Nejlepší RPG hry posledních let. Staňte se rytířem nebo kouzelníkem, navštivte vesmír i fantastické světy

Chcete se ponořit do vzrušujících světů a prožít epické příběhy? Tyto vynikající RPG hry vám to umožní a snadno vás zabaví na stovky hodin hraní.



Baldur's Gate 3 O Baldur’s Gate 3 se často říká, že nastavilo novou laťku v žánru klasických RPG a nám nezbývá nic jiného než souhlasit. Pokud patříte mezi fanoušky Dungeons & Dragons, dost pravděpodobně už jste v této hře strávili pěkných pár desítek hodin, možná i stovek. Pro vás zbývající se ale nabízí ujištění, že do Baldur’s Gate 3 se můžete pustit i bez jakýchkoliv znalostí. Bude to náročnější, ale nejlepší převedení deskovkového RPG do videoherního světa byste si neměli nechat ujít. Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG! Svoboda rozhodování je v Baldur’s Gate 3 základním stavebním kamenem. Můžete se stát prakticky kýmkoliv, i když máme předem daná povolání klasická pro žánr fantasy. Volby činíte nejen při rozhovorech, ale i samotné souboje máte plně pod kontrolou. Schopností a možností, které můžete využít, je opravdu hromada. Právě u téhle hry platí, že kterýkoliv předmět se vám dostane do rukou, můžete ho využít tak, jak sami chcete. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 112 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 643 177 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Divinity Engine

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Pokračování 2 / 25 Kingdom Come: Deliverance II Pokračování příběhu kovářského synka Jindry patří to nejlepší, co v našich krajinách za desítky let existence herního průmyslu vzniklo. Druhé Kingdom Come je ještě velkolepější, hezčí a nabízí více možností pro každého hračičku. Obsahu je na dvou mapách, které se ztvárňují Český ráj a Kutnohorsko, je ohromná porce. Vedle královských tahanic nechybí ani ujeté příběhy plné narážek a vtípků. Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička Hratelností může být pro nováčka náročné, ale stojí za to se trablemi v úvodu prokousat. Vedle epického příběhu dostanete nádherně zpracovaný herní svět, kde si každé NPC žije vlastním životem. Celkovému dojmu neodmyslitelně pomáhá český dabing, jehož součástí jsou i jména filmových herců a hereček. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 35 229 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: CryEngine 5

Vydavatel: Plaion

Vývojář: Warhorse Studios

Pokračování 3 / 25 Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika je k nenalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla vypovězena před dlouhou dobou. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Recenze hry Elden Ring. Nejpřístupnější soulsovka? Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Dává hráči možnost přizpůsobit si svoji postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 745 404 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Pokračování 4 / 25 Like a Dragon: Infinite Wealth Dříve jste sérii Like a Dragon mohli znát pod jménem Yakuza. S posledními díly se název na západních trzích změnil, to ovšem neovlivnilo kvalitu pokračování příběhů z japonského podsvětí. Tentokrát ale kromě čtvrti Kamuročó prozkoumáte hlavně Honolulu. Poprvé se tak v rámci série dostáváme za hranice Japonska. Recenze hry Like a Dragon: Infinite Wealth. Prosluněná Havaj pohledem bývalých členů jakuzy Infinite Wealth pokračuje v přerodu série, kdy se z akční mlátičky stává tahové RPG. Hlavní roli tentokrát sdílí Ičiban Kasuga společně s Kazumou Kirjú, legendárním drakem Dódžimy, který nás provázel prvními šesti díly série. I když v názvu nenajdete číslovku, v pořadí je Infinite Wealth osmička. Pokud máte tu možnost, rozhodně bychom doporučovali začít od úplného začátku. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 12 557 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Dragon Engine

Vydavatel: Sega

Vývojář: Ryu ga Gotoku Studios

Pokračování 5 / 25 Cyberpunk 2077 Night City je dějištěm všeho, co se v Cyberpunku šustne. Jak to celé bude probíhat, je na vás. Už od začátku hry, kdy si vybíráte původ svého protagonisty či protagonistky, se příběh může rozvíjet v několika směrech. Do přežívání v Night City se zaplete i Johnny Silverhand, kterého si v Cyberpunku střihnul herec Keanu Reeves. Kromě hlavní příběhové linky se můžete věnovat i pořádné porci vedlejšího obsahu, díky kterému vás Night City může připravit o pěkných pár desítek hodin. Cyberpunk 2077: jedinečný zážitek ve městě, které nikdy nespí | Recenze Po několika měsících strastí se Cyberpunk 2077 zlepšoval a kompletní vykoupení přišlo s verzí 2.0 a příběhovým rozšířením Phantom Liberty. Pokud by takhle vypadal už při vydání, rozhodně by se o něm mluvilo jako o jednom z nejlepších sci-fi RPG z pohledu první osoby, které si můžete zahrát. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 724 696 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: REDengine

Vydavatel: CD Projekt Red

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Pokračování 6 / 25 Disco Elysium: The Final Cut V Disco Elysium převezmete roli detektiva, který vyšetřuje záhadný případ oběšence, nicméně samostatnou kapitolou hry je i to, že se snažíte zjistit, kým hlavní postava vlastně je. Vaší hlavní zbraní jsou dialogy, přičemž musíte pracovat i s psychickým stavem ostatních postav. Recenze hry Disco Elysium - Final Cut. Detektivka, která by vydala na knižní sérii Disco Elysium se může pochlubit úžasným příběhem a unikátními postavami. Je to ale pořádně ukecaná záležitost a některé konverzace pořádně ani nikam nevedou. S tím však musí každý detektiv počítat. Ve verzi The Final Cut přišlo několik vylepšení a tvůrci také přidali nový obsah. Vedle toho se také hra dočkala kompletního dabingu. V originálu jste si museli vystačit se čtením. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 98 158 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: ZA/UM

Vývojář: ZA/UM

Pokračování 7 / 25 Octopath Traveler II Jeden velký svět, 8 naprosto odlišných postav, každá s osobitým příběhem, který by vydal na samostatnou hru. Pokračování Octopath Traveler přitom všechny dějové linky zvládá vyprávět současně, a i když do cizích příběhů postav nezasahují, bez jejich pomoci se kolikrát jen těžko obejdete. To vše se odehrává v různorodém a nádherně zpracovaném prostředí ve stylu HD-2D. Recenze hry Octopath Traveler II. Poctivé RPG, které zvládá vyprávět 8 příběhů dohromady V průběhu hraní máte naprostou volnost. Je na vás, v jakém pořadí budete procházet příběhové linky. V mezičase se ale můžete pustit do hromady vedlejších úkolů, které mají velmi jednoduché zadání, ale jejich řešení kolikrát zahrnuje poměrně složité pátrání. Hráče nikdo nevodí za ruku a je tak jen na něm, jak si s problémem poradí. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 10 280 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Acquire

Pokračování 8 / 25 Pillars of Eternity Jak sami vývojáři ze studia Obsidian prohlašují, Pillars of Eternity si klade za cíl znovu zachytit kouzlo, představivost, hloubku a nostalgii klasických RPG. Jedná se o izometrické RPG inspirované například legendárním Baldur's Gate. Ačkoli hra obsahuje zajímavý bojový systém, hlavní kouzlo je v promyšleném světě a dialozích. Pillars of Eternity: to staré a dobré (recenze) Můžete se těšit na stovky zajímavých úkolů, bohatý svět s promyšleným lorem a důraz na volby hráče. Pillars of Eternity sice vyšlo v roce 2015, ale svým provedením připomíná spíše hry z minulého tisíciletí, a pokud takové RPG máte rádi, do hry se zamilujete. Jestli by vám těch několik desítek hodin hraní nestačilo, můžete rovnou navázat druhým dílem. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 15 557 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Obsidian Entertainment

Pokračování 9 / 25 Bloodborne V Yharnamu zase jednou přichází noc a to znamená jediné - chystá se další lov. Vy jakožto nově zrozený lovec se vydáváte do ulic nejen tohoto tajemného města, kde se vše točí kolem krve pradávných stvoření. Lov to nebude jednoduchý. Jak to mají hry od FromSoftware ve zvyku, nepřátelé vás zvládnou poslat k zemi pár ranami. Bloodborne: krev kam se podíváš (recenze) IKromě výborné atmosféry vynikne Bloodborne designem monster. Pokud se navíc zavrtáte do příběhu, který je stejně jako v Dark Souls zaobalený v tajemstvích a popiscích předmětů, poznáte, že historie Yharnamu je ještě temnější, než to na první pohled vypadá. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 13 192 hodnocení) Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: SCEA

Vývojář: From Software

Pokračování 10 / 25 Dragon's Dogma 2 Pokračování fantasy RPG od Capcomu si pošramotilo pověst zbytečnými mikrotransakcemi a nedotaženou optimalizací. I přes tyto problémy ale nelze popřít, že jde o hutné dobrodružství, které svému žánru nedělá ostudu. Do dvojky se navíc můžete pustit bez předchozích znalostí, tento příběh se odehrává v alternativní realitě. Recenze hry Dragon's Dogma 2. Pořádné RPG v otevřeném a pestrém světě Hrajeme za vyvoleného hrdinu, kterému zdejší říkají Arisen. Je naším posláním, abychom táhli na draka a sprovodili ho ze světa. S takovými vyvolenými se ale roztrhl pytel, a tak našemu hrdinovi nikdo moc nevěří. Falešní hrdinové o sobě prohlašují, co se jim zrovna hodí, aby si nahrabali pár politických bodů. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (61 % od 68 898 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RE Engine

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Pokračování 11 / 25 Avowed Zatímco v Pillars of Eternity jsme svět Eora navštívili ve stylu klasických RPG ze staré školy, v Avowed ho prozkoumáme pěkně do detailu z pohledu první, nebo třetí osoby. Odhalování záhady ohledně rozšiřující se nákazy skrz ostrov Living Lands. Jde tedy o úplně nový příběh, pro jehož pochopení nemusíte z tohoto světa znát nic jiného. Recenze hry Avowed. Český středověk vám nevoní a preferujete fantasy? Lepší RPG za poslední roky nenajdete Avowed trochu klame tělem. I když připomíná na pohled Skyrim, není tak otevřené a záleží v něm mnohem víc na síle vašeho vybavení, než na čemkoliv jiném. Stále je to ale poctivé RPG, takže můžete očekávat questy, které můžete dokončit různými cestami, a volnost v tom, jestli proti nepřátelům vytáhnete chladné zbraně, pistole nebo kouzelnickou hůlku. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 2 161 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Obsidian Entertainment

Pokračování 12 / 25 Xenoblade Chronicles 3 Během střetu dvou národů se několik bojovníků z každé strany musí dát dohromady, aby zjistili, co vlastně stojí za událostmi, které hýbou tímto fantasy světem. Tohle nečekané spojenectví sice není úplně nejpevnější, ale celá skupina společně dokáže zdolat i ty největší potvory. Jejich složení je pestré. Každý člen má vlastní povolání, od kterého se odvíjí jeho schopnosti a výbava. Recenze hry Xenoblade Chronicles 3. Poctivé RPG o pokřiveném světovém řádu V Xenoblade Chronicles 3 nejsou žádné náhodné souboje nebo načítání bojových scén. Při příchodu k monstru hra plynule přejde do bitevního módu a už můžete metat jeden speciální útok za druhým. Novinkou jsou Fusion útoky, během kterých se dva členové vaší party spojí v jedno velké mocné stvoření. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 1 633 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Monolith Soft

Pokračování 13 / 25 Dragon Age: Inquisition Třetí díl série Dragon Age obsahem nešetřil. Hlavní příběh se týká tradiční nutnosti spojit síly proti velké démonické hrozbě. Hlavní hrdina zjistí, že je vyvolen stát se inkvizitorem a vést legendární tým, jejímž úkolem je čelit démonům. Příběh vyniká hlavně možnostmi voleb, které děj opravdu ovlivňují (ostatně hra má 40 různých konců), nemluvě o spoustě vedlejších úkolů a příbězích postav. Dragon Age: Inquisition – veď je nebo zemři (recenze) Hratelností se jedná o taktické RPG, kdy je důležité vytvořit fungující vyvážený tým až čtyř postav. Proti vám pak stojí hromady odlišných nepřátel v nejrůznějších prostředích. Ve hře se nachází spousty vedlejších aktivit, díky čemuž vám dohrání zabere i přes 100 hodin. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (75 % od 16 902 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360

Žánry: adventura, RPG, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Pokračování 14 / 25 Mass Effect Legendary Edition Sci-fi legenda, která změnila herní svět. Mass Effect je nejznámější RPG sérií studia Bioware. Ačkoli poslední Andromeda hráče zklamala, původní trilogie patří díky detailně vykreslenému světu k výjimečným zážitkům. S Legendary Edition si ji můžete projít v lepší grafice. Hlavní příběh Mass Effect je sice pouze o čelení mocné hrozbě a nutnosti spojit se, výjimečným ho dělají vztahy mimozemských ras, jejich příběhy a kultura a možnost ovlivnit svými rozhodnutími osud hry. Mass Effect: Legendary Edition – Shepard po pár plastikách | Recenze Jedná se o akční RPG a většinu hry strávíte pobíháním s kvérem a střílením zlých emzáků nebo jízdou ve vozidle Mako. Opět zde však sestavujete tým, kdy odlišný bojový styl postav výrazně ovlivní herní zážitek. Postavy navíc mají svůj vedlejší příběh, který je radostí prožít. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 49 573 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Pokračování 15 / 25 Persona 5 Royal Hlavní hrdina příběhu vystupující pod pseudonymem Joker byl donucen přesunout se na střední školu do Tokia. Po probuzení zvláštních schopností u něj a dalších žáků už jeho život nebude jako dřív. Společně se vydávají do Metaverza, což je svět zrozený z lidských tužeb. Tam se snaží ze srdcí dospělých vytrhnout všechnu zkaženost. Postupně se dostanou až ke konspiraci, podle které kdosi nebo cosi ovlivňuje srdce lidí nejen v Tokiu. V této dimenzi hrdinové bojují s nepřáteli ve stylu tahových JRPG pomocí svých person. Persona 5 dokáže spolknout desítky hodin vašeho času, pokud vás chytí. Ne nadarmo se řadí mezi nejlepší JRPG posledních let. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 64 024 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Gamebryo

Vydavatel: Atlus

Vývojář: Atlus

Pokračování 16 / 25 Zaklínač 3: Divoký hon Polský Zaklínač ukázal, že slovanské fantasy může získat světovou slávu. Skvělá knižní série má vlastní seriál na Netflixu, ale pro nás je důležitá hlavně jeho herní trilogie. CD Projekt Red se Zaklínačem proslavil a třetí díl je mnohými nazýván jednou z nejlepších her vůbec. Geralt se v něm vydává hledat Ciri. Tato cesta je však doplněna spoustou emotivních příběhů, zaklínačských zakázek a samozřejmě Gwentem. Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze) Zaklínač byl pro mě vždy výjimečný tím, že nemá jasné dobro a ve hře si často vybíráte mezi třemi zly. Přitom otevřený svět založený na "chození k otazníčkům" a akční soubojový systém není až tak výjimečný. Každopádně atmosféra hry, odlišné množství nepřátel vyžadujících jinou taktiku a velmi komplexní svět řešící temná témata od genocidy k rasismu nabízí něco, co jen tak jinde nenajdete. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 749 712 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: REDengine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Pokračování 17 / 25 The Elder Scrolls V: Skyrim Skyrim vyšel až absurdně mnohokrát, ale je k tomu důvod. V tomhle herním světě můžete doslova žít. Hlavní příběh o zabíjení draků je na hře asi to nejméně zajímavé. Důležité jsou vedlejší úkoly, možnost práce, přidat se k různým frakcím a prožívat nové příběhy, mít dům a rodinu. Ve hře můžete být mocným válečníkem, zručným kovářem či mocným mágem. Záleží jen na vás. The Elder Scrolls V: Skyrim - pro každého něco (recenze) Tento obrovský sandbox vás upoutá klidně na stovky hodin. Skyrim není lineární, je to vyloženě virtuální život, který vám pomůže vypnout od reálného světa. Akční hratelnost je dnes možná zastaralá, grafika by také chtěla oprášit. Komplexnost malebného Skyrimu naštěstí potěší i dnes. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 181 075 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Creation Engine

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Pokračování 18 / 25 Path of Exile Přijde vám Diablo IV příliš jednoduché s nedostatečným endgame obsahem? Path of Exile byste tedy rozhodně měli dát šanci. Vydáte se na temný kontinent Wraeclast, vyberete si z šesti různých hrdinů a započne dlouhá cesta za mocí a novými schopnostmi, díky kterým pořádně zesílíte a zkazíte den zlořádům, kteří vám v minulosti podkopli nohy. Úroveň upravitelnosti nezná mezí a dává hráčům naprostou volnost v tom, jak bude vypadat bojový styl jejich hrdiny. Samozřejmostí je hardcore nátura hry, která sedne oldschool hráčům. Spousta lootu a brutální souboje a nepřeberné množství kombinací různých schopností. A pokud náhodou budete chtít utratit nějaký ten peníz, k mání je celá řada prémiových balíčků a kosmetických předmětů. Za zvážení stojí také druhý díl, který je zatím ve fázi předběžného přístupu. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 232 609 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Grinding Gear Games

Vývojář: Grinding Gear Games

Pokračování 19 / 25 Final Fantasy VII Remake Svět se dostal pod kontrolu Shinra Electric Power Company, korporace ovládající samotnou životní sílu planety. V rozlehlém městě Midgar zesílila svůj odpor organizace Avalanche. Cloud Strife, bývalý člen elitní jednotky SOLDIER patřící pod Shinru, se stává žoldákem a přidává se k odboji. Final Fantasy VII Remake: nezapomenutelný návrat | Recenze Final Fantasy je jednou z nejslavnějších japonských herních sérií a sedmý díl bývá často označován za ten nejlepší. Právě proto se dočkal remaku, který hru značně vylepšuje. Final Fantasy VII nabízí nejen promyšlený svět a zajímavý příběh, ale také zábavnou a svižnou hratelnost. Pokud si vás získá, můžete na Remake navázat pokračováním Rebirth, které Clouda a jeho přátele přivede do otevřenějšího světa. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 126 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 29 580 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Square Enix

Pokračování 20 / 25 Fallout: New Vegas New Vegas od Obsidianu do dnešních dní patří mezi to nejlepší, co ze světa Falloutu vzešlo. Navštívíme město, které v sobě kombinuje postapo s westernovou atmosférou. Shodou okolností se zase jednou připleteme do sporů mezi znepřátelenými frakcemi. Komu nakonec propůjčíme své služby, je ale víceméně na nás. Nemusíte se ale věnovat pouze hlavní zápletce. Tím byste se ochudili o notnou dávku kvalitních vedlejších úkolů. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: NA Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Gamebryo

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Obsidian Entertainment

Pokračování 21 / 25 Divinity: Original Sin II - Definitive Edition Máte třetí Baldur's Gate proběhané křížem krážem? Můžete se vrátit k předchozí tvorbě studia Larian. Divinity je taktické RPG, které si zakládá na komplexním herním světě a pravidlech Dungeons and Dragons. Ve skupině až čtyř postav (nebo čtyř hráčů online) se vydáváte na dobrodružství. Hlavní příběh je sice relativně jednotvárný, ale hromady zajímavých vedlejších úkolů to více než vykompenzují na dlouhé desítky hodin hraní. Divinity: Original Sin 2: ze dna až mezi bohy (recenze) Hra si zakládá na tahových soubojích. Funguje to skvěle dokonce i v případě, že hrajete s přáteli. Navíc ji doprovází skvělá tvorba postav a můžete rozvíjet různé znalosti a statistiky, které vám pomohou překonat úskalí herního světa. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 163 774 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: adventura, RPG, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Divinity Engine

Vydavatel: Larian Studios Games

Vývojář: Larian Studios Games

Pokračování 22 / 25 Wasteland 3 V post-apokalyptickém Coloradu to nevypadá nejlépe. Lidstvo se snaží vybudovat novou společnost, ta nicméně naráží na spoustu problémů. Do tohoto světa vstupujete vy a ideálně obklopeni dalšími společníky se prodíráte mnoha problémy. Po světě řádí nejrůznější bandité a v chaosem zmítané společnosti si každý žoldák najde nějakou prácičku. Wasteland 3 vyniká hlavně skvělým příběhem, který bere v potaz hráčova rozhodnutí. Wasteland 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze Obecně herní svět na vás reaguje skvěle a při průzkumu navíc využijete nejrůznější statistiky. Ty je dobré nakombinovat s vašimi společníky, jelikož nejde jen o to dobře bojovat. Některé situace lze řešit diplomaticky, do jiných se hodí mozek technika. Hra je v tomto komplexně promyšlená, aby byl každý postup unikátní a svět s hráčem komunikoval. Bohužel boj nás tolik neoslovil, ačkoli odlišné statistiky potrápí strategickou mysl, komplexností se Wasteland nevyrovnal konkurenci. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 15 986 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, strategie, taktická hra, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: InXile Entertainment

Vývojář: InXile Entertainment

Pokračování 23 / 25 Diablo II: Resurrected Legendární akční RPG a notorický ničitel myší. Díky těmto a spoustě dalších věcí je druhé Diablo stále tak oblíbenou hrou a platí to i pro povedený remaster. Na přelomu tisíciletí se zrodil fantasy příběh, na který stále hráči vzpomínají hlavně díky výbornému provedení akce, vývoje postavy a rozmanitosti způsobů, jak můžete kostlivce a démony rozmetat na kousky. Tenhle požitek se ještě násobí s datadiskem Lord of Destriction, který je rovnou v Resurrected zakomponovaný. Do hry přibyla hromada obsahu. Nejen nový příběh a prostředí, ale hlavně dvojice nových hratelných tříd - asasín a druid - které jsou stejně propracované jako ty původní. K tomu si připočítejte i nové zbraně a vybavení. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 36 % (z 2 443 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Activision

Vývojář: Blizzard Entertainment

Pokračování 24 / 25 Black Myth: Wukong Klasický příběh čínské literatury Putování na západ odvyprávěný zase trochu jinak. Black Myth: Wukong při vydání bořil všemožné žebříčky prodejů i zájmu hráčů a není se čemu divit, protože je to výborná akční mlátička. Wukong vyráží na cestu, jejíž cílem má být samotné osvícení. Nestačí ale ještě ani pořádně vyrazit a už se mu do cesty pletou obří nepřátelé, kteří ho nehodlají pustit dál bez tuhého souboje. Recenze hry Black Myth: Wukong. Putování skrz čínskou mytologii netrhá rekordy bezdůvodně Wukong stylem hraní připomene například novodobý God of War nebo Devil May Cry. Zároveň si půjčuje pár nápadů z tvorby studia FromSoftware. Čas budete trávit hlavně bojováním s bossy, kterých je ve hře přes stovku. Vždy si s nimi musíte poradit s pomocí Wukongovi hole. Kromě ní může v boji využívat jako zbraň transformace do podoby nepřátel, které se mu podařilo porazit. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 87 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 821 573 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Game Science

Vývojář: Game Science

Pokračování 25 / 25 Warhammer 40,000: Rogue Trader Univerzum Warhammer 40 000 v posledních letech navštívilo řadu různých žánrů. S titulem Rogue Trader se podívalo mezi klasická RPG, kde se v roli obchodníka vydáme do části vesmíru zvané Koronus Expanse. Není zrovna v rozkvětu, spíš naopak. Mezi tím vším nebezpečím a temnotou se ale skrývají vzácnosti, které by neměly chybět v nabídce obchodníka, jako jsme my. Jelikož jste v regionu, kam ani zákon pořádně nedosáhne, můžete si kolikrát ohýbat pravidla ku svému prospěchu. Císař je samozřejmě vždy tím nejmocnějším a nejctihodnějším vládcem, ale pokud z toho plyne slušná odměna, nemusíte se zdráhat alespoň na chvíli spojit síly s nepřítelem. Rozhodování v takových situacích ale bude čistě na vás. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 19 588 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: RPG, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Owlcat Games

Vývojář: Owlcat Games

