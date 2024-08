Nejlepší sportovní hry. Nejsou to jen tradiční sporty, bodují i odlehčené tituly jako Tape to Tape a Ring Fit Adventure

1 / 23



EA Sports FC 24 FIFA v herním světě skončila, ale fotbal od EA tady s námi bude i v následujících letech. EA Sports FC 24 mělo být novým začátkem, ve výsledku se ale oproti předchozím ročníkům této fotbalové hry výrazně neliší. Samozřejmě se to ale neobejde bez oficiálně licencovaných lig a hráčů z celého světa. Aby tentokrát animace hráčů na hřišti vypadaly ještě lépe, EA snímá jejich pohyby během zápasů pomocí systému kamer rozmístěných přímo na stadionech. Hratelnost pak alespoň trochu mění Playstyles, což je nový systém, díky kterému můžete upravit herní styl svých hráčů. V praxi to vypadá tak, že si pro každého fotbalistu navolíte trochu jiné pohyby a vlastnosti, které se vám zrovna hodí. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (56 % od 81 266 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 29. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry EA Sports FC 24. Fotbalová evoluce namísto revoluce

Pokračování 2 / 23 Nintendo Switch Sports Virtuální sportování zažilo masivní úspěch na konzoli Nintendo Wii díky pohybovému ovládání. Switch Sports se to snaží replikovat na aktuální generaci, a i když nevymýšlí nic extra převratného, hraní s joy-cony funguje skvěle. Velmi oblíbený je volejbal a badminton, ale určitě byste měli vyzkoušet také golf, bowling nebo šerm. V jednom z posledních updatů zdarma přibyl také basketbal. Pokud vás zajímá hlavně fotbal, doporučujeme sáhnout po fyzickém balení hry. V něm totiž najdete také popruh na nohu, do kterého vložíte ovladač. Při hraní fotbalu tak děláte přirozenější pohyby. Popruh je mimo to také součástí výbavy Ring Fit Adventure, další výborné pohybové záležitosti. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 118 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 60 % (z 287 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 29. 4. 2022

Pokračování 3 / 23 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Spousta novodobých skejťáckých her se snažila napodobit úspěch klasik Tonyho Hawka a série Skate. Zopakovat takové úspěchy se ale zatím nepodařilo, a tak při návratu v kompletními předělávkami prvních dvou dílů Tony Hawk opět potvrdil, že jeho hry patří mezi to nejlepší, co v tomto žánru najdete. Pokud vám vyhovuje arkádová hratelnost místo toho, aby se tvůrci snažili co nejvíc přiblížit realitě, lepší volba snad ani není. Díky tomu, že vývojáři při tvorbě remaků pracovali s původním kódem, je pocit z hraní velmi podobný jako u originálů. Ovládání ale přece jen muselo projít menšími změnami, aby lépe odpovídalo dnešním standardům. Skákání v různých arénách ve vysoké rychlosti za doprovodu skvělé hudby nezestárlo ani trochu a s novou grafikou se studio Vicarious Visions trefilo do černého. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 3 035 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Vicarious Visions

Datum vydání: 4. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tonyho návrat na skejťácký trůn | Recenze

Pokračování 4 / 23 Football Manager 2024 V této hře není nejdůležitější to, co se odehrává na trávníku a jak jste vy sami šikovní s digitálním balónem. Vaším úkolem je moudře utrácet a dovést svůj klub na vrchol. Jste šéf, ne hráč. Vybudujte prvotřídní zázemí, opřete se o odborné znalosti při řešení každodenních výzev, najděte mezi hráči neobjevené talenty. Je na vás, abyste vytvořili systém, který bude opakovaně přinášet úspěchy. Nasměrujte svůj tým ke slávě. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 43 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 8 893 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sega Europe

Vývojář: Sports Interactive

Datum vydání: 6. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 5 / 23 PGA Tour 2K23 Na poli golfových her vznikají převážně arkády. Své oficiální hry s licencemi těch nejznámějších hráčů se ale dočkal i tento sport. PGA Tour 2K23 vládne Tiger Woods, který byl dlouhá léta světovou jedničkou. Soupisku hráčů pak doplňuje přes 14 dalších hráčů a hráček. Můžete se chopit některého z nich, nebo si v režimu MyPlayer vytvořit vlastního golfistu. Klání pak probíhají na 20 oficiálních hřištích, ale počet jamek si můžete dále sami rozšiřovat. Součástí hry je totiž i editor, skrz který jednoduše vytvoříte hřiště vlastní a stejně tak je snadno lze sdílet s ostatními hráči. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (74 % od 4 032 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Take-Two Interactive

Datum vydání: 11. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 6 / 23 WWE 2K24 Wrestling od 2K nevynechal další ročník. Pokud jste si některý z předchozích dílů této bojové show vyzkoušeli, tak v podstatě víte, co očekávat i od 2K24. Nepřicházejí totiž žádné zásadnější změny, které by tento ročník měly výrazně odlišit od jeho předchůdců. Největší novinkou tak jsou dodatečné typy soubojů jako Gauntlet, Ambulance nebo Guest Referee. Těšit se pak samozřejmě můžete na soupisku s oficiálně licencovanými zápasníky. Nechybí jména jako Andre the Giant, Cody Rhodes, Rhea Ripley a ani v tomto ročníku se neobejdeme bez Johna Ceny. Ty nejslavnější okamžiky za 40 let WrestleManie si můžete prožít v módu Showcase of the Immortals. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 3 110 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 8. 3. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 7 / 23 Tape to Tape Když se v souvislosti s hrami zmíní hokej, snad každému se vybaví série NHL. Na led nás ale zve i řada dalších her, přičemž Tape to Tape patří mezi ty nejnovější. Hokej je to více arkádový a na pohled značně stylizovaný, tvůrci se hratelností snažili napodobit rychlou akci z 90. let. Sport se tady kombinuje s žánrem rogue-lite, kdy si při každém průchodu skládáte nový tým. Každý hráč je unikát, hodí se na jinou pozici a když vaše mužstvo bude mít vzájemnou synergii, snad se vám podaří obnovit zašlou slávu hokeje. Tape to Tape vás postaví do role novopečeného kapitána, který svůj tým musí provést skrz stadiony skrz celou tajemnou říši. Napoprvé to ale určitě nezvládnete. Neúspěšné pokusy ale nejsou jen ztraceným časem. U Blademastera můžete získat permanentní vylepšení. Hra je stále ve fázi předběžného přístupu, takže se stále rozrůstá o další obsah. Už nyní v ní kromě základní kampaně najdete třeba možnost hraní v kooperace ve čtyřčlenné partě. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 2 179 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, sportovní hra, rogue-lite, akce

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Null Games

Vývojář: Excellent Rectangle

Datum vydání: 3. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 8 / 23 Riders Republic Riders Republic je duchovním nástupcem horského Steepu (který je také skvělou sportovní hrou). Tady vás ale čeká víc, než jízda na lyžích nebo na snowboardu. Tvůrci si připravili otevřený herní svět, který spojuje několik amerických národních parků dohromady, a můžete v něm závodit třeba na kolech. Po vydání také přibyla možnost skateboardingu. Ani tentokrát nepřijdete o létání s wingsuitem na zádech. I když je tady spousta obsahu pro sólo hraní, nejzábavnějším prvkem Riders Republic jsou hromadné závody. 50 hráčů najednou se může zapojit třeba do sjezdu na horských kolech, čímž začne pořádná mela. Jestli tohle ale není zrovna váš šálek čaje, můžete zamířit třeba k disciplínám zaměřeným na provádění parádních triků. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 14 025 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Ubisoft Anvil

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft

Datum vydání: 28. 10. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic Recenze hry Riders Republic. Adrenalinová jízda plná triků

Pokračování 9 / 23 Golf With Your Friends Sporty nemusí být nutně vždy o kompetitivním hraní. Na obyčejné vyblbnutí s partou kamarádů je vhodná jednoduchá hříčka Golf With Your Friend. Současně můžete hrát ve 12 lidech a čeká vás spousta různě tematicky laděných hřišť. Od obyčejného trávníčku se podíváte třeba i k pyramidám nebo do podmořského světa. Základy jsou velmi jednoduché, hratelnost je pojatá velmi arkádově, stačí zkrátka namířit správným směrem a zvolit ideální sílu odpalu vašeho míčku. Zápasy si můžete také různě nastavit. Jednou z možností je, že můžete narážet do míčků ostatních, což celý chaos na odpalištích ještě o něco zintenzivní. Pokud byste neměli dost v základu, můžete si dokoupit vedle kosmetických balíčků také několik nových hřišť. Mezi nimi je třeba skákací hrad nebo temný les. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 12 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 42 267 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Team17

Vývojář: Blacklight Interactive

Datum vydání: 19. 5. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 10 / 23 OlliOlli World Série OlliOlli se pomyslně usadila na trůn 2D skateboardových her. Po dvou dílech se ale tvůrci rozhodli svoji tvorbu povýšit doslova na další rozměr. OlliOlli World je 2,5D záležitost, která si chytře pohrává s dimenzemi s různými vrstvami v úrovních. Změnila se také stylizace. Místo pixelartu tentokrát využívá sice jednoduchý, ale pěkně barevný a fungující styl. Tím hlavním je ale stále zábavná a intuitivní hratelnost, která se točí okolo provádění parádních triků. Vše začíná v kampani, kdy se svým skejťákem vstoupíte do velké soutěže. Abyste dokázali, že to na prkně opravdu umíte, musíte postupně plni stále náročnější výzvy. Porotou vám není jen tak někdo. Hodnotí vás samotný bůh skejtu a je na vás, abyste předvedli, že máte na to, dostat se mezi ty nejlepší. O další obsah nemá OlliOlli World nouzi. Neustále přibývají časově omezené výzvy a vyšel také větší placený přídavek Void Riders. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 754 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: arkáda, nezávislá hra, plošinovka, sportovní hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Private Division

Vývojář: roll7

Datum vydání: 8. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 11 / 23 Mario Strikers: Battle League Když nepočítáme závodní Mario Kart, sportům z Mariova světa se na současné generaci příliš nedaří. Tenhle fotbálek by si vaši šanci ale zasloužil. Už je to řada let, co na GameCube zazářil Mario Smash Football. Battle League staví na podobně arkádové hratelnosti a přidává do ní více prvků, jak můžete vlastnosti svých hráčů ovlivnit. Týmy tvoří známé postavičky z Houbového království. S různým vybavením upravujete jejich atributy. Na jednu stranu si díky tomu můžete uzpůsobit svého oblíbence do každé situace, na stranu druhou postavy ztrácejí na unikátnosti. Prvotním dojmům z Battle League nepomohlo, že oproti podobným hrám nabízí méně obsahu. Vyvažuje to ale komplexností, kdy na plné ovládnutí míče budete potřebovat dlouhý trénink. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 118 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 45 % (z 464 hodnocení) Platforma: Nintendo Switch

Žánr: sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Next Level Games

Datum vydání: 10. 6. 2022 Recenze hry Mario Strikers: Battle League. Fotbálek, který nenaplnil svůj potenciál

Pokračování 12 / 23 theHunter: Call of the Wild Výlet do přírody s puškou na rameni a dalekohledem v ruce může znamenat jen dvě věci. Buď trpíte paranoiou, že vás někdo chce zabít, nebo se chystáte na lov. TheHunter je tím druhým případem, do své sbírky trofejí se pokoušíte získat tu nejparádnější kořist. Musíte na to ale pěkně pomalu. Stačí malé zaváhání a výstavní jelen vám vezme roha. Možnosti v TheHunter: Call of the Wild jsou velmi široké, což platí obzvlášť, pokud si pořídíte i rozšíření, kterých rozhodně není málo. S nimi navštívíte loviště v nejrůznějších částech světa a narazit tak můžete na celou řadu nových zvířecích druhů. Od stejných tvůrců se můžete pustit také do hry The Angler, kde místo pušky vezmete do rukou prut a podběrák. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 134 658 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka, simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Apex

Vydavatel: Avalanche Studios

Vývojář: Expansive Worlds

Datum vydání: 16. 2. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 13 / 23 MLB The Show 24 Další ročník basebalové hry pokračuje ve snažení svých předchůdců, kdy se pokouší zprostředkovat co nejvěrnější zážitek z prostředí tohoto sportu. I tentokrát si můžete prožít život hvězdy od jejích počátků. S vlastní postavou můžete nastoupit do nižší ligy a postupně se propracovat do nejznámějších týmů světa. Vůbec poprvé je v MLB The Show také možnost hrát kariéru za ženskou hráčku. Součástí hry je mimo klasického obsahu včetně online režimu se sbíráním kartiček také pokračování dokumentární série The Negro Leagues. Tvůrci tak navazují na předchozí ročník, kde odvyprávěli první kapitoly příběhů černošské ligy. MLB The Show 24 představuje další legendární jména, jejichž počet se po vydání dále rozšiřuje díky updatům zdarma. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 41 % (z 80 hodnocení) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Sony Interactive Entertainment San Diego Studio

Datum vydání: 19. 3. 2024

Pokračování 14 / 23 Beat Saber Že to není žádný sport? Zkoušeli jste si někdy dát několik písniček alespoň na obtížnost Expert v řadě? Propocení budete během pár minut a to už se jako sportování počítá, no ne? Beat Saber spojuje virtuální realitu s rozsekávání barevných kostek do rytmu světoznámých písniček. Jednoduchý koncept si díky bezchybnému zpracování vysloužil úspěch po celém světě a je jednou z her, která motivuje hráče k tomu, aby si headset pro virtuální realitu vůbec pořizovali. Nejde jen o trefování se do rytmu. Kostku je potřeba přeseknout správným směrem a také se vám občas do cesty postaví stěny, kterým se musíte vyhýbat. Společnost Beat Games začínala jako nezávislé studio, ale roku 2019 byla odkoupena Facebookem a nyní patří do skupiny Oculus Studios. Jejich hra se neustále rozrůstá díky spolupracím s interprety z rozmanitých žánrů. Skrz DLC balíčky si můžete v Beat Saberu zahrát třeba za doprovodu skladeb od Linkin Park nebo BTS. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 66 590 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Meta Quest

Žánry: nezávislá hra, hudební hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Beat Games s.r.o.

Vývojář: Hyperbolic Magnetism

Datum vydání: 20. 11. 2018 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 15 / 23 Punch Club Přebíráte roli mladého bojovníka, jehož otec byl zavražděn neznámým pachatelem. Hlavním cílem je trénovat svého hrdinu, vybírat si jeho denní aktivity, zlepšovat jeho dovednosti a taktiky boje. Punch Club kombinuje aspekty simulace života, kde musíte dbát na spánkový režim, stravování a pracovní dohody, s bojovými souboji, které jsou důležité pro postup v herním příběhu. Zároveň sledujete vyšetřování otcovy smrti a snažíte se odhalit pravdu o tom, co se stalo. Grafika hry je stylizovaná do retro pixelartového designu, což přidává hře zvláštní vizuální kouzlo. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 10 688 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, 3DS, Nintendo Switch, Android

Žánry: bojová hra, nezávislá hra, RPG, simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: tinyBuild

Vývojář: Lazy Bear Games

Datum vydání: 8. 1. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store, Google Play

Pokračování 16 / 23 Ring Fit Adventure Máte chuť se trochu protáhnout. ale nechce se vám chodit ven nebo do posilovny? Ring Fit Adventure je na takové chvíle výbornou záležitostí. S kruhovým ovladačem, do kterého zasunete jeden z joy-conů, si zacvičíte do sytosti. Hra obsahuje desítky různých cviků. Můžete si vybrat jednotlivé sety pro trénink určitých partií, zahrát si rytmickou minihru nebo se vydat na dobrodružství v příběhové kampani. Nemusí to tak působit, ale stačí pár desítek minut a bude z vás kapat pot. Náročnost cviků si můžete upravit tak, aby seděla vaším schopnostem. Kampaň je navíc nečekaně propracovaná. Na určité nepřátelé je potřeba používat správné cviky, abyste dělali vyšší poškození. A když naopak dostanete naloženo vy, jedno rychlé smoothie to spraví. Jen byste úplně neměli věřit zdejšímu měření spálených kalorií. V tomhle není Ring Fit Adventur zrovna přesné. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 307 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, sportovní hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 18. 10. 2019

Pokračování 17 / 23 TopSpin 2K25 Po více než 10 letech se na scénu vrátila tenisová série od českého studia Hangar 13, dříve známého jako 2K Czech. Na kurt se můžeme vydat s několika desítkami světových hráčů. Tvářemi tohoto dílu jsou Roger Federer a Serena Williams. V soupisce najdeme ale i české zastoupení v podobě Karolíny Plíškové. Oproti předchozím dílům je tentokrát načasování důležitější než kdy dřív. Abyste si nové mechaniky pořádně zažili, není od věci si nejdřív projít tréninkový program, kterým vás bude provázet John McEnroe. TopSpin 2K25 je ale podobně jako další sportovky od 2K prolezlý mikrotransakcemi, což si i v tomto případě zasloužilo kritiku ze strany hráčů i recenzentů. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (55 % od 869 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Hangar 13

Datum vydání: 26. 4. 2024 Digitální distribuce: Steam Recenze hry TopSpin 2K25. Český tenis se po dekádě vrací ve výborné formě

Pokračování 18 / 23 NHL 24 Jestli máte některý z posledních ročníků herního NHL a obejdete se bez aktualizovaných soupisek, nemá pro vás moc smysl pořizovat ten aktuální. Na poli věrně zpracovaného ledního hokeje byste konkurenci hledali docela marně, a tak když už máme doporučovat, vezmeme si na paškál ten nejnovější díl. Každý další rok přeci jen přibývají nějaká vylepšení, i když poslední dobou jsou to jen menší doplňky. I tentokrát se blíže k realitě posunula fyzika. Potyčky hráčů a kolize jejich modelů vypadají přirozeněji, čemuž pomohly také přepracované animace. EA si pohrává také s úpravami ovládání. Místo toho, abyste spoluhráčům přihrávali pohybem páčky, můžete jednoduše puk poslat správným směrem stiskem konkrétního tlačítka. Ve výsledku je ale na vás, který z nabízených stylů si zvolíte. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 19 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 35 % (z 130 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Vancouver

Datum vydání: 6. 10. 2023 Recenze hry NHL 24. Letošní ročník hokeje přináší pár změn, na to důležité ale stále zapomíná

Pokračování 19 / 23 EA SPORTS UFC 5 I když je UFC sportovní značkou spadající pod EA, tak nevychází nový díl každý rok. Pětka vychází po třech letech od vydání předchozího dílu, takže posun je znatelný hned na první pohled. Tentokrát tvůrci použili engine Frostbite, což je vidět hlavně na nasvícení a kvalitě grafiky. Hlavní je ale hratelnost. UFC 5 opět přepracovalo systém boje na zemi. Ve čtyřce fungoval spíš jako minihra. Tentokrát bude jeho princip postavený v podobném stylu jako boj v postoji. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 27 % (z 146 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Vancouver

Datum vydání: 27. 10. 2023

Pokračování 20 / 23 Rocket League Fotbal s auty. To je nejjednodušší a nejtrefnější způsob, jakým se dá Rocket League popsat. Pravidla jsou teda jasná. Se svým vozem musíte míč dostrkat do brány soupeřícího týmu. Není to ale jen tak. Aut je tady více než dost a každé z nich má trochu odlišné vlastnosti. Je tedy hlavně na schopnosti hráče, jak dobře bude kontrolovat míč a celou situaci na hřišti. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 427 361 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Psyonix

Vývojář: Psyonix Panic Button

Datum vydání: 7. 7. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic Rocket League: bláznivý fotbal bez kopaček (recenze)

Pokračování 21 / 23 Mario Tennis Aces Hlavním prvkem Mario Tennis Aces je akční a dynamický tenisový zážitek s prvky, které jsou specifické pro svět Maria. Můžete si zahrát za oblíbené postavy, jako jsou Mario, Luigi, Bowser, Peach a další, a soutěžit v různých herních režimech. Hra nabízí tradiční tenisové utkání, ale také přináší speciální schopnosti a triky pro každou postavu, které mohou ovlivnit vývoj zápasu. Systém energie umožňuje provádět útoky a speciální údery, což dodává další rozměr strategie. Kromě režimu jednoho hráče nabízí Mario Tennis Aces také různé multiplayerové režimy včetně hry s přáteli nebo soutěžení online proti ostatním hráčům. Zahrnuje i kampaň, která přináší různé výzvy a příběhové momenty. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 93 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 70 % (z 634 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Nintendo Switch

Žánry: adventura, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Camelot Software Planning

Datum vydání: 22. 6. 2018

Pokračování 22 / 23 NBA 2K24 Tváří tohoto ročníku basketbalu je Kobe Briant. Jeho cestu si můžete projít v samostatném módu věnovanému jeho kariéře podobně, jako tomu bylo dříve u Michaela Jordana. Kromě menších vylepšení je větší novinkou hraní skrz platformy mezi konzolemi současné generace, které doposud nebylo součástí žádného dílu série. V rámci obsahu nás čeká hlavně zaběhlý standard. Vlastního hráče si vytvoříme v MyPLAYER, v MyCAREER se pak vypracujeme až na samotný vrchol. Pokud nepatříte mezi sólisty, můžete se chopit rovnou celého týmu v MyTEAM. Bohužel se ale 2K ani tentokrát nepoučilo, a tak je i 2K24 skrz naskrz prolezlé mikrotransakcemi. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (29 % od 29 944 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 8. 9. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 23 / 23 Creed: Rise to Glory - Championship Edition Jaké to je být profesionálním boxerem, si můžete vyzkoušet v této VR hře. Málokdy se stává, že tituly podle filmů bývají kvalitní. Creed: Rise to Glory je ale zářivou výjimkou a zároveň hrou, která by vám neměla chybět v knihovně, pokud máte headset pro hraní ve virtuální realitě. Pobít se můžete s boxery známými z filmů a trénovat vás nebude nikdo jiný než Rocky Balboa. Championship edice oproti té základní vylepšuje základní hratelnost a přidává nový obsah. Chybu ale neuděláte ani s tou základní, která je vedle PlayStationu dostupná i na PC. Pokud by vás omrzely bitky s umělou inteligencí, k dispozici jsou také online zápasy proti ostatním hráčům. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 7 hodnocení) Platforma: PlayStation 5

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Survios

Vývojář: Survios

Datum vydání: 4. 4. 2023

