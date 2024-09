Našli jsme nejlepší slovenské hry. Jánošík, legendární Spellcross nebo pátrání po Da Vincim

1 / 15



Juro Janosik Jánošíkovo jméno zná snad každý. Jeho legendu si můžete projít také ve hře, kterou v roce 2021 vytvořil Peter Jurkovský. V prostředí vytvořeném v lowpoly grafickém stylu se budete plížit do hradů, kde vydrancujete, co se dá. Lup ale nepůjde pouze do vaší kapsy, podělíte se s ním s tvrdě pracující chudinou. Kromě toho nebude od věci, když z vězení propustíte neprávem odsouzené vesničany. Nezůstane to ale jen u plížení. Juro se umí svou valaškou pořádně ohánět, a tak mu nedělá problém postavit se přesile strážných. Jelikož jde z části o RPG, postupem hrou Jánošík získá nové schopnosti. Vedle akce a plížení stojí také na řešení hádanek, které musíte překonat, abyste si do hradů vůbec našli cestu. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 75 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Black Deer Games

Vývojář: Peter Jurkovský

Datum vydání: 25. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 2 / 15 The House of Da Vinci Leonardo Da Vinci se věnoval mnoha povoláním. Známe ho třeba jako malíře, spisovatele nebo hudebníka. Byl ale také vynálezcem a na této vášni staví slovenské studio Blue Brain svoji sérii, ve které navštěvujeme domov tohoto génia a dostanou se nám do rukou všemožná udělátka ukrývající tajemství. Doporučit můžeme rovnou celou trilogii, pokud se vyžíváte v řešení trojrozměrných hlavolamů. Vedle toho, že The House of Da Vinci s každým dílem dokáže překvapit, jaké hádanky si vývojáři zvládli vymyslet, patří také mezi jedny z mála her, ve kterých najdete oficiální český dabing. Platí to tedy pro druhý a třetí díl, v jedničce se musíte obejít bez jakýchkoliv promluv. Odhalování záhady o Da Vinciho zmizení také zamíří do virtuální reality, ale zatím nevíme, kdy autoři chystají vydání verze pro VR. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 5 278 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Blue Brain Games

Vývojář: Blue Brain Games

Datum vydání: 9. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 3 / 15 Spellcross Vyšla sice už před víc než čtvrt stoletím, ale strategie Spellcross je stále považovaná za jednu z nejlepších her, které na Slovensku vznikly. Lidská civilizace se v tomto příběhu musí vypořádat s nečekanou hrozbou. Z jiné dimenze k nám totiž přicházejí všemožné potvory od orků, přes harpie až po nemrtvé. My se jim se spojeneckými jednotkami postavíme v sérii misí ve stylu taktických tahovek. V digitálních obchodech byste Spellcross dnes hledali marně. Pokud si chcete tuto legendu připomenout, musíte se po ní poohlédnout... jinými způsoby. Pro studio Cauldron to byl teprve začátek jejich kariéry a v roce 2014 se stalo součástí české společnosti Bohemia Interactive, takže jeho odkaz přežívá do dnešních dní. Platforma: PC

Žánry: taktická hra, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: JRC Interactive

Vývojář: Cauldron

Datum vydání: 16. 12. 1997

Pokračování 4 / 15 Workers & Resources: Soviet Republic Je to jen pár měsíců, co tato budovatelská strategie po několika letech v předběžném přístupu vyšla v plné verzi. Do rukou se vám dostane zpustošená chudá země. Na vás je, abyste z ní udělali prosperující průmyslovou velmoc. Pokud se vyžíváte v číslech, tabulkách a propracovaném výrobním procesu, Workers & Resources by mělo být na vašem seznamu přání. Vzhledem k tomu, že se staráte o sovětskou republiku, musíte vedle všeho ostatního také pracovat na tom, aby obyvatelé byli co nejvěrnější straně. Obecně o své svěřence musíte dobře pečovat. Bez dostatečného vzdělání to v průmyslu nedotáhnete moc daleko a nespokojení pracovníci pak mají tendenci zacházet na dráhu zločinu. Hra má také navíc unikátní estetiku, kterou jen tak u dalších strategií nenajdete. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 16 590 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Hooded Horse

Vývojář: 3Division

Datum vydání: 20. 6. 2024 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 5 / 15 Loot River V procedurálně generovaných labyrintech vás čekají akční souboje s nepřáteli, během kterých můžete využít manipulace s prostředím. Plošinky ovládáte díky síle své relikvie a správným použitím získáte výhodu nad nepřítelem. Své využití tato mechanika najde také při řešení hádanek. V prostředí zpracovaném ve stylu temného fantasy vás čekají i souboje s bossy. Jelikož v sobě Loot River kombinuje i prvky žánru rogue-lite, tak během svých průchodů budete moci objevit spoustu druhů vybavení, schopností a zbraní. Některé z nich vám zůstanou i do dalších průchodů. Každý přitom bude trochu jiný. Po smrti se totiž vždy probudíte v paralelním univerzu, takže i když je prostředí povědomé, úrovně jsou poskládané jinak. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 314 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, RPG, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: straka.studio

Vývojář: straka.studio

Datum vydání: 3. 5. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 6 / 15 Felvidek Když se zlitý rytíř Pavol vydá společně s mnichem Matějem na průzkum vyhořelého hradu, spustí se velmi neobyčejný příběh zasazený do 15. století v Horních Uhrách. Odvyprávění historických událostí tady ale nečekejte, Felvidek si do dějin přihazuje trochu nadpřirozena, kdy vyšetřujete záhadný kult. Příběh je to navíc plný satiry a vtipkování, které vyniká v osobitě pojatých průpovídkách každé z postav. Na první pohled Felvidek zaujme svojí grafikou. Skvěle vypadá jak prostředí při procházení světem, tak modely postav, které vidíte při konverzacích či při tahových soubojích. Žánrově jde o klasické RPG s tahovými souboji. V tomto směru využívá velmi základní mechaniky. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 1 914 hráčů) Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální slovenština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Jozef Pavelka, Vlado Ganaj

Vývojář: Tutto Passa

Datum vydání: 29. 3. 2024 Digitální distribuce: Steam Recenze hry Felvidek. Neobyčejný příběh rytíře násosky ze Slovenska

Pokračování 7 / 15 Ve stínu havrana Tuhle klasickou adventuru máte jistě stejně jako já spojenou s hlasem Jiřího Lábuse. I když může příběh mnicha Severína trochu mást, jde o výtvor slovenského týmu Rainbow Rhino, kterému s vydáním pomáhal český Cinemax. Lábus si tentokrát nestřihl jen jednu roli, dabuje kompletně celou hru. Ať už mluvíte s místním staříkem, sličnou vesničankou či nabručenou kozou, vždy uslyšíte jeho hlas. Už jen to, že hlavním tématem příběhu je smysl života, vám dostatečně naznačí, že vás čeká neobyčejné dobrodružství. Poté, co byl Severín neprávem vyhnán z kláštera a v Rambo stylu vyskočil oknem rovnou do lesa, hledá svoji další cestu. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 98 hráčů) Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: CINEMAX GAMES

Vývojář: Rainbow Rhino

Datum vydání: 1. 6. 1999 Digitální distribuce: Steam Retro: Ve stínu havrana

Pokračování 8 / 15 Chaser Bezejmenný voják se probouzí na Marsu v roce 2044. Lidstvu se planetu podařilo osídlit už před několika lety a za tu dobu si tady vydobyla velmi silnou pozici společnost MARSCORP. Její trable ale teď musejí stranou, Chaser totiž nemá nejmenší tušení, kdo je, co je jeho úkolem, ani proč po něm jde každý voják v černé uniformě. Chaser patří mezi klasické singleplayerové střílečky a ve své době si nevedl vůbec špatně. Kromě kampaně obsahoval také multiplayer, se kterým je to v současnosti trochu složité. Původně totiž využíval službu GameSpy, která dnes již neexistuje. Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 954 hráčů) Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: CloakNT

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Cauldron

Datum vydání: 22. 8. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 9 / 15 Catie in MeowmeowLand U nás má tvorbu roztomilých a přístupných adventur na svědomí tým Amanita Design. Tento styl her pro každého u našich sousedů využívá právě příběh Catie, která se dostane do podivuhodné říše koček. I když je to svět pestrobarevný a na každém rohu potkáte nového chlupáče, přece jenom se jí tady nechce zůstávat na dobro. A tak se společně s Catie pokusíte najít cestu zpátky domů. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (97 % od 104 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Blowfish Studios

Vývojář: ARTillery

Datum vydání: 30. 3. 2022 Digitální distribuce: Steam, GOG Recenze hry Catie in Meowmeowland. Slovenský Samorost vás zaručeně rozesměje

Pokračování 10 / 15 Way of the Hunter Ve Way of the Hunter se stanete ostříleným lovcem, který po svém dědovi zdědil jeho loveckou chatu. Chopí se této příležitosti, aby pokračoval v rodinné tradici prodeje vysoce kvalitní zvěřiny. Tvůrci ze slovenského studia Nine Rock Games vsází na realistické zpracování střelby a balistiky. Základní hra vás vezme na různá loviště v Evropě a Severní Americe. Pokud byste si chtěli rozšířit svoji sbírku trofejí, tak se do nových oblastí můžete vydat skrz DLC. První s podtitulem Aurora Shores vás vezme na Aljašku, kde můžete ulovit třeba místního losa, šedého vlka nebo lišku. Rozšíření Tikamoon Plains otevírá africká loviště, kde si můžete vyčíhnout i samotného krále zvířat. Hodnocení recenzentů: 65 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 5 561 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, střílečka, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Nine Rocks Games

Datum vydání: 16. 8. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 11 / 15 Vaporum Zatímco tým Fatbot Games pracuje na své střílečce Gravelord, můžete si dát něco z jeho předchozí tvorby. Steampunkový krokovací dungeon Vaporum patří k tomu nejlepšímu. Inspiruje se naprostými klasikami, jako je Eye of the Beholder nebo Dungeon Master. Zavede nás ale do netradičního prostředí, kdy s hrdinou ztroskotáme uprostřed oceánu. I když se neutopil, ještě ani zdaleka nemá vyhráno. Dostane se do obrovské věže plné záhad a nebezpečí, kde snad najde odpovědi na své palčivé otázky. V prostředí rozděleném na čtvercová pole budete nejen prozkoumávat věž a řešit hádanky, notnou dávku hry tvoří také souboje s nepřáteli v reálném čase. Každá z mechanických potvor má svoje silné a slabé stránky. Musíte tedy svoji taktiku uzpůsobovat nepříteli. Pokud vás Vaporum dostatečně neuspokojí, můžete si dát i další díl s podtitulem Lockdown, jehož příběh funguje jako prequel. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 11 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 859 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Fatbot Games

Vývojář: Fatbot Games

Datum vydání: 9. 4. 2019 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 12 / 15 Die by the Blade V bojovkách se běžně namakaní bitkaři řežou hlava nehlava a provádějí útoky, které by běžný člověk neměl nejmenší šanci přežít. Ve slovenském Die by the Blade tohle ale neplatí ani náhodou. Stačí jedno dobře mířené seknutí zbraní a váš soupeř se svalí na zem. Tímto stylem tvůrci navázali na starší klasiku Bushido Blade, která vyšla na prvním PlayStationu. Vydání si tvůrci nenaplánovali zrovna na nejlepší dobu. Konkurence velikánů jako Tekken nebo Street Fighter je jen těžko překonatelná. Navíc k tomu nepomohl ani fakt, že Die by the Blade nenabídl příliš mnoho obsahu a podle uživatelských recenzí protihráče v online multiplayeru najdete zřídkakdy. Hodnocení recenzentů: 54 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 126 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: bojová hra, nezávislá hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Grindstone

Vývojář: Grindstone

Datum vydání: 16. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 13 / 15 Preserve Strategie Preserve je teprve ve fázi předběžného přístupu, ale už tak nabízí hutnou porci oddechové zábavy. Vaším úkolem nebude nic menšího, než vytvořit fungující a pestrý ekosystém. Čeká na vás řada levelů s výzvami, kde skrz kartičky musíte prostředí správně zaplnit, abyste dosáhli co největšího počtu bodů. Není to jen o přemýšlení nad tím, kam dáte les či pole, zároveň je nutné brát v potaz, co se nachází na okolních políčkách. Pokud pro vás není řešení předpřipravených úkolů to pravé, můžete se pustit do volného stavění a vytvořit si vlastní vysněný ostrůvek. Preserve na pohled vypadá krásně, což podtrhuje odpočinkový nádech hry. Kromě lesů se také můžete pustit do práce na savaně a nechybí ani podvodní prostředí. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 158 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: karetní hra, nezávislá hra, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity3D

Vydavatel: Grindstone

Vývojář: Bitman Galaxy

Datum vydání: 8. 8. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 14 / 15 Vikings: Wolves of Midgard Vikinské RPG od slovenského týmu Games Farm může na první dobrou působit hlavně jako diablovka. Tím i z velké části je, ale tvůrci se rozhodli základy oblíbeného žánru zkombinovat s trochou mechanik od souls-like her. Oproti novému Diablu jsou také Vikings více přímočaří, takže pokud nutně nepotřebujete obří svět s hromadou nepovinných dungeonů, mohla by to být záležitost pro vás. Příběhem se autoři inspirovali v severské mytologii. Zase jednou máme tu smůlu, že nás během obyčejného života zastihne Ragnarök. Obři se vracejí a ničí vše, co jim stojí v cestě, aby si mohli vyřídit své pradávné spory s bohy Asgardu. Midgard tedy funguje jako jedno velké bojiště, ze kterého se pokusíme vytěžit co nejvíc a hrozbu zažehnat. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 2 738 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Kalypso

Vývojář: Games Farm

Datum vydání: 24. 3. 2017 Digitální distribuce: Steam, GOG Vikings: Wolves of Midgard – slovenský pokus o severskou řežbu (recenze)

Pokračování 15 / 15 Kult: Heretic Kingdoms Bůh je mrtvý a ten, kdo stále uctívá jeho náboženství, se stává kacířem. My se v roli mladé inkvizitorky budeme starat o to, aby z jeho stoupenců nikdo nezůstal. Naším cílem ale není jen odstranění každého z nich, musíme se dostat k artefaktu, který představuje velké nebezpečí. Během plnění svého úkolu ale odhalíte mnohem větší konspiraci zahrnující tajná společenství a chtě nechtě se stanete její součástí. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 139 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Games Farm

Vývojář: Games Farm

Datum vydání: 14. 4. 2005 Digitální distribuce: Steam, GOG

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se