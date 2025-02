Řešení hádanek a hlavolamů namísto bezhlavého střílení. Vybíráme nejlepší logické hry

1 / 25



Animal Well Animal Well je jedna z těch her, u kterých je nejlepší, abyste o nich věděli co nejméně. Objevování pixelartového světa je dobrodružstvím samo o sobě. Jeho autor vám nijak neurčuje směr, ani nenaznačí, jak máte vyřešit danou hádanku. Vlastně vám ani pořádně neřekne, kde se která hádanka nachází. V hlavní roli je jakýsi blob, který se jednoho dne zrodil z poupěte. Při průzkumu světa narazí nejen na mírumilovná stvoření, nepřátelům se také nevyhne. Nemá ale moc prostředků k ofenzivě, a tak i k řešení těchto situací musíte přistupovat chytře. Správné využití prostředí a předmětů, které se vám dostanou do slizových rukou, je zásadní. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 17 792 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Bigmode

Vývojář: Shared Memory

Datum vydání: 9. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Chants of Sennaar Lidé žijící ve Věži jsou od dávných věků rozdělení. To se ale podle legendy má změnit s příchodem poutníka, který nastolí rovnováhu. Právě tohoto věrozvěsta sehrajeme v cenami ověnčeném logickém příběhu. Naším hlavním nástrojem na propojení izolovaných skupin jsou jazyky. Chants of Sennaar se inspirují legendami o Babylonu. Hratelnost se skládá převážně z řešení hádanek, které jsou postavené na pěti různých jazycích. Sami je ale z počátku pořádně neznáte. Autoři navrhli chytrý systém, který mechaniku spojování jazyků dohromady využívá unikátním způsobem. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 18 525 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Focus Entertainment

Vývojář: Rundisc

Datum vydání: 5. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Dr Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch Hry doktora Kawašimy, které potrápí vaše mozkové závity, mají na platformách Nintenda už docela dlouhou tradici. Nejnovější iterace nechybí ani na Switchi, kde se hojně využívá dotykového displeje a jako jedna z mála her pracuje s infračerveným senzorem na pravém joy-conu. Hra je složená z drobných úloh, které běžně vyřešíte během chvilky. Oproti ostatním hrám z našeho výběru jde o vcelku primitivní záležitost, ale svůj cíl spočívající v potrénování mozku hráčů plní docela bez problému. Pokud se vám Brain Training podaří sehnat v krabicové verzi, najdete v ní kromě hry samotné i stylus. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 65 % (z 42 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánr: puzzle

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 27. 12. 2019

Lorelei and the Laser Eyes I v surrealistickém světě lze najít smysl a směr. To vám dokáže tento příběh odehrávající se v záhadném hotelu kdesi ve střední Evropě. Pozve si nás na návštěvu vyšinutý aristokrat. Místo toho, abychom od něj po příjezdu dostali odpovědi na otázky ohledně toho, co po nás vlastně chce, se objevuje jen víc a víc otázek, na jejichž odpovědi budeme muset samo přijít. Lorelei and the Laser Eeys je nelineární hra, takže se váš průchod může dost lišit oproti tomu, v jakém pořadí hádanky řešili ostatní hráči. Musíte sledovat vzorce, počítat čísla a všímat si každé podivnosti, kterou v tomto pokrouceném hotelu uvidíte. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 1 829 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Simogo

Datum vydání: 16. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Balatro Poker na drogách. To je vcelku trefný popis nedávného indie hitu Balatro, ve kterém se správnou kombinací karet snažíte dosáhnout co největšího množství bodů. Nehrajete ale jen tak s nějakými kartami. Balíčky obsahují všemožné druhy žolíků, přičemž každý z nich trochu mění pravidla hry a vlastnosti karet. Musíte je vykládat na stůl s rozmyslem a bez trochy štěstí se to také neobejde. Pokud se vám bude dostatečně dařit, zpřístupníte si další, ještě šílenější balíčky. Autor této návykové hříčky navíc nelení, a i přes vcelku bohatou nabídku karet přidává do hry další žolíky v rámci bezplatných updatů, s čímž do budoucna hodlá pokračovat. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 101 284 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: karetní hra, nezávislá hra, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: love2d

Vydavatel: Playstack

Vývojář: LocalThunk

Datum vydání: 20. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Outer Wilds Pokud se vyžíváte v řešení tajemství, v Outer Wilds se vám bude líbit. Stáváte se nejnovějším členem vesmírného programu Outer Wilds Ventures, který hledá odpovědi ohledně podivného a neustále se vyvíjejícího solárního systému. Kdo vybudoval ty zvláštní ruiny na Měsíci? Co se skrývá uvnitř tajemného Dark Bramble? Na tyhle a spoustu dalších otázek budete hledat odpovědi. To všechno ale musíte zvládnout s tím, že jste chyceni v časové smyčce. Čas hraje v Outer Wilds velmi důležitou roli. Prostředí se podle něj totiž mění. Kromě toho je také potřeba počítat s dostatečnou ochranou. Ta největší tajemství se totiž většinou ukrývají v nebezpečném prostředí. Vaše vesmírné plavidlo vás nedostane všude, takže je čas navléct skafandr a vydat se do tajemných hlubin po svých. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 66 457 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Mobius Digital, LLC

Datum vydání: 28. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Viewfinder Fotky jsou pro mnoho lidí důležitými vzpomínkami na minulost. Co byste řekli na to, kdybyste si zachycený okamžik mohli promítnout do reality? Přesně na tomto principu funguje řešení hádanek ve Viewfinderu. V každé úrovni dostanete do rukou pár fotek, s jejichž použitím se musíte dostat k dalšímu terminálu. Ta pravá zábava ale začíná v moment, kdy získáte foťák a obrázky si můžete dělat sami. Recenze hry Viewfinder. Každý problém má řešení v hledáčku fotoaparátu Viewfinder se dělí na několik kapitol, z nichž má každá svoji unikátní herní mechaniku. S procházením se také dozvíte detaily o příbězích vědátorů, kteří mají stvoření tohoto neobyčejného světa na svědomí. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 7 095 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Thunderful

Vývojář: Sad Owl Studios

Datum vydání: 18. 7. 2023 Digitální distribuce: Steam

Cocoon Myslíte, že vaše schopnosti stačí na to, abyste mohli zahýbat světem? A není jeden svět málo? Cocoon si pro vás připravil záhadu kosmických rozměrů, ve které můžete cestovat skrz světy ve světech. Může to znít zmateně, ale s chytrým designem a mechanikami si můžete prožít zážitek jako v málokteré další hře. Na cestě narazíte na řadu překážek, které opět budete řešit manipulací světů. Můžete je kombinovat či přeskládávat. Cílem je objevení tajemství dávné civilizace, pro kterou byly tyto světy domovem. Z neznámého důvodu zanikla a zůstaly po ní pouze podivné biomechanické technologie. Některé z nich vám také pomohou s odhalováním jejich záhady. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 6 147 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Geometric Interactive

Datum vydání: 29. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam

Humanity V Japonsku vzniká spousta bizarních her a Humanity patří mezi ty nejzvláštnější, které se na tamním trhu urodily v roce 2023. Hlavní hrdina se proměnil ve psa a dostal se do zvláštního světa, ve kterém musí vést zástupy lidí ke světelným kuželům. Nápad je to netradiční, ale provedení tvůrci zvládli skvěle. Humanity kombinuje logické problémy s akční skákačkou. Skupiny lidí bez rozmyslu kráčí tam, kam jim přikážete. V některých případech to může znamenat jejich konec. Musíte se tedy snažit, aby se jich k cíli dostalo co nejvíce. Je navíc nutné dát si pozor na temné postavy, které se postupu vašich svěřenců snaží zabránit. Už v základu Humanity nabízí desítky úrovní, ale pokud chcete větší výzvu, určitě prozkoumejte komunitní tvorbu. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 400 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Meta Quest

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Enhance Games

Vývojář: Tha Ltd.

Datum vydání: 16. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam

The Case of the Golden Idol Práce detektiva může být řádně náročná. Obzvlášť pokud narazíte na případ 12 sériových vražd, které se odehrály v uplynulých 40 letech. Na první pohled spolu tato záhadná úmrtí nesouvisí. Od toho jste tady vy, abyste odhalili všechny souvislosti a nakonec se dopátrali skutečného viníka. Příběh se odehrává v 18. století v okolí rodiny aristokratů, kterou spousta lidí považuje za prokletou kvůli událostem, které doprovázejí úmrtí jejích členů. Kromě ohledávání důkazů vás čekají rozhovory s podezřelými a doplňování zápisků tak, aby dohromady dávaly smysl. To vše v ručně vytvořeném prostředí, které rozhodně není jen tradiční pixelart. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 7 235 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Godot

Vydavatel: Playstack

Vývojář: Color Gray Games

Datum vydání: 13. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Portal 2 V dobách, kdy ještě Valve vydávalo hry ve větším tempu než jedna za dekádu, patřily jejich výtvory mezi světovou špičku. Jinak to není ani s druhým Portalem, který se i po tolika letech od vydání stále drží na vrcholu žánru logických her. Se zbraní schopnou tvořit portály skrz stěny, podlahy a další povrchy, řešíte nejrůznější hádanky, které si pro vás připravila umělá inteligence GLAdOS. V příběhové kampani se ocitáte se ztrátou paměti v komplexu laboratoří Aperture Science. Z počátku to vypadá, že zkrátka jen plníte několik testů, ale postupně se dostáváte ke zjištění, že v laboratořích to nefunguje tak, jak má. Kromě toho vás čeká samostatná kooperační kampaň, kde k řešení hádanek musíte spolupracovat s dalším hráčem a využívat nových herních mechanik, jako jsou gely se zvláštními vlastnostmi. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 350 346 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Source

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 19. 4. 2011 Digitální distribuce: Steam

The Talos Principle Kdo by to byl řekl, že tvůrci tak rychlé akce, jako je Serious Sam, vytvoří jednu z nejlepších logických her. V Talos Principle se ocitnete ve světě plném starodávných run skombinovaných s moderními technologiemi. Na cestě do dalších částí vám stojí spletité lasery. Kromě toho, že vám brání v postupu, je ale sami můžete využít k tomu, abyste se dostali kousek blíže k odpovědím na otázky ohledně vašeho stvořitele. Prokousáte se více než 120 hádankami, jejichž obtížnost se postupem hrou zvyšuje. S rozšířením Road to Gehenna do hry přibude nový obsah s další příběhovou kapitolou. Celou hru si také můžete projít ve virtuální realitě. Pokud po dohrání stále nemáte dost, můžete se rovnou pustit do druhého dílu, který v mnohém základy The Talos Principle povyšuje na novou úroveň. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 27 791 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Serious Engine 4

Vydavatel: Devolver Digital

Vývojář: Croteam

Datum vydání: 11. 12. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

The Witness Ocitnete se na pustém pestrobarevném ostrově, který je posetý tabulkami s hádankami, které ovládají rozvody energie. Jejich řešením se dostanete do částí, kde vás čekají další hádanky. Obtížnost se postupně zvyšuje. Z jednoduchého spojování teček se rychle dostanete k hlavolamům, u kterých je potřeba nějakou chvíli strávit. Ve skutečnosti je za tím ale něco víc než řešení hádanek. V nádherně zpracovaném prostředí můžete najít přes 500 logických úkolů. Neděláte to ale jen tak bez většího cíle. Kromě toho, že se dostáváte do neobjevených částí ostrova, je tady také záhada ohledně zdejších obyvatel. Kam se všichni poděli a co jsou zač lidské kamenné sochy rozeseté po ostrově? Hodnocení recenzentů: 87 % (z 82 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 14 793 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: Thekla, Inc

Vývojář: Thekla, Inc

Datum vydání: 26. 1. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Baba Is You Tahle logická hra přichází se zajímavým konceptem, kdy si sami upravujete pravidla, podle kterých hrajete. Posouváním bloků ovlivňujete fungování světa. Správnými kombinacemi se musíte vždy propracovat až k východu. Od úvodních úrovní obtížnost hádanek stoupá, a pokud se budete chtít dostat přes všechny, nějakou chvíli to zabere. Jsou jich totiž přes dvě stovky. Do nových úrovní neustále přibývají nová slova, díky kterým můžete pravidla upravit zase o něco víc. Tím do hry vstupují i další možnosti, se kterými musíte počítat. Zprvu měla Baba is You méně obsahu, ale zdarma do ní přibylo přes 150 úrovní spolu s editorem, ve kterém si sami můžete tvořit vlastní hádanky. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 18 115 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, puzzle, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Multimedia Fusion

Vydavatel: Hempuli

Vývojář: Hempuli

Datum vydání: 13. 3. 2019 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Braid Anniversary Edition Na pohled může vypadat jako obyčejná

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 1 172 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Thekla, Inc

Vývojář: Jonathan Blow

Datum vydání: 14. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 16 / 25 Tetris Effect: Connected Klasický Tetris známe naprosto všichni. Skládání kostek různých tvarů do řad už vyšlo v nejrůznějších podobách. Pokud bychom měli vybrat tu nejefektnější, bude to rozhodně Tetris Effect. V tomhle případě hraje důležitou roli hudba, která je unikátní pro každý ze 30 levelů. Se skládáním kostek do rytmu můžete vyvolat Zone efekt, díky kterému můžete najednou vyčistit více než 4 vrstvy naráz, což v běžném Tetrisu není možné. Verze Connected vyšla 2 roky po vydání základní hry. Kromě toho, že se s ní Tetris Effect dostal na nové platformy, v ní najdete také nový obsah včetně multiplayeru, kooperace a dalších herních módů. Tetris Effect si také kromě klasického hraní můžete vychutnat i ve virtuální realitě na PC i PlayStationu 4. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 7 152 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Meta Quest

Žánry: arkáda, nezávislá hra, hudební hra, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Enhance Games

Vývojář: Monstars Inc. Resonair

Datum vydání: 10. 11. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 17 / 25 Fez Jakožto Gomez se vydáte na výpravu ve světě, který má na první pohled jen dva rozměry. Za nedlouho je mu ale odhalen tajemný třetí rozměr. S tímto zjištěním se vydává na cestu, která ho má zavést až na konec času a prostoru. Nikdo mu ale neřekl, kterým směrem se má vydat, a tak je na vás, abyste objevili všechna tajemství tohoto světa. Fez je z počátku trochu složitější na uchopení, ale jak dostanete princip využívání třetího rozměru do ruky, uvidíte, proč je tohle jedna z nejoblíbenějších logických indie her. Autor si chytře hraje s prostředím a v tomto malebném světě si pro vás připravil hromadu hádanek. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 10 778 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo Switch, iOS

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Polytron Corp.

Vývojář: Polytron Corp.

Datum vydání: 13. 4. 2012 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Pokračování 18 / 25 Mini Metro Minimalistická strategie, ve které je vašim úkolem vybudovat funkční infrastrukturu metra pro celou řadu měst. Cestujících neustále přibývá, a tak si nevystačíte jen s pár linkami. Budování funguje naprosto jednoduše tažením čar, které následně můžete upravovat, určovat směr jízdy a otevírat na nich nové stanice. Zdrojů ale nemáte nekonečno, takže je potřeba nad stavbou přemýšlet. Musíte počítat s tím, že cestující si vybírají linky podle toho, aby se na místo určení dostali co nejrychleji. Na jedné stanici jich může v jednu chvíli ale čekat pouze omezené množství. V pokročilých fázích se to může docela komplikovat a musíte dávat dobrý pozor, aby žádná z vašich linek nenabírala zpoždění. A pokud máte stavění metra dost, doporučujeme také Mini Motorways, které fungují na stejném principu. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 11 573 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: arkáda, nezávislá hra, puzzle, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Radial Games Corp.

Vývojář: Radial Games Corp.

Datum vydání: 30. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 19 / 25 Superliminal V Superliminal vše stojí a padá na perspektivě. Velikost objektů se mění podle toho, odkud se na ně díváte a co se nachází na pozadí. V tomhle surrealistickém světě díky tomu budete moci rozlousknout i hádanky, které by v běžné situaci byly neřešitelné. K tomu je potřeba, abyste se oprostili od pravidel reálného světa. Poté, co se vám podařilo usnout u televize, se probouzíte ve 3 ráno se vzpomínkou na snovou terapii doktora Pierce. Opravdu jste se ale probudili? Nemůžete si být jistí, jestli jste se do doktorovy terapie zapojili nebo si jen matně vybavujete jeho reklamu v televizi. A jestli opravdu sníte, je vůbec možnost, abyste se z tohoto podivného světa ještě někdy probudili? Hodnocení recenzentů: 74 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 24 454 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Pillow Castle Games

Vývojář: Pillow Castle Games

Datum vydání: 12. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 20 / 25 Keep Talking and Nobody Explodes Jeden hráč je uvězněný v místnosti s tikající bombou, kterou musí zneškodnit. Na pomoc má ostatní hráče, kteří musí předávat instrukce z manuálu, kde najdete detailní popis toho, jak bombu zneškodnit. Hráč, který předává instrukce ovšem bombu nevidí a je tedy zapotřebí rychlá a detailní komunikace. Kola jsou rychlá a napínavá. Otestují vaše komunikační a rébusové dovednosti a možná i přátelské vztahy. Bomba je pokaždé jiná a obtížnost se s každou úspěšnou misí zvyšuje. Tuzemské hráče jistě potěší, že hra i manuál pro zneškodnění bomby jsou v češtině. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 12 760 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, Meta Quest

Žánry: nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Steel Crate Games

Vývojář: Steel Crate Games

Datum vydání: 16. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

Pokračování 21 / 25 Escape Simulator Únikovky za poslední dekádu nabraly na popularitě. Bylo tedy jen otázkou času, než se utíkání z místností plných hlavolamů dočkáme i v herní podobě. Escape Simulator vás provede několika tematickými sety úrovní, ve kterých vás čeká řešení logických hádanek a hledání skrytých předmětů. Ze starověkého Egypta se můžete vydat třeba na vesmírnou stanici nebo do viktoriánského sídla. Stejně jako do reálných únikovek se můžete i do Escape Simulatoru pustit ve více lidech díky online kooperaci. Vývojáři základní hru neustále rozšiřují o nové místnosti, ale pokud se vám nechce čekat na oficiální přídavky, můžete vyzkoušet komunitní tvorbu skrz Steam Workshop nebo si můžete sami vytvořit vlastní úrovně ve zdejším editoru. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 14 187 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Meta Quest

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Pine Studio

Vývojář: Pine Studio

Datum vydání: 19. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 22 / 25 Return of the Obra Dinn V roce 1802 se obchodní loď Obra Dinn vydala na cestu z Londýna až do dalekých zemí orientu. Na palubě měla přes dvě stě tun zboží pro obchod, ale po šesti měsících, kdy měla dorazit na místo určení, se po ní slehla zem. O pět let později se z ničeho nic Obra Dinn objevuje v přístavu s poničenými plachtami a bez jediného člena posádky. Vy se jakožto zástupce Britské Východoindické společnosti vydáváte na palubu, abyste prověřili, co se lodi a hlavně samotné posádce. Čeká vás řešení zásady, která je vyprávěna v unikátním grafickém stylu vytvořeném jediným vývojářem jménem Lucas Pope. Postupně se pokusíte odhalit, jaký byl osud každého člena posádky Obra Dinnu. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 25 641 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: 3909

Vývojář: Lucas Pope

Datum vydání: 18. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 23 / 25 Creaks Náš hlavní protagonista zjistí, že z jeho pokojíku nevedou jen dveře, ale skrývá se v něm i průchod do podzemí. Po krátkém průzkumu se chce vrátit zpátky, ale bohužel ho zradí jeden z žebříků, a tak nezbývá nic jiného, než aby se vydal to tmavých hlubin příbytku neznámých bytostí. Co jsou zač a jak se zase dostanete domů? To jsou otázky, na které už budete muset najít odpověď sami. Po několika adventurách se studio Amanita Design vydalo směrem k logické plošinovce. Hádanky jsou nápadité a v jejich řešení vám častokrát pomohou obyvatelé podzemního sídla. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 3 915 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Amanita Design

Vývojář: Amanita Design

Datum vydání: 22. 7. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store

Pokračování 24 / 25 The House of Da Vinci Leonardo Da Vinci byl mimo jiné i geniálním vynálezcem. V této hře se podíváme do jeho domu, kde se nachází spousta jeho výtvorů. Kromě mechanických hlavolamů si pro své návštěvníky přichystal také vojenské stroje, a hádanky se skrývají i na těch nejméně očekávaných místech. Je na vás, abyste je našli a objevili všechna tajemství tohoto génia. Do Da Vinciho sídla nezavítáte jen tak náhodou. Zahrajete si za jeho nejlepšího učedníka. Sám Leonardo je k nenalezení a vám nezbývá nic jiného, než se pokusit najít nějaké vodítko k tomu, kam se mohl podít. Mnoho hlavolamů vzniklo podle skutečných vynálezů Leonarda, ale vývojáři se nedrželi zkrátka ani při vlastní tvorbě. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 5 559 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Blue Brain Games

Vývojář: Blue Brain Games

Datum vydání: 9. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 25 / 25 Myst Klasika z počátku 90. let se dočkala v roce 2021 předělávky do moderní podoby, kterou si můžete zahrát třeba i ve virtuální realitě. Dostanete se na záhadný ostrov opředený řadou záhad. Spolu s jejich řešením se dozvídáte, že jste středobodem zápletky, která ještě nemá daný závěr a je na vašich rozhodnutích, jak to nejen s ostrovem nakonec dopadne. Na rozdíl od původní verze přibylo několik novinek. Vylepšená grafika a soundtrack jsou samozřejmostí. Pokud se vám ale k hádankám nechce sepisovat vlastní poznámky, tak přímo ve hře si můžete vše podstatné vyfotit a následně prohlédnout ve svém deníku. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 1 519 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X, Xbox One, Meta Quest

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Cyan Worlds

Vývojář: Cyan Worlds

Datum vydání: 26. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

