Nejlepší strategické hry staré i nové. Umožní vám přepsat historii, dobývat vesmír i postavit si město snů

Manor Lords Simulátor středověkého šlechtice. Manor Lords nabídnou možnost rozvíjet vlastní vesnici až v prosperující město. Kladou důraz na historickou přesnost, inspirují se uměním a architekturou pozdního 14. století, což se odráží jak v herních mechanismech, tak v grafickém zpracování. Ve hře řídíte suroviny, produkční řetězce a dobýváte nová území, zatímco se musíte vyrovnávat s proměnlivými ročními obdobími a počasím. Hráli jsme Manor Lords. Splněný sen všech náročných stratégů Manor Lords vynikají komplexními ekonomickými a sociálními simulacemi a taktickými bitvami. Vizuálně hra vypadá velmi autenticky a nabízí možnost zkoumat středověké panství z pohledu jednoho z měšťanů, což přispívá k její poutavosti. Navíc je dostupná i s oficiálním českým překladem. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 57 889 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Hooded Horse

Vývojář: Slavic Manic

Datum vydání: 26. 4. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Total War: WARHAMMER III Sérii Total War se daří i ve fantasy světech. Dokázala to v trilogii Warhammer, kterou ve třetím díle zakončil pořádný chaos. Umírající bůh svým posledním výkřikem otevřel portál do říše Chaosu, a nastal tak scénář, kterému jsme se snažili v předchozích dílech vyhnout. Pokračujeme tedy v bitvách a je jen na vás, na jakou stranu se postavíte. Různých frakcí je opět několik a každá z nich má unikátní vlastnosti i jednotky. Důležitou roli hrají také legendární šlechticové, kteří mohou získat různé síly podle toho, na čí straně budete stát. Jejich výběr si navíc můžete rozšířit skrz placená DLC. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 81 432 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 17. 2. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

Crusader Kings III Máte chuť na trochu historie? V Crusader Kings 3 se můžete podívat na to, jak se vyvíjely národy po celém světě v druhé polovině 9. či 11. století. Sami se jednoho z takových národů chopíte, ale nemusíte se ubírat směrem, který udávají dějiny. Může se tak klidně stát, že české země si během dalších desetiletí podmaní celou Evropu. Možností je v Crusader Kings 3 spousta. I když je na výběr pouze ze dvou startovních období, máte naprostou svobodu v tom, jestli začnete rovnou jako panovník, nebo se budete snažit propracovat z malého hrabství až ke koruně. Sami si spravujete vše, co máte pod kontrolou. Do toho spadají vojska, potomci a samozřejmě obyvatelstvo. Všechny okolní země ale také nelení a fungují samy o sobě. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 78 085 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Interactive

Datum vydání: 1. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam

Anno 1800 Ani u Anno 1800 se koncept série nijak zásadně nemění. Stále se jedná o budovatelskou strategii, kterých v dnešní době už tolik nevychází. Už na první pohled je vidět, že si Ubisoft dal záležet na grafické stránce hry. Ať už se koukáte na začínající osadu nebo rozlehlé město, vše vypadá skvěle. ANNO 1800: na začátku století páry (recenze) Samozřejmě nejde jen o samotné stavění, ale také o to, jak udržet obyvatele spokojené. Většinou jasně víte, co máte dělat, ale cesta k cíli není vždy tak jednoduchá. Občas zkrátka nějakou chvíli potrvá, než se vám podaří vybudovat plně fungující městečko. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 19 349 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Blue Byte

Datum vydání: 16. 4. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Age of Empires II: Definitive Edition Na tuto strategickou klasiku nesmíme zapomenout. I přes to, že její původní verze vyšla před více než 20 lety, ji Microsoft stále nenechává ležet ladem. S definitivní edici ji znovu přivedl k životu. Přibyly funkce jako je kooperace, rozšířil se počet hratelných civilizací a grafika, i když zůstává věrná originálu, si rozumí i s rozlišením 4K. V Age of Empires poprvé uslyšíte češtinu. Do bojů zasáhnou husité v čele s Janem Žižkou Vydáním samotné definitivní edice to neskončilo. Postupem času stále přibývají rozšíření s kampaněmi a novými civilizacemi, se kterými můžete hrát i v multiplayeru. Společně s Dawn of the Dukes se do soupisky národů zařadili i Češi společně s kampaní, která vypráví o Janu Žižkovi a husitských válkách. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 138 352 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Genie Engine

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Forgotten Empires LLC

Datum vydání: 14. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam

Sid Meier's Civilization VI I když už máme venku sedmičku, její předchůdce spolu s rozšířeními stále nabízí širší možnosti. S šestým dílem slavné série od Sida Meiera přišla největší grafická změna v sérii. Od více realistického pojetí se tvůrci přiklonili k jednodušší stylizaci. To ale neznamená, že by se zjednodušovalo i v jiných ohledech. Mechanik, výzkumů a možností vítězství má Civilization VI více než kdy předtím. Civilization VI: nádherné dobrodružství napříč celou historií (recenze) Prvotní myšlenka je už od prvních dílů stále stejná. Od základu vybudovat vlastní impérium, být lepší než ostatní národy a pokud možno jedním z dostupných způsobů dosáhnout vítězství. To je oproti takovému Crusaders Kings výhoda Civilizace. Máte tady několik jasně daných cílů a je na vás, kterou cestou půjdete. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 84 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 250 433 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android

Žánry: simulátor, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Firaxis LORE

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Firaxis Games

Datum vydání: 20. 10. 2016 Digitální distribuce: Steam, Epic, Apple App Store

Heroes of Might and Magic III Complete Heroes „trojka" se odehrává ve fantasy světě plném různých příšer a kouzel. Navíc je to jediný svět, ve kterém je pondělí nejlepším dnem v týdnu, protože právě v tento den vám pravidelně ve městech přibydou noví bojovníci k najmutí. Heroes of Might & Magic se příští rok vrátí s dílem Olden Era. Pokusí se navázat na úspěch počátků série Hra probíhá tahově a navíc je ještě rozdělena na strategickou a bojovou část, což ve výsledku funguje skvěle. Na mapě svoji postavu naučíte mocná kouzla, sesbíráte užitečné artefakty a do své armády naberete mocné draky a o něco méně mocné kostlivce. A na bojišti všechny tyto věci následně použijete, abyste rozdrtili nepřítele. Hodnocení hráčů: 87 % (z 23 hodnocení)

Žánry: RPG, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: New World Computing

Datum vydání: 2. 10. 2000 Digitální distribuce: Epic, GOG

Hearts of Iron IV Hearts of Iron IV patří mezi velkolepé strategie. Zatímco většina z těch nejznámějších jde více do minulosti, v tomhle případě se vrátíme do období 2. světové války. Nic vás neomezuje v tom, jakým způsobem budete hrát. Můžete se snažit být věrni historii, nebo se na druhou stranu pokusit vytvořit její vlastní variantu. Na pozici světové velmoci se tak může dostat kterýkoliv národ, pokud na to půjdete správně. Není to celé jen o válčení. Důležitá je také správa průmyslu, diplomacie nebo rozvoj technologií. Do strategizování se můžete pustit i online, kdy se do jedné partie může zapojit až 32 hráčů. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 233 633 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Clausewitz Engine

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Development Studio

Datum vydání: 6. 6. 2016 Digitální distribuce: Steam

Starcraft II: Wings of Liberty Druhý Starcraft do dneška patří mezi nejoblíbenější real-time strategie. Není to jen díky výborné příběhové kampani, ale hlavně díky vybalancování síly mezi všemi frakcemi. Protossové, Terrani i Zergové mají vlastní výhody a nevýhody. Výrazně se liší stylem hraní. Ale neplatí, že by jedna z těchto frakcí znatelně převyšovala zbylou dvojici. Od roku 2017 se do strategických bojů můžete zapojit zdarma, a pokud nejste nadšenci do multiplayeru, k dostání je také příběhová kampaň Wings of Liberty. V multiplayeru pak můžete hrát za všechny frakce, i když nemáte zakoupené další 2 datadisky. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 82 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 2 971 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 27. 7. 2010

Company of Heroes 2 Rok 1941, začátek nejbrutálnějšího konfliktu druhé světové války. Německo v plné síle rozjíždí invazi v promrzlé tundře Sovětského svazu. Jejich útok se pokusíte odrazit právě vy v roli velitele sovětských jednotek. Ale není to jen o udržení obrany. Jako správný velitel musíte linii neustále posouvat kupředu a jestli se dostanete až do Berlína, historie na vás určitě nezapomene. Company of Heroes 2 - Ikona oděná v rudém (recenze) Company of Heroes 2 není jen o kampani. Můžete se pustit i do multiplayeru, kde si můžete zahrát za obě strany. Pokud je vám to málo, s dodatečným DLC obsahem do tohoto výčtu přibude i armáda Spojenců spolu s další příběhovou kampaní, ve které si z pohledu Američanů prožijeme bitvu v Ardenách. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 82 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 65 719 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, hra v reálném čase, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sega

Vývojář: Relic Entertainment

Datum vydání: 25. 6. 2013 Digitální distribuce: Steam

Europa Universalis IV Další velkolepá strategie, ve které žádná partie není stejná jako ta předchozí. Dostanete na starosti národ, který můžete provést čtyřmi stoletími naší historie. Přepište dějiny podle svého a ukažte světu, že i ta nejmenší zemička má na to stát se světovou velmocí. Počítejte ale s tím, že každý národ z vašich plánů radost mít nebude. Europa Universalis IV patří mezi hry, které mají až nechutné množství dodatečného obsahu. Pokud chcete mít opravdu kompletní hru, vyjde vás to v běžném stavu na několik stovek euro. Proto je v tomhle případě dobré vychytávat slevy, protože se všemi DLC se možnosti prožití vlastní historie mnohonásobně rozšíří. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 34 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 89 392 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Clausewitz Engine

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Development Studio

Datum vydání: 13. 8. 2013 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Command & Conquer Remastered Collection Command & Conquer je jedna z těch strategických sérií, které se s nedávnými pokusy nezadařilo a v posledních generacích jsme ji neviděli už vůbec. Remasterovaná kolekce, kde najdete vylepšený úplně první Command & Conquer spolu s Red Alertem, se ale kupodivu povedla. Obě tyto legendy si můžete zahrát na současných systémech až v rozlišení 4K. Oproti originálům bylo vylepšeno uživatelské rozhraní, je k dispozici editor map upravený multiplayer i doposud neviděné záběry z přípravy ikonických filmečků. Remasterováním si prošlo i více než 7 hodin hudby od Franka Klepackiho. V rámci této kolekce si můžete také zahrát mise, které původně byly k dispozici jen v konzolových verzích. V rámci kampaně se tak počet misí přehoupnul přes 100. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 29 040 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Petroglyph

Datum vydání: 5. 6. 2020 Digitální distribuce: Steam

Into the Breach Na Zemi zbývají už jen fragmenty lidské civilizace a ani ty nejsou v bezpečí. Ohrožují je obří monstra skrytá pod povrchem. Sami musíte usednout do obřího mechanického obleku, abyste se pokusili zabránit úplné katastrofě. Budete bránit lidská města, reagovat na plány nepřítele v tahových soubojích a snažit se vytvořit ultimátního mecha. V Into the Breach vás čeká spousta nepovedených pokusů. Každý z nich má ale něco do sebe, protože díky náhodnému generování je to vždy o něčem jiném. Je tedy potřeba být ve střehu, protože i zdánlivě podobný scénář se nakonec může odehrát úplně jinak, než si pamatujete. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 56 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 16 694 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor, strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Subset Games

Vývojář: Subset Games

Datum vydání: 27. 2. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Cities: Skylines Poté, co série SimCity nedokázala ukojit hlad stavebních velmistrů, přišly Cities: Skylines. Toto jméno se stalo ultimátní odpovědí na otázku „co bych si měl zahrát, když si chci postavit vlastní město?". Už v

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 201 703 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Colossal Order

Datum vydání: 10. 3. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 15 / 25 Frostpunk Nastala nová doba ledová a celá planeta je pokrytá ledem. Vy se stáváte vůdcem jedné z posledních skupin přeživších a musíte zajistit, aby se udrželi při životě i nadále. To znamená zajistit dostatek jídla a tepla. Není to ale jediné, co máte na starosti. Rozhodujete o všem do posledního detailu včetně pravidel a zákonů, které budou ve vaší komunitě platit. Frostpunk: přežijete stoletou zimu? (recenze) Lidé jsou nespokojení už od začátku a v průběhu hry se to s jejich mentálním stavem zrovna nelepší. Pokud jim budete jen přidávat práci a skrz zákony ze sebe dělat diktátora, tak se může jednoho dne stát, že vypukne vzpoura a je konec s celou vaší komunitou. Frostpunk dostal také povedené pokračování. Hratelností se ale dost liší. Místo menší komunity se staráte o rozrůstající se kolonii. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 100 040 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Liquid Engine

Vydavatel: 11 bit studios

Vývojář: 11 bit studios

Datum vydání: 24. 4. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 16 / 25 Total War: Three Kingdoms Máte dvě možnosti, jak se v Three Kingdoms pustit do hraní příběhové kampaně. Ta první je klasická, jakou znáte z předchozích dílů série Total War. Vývojáři z Creative Assembly se snažili držet historických faktů a můžete si prožít bitvy, které se opravdu staly. Vedle toho je tady ale i mód inspirovaný Romancí Třech království. V tomhle případě se do hry nebáli zakomponovat pár nadpřirozených jevů. Total War: Three Kingdoms – čínská Hra o trůny (recenze) Jak už to u Total Waru bývá zvykem, čas netrávíte jen na bitevním poli. Během klidnějších chvil dojde na politické záležitosti a vyjednávání, které je neméně důležité jako samotný průběh boje. Tímto způsobem se některé části hry mění na základě vašich rozhodnutí. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 64 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 59 015 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly

Datum vydání: 23. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 17 / 25 Iron Harvest Doby, kdy byly real-time strategie na výslunní, jsou pryč. Jednou za čas se ale přeci jen objeví titul, který chce navázat na odkaz klasik jako je Command & Conquer a Age of Empires. Studio KING Art se ve svém výtvoru vydalo do alternativní reality 1920+, kdy se po konci první světové války průmyslový vývoj vydal trochu odlišným směrem. Iron Harvest: velká vojna, jak ji ještě neznáte | Recenze Po válce je Evropa zpustošená, a když už to vypadá, že by zdejší obyvatelé mohli mít chvíli klidu, objevuje se nová hrozba, která chce nad Evropou převzít kontrolu. V rámci trojice příběhových kampaní s novým nepřítelem poperete a k tomu vám poslouží jednotky obřích mechanických robotů. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (74 % od 10 726 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: KING Art

Datum vydání: 1. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 18 / 25 Age of Mythology: Retold V Age of Mythology se do klasického stavění a válčení přidávají navíc božstva z různých částí světa. Už v základu je ve hře k dispozici národ Atlanťanů, který původně přišel až s rozšířením The Titans. Po ostudné Extended edici z roku 2014 došlo na zasloužený návrat v kompletně předělaném provedení, které se vedle PC dostalo i na konzole. Recenze hry Age of Mythology: Retold. Návrat legendární strategie osloví i nováčky Tím hlavním je i tentokrát příběh Arkantose, který nás v předělané kampani provede Řeckem, Egyptem i severskými kmeny, kde i prostý dělník je schopný zastat roli válečníka na bojišti. Každý z národů má díky různým bohům odlišné bonusy, což obzvlášť hraní v multiplayeru dělá zajímavější. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 13 917 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: BANG!

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: World's Edge

Datum vydání: 4. 9. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 19 / 25 Stronghold: Definitive Edition Když už je řeč o povedených návratech legend, definitivní edice prvního Strongholdu z roku 2023 by tady neměla chybět. I když tvůrci oprášili grafiku tak, aby si rozuměla s dnešním vysokým rozlišením, neztratila nic na svém původním kouzlu a zachovává původní nádech. To platí i v ohledu obsahu, mezi kterým najdete kromě originálních kampaní i jednu zbrusu novou. Recenze hry Stronghold: Definitive Edition. Kultovní strategie ve vylepšeném hávu Strongholdu se ne nadarmo přezdívá simulátor stavby hradů. Opevnění musíte mít pořádně bytelné, jinak vám nepřítel proklouzne natotata. V těchto dobách prožívá Anglie těžké časy a naší poslední nadějí je pokusit se sjednotit odpadlíky a postavit se lordům, kteří zradili krále. To vše navíc i s oficiální češtinou. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 7 583 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unity

Vydavatel: FireFly Studios

Vývojář: FireFly Studios

Datum vydání: 7. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 20 / 25 Warcraft III: Reign of Chaos Warcraft je pro většinu současných hráčů především světem pro jejich RPG postavu ve WoWku. Pro mě ale vždy bude Warcraft jedna z nejlepších strategií. Dle mého názoru je nejlepší třetí díl, který přinesl v roce 2002 mnoho inovací a stal se i soutěžní hrou pro profesionální hráče. Kampaň doprovází velmi povedený příběh, který by si klidně zasloužil filmové zpracování. V neposlední řadě je také nutností zmínit dabing a dnes již legendární hlášky jako „Mrazivý Smutek hladoví“ či „Zase práce?“. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 2 670 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 3. 7. 2002

Pokračování 21 / 25 Supreme Commander Máme tady spoustu historických a druhoválečných strategií. Pokud se chcete místo toho podívat do budoucnosti, Supreme Commander je i po letech velmi dobrou volbou. Zapojíte se do konfliktu tří frakcí, které mezi sebou válčí už tisíc let. Ani jedna z nich se nehodlá vzdát svých zásad a požadavků, a tak si to jedna s druhou vyřizují na bojišti. Tento kout galaxie kdysi býval mírumilovný, nyní ji ale každý má v hlavně jako místo, kde probíhá nekonečná válka. Na vás je, abyste jednu z frakcí dovedli ke slavnému vítězství ve stylu klasických real-time strategií. Musíte na to ale jít dobře, protože to také může dopadnou tak, že o vaší frakci už nikdo víckrát neuslyší. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 2 082 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox 360

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: THQ

Vývojář: Gas Powered Games

Datum vydání: 20. 2. 2007 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 22 / 25 Stellaris Zatímco v jiných vesmírných hrách prožíváte příběh jedné postavy nebo se staráte o kolonii, ve Stellaris na vás čeká celé vesmírné impérium. Jde o velkolepou strategii, ve které prozkoumáte tajemné solární systémy, kde kromě vzácných materiálů jistě narazíte i na nové formy života. Budou to vaši přátelé, nebo setkání s novým druhem bude znamenat válku? To máte do jisté míry ve vlastních rukách. Skrz zakládání aliancí a diplomacii se můžete vyhnout zbytečným konfliktům. Občas se to ale bez boje neobejde. Proto je dobré mít v záloze schopnou flotilu lodí. Musíte myslet nejen na silné zbraně, bez dobrých obranných systémů na bojišti moc dlouho nevydržíte. Ze začátku jste proti nepřátelům navíc v nevýhodě, protože vždy začínáte v roli civilizace, která cestování vesmírem objevila čerstvě. Zatímco další druhy mohou brázdit planety už celé věky. S takovými se rozhodně pustit do křížku nechcete. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 124 523 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Clausewitz Engine

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Paradox Development Studio

Datum vydání: 9. 5. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 23 / 25 Master of Orion Sérii Master of Orion si můžete pamatovat z konce minulého století. I původní díly jsou stále dostupné, pro nováčka ale bude lepší sáhnout po předělávce z roku 2016. Vznikala pod dohledem původních vývojářů. V galaxii daleko od Země se chopíme vedoucí role jedné z desítky původních ras. Každá z nich má osobitý styl, a jelikož Master of Orion spadá mezi 4X strategie, nebude vaše cesta k úspěchu úplně jednoduchá. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 39 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (76 % od 7 030 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: WG Labs

Vývojář: NGD Studios

Datum vydání: 25. 8. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 24 / 25 Panzer Corps 2 Autoři Panzer Corps 2 se chlubí tím, že jejich válečná strategie je velmi jednoduchá pro nováčky, ale ostřílení hráči si v ní dokáží najít dostatečnou hloubku, aby je vtáhla na desítky hodin. Ještě, než se vůbec pustíte do multiplayeru, zaberou dost času i kampaně. Obsahují totiž přes 60 scénářů, které vás provedou skrz ty nejdůležitější události druhé světové války. A pokud by vám to bylo málo, je tady vedle toho také skirmish mód, ve kterém si donekonečna můžete generovat nové mapy. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 3 098 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, tahová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Slitherine

Vývojář: Flashback Games

Datum vydání: 19. 3. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 25 / 25 Homeworld Remastered Collection Homeworld patří mezi legendy sci-fi strategií. Proto je velká škoda, že se třetím dílem z roku 2024 to dopadlo neslavně. Proto stále bude lepší, pokud se do dobývání vesmíru pustíte v remasterované kolekci, která zahrnuje první dva díly ve vylepšené podobě a získáte také přístup k jejich původním verzím. Zatímco ostatní sci-fi strategie z našeho výběru jsou hlavně o managementu a diplomacii, v popředí Homeworldu jsou hlavně vesmírné bitvy. Svoje flotily si můžete poskládat z řady různých druhů lodí. Kromě toho, že se probijete skrz více než 30 misí, verze na Steamu podporuje také hraní v multiplayeru. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 11 346 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Gearbox Publishing

Vývojář: Gearbox Software

Datum vydání: 25. 2. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

