve stylu závodů, kdy se společně s dalšími třemi hráči na jedné konzoli snažíte dostat na konec úrovně co nejrychleji. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 130 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 90 % (z 2 667 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 20. 10. 2023

Pokračování 27 / 30 Untitled Goose Game To si takhle žijete svůj každodenní život a z ničeho nic vás začne terorizovat hýkající husa. Přesně tuhle situaci si zažívají obyvatelé městečka v Untitled Goose Game. Vy se chopíte role právě oné husy. V každé úrovni vás čeká několik úkolů. Jednou je to ukradení hrábí zahrádkáři, pak zase otravná husa nemůže nechat v klidu proběhnout nedaleko se konající piknik. Untitled Goose Game je jednoduchá hra s jednoduchou grafickou a díky osobitému stylu je nezapomenutelnou záležitostí. S následnou podporou vývojářů se do hry dostala i možnost kooperace, takže nyní můžete do akce vyrazit s dvojicí hus. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 19 630 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Panic Inc.

Vývojář: 22nd Century Toys

Datum vydání: 20. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 28 / 30 Don't Starve Together V tomto nehostinném světě, kde vás může sežehnout blesk nebo roztrhat na kusy bobrodlak, už dlouho nemusíte být sami. Po původním Don't Starve vyšlo pokračování s přídomkem Together, což znamená, že proti zdejším živlům můžete bojovat ve dvojici, pokud chcete hrát lokálně. V případě, že vám nevadí připojení přes internet, se vaše parta může rozrůst o další členy. Přežít a nehladovět - to je základní moto Don't Starve. Než se dostanete do fáze, kdy budete skutečně v bezpečí a můžete si trochu oddechnout, bude potřeba vyvinout hodně snahy při sběru surovin, pěstování a výrobě pomůcek, které vám přežívání alespoň trochu usnadní. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 337 606 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Klei Entertainment

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 21. 4. 2016 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 29 / 30 Mortal Kombat 1 Liu Kang se stal bohem a restartoval celou časovou linii série Mortal Kombat. Univerzu, které sám stvořil, zahrnuje spoustu známých tváří, ale ne každá postava je taková, jakou si ji pamatujete z dřívějška. Na pohled je ale parádní každá z nich. Stále totiž platí, že Mortal Kombat 1 je nejlépe vypadající bojovou hrou současnosti. Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu Obsahu celkově sice není tolik, kolik by si komunita přála, a nepomohlo tomu ani mdlé rozšíření. Na pár zápasů během večera s kamarády je to každopádně vhodná záležitost. Soupisku bojovníků si navíc ještě můžete rozšířit skrz dvojici placených Kombat Packů, kde se kromě postav z tohoto univerza přidávají i další slavná jména, jako je Omni-Man nebo Homelander. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 85 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 23 334 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Warner Bros. Games

Vývojář: NetherRealm Studios

Datum vydání: 19. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 30 / 30 Kirby's Return to Dream Land Deluxe Kirbyho nejnovější 3D dobrodružství jsme si sice užili náramně, ale pro hraní v kooperaci úplně vhodné není. Proto bychom pro tyto případy zvolili starší Kirby's Return to Dream Land, který na Switchi vyšel v Deluxe verzi s dodatečnou příběhovou kapitolou. Celý příběh si můžete projít až ve čtyřech hráčích, kdy se ostatní chopí role dalších různobarevných nadýchaných koulí. Recenze hry Kirby's Return to DreamLand Deluxe. Jednoduchá skákačka s výborným přídavkem Oproti původní verzi Kirby může využít také nové schopnosti po spolknutí mechanických nepřátel. Stylem hraní je Return to Dream Land klasická plošinovka, která patří do kategorie těch méně náročných. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 112 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 174 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: HAL Labs

Datum vydání: 24. 2. 2023

