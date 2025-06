Nejlepší příběhy z her pro PC a konzole. Epická fantasy, strhující sci-fi i lidské osudy plné emocí

1 / 27



Clair Obscur: Expedition 33 Jednou za rok se Malířka probudí a na svůj monolit namaluje číslo. Prokleté číslo. Každý v tomto věku se rozplyne v dým a zmizí ze světa. Rok po roce se čísla snižují a lidstvo mizí. Zítra přijde na řadu číslo 33. A zítra vyráží poslední výprava – zničit Malířku, aby už nikdy nemohla malovat smrt. Recenze hry Clair Obscur: Expedition 33. Evoluce tahovek v nádherném světě, kde Malířka zabíjí podle kalendáře RPG Clair Obscur: Expedition 33 originálně spojuje tahové souboje s real-time akcí. Hráči se ponoří do světa inspirovaného krásou a dekadencí Belle Époque. Gustave, Maelle a další členové expedice se utkávají s neobvyklými nepřáteli, objevují ztracené expedice a hledají spojence mezi bájnými bytostmi. Svět je plný tajemství, nádherných krajin a příběhů, které se noří do hlubin zoufalství i odvahy. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 84 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 84 412 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Kepler Interactive

Vývojář: Sandfall Interactive

Datum vydání: 24. 4. 2025 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 2 / 27 Baldur's Gate 3 O Baldur’s Gate 3 se často říká, že nastavuje novou laťku v žánru klasických RPG a nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Pokud patříte mezi fanoušky Dungeons & Dragons, dost pravděpodobně už jste v této hře strávili pěkných pár desítek hodin. Pro vás zbývající se ale nabízí ujištění, že do Baldur’s Gate 3 se můžete pustit i bez jakýchkoliv znalostí. Bude to sice trochu náročnější, ale nejlepší převedení deskovkového RPG do videoherního světa byste si neměli nechat ujít. Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG! Svoboda rozhodování je v Baldur’s Gate 3 základním stavebním kamenem. Můžete se stát prakticky kýmkoliv, i když tady samozřejmě máme předem daná povolání, klasická pro žánr fantasy. Volby činíte nejen při rozhovorech, ale i samotné souboje máte plně pod kontrolou. Schopností a možností, které můžete využít, je opravdu hromada. Právě u téhle hry platí, že kterýkoliv předmět se vám dostane do rukou, můžete ho využít tak, jak sami chcete. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 112 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 673 385 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Divinity Engine

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Datum vydání: 3. 8. 2023 Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox

Pokračování 3 / 27 Yakuza: Like a Dragon Ičiban Kasuga je běžným členem jakuzy, který bez okolků udělá vše, co mu jeho nadřízení přikážou. Občas se ale přehnaná věrnost nevyplácí a sám to pozná velmi rychle. Po smrti toho, ke komu nejvíce vzhlížel, je právě on označen za vraha. I přesto, že s tím nemá nic společného, si musí odsedět 18 let ve vězení. Po jeho návratu to ale nenechá jen tak být a snaží se zjistit, co se tenkrát vlastně stalo. Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze Série Yakuza se s tímto dílem velmi změnila. Od klasických beat'em up soubojů Like a Dragon přešel k tahovým bitkám, kdy se k Ičibanovi přidává partička podivných individuí. Stále je to obrovské RPG s dlouhou dějovou linkou a plné vedlejšího obsahu. Poprvé není hlavním dějištěm čtvrť Kamuročo. Nově se podíváme do části Idžinčó, kde kromě jakuzy operuje také čínský Liumang a korejský Geomijul. Pokud se vám zalíbí, rovnou můžete navázat přímým pokračováním jménem Like a Dragon: Infinite Wealth. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 54 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 24 993 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Dragon Engine

Vydavatel: Sega

Vývojář: Ryu ga Gotoku Studios

Datum vydání: 10. 11. 2020 Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox

Pokračování 4 / 27 Pentiment Svět Pentimentu vypadá, jako by vypadl z historické knihy. Prožijete si spletitý příběh, kdy se jako mladý malíř Andreas Maler chopíte role detektiva a snažíte se vyřešit sérii vražd, která se táhne dlouhá léta v Bavorsku okolo kláštera Hirsau. O tom, že tenhle příběh bude stát za to, svědčí už samotné jméno vývojářů. Stojí za ním studio Obsidian, které zabodovalo například s Fallout: New Vegas nebo jejich vlastní sérií Pillars of Eternity. Recenze hry Pentiment. Historická adventura od mistrů upovídaných příběhů Vracíme se do 16. století. Musíme si pospojovat všechny důkazy rozeseté mezi 25 lety, kdy se případ sériového vraha odehrává, a na závěr označit skutečného viníka. Abyste se dobrali správné odpovědi, bude to chtít hodně snahy. Ne každý místní obyvatel bude sdílný, a tak se musíte k informacím dostat všemi použitelnými metodami. Vaše volby a rozhodnutí mají následky, takže rozhodně nechcete ukázat prstem na nevinného člověka. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 7 437 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 15. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo

Pokračování 5 / 27 Mass Effect Legendary Edition Sci-fi legenda, která změnila herní svět. Mass Effect je nejznámější RPG sérií studia Bioware. Ačkoli Andromeda hráče spíše zklamala, původní trilogie patří k výjimečným zážitkům a díky Legendary Edition si ji můžete celou projít v lepší grafice. Hlavní příběh Mass Effect je sice pouze o čelení mocné hrozbě a nutnosti spojit se, výjimečným ho dělají vztahy mimozemských ras, jejich příběhy a kultura a možnost ovlivnit svými rozhodnutími osud hry. Mass Effect: Legendary Edition – Shepard po pár plastikách | Recenze Jedná se o akční RPG a většinu hry strávíte pobíháním s kvérem a střílením zlých emzáků nebo jízdou ve vozidle Mako. Opět zde však sestavujete tým, kdy odlišný bojový styl postav výrazně ovlivní herní zážitek. Postavy navíc mají svůj vedlejší příběh, který je radostí prožít. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 52 208 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 14. 5. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 6 / 27 Alan Wake Spisovatel Alan Wake už má za sebou několik bestsellerů, a tak přišel čas na pauzu. Jeho dovolená ale neprobíhá tak, jak by si představoval. Nedlouho po jeho příjezdu do na první pohled klidného městečka Bright Falls je jeho přítelkyně unesena a zdejší obyvatele začíná pohlcovat temnota. Alan po cestě sbírá stránky příběhu, který předpovídá, jaké události budou následovat. Recenze hry Alan Wake Remastered. Hraje se stejně, vypadá lépe Sice si toho není vědom, ale sám je autorem těchto textů. Není to ale jen o sbírání stránek. Alan Wake zahrnuje i akci, kdy pomocí baterky musíte nejdříve z nepřátel sejmout temnotu a až následně je můžete zranit. Baterií a nábojů ale není nekonečně, takže musíte dobře mířit. Po dokončení se hned vrhněte na dvojku, která je pomalejší. Napětí ale neztratila ani trochu. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 36 316 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: The Alan Wake Engine

Vydavatel: Microsoft Game Studios

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 18. 5. 2010 Digitální distribuce: Steam, Epic, Xbox

Pokračování 7 / 27 Death Stranding: Director's Cut Sam Bridges je obyčejně neobyčejný doručovatel zásilek ve zdevastované Americe. Death Stranding nám ukazuje budoucnost, ve které se po explozi otevřely brány mezi světy živých a mrtvých. Změnil se kvůli tomu celý svět, což poznáte sami během svých výprav. Převážení zásilek zní velmi jednoduše, ale v Samově případě to rozhodně neplatí. Recenze hry Death Stranding: Director's Cut. Kruh se uzavírá, pouť je kompletní Svět se momentálně nachází ve stavu, kdy zůstávají osamoceny zbytky civilizace a jsou kompletně odděleny. Právě Sam se tohle snaží změnit a pokouší se propojit, co se dá. Budoucnost je v jeho rukách. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 29 400 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, iOS

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Decima

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Kojima Productions

Datum vydání: 24. 9. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, Xbox, Apple App Store

Pokračování 8 / 27 God of War: Ragnarok Kratos svými činy z předchozího dílu probudil hněv severských bohů a my se společně s ním, Atreem a dalšími skvěle napsanými postavami podíváme na vyvrcholení severské ságy boha války. Nezvratitelný příchod Ragnaröku nás zavede do všech devíti světů. Ať už máte namířeno do trpasličího Svartálfheimu nebo hustou přírodou zarostlého Vanaheimu, všude narazíte na parádní scenérie. Recenze hry God of War Ragnarök. Velkolepý závěr severské ságy Příběh je opět tím hlavním a o zajímavé charaktery není nouze. Na scénu přichází Thor společně s Odinem, který dnem i nocí kuje pikle proti každému, kdo mu nezobe z ruky. Kromě Krata se tentokrát potvorám ze severu postavíme i přímo v roli Atrea, za kterého jsou souboje stejně skvělé, i když místo sekery a čepelí má jen luk a svoji magii. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 141 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 20 337 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 9. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation

Pokračování 9 / 27 Disco Elysium: The Final Cut V roli detektiva jste vysláni vyřešit případ oběšence. Hlavní problém je v tom, že jste měli docela pernou noc a nepamatujete si absolutně nic včetně toho, jak se jmenujete nebo co vlastně máte dělat. Kromě vyšetřování okolností smrti oběšence tedy musíte zjistit i detaily ohledně sebe sama. Připravte se na čtení dlouhosáhlých textů, protože Disco Elysium není záležitosti na pár chvil. Ve verzi Final Cut najdete i kompletní dabing. Recenze hry Disco Elysium - Final Cut. Detektivka, která by vydala na knižní sérii Vyšetřování se může ubírat různými směry. Disco Elysium vám dává naprostou volnost v tom, co děláte. Kromě příběhové adventury je to také RPG. Statistiky svého detektiva si upravujete podle svého uvážení. Díky některým se dostanete k novým možnostem. V určitých situacích pak váš úspěch záleží čistě na procentuální šanci. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 101 968 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, iOS, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: ZA/UM

Vývojář: ZA/UM

Datum vydání: 30. 3. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo

Pokračování 10 / 27 Detroit: Become Human S nedávným boomem okolo umělé inteligence je tahle příběhovka od studia Quantic Dream ještě o něco relevantnější. Vydáváme se do budoucnosti, kde byste si androidy mohli na první pohled splést se skutečnými lidmi. Prožijeme si příběhy tří z nich. Prvním je Connor, detektivní android, se kterým se zapojíme do vyšetřování případů a je hlavně na našich rozhodnutích a včasných reakcích, jak to s nimi nakonec dopadne. Detroit Become Human: co stojí svoboda? (recenze) Vedle toho je tady Kara, androidka v domácnosti, která se stará o dům svého majitele a jeho dcery. Rodina to není ale ani zdaleka ideální. Spolu s Karou se tak musíte rozhodnout, jestli s touhle nepříjemnou situací budete něco dělat. Do třetice je hratelnou postavou Markus, revolucionář, který se snaží vydobýt lepší podmínky pro androidy a zároveň omezit utlačování ze strany lidí. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 104 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 146 177 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Quantic Dream

Datum vydání: 25. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation

Pokračování 11 / 27 Cyberpunk 2077 Night City je dějištěm všeho, co se v Cyberpunku stane. Jak to celé bude probíhat, je ale vesměs na vás. Už od začátku hry, kdy si vybíráte původ svého protagonisty či protagonistky, se příběh může rozvíjet v několika směrech. Rozhodovat se budete skrz celou hru. Důležité je vybudovat si reputaci a spojenectví s frakcemi, které ovládají důležité části města. Nemůžete ale být kamarádi s každým, a tak dojde i na řadu sporů. Recenze rozšíření Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Špionážní thriller, který by obstál jako samostatná hra Do vašeho přežívání v Night City se zaplete i Johnny Silverhand, kterého si v Cyberpunku střihnul herec Keanu Reeves. Kromě hlavní příběhové linky se můžete věnovat i pořádné porci vedlejšího obsahu, díky kterému vás Night City může připravit o pěkných pár desítek hodin. To platí ještě víc s rozšířením Phantom Liberty, které vám do hry přidá novou příběhovou kapitolu ve čtvrti Dogtown. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 752 255 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch 2

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: REDengine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 10. 12. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 12 / 27 Horizon Zero Dawn Dřívější exkluzivita pro PlayStation 4 se stala hitem i na PC. Příběh Aloy nás zavede do post-apokalyptického světa, ve kterém si příroda vzala zpět to, co jí patří. Lidstvu se podařilo přežít, ale nedaří se mu tak dobře jako předtím. Populace je rozdělena na kmeny s vlastními pravidly a tradicemi. Horizon: Zero Dawn – Zaklínač v Jurském Parku (recenze) I když to podle oblečení postav může vypadat tak, že se Horizon odehrává v minulosti, opak je pravdou. Aloy narazí na spoustu moderních vychytávek a zavítá i do ruin, které tady zbyly po naší civilizaci. V příběhu se řeší hlavně zdejší monstra. Místo jelenů a zajíců po lesích pobíhají mechanické potvory, které z neznámého důvodu začaly běsnit. Je tedy na Aloy, aby zjistila, co stojí za jejich nákazou. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 115 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 13 477 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Guerrilla

Datum vydání: 28. 2. 2017 Digitální distribuce: PlayStation, Steam

Pokračování 13 / 27 A Plague Tale: Innocence Existuje spousta historických období, které by se hodily pro herní zpracování. Studio Asobo si pro tu svoji vybralo rok 1349, kdy ve Francii řádila morová epidemie a ulice byly doslova zaplaveny nakaženými krysami. V hlavní roli nejsou krysy, ale dvojice sourozenců - Hugo a Amicia. A Plague Tale: Innocence - překvapení roku? (recenze) I v tomto těžkém období se jejich rodině daří bez problému přežívat. Tedy až do chvíle, než na jejich dveře zaklepe inkvizice. Společně se vydávají na útěk a zažívají doposud nejtěžší chvíle svého života. Musí se nejen vyhýbat hordám krys, ale také dávat pozor na to, komu mohou věřit a kterým obyvatelům se raději vyhnout obloukem. Amicia navíc jako starší ze sourozenců musí dávat pozor na svého malého brášku, takže kvůli tomu je na ni ještě větší nátlak. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 54 883 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Zouna

Vydavatel: Focus Home Interactive

Vývojář: Asobo Studio

Datum vydání: 14. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 14 / 27 Zaklínač 3: Divoký hon Závěr výpravy Geralta z Rivie, kdy se po ztrátě paměti dostává ke svým vzpomínkám a pátrá po Ciri, která je na útěku před divokým honem. Vedle toho ale světoznámého zaklínače čeká spousta vedlejších úkolů, zakázky na monstra všeho druhu a spousta duelů v karetním Gwentu. To všechno ze třetího zaklínače dodnes dělá jedno z nejlepších RPG herní historie. Zaklínač 3: O víně a krvi - důstojné rozloučení (recenze) Příběh Geralta provede skrz několik velkých lokací. Kromě Velenu se podíváte třeba i do Novigradu nebo se můžete vydat do Oxenfurtu. Později vás stopa Ciri zavede i na Skellige a pokud se pustíte do rozšíření O víně a krvi, zavítáte do malebného Toussaint. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 765 212 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: REDengine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 19. 5. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo

Pokračování 15 / 27 BioShock Když Jack ztroskotá na moři a dostane se k opuštěnému majáku, nemá ani nejmenší tušení, jaké podivnosti ho čekají. Místo toho, aby se vrátil, se vydává hluboko pod vodou, kde se ukrývá tajemné město Rapture. Kdysi mělo být utopií s pokročilými technologiemi a domovem pro ty největší mozky současnosti. Nyní je jeho velká část zdevastovaná a na nás je rozkrýt, co se tady vlastně stalo. Bioshock hlavně naláká svým příběhem, zároveň jde o povedenou akční střílečku, kde si užijete i nadpřirozených schopností. Skrz plasmidy můžete modifikovat Jackovu DNA, díky čemuž získá nadvládu nad různými elementy. V boji proti zdejšímu zabezpečení se bude hodit i zbraňový arzenál s klasickým samopalem nebo revolverem. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 88 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 3 587 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Irrational Games

Datum vydání: 21. 8. 2007

Pokračování 16 / 27 Metro Exodus Arťomův příběh sledujeme už od chvíle, kdy se poprvé začal prodírat skrz tunely metra a odhaloval jejich tajemství. V Exodu ale budeme většinu času trávit na povrchu. Díky lokomotivě Aurora mají zdejší přeživší šanci vypravit do dalekých krajin. K jejich překvapení nejsou jedinou skupinou, které se stále daří přežívat. Existuje jich hned několik, ale ne každá vítá nově příchozí s otevřenou náručí. Metro Exodus: vzhůru na povrch (recenze) Každé společenství se vyvíjelo jinak. To, jak se k nim bude Arťom chovat, může ovlivnit další části příběhu. Společně s ním si prožijete rok se změnou všech čtyř ročních období. Není to ale jen o tom, seznamovat se s ostatními přeživšími. Skutečný cíl cesty Arťomovi skupiny zahrnuje záchranu všech, kteří v okolních krajinách ještě zbyli. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 105 130 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: 4A Engine

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: 4A Games

Datum vydání: 15. 2. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 17 / 27 Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze) Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 683 608 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 18 / 27 Ghost of Tsushima Píše se rok 1274. Samurajové jsou stále neohroženými obránci Japonska. Jejich život se ale obrátí naruby se začátkem mongolské invaze, která se jako první přežene přes ostrov Cušima. Bez větších problémů se jim díky velkému přečíslení podařilo prolomit jeho obranu a na své misi neuspěl ani Džin Sakai, hrdina našeho příběhu. Ještě ale existuje naděje. Recenze PC verze hry Ghost of Tsushima. Skvělý port nádherného dobrodružství padlého samuraje Samurajové se drželi striktního kodexu. Džin je ale na své misi odhodlaný vzdát se svých zásad, aby Cušimu dostal zpět do rukou japonských bojovníků. Stane se duchem, který využívá nečistých praktik a plížení, nebo si to nakráčí přímo k nepříteli a vyzve ho na čestný souboj? To už záleží na vás, jak ke hraní přistoupíte. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 22 642 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sucker Punch

Datum vydání: 17. 7. 2020 Digitální distribuce: Steam, PlayStation

Pokračování 19 / 27 Indiana Jones and the Great Circle Indyho dobrodružství ukazuje, že v MachineGames umí dělat i něco jiného, než jsou rychlé akce ze série Wolfenstein. Pátrání po velkém kruhu nás v kůži světoznámého lovce pokladů provede po parádně zpracovaných lokalitách. Vedle Vatikánu nebo Šanghaje nakoukneme i k pyramidám v Gíze. Recenze hry Indiana Jones and the Great Circle. Návrat Indyho v nejlepší kondici Po stránce hratelnosti jde o pořádné dobrodružství, kde není tolik akce. Užijete si řešení hádanek v otevřených prostranstvích. Můžete se hrnout přímo po hlavní lince, ale tvůrci v každé lokaci ukryli pár nepovinných tajemství. Dojde ale také na akci, kdy si to s nácky vyříkáte pěkně ručně stručně nebo jako pomůcku můžete použít Indyho ikonický bič. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 77 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 8 880 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: id Tech 7

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: MachineGames

Datum vydání: 9. 12. 2024 Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox

Pokračování 20 / 27 Kingdom Come: Deliverance II Akční historické RPG pokračuje v příběhu kovářského synka Jindry, který se po událostech prvního dílu Kingdom Come: Deliverance vydává na Trosky s důležitou zprávou. Zdánlivě jednoduchý úkol se rychle zkomplikuje. Hra se odehrává v krásně zpracovaném Českém ráji a Kutné Hoře, kde se Jindra zaplétá do velkých historických událostí. Hlavní příběh je plný napětí a dramatických zvratů, ale neméně důležité jsou i propracované vedlejší úkoly, které nabízejí širokou škálu možností řešení a ovlivňují vývoj světa i vztahy mezi postavami. Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička Hratelnost umožňuje různé přístupy – můžete být čestným rytířem, mazaným zlodějem nebo výřečným diplomatem. Bojový systém je přístupnější než v prvním díle, ale stále náročný, zvláště v soubojích proti přesile. Kromě šermu se hráči mohou věnovat alchymii, kovářství nebo obchodu, přičemž peněz nikdy není dost a ekonomika je dobře vyvážená. Kingdom Come 2 nabízí rozlehlý a uvěřitelný středověký svět, který můžete prozkoumávat i stovky hodin a svými rozhodnutími formovat jeho vývoj. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 77 489 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: CryEngine 5

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 4. 2. 2025 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 21 / 27 The Last of Us Part I I když původní verze The Last of Us ani náhodou nepatří mezi zastaralé hry, tak na PlayStation 5 vznikl remake, který hru vylepšuje hlavně graficky. Svojí kvalitou se rovná pokračování z roku 2020. Pár novinek se najde i v rámci hratelnosti, ale zbytek hry je stejný, jak ho známe. Pro nováčky, kteří dřívější verze nehráli, je to ale nejlepší způsob, jak se dostat k jedné z nejlepších her předminulé generace konzolí. Recenze hry The Last of Us: Part I. Úchvatný remake za plnou cenu Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 115 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 47 727 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Naughty Dog Engine

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 2. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation

Pokračování 22 / 27 Outer Wilds Pokud se vyžíváte v řešení tajemství, v Outer Wilds se vám bude líbit. Stáváte se nejnovějším členem vesmírného programu Outer Wilds Ventures, který hledá odpovědi ohledně tohoto podivného a neustále se vyvíjejícího solárního systému. Kdo vybudoval ty zvláštní ruiny na Měsíci? Co se skrývá uvnitř tajemného Dark Bramble? Na tyhle a spoustu dalších otázek budete hledat odpovědi. To všechno ale musíte zvládnout s tím, že jste chyceni v časové smyčce. Čas hraje v Outer Wilds velmi důležitou roli. Prostředí se podle něj totiž mění. Kromě toho je také potřeba počítat s dostatečnou ochranou. Ta největší tajemství se totiž většinou ukrývají v nebezpečném prostředí. Vaše vesmírné plavidlo vás nedostane všude, takže je čas navléct skafandr a vydat se do tajemných hlubin po svých. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 71 387 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Mobius Digital, LLC

Datum vydání: 28. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox, Nintendo

Pokračování 23 / 27 Final Fantasy VII Remake Intergrade Po 23 letech od vydání sedmého Final Fantasy na PlayStation si můžete příběh Clouda a jeho společníků prožít v moderní grafice s vylepšenými herními mechanikami. Město Midgar nikdy nevypadalo lépe. Jeho část je ale potřeba zničit. Cloud se přidává k ekoteroristické skupině Avalanche, která se snaží překazit plány megakorporace Shinra. Ta z planety vysává její životní esenci. Final Fantasy VII Remake: nezapomenutelný návrat | Recenze V remaku zatím nenajdete příběh v kompletní podobě, jak ho můžete znát z původního Final Fantasy VII. Kvůli velikosti celé hry byl pro předělávku rozdělen na několik částí. I tak vám ale hraní zabere několik desítek hodin. Ve verzi Intergrade navíc najdete rozšíření s Yuffie v hlavní roli. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 31 640 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Square Enix

Datum vydání: 10. 6. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation

Pokračování 24 / 27 Undertale Před dávnou dobou vládly na Zemi dvě rasy. Lidé a monstra žili v míru, ale jednoho dne propukla strašlivá válka. Po vyčerpávající bitvě se lidstvo stalo vítězem a za pomoci magie uvěznilo monstra v podzemí. Stále do něj ale existují zadní vrátka, která najde náš protagonista, který po zdolání hory Ebott hledá úkryt před deštěm. Undertale je důkazem, že i projekt jediného vývojáře může konkurovat výtvorům obřích studií. V tomto RPG se dostanete do podzemního světa monster, ze kterého musíte najít cestu ven nebo tady zůstanete uvězněni navždy. Díky unikátnímu soubojovému systému ani proti nebezpečným monstrům nebudete muset použít násilí. Je na vás, s kým se pokusíte vyjednávat a kdo naopak zaslouží jednu mezi oči. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 247 407 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: GameMaker: Studio

Vydavatel: tobyfox

Vývojář: tobyfox

Datum vydání: 15. 9. 2015 Digitální distribuce: Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo

Pokračování 25 / 27 NieR: Automata V daleké budoucnosti postihla Zemi pohroma. Bez jakéhokoliv varování z jiného světa zaútočili vetřelci. Jejich zbraně kombinující živoucí formy a mechanická monstra lidstvo donutily k tomu, aby se přesunulo na Měsíc. Koncil lidstva dal dohromady jednotku odporu, která se skládá z androidích vojáků. Mají za úkol získat Zemi zpět. Během svých bojů ale odhalí i dlouho zapomenutá tajemství ohledně toho, co této válce předcházelo. Nier: Automata je kombinací rychlé hack'n'slash akce a dalších žánrů jako je bullet hell. Unikátní je i díky tomu, že prvním dohráním jeho příběh nekončí. S každým dalším koncem se vám naskytne možnost vidět události z jiné perspektivy, což vám pomáhá pochopit komplikovaný děj. V některých průchodech hrajete i za úplně jinou postavu. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 101 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 104 352 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: PlatinumGames

Datum vydání: 7. 3. 2017 Digitální distribuce: Steam, PlayStation

Pokračování 26 / 27 Dishonored V industriálním městě Dunwall se šíří epidemie. Jakožto bodyguard císařovny se Corvo vydává žádat o pomoc své sousedy. Náš příběh začíná až po jeho návratu, kdy se Corvo stává obětí spletitého plánu lotrů a po vraždě císařovny je označen za viníka. Z vězení se ale dostane a přidává se k odboji, který má v plánu překazit pletichy zdejší smetánky. Jeho kariéra proslulého zabijáka začíná. Dishonored - o volbách, následcích a herní svobodě (recenze) Dishonored se může pochlubit perfektním level designem, který dává hráči několik možností, jak přistoupit k hratelnosti. Nadpřirozené schopnosti, které Corvovi propůjčil Cizinec, mu dávají naprostou volnost pohybu v prostoru. Záleží na vás, jestli za sebou zanecháte krvavou spoušť nebo nikdo nebude vědět, že jste se do jejich sídla vůbec proplížili. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 11 336 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: adventura, puzzle, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Arkane Studios

Datum vydání: 9. 10. 2012 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 27 / 27 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Nezáleží na tom, který z dílů série Xenoblade Chronicles se vám zalíbí. Doporučili bychom vám každý z nich. Vždy jde o samostatný příběh, pro jehož pochopení není potřeba mít znalosti o těch ostatních. Ale když už, proč to nevzít od samotného začátku. V hlavní roli je Shulk, mladý a udatný bojovník, který třímá čepel Monado schopnou nahlédnout do budoucnosti. Spolu se svými spojenci se musí postavit na první pohled nezastavitelné hrozbě mechanických monster. Xenoblade má zajímavý a netradiční soubojový systém. Kombinuje v sobě taktickou složku tahových strategií, ale zároveň se odehrává v reálném čase. Základní útoky všichni z vaší party vykonávají sami v daných intervalech, využívání specialit už máte sami pod palcem. Stejně tak je na vás i pozicování a určování taktiky. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 1 623 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: strategie v reálném čase, RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Monolith Soft

Datum vydání: 29. 5. 2020 Digitální distribuce: Nintendo

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se