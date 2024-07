Vybrali jsme nejlákavější plíživé akce na trhu. Nepokořený Metal Gear Solid, kultovní Hitman a hororový Outlast

V rukách sice máte dvojhlavňovou brokovnici, ale není úplně dobrý nápad naběhnout mezi nepřátele a střílet hlava nehlava. Westernová městečka totiž obsadila monstra jako z Lovecraftovského hororu. Proto je to lepší vzít oklikou, pěkně potichu se jim proplížit do zad a zasadit pořádnou ránu hned z první.

Když už dojde na akci, musíte dobře mířit. Zdrojů totiž nikdy nebudete mít přebytek. Během plížení myslí Gloomwood na ty nejmenší detaily. Nepřátelé reagují na jakýkoliv zvuk a možnost odhalení je odvozená od úrovně světla v prostředí. Dobře využít tak musíte nejen svoji výbavu, ale i to, co vám nabídnou jednotlivé lokace. Interaktivních věcí najdete víc než dost.

Série Five Nights at Freddy's začínala s menšími hororovými hříčkami. Security Breach přenáší celý koncept do mnohem rozsáhlejšího prostředí. Jakožto mladý chlapec Gregory si prožijeme těžké chvíle v rodinném centru Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex. Naneštěstí nestihneme odejít před zavíračkou, a abychom se dostali ven, musíme v těchto na první pohled nevinných a bezpečných prostorách přečkat noc.

Vyvarovat se musíte nejen přímo svých věznitelů, ale vaše mysl vlivem experimentů doznala jistých změn. Je tedy potřeba dávat pozor na to, aby vám úplně nepřeskočilo. Budete potřebovat čistou mysl, protože na cestě za svobodou stojí řada překážek. Každá z nich má sice logické řešení, ale ne vždy to jde tak hladce, jak byste si přáli.

Po výborných hororech pro jednoho hráče se série Outlast posouvá směrem ke stealthové multiplayerovce. Společně s dalšími dvěma hráči se vrátíme do období studené války, kdy se probouzíme uvěznění jako pokusní králíci v jakémsi komplexu. Naši držitelé se nezdráhají na nás provádět experimenty, které si pohrávají s naší myslí. Naskytla se ale příležitost k útěku. Bez spolupráce a nenápadného postupu to ale nepůjde.

První díl se odehrává čistě v domu vašeho souseda. Místnosti a to, co v nich najdete, se s každou úrovní mění a vy musíte využít úplně všechno, aby sousedovy nervy vybouchly co nejvíc. Zároveň si ale musíte dávat pozor na to, aby vás nezahlédl a nechytil. Naštěstí má v domě i pár skříní, kde najdete útočiště. Ve druhém díle se pak podíváme do dalších lokací, kdy souseda trápíme během dovolenkování.

Nikdo nechce mít otravného souseda, který pořád jen způsobuje problémy. Co ale, kdybyste takovým sousedem byli vy? Na tom staví tahle jednoduchá adventura, ve které se stanete hlavním účinkujícím reality show, jejíž cílem je co nejvíc vzteky rozpálit vašeho souseda. Původně Neighbours from Hell vyšli rozdělení na dva díly začátkem tisíciletí. Tahle kolekce je spojuje dohromady, vylepšuje grafiku a díky ní si můžete zahrát i na konzolích.

Zatímco na velkých bojištích proti sobě stojí obrovské armády, vy se se svojí partou vydáváte na misi přímo do nitra nepřátelského území. Commandos 2 je propracovaná taktická tahovka, ve které se musíte proplížit k cíli mise někdy až nesmyslně střeženým prostředím. Není ale nic, co byste díky schopnostem svých svěřencům nemohli zvládnout.

Ve Way of the Hunter se stanete ostříleným lovcem, který po svém dědovi zdědil jeho loveckou chatu. Chopí se této příležitosti, aby pokračoval v rodinné tradici prodeje vysoce kvalitní zvěřiny. Tvůrci ze slovenského studia Nine Rock Games vsází na realistické zpracování střelby a balistiky.

Pokračování 10 / 30

The Last of Us Part I

I když původní verze The Last of Us ani náhodou nepatří mezi zastaralé hry, tak na PlayStation 5 vznikl remake, který hru vylepšuje hlavně graficky. Svojí kvalitou se rovná pokračování z roku 2020. Pár novinek se najde i v rámci hratelnosti, ale zbytek hry je stejný, jak ho známe. Pro nováčky, kteří dřívější verze nehráli, je to ale nejlepší způsob, jak se dostat k jedné z nejlepších her předminulé generace konzolí.

Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit.

Hodnocení recenzentů: 89 % (z 124 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 31 002 hráčů)

Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 2. 9. 2022

Digitální distribuce: Steam, Epic