Nejlepší hry, ve kterých se stanete nindžou nebo samurajem. Nechybí válčení v Total War ani obrana Cušimy

Samurajové se drželi striktního kodexu. Džin je ale na své misi odhodlaný vzdát se svých zásad, aby Cušimu dostal zpět do rukou japonských bojovníků. Stane se duchem, který využívá nečistých praktik a plížení, nebo si to nakráčí přímo k nepříteli a vyzve ho na čestný souboj? To už záleží na vás, jak ke hraní přistoupíte.

William býval obyčejným mořeplavcem, ale jeho život se změnil, když ho vodní proudy zanesly do Japonska. Období Sengoku bylo plné válek a do jedné z nich se jakožto jeden ze samurajů sám zapojí, i když v trochu jiném stylu než si pamatujeme z historie. Balanc mezi dobrými a zlými duchy byl narušen kvůli dlouholetému válčení, a tak se nepostaví jen dalším samurajům, jeho nepřáteli jsou i démoni v čele s kouzelníkem Edwardem Kelleym.

Strategická série Total War navštívila řadu historických období a do feudálního Japonska se podívala dokonce dvakrát. Shogun 2 se odehrává v polovině 16. století, kdy je země rozdělená válkou do několika různých klanů, které si jdou vzájemně po krku. Sami se zhostíme jednoho z Daymio, jednoho z velitelů válčících klanů, abychom se pobili o to, kdo nakonec získá titul šóguna.

Vracíme se do 60. let 19. století. I když můžete poznávat známé tváře ze série Yakuza, tady jsou úplně někým jiným. V hlavní roli je osamělý samuraj Sakamoto Rjóma, který se snaží najít vraha svého otce a dosáhnout spravedlnosti. Sám je obviněn z vraždy, a tak prohledává Kjóto skrz na skrz, aby se dopátral pravdy.

Oproti ostatním hrám studia FromSoftware se v Sekiru více upustilo od RPG prvků a příběh je vyprávěn přímočaře. Chopíte se role jednorukého samuraje, který má za úkol chránit mladého lorda patřícího do pradávné pokrevní linie. V éře Sengoku se pustíte do brutálního boje, ve kterém proti vám povstanou nejen obyčejní samurajové.

Po neskutečně dlouhé době jsme se dočkali, série Assassin's Creed se vydala do dob feudálního Japonska. Ubisoftu to ale trvalo tak dlouho, že bylo velmi těžké naplnit velká očekávání a pro mnoho hráčů nejsou tím kýženým skokem důvěry. V rámci hratelnosti a stylu zpracování se stále drží zaběhlého schématu. Dostanete hierarchii zloduchů a jednoho po druhém musíte odpravit. Jedině pak se dostanete k jejich vůdci.

Roku 1615 se v Japonsku dostává k vládě nový šógun. I když dokáže prosadit mír po dlouhých letech válčení, za oponou stále probíhají rozbroje a pokusy o převrat. Aby se země opět nedostala do vroucího konfliktu, najímá s pět specialistů, kteří vynikají svým vražedným uměním. Právě tuhle skupinku dostaneme do rukou a s využitím jejich unikátních schopnosti musíme splnit i ty nejnáročnější mise.

Nemusí to tak vypadat, ale The Messenger vyšel v roce 2018. Jeho tvůrcům se povedlo navodit dobu 8bitových plošinovek velmi dobře. Retro stylizaci kombinují s moderními herními mechanikami. Touto kombinací vznikla výborná akční skákačka, která toho v sobě ukrývá opravdu dost. Vcelku jednoduchý příběh se rozvine v démonickou ságu o cestování časem.

Way of the Samurai 3

V našich končinách je série Way of the Samurai celkem obskurní záležitost, ale obecně platí, že je to jedna z nejlepších her, pokud hledáte to pravé zpracování života samurajů. Klestíte si vlastní cestu cti, loajality a respektu. Nic vám ale nebrání v tom, abyste nebyli tím příkladným válečníkem, který dodržuje každý detail z kodexu.

Svoboda rozhodování je tady rozsáhlá. Podle vašeho chování se propracujete k jednomu z 15 různých konců. Ruce nemáte svázané ani v ohledu úprav postavy a její výbavy. Svoji zbraň můžete vytvořit z kombinace více než 200 různých materiálů a součástí. Váš bojový styl pak ovlivňuje i vývoj dalších aktivit. Je ovšem počítat s tím, že má Way of the Samurai 3 svá léta a s PC portem to nedopadlo zrovna dobře.

