Vybrali jsme nejlepší hry o přežití. Zkuste se postavit divoké džungli, vodním hlubinám i zombie apokalypse

Dune: Awakening Paul Atreides má spoustu vizí, ale žádná z nich nevede k jinému výsledku, než je jeho vlastní džihád. Pro naději na změnu místo budoucnosti musí zamířit do minulosti. Co kdyby jeho matka porodila dceru, jak měla nakázáno od Bene Gesseritu? Co kdyby Leto Atreides nikdy nebyl zavražděn? Jak by vypadal Arrakis bez příchodu Muad'Diba? Prozkoumávání této alternativní časové linie je hlavním těžítkem Awakeningu. Jako v každé tradiční survival hře začíná i naše dobrodružství na tom nejnižším možném bodě. Než začneme řešit cokoliv jiného, je potřeba zajistit dostatečné množství vody pro další hodiny hraní. Trochu jí můžete získat ze zdejších rostlin, ale z lidí se jí přeci jen dá vytáhnout o něco víc. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 18 623 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, v budoucnu PS5 a XSX

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Funcom

Vývojář: Funcom

Datum vydání: 10. 6. 2025 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 52 921 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, hra o přežití, sandbox, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Undead Labs

Datum vydání: 18. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 3 / 26 7 Days to Die Probouzíte se v otrhaném oblečení, po ruce máte jen pár plechovek s jídlem a trochu vody. S tím si musíte vystačit na začátku svého přežívání v 7 Days to Die. Zdejší svět není v nejlepší kondici, ale jeho zákoutí skrývají spoustu užitečných zdrojů. Není to jen o zajištění dostatku jídla, vody a munice, ale také o vybudování bytelné základny, která nepropustí ani jednoho mozkožrouta. Každou sedmou noc vychází krvavý měsíc, který z nich dělá krvežíznivá monstra. Není předem dané, kde si vybudujete základnu ani kterým směrem se po svém probuzení vydáte. Mapa v 7 Days to Die čítá téměř 100 kilometrů čtverečních, takže prostor k průzkumu jen tak nevyčerpáte. Do akce se můžete pustit i společně s dalšími hráči v multiplayeru, ale na druhou stranu nesmíte věřit každému, na koho narazíte. Během chvíle na vás totiž může kdokoliv vytáhnout zbraň. Hodnocení recenzentů: 35 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 253 204 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční adventura, střílečka, hra o přežití, sandbox

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Unity

Vydavatel: The Fun Pimps

Vývojář: The Fun Pimps

Datum vydání: 13. 12. 2013 Digitální distribuce: Steam

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Jagex Games Studio

Vývojář: Gamepires

Datum vydání: 29. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 1 022 108 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unity

Vydavatel: Facepunch Studios

Vývojář: Facepunch Studios

Datum vydání: 8. 2. 2018 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 56 951 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Obsidian Entertainment

Datum vydání: 27. 9. 2022 Digitální distribuce: Steam

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Perun Creative

Vývojář: Perun Creative

Datum vydání: 12. 4. 2021 Digitální distribuce: Steam

Platformy: PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Coffee Stain Publishing, Richard Svensson

Vývojář: Richard Svensson, Iron Gate AB

Datum vydání: 2. 2. 2021 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 283 369 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unity

Vydavatel: Unknown Worlds Entertainment

Vývojář: Unknown Worlds Entertainment

Datum vydání: 23. 1. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 357 264 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale, MMO

Herní engine: Enfusion

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Dean 'Rocket' Hall

Datum vydání: 30. 5. 2019 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 534 124 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Endnight Studios

Vývojář: Endnight Studios

Datum vydání: 30. 4. 2018 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 550 091 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, MMO, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Studio Wildcard

Vývojář: Studio Wildcard

Datum vydání: 27. 8. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: The Indie Stone

Vývojář: The Indie Stone

Datum vydání: 8. 11. 2013 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení hráčů: 83 % (z 9 583 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, Wii U

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Herní engine: Bedrock Engine

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Axolot Games

Vývojář: Redbeet Interactive

Datum vydání: 20. 6. 2022 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 1 123 991 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: XNA Game Studio

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Engine Software

Datum vydání: 27. 3. 2013 Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 60 982 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Creepy Jar

Vývojář: Creepy Jar

Datum vydání: 5. 9. 2019 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 72 721 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, bojová hra, RPG, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Funcom

Vývojář: Funcom

Datum vydání: 8. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 99 243 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity

Vydavatel: Stunlock Studios

Vývojář: Stunlock Studios

Datum vydání: 8. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 267 422 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: Hello Games

Vývojář: Hello Games

Datum vydání: 12. 8. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 310 344 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Klei Entertainment

Vývojář: Klei Entertainment

Datum vydání: 21. 4. 2016 Digitální distribuce: Steam

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 86 389 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Chucklefish

Vývojář: Chucklefish

Datum vydání: 22. 7. 2016 Digitální distribuce: Steam, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 98 652 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, střílečka, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unity

Vydavatel: Hinterland

Vývojář: Hinterland

Datum vydání: 1. 8. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 60 297 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Liquid Engine

Vydavatel: 11 bit studios

Vývojář: 11 bit studios

Datum vydání: 14. 11. 2014 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 15 858 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: HaemimontSol

Vydavatel: Paradox Interactive

Vývojář: Haemimont Games

Datum vydání: 15. 3. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Pocketpair

Vývojář: Pocketpair

Datum vydání: 19. 1. 2024 Digitální distribuce: Steam

