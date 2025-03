Nejlepší manažerské strategie. Založit si můžete vlastní železnici, továrny i vězení, herní studio nebo zoologickou zahradu

Zajímalo vás někdy, jaké to je vést vlastní firmu? To a mnoho dalšího můžete vyzkoušet ve hrách z tohoto výběru. Ať už chcete založit herní studio, postavit věznici nebo vést celou dopravní společnost, každý si najde to své.



Transport Tycoon Deluxe I po více než 30 letech od vydání patří mezi nejoblíbenější hry v žánru. Za Transport Tycoonem stojí Chris Sawyer a grafiku měl na starosti Simon Foster. Na úvod dostanete do rukou malou přepravní společnost. Pokud se vám zadaří, velmi rychle se otevřou nové možnosti. Nezůstává to jen u převážení zboží z jednoho místa na druhé ve vozech. K co největším ziskům a plynulému procesu můžete využít také vlaky, lodě nebo letadla. V průběhu let vznikla spousta alternativ. Sám Chris Sawyer se na svůj předchozí úspěch pokusil navázat v roce 2004 se hrou Locomotion, ale té se nikdy nedostalo takové popularity. Ani dnes ale není problém se k původnímu Transport Tycoonu vrátit díky projektu OpenTTD, který je zdarma a základní hru dále vylepšuje. Platforma: PC

Žánry: simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: MicroProse

Vývojář: Chris Sawyer

Datum vydání: 1995

Project Hospital Ani v tomto žánru není těžké najít českého zástupce. Project Hospital od českých Oxymoron Games je ideální pro ty z vás, kterým přijde Two Point Hospital se svými bizarními nemocemi moc ulítlá a chtěli byste si zkusit spravovat nemocnici ve vážnějším duchu. Největší výzvou je začít vlastní nemocnici stavět od úplných základů, ale pokud se na to zatím nebudete cítit, můžete se vrhnout na některé z předpřipravených scénářů, které vás připraví na nástrahy v životě doktorů. Project Hospital jde do hloubky. Musíte třeba i komunikovat s pojišťovnami, pomáhat doktorům s diagnózou a zajistit, abyste měli vybavení potřebné k léčbě široké škály nemocí. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 7 260 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Oxymoron Games

Vývojář: Oxymoron Games

Datum vydání: 30. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Planet Zoo Pokud jde o hraní si na správce zoologické zahrady, nejraději bych doporučil původní Zoo Tycoon. Na rozdíl od ostatních svých strategií se o něj ale Microsoft moc nestará. Naštěstí tady máme modernější alternativu od Frontier Developments, kde si se zvířecími výběhy můžete vyhrát do posledního detailu. Planet ZOO: za zvířátky z pohodlí domova | Recenze Planet Zoo v základu pokrývá hlavně zvířectvo z afrických zemí. Ve své zoo tak můžete mít třeba lvy, slony nebo žirafy. V dokoupitelných rozšířeních se ale rozmanitost zvířat výrazně rozšíří. Do výběhů si tak můžete pořídit faunu z Austrálie, z jihoamerických tropů a řada přijde i na živočichy z podvodní říše. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 71 385 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Frontier Developments

Vývojář: Frontier Developments

Datum vydání: 5. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam

Two Point Campus Tým z Two Point Studios vyrost na různých variacích ujetých tycoonů. V této se chopíte role ředitele vysoké školy, který musí udělat vše pro spokojenost svých studentů. Není to ale jen tak obyčejná škola, kde se vyučuje matika a fyzika. Běžnými předměty jsou tady i kouzelnictví či rytířství. Zkrátka přesně to, co byste měli očekávat od následovníka Two Point Hospital. Recenze hry Two Point Campus. Ve škole se revoluce nekoná To, že jde o odlehčenou záležitost, neznamená, že vedení školy bude zrovna jednoduché. Stále máte na starosti každou drobnost. V učebnách musí být správně kvalifikovaní vyučující, personál na chodbách a v kuchyni musí být také schopný. Jedině poskytnutím kvalitního prostředí dokážete odemknout pravý potenciál studentů, z čehož vám pak také kápne pěkná suma peněz. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 4 264 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Sega

Vývojář: Two Point Studios

Datum vydání: 9. 8. 2022 Digitální distribuce: Steam

Game Dev Tycoon Přijde vám, že je vývoj her úplná hračka? Tady si to vyzkoušíte na vlastní kůži. Svoje „studio" si založíte u sebe doma v garáži a všemi možnými způsoby se snažíte dát dohromady svoji prvotinu. Na rozdíl od reality se nemusíte moc bát toho, že se nezadaří. Hned se totiž můžete pustit do dalšího projektu a dotáhnout to k širšímu týmu s vlastními kancelářemi. Při tvorbě her rozhodujete o jméně, žánrech i důrazu na jednotlivé prvky. Každá věc má vliv na finální hodnocení, od čehož se pak odvíjejí vaše výdělky. Hodí se tedy experimentovat a je potřeba také sledovat současné trendy a věnovat se nadcházejícím platformám, které by mohly na herním trhu udělat pěkný rozruch. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 38 486 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Greenheart Games

Vývojář: Greenheart Games

Datum vydání: 28. 4. 2013 Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

The Executive - A Movie Industry Tycoon Už jsme tady měli tvorbu videoher, vedení školy i nemocnice. Co takhle si vyzkoušet roli filmového režiséra. The Executive vám postaví do role vedení celého studia, kde máte dohled nad každým aspektem při tvorbě svého trháku. Sem vedle volby žánru spadají i herci pro hlavní a vedlejší role, rating, témata či korigování marketingové kampaně. Cesta ke slávě začíná v 70. letech minulého století. Postupně se můžete dostat až do současnosti, pokud se vám tedy podaří nezkrachovat. Výdělky z vaší tvorby se odvíjejí od hodnocení kritiků a přijetí diváků. Když už se vám podaří vybudovat silnou značku, můžete si dovolit více experimentovat. Jeden velký nepovedený projekt ale může firmu hodně zabolet. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 528 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity3D

Vydavatel: Goblinz Studio

Vývojář: Aniki Games

Datum vydání: 11. 2. 2025 Digitální distribuce: Steam, GOG

Casino Resort Tower Tycoony se často zaměřují na jediné odvětví. V případě Casino Resort Tower to ale rozhodně neplatí. Vaším cílem sice je vybudovat obrovské kasino s obrovskými zisky, ale zároveň váš rezort bude tak trochu restaurace, trochu skladiště, a když na to přijde, tak i cela pro zadržování dlužníků přijde vhod. Hra vyšla před dvěma lety v předběžném přístupu na Steamu. I když na ni tvůrci už více než rok nesáhli, už v této podobě toho nabízí opravdu hodně. Plánů do budoucna mají ještě dost, tak snad nenechají Casino Resort Tower ležet ladem napořád. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 99 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Cyperk Software

Vývojář: Cyperk Software

Datum vydání: 22. 6. 2023 Digitální distribuce: Steam

Transport Fever 2 Vytvořit fungující dopravní infrastrukturu může být pěkně tuhý oříšek. Pokud je na vás grafika Transport Tycoonu příliš zašlá, Transport Fever 2 je jedna z jeho povedených moderních alternativ. Vaše společnost má větší ambice, než je převážení pár zásilek na korbě náklaďáku. S tím, jak porostete, se vaše možnosti rozšíří a využít můžete i dopravu leteckou a námořní. Recenze hry Transport Fever 2. Simulace dopravního systému dorazila už i na konzole V režimu volného hraní máte volné ruce a je na vás, jak si s dopravou pohrajete. K dispozici vám je přes 200 dopravních prostředků, které se používají v Evropě, Americe i Asii. Tvůrci si zároveň připravili řadu výzev, které vás provedou obtížnými situacemi od roku 1850 až do dnešních dní. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 21 587 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Good Shepherd Entertainment

Vývojář: Urban Games

Datum vydání: 11. 12. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Parkitect Nenechte se oklamat názvem. O stavění parkovišť tahle hra není. Místo toho dostanete za úkol navrhnout a vést ten nejlepší zábavní park. Parkitect navazuje na odkaz klasik, jako je RollerCoaster Tycoon. Výhodou je, že se do budování můžete pustit i s kamarády. Online hraní podporuje až 8 hráčů najednou. To platí pro sanboxový mód i pro kampaň. Stavění je v Parkitectu udělané intuitivně. Jednoduše můžete deformovat terén, upravovat hladiny vody nebo dle libosti zakroutit horské dráhy. Pro základní hru zatím vyšla dvě rozšíření. První z nich se zaměřuje na cukrovinky a dobrodružné atrakce. Ve druhém jsou jedním z hlavních přídavků ohňostroje. Možnosti si ale můžete rozšířit i bez placení díky podpoře komunitní tvorby. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 5 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 6 279 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Texel Raptor

Vývojář: Texel Raptor

Datum vydání: 29. 11. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

RollerCoaster Tycoon Vzniklo několik modernějších iterací správy zábavního parku, ale někdy není nad to vrátit se ke klasice. Stejně jako v případě Transport Tycoonu i tady hraje hlavní roli jméno Chris Sawyer. V několika desítkách scénářů jste si mohli pohrát s atrakcemi a splnit cíle způsoby, jaké uznáte za vhodné. V jedničce chybí sanbox mód, kde by si člověk mohl stavět, jak je libo. Alespoň trochu ho zvládá nahradit poslední scénář bez daného cíle. RollerCoaster Tycoon za svoji historii dostal několik pokračování, dostal různá rozšíření a vyšel v několika novějších edicích. Jednou z těch nejaktuálnějších je RollerCoaster Tycoon Classic, který se koncem roku 2024 dostal na Nintendo Switch. Při stavění na této platformě můžete využít i dotykovou obrazovku. Oficiální web hry

Platforma: PC, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: MicroProse

Vývojář: Chris Sawyer

Datum vydání: 22. 3. 1999 Digitální distribuce: GOG

Mashinky Mashinky začínaly jako projekt jediného vývojáře, od svého uvedení do předběžného přístupu se rozrostly do nevídaných rozměrů. Váš cíl je nicméně stále stejný. Snažíte se vytvořit vlastní dopravní impérium. Na procedurálně generovaných mapách jste z počátku měli k dispozici pouze železniční tratě, nyní je součástí vaší společnosti i silniční a letecká doprava. Postupně se vaše společnost rozrůstá a skrz 7 historických ér se mění vaše možnosti. Od parních lokomotiv se tak dostanete až k moderním strojům. Do budování se můžete pustit také v multiplayeru. Ostatní hráči vám s údržbou a rozšiřováním vaší společnosti pomohou nebo naopak můžete být jeden pro druhého konkurencí. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 2 230 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Jan Zeleny

Vývojář: Jan Zeleny

Datum vydání: 6. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam

Jurassic World Evolution 2 Pokračování strategie, ve které si stavíme vlastní dinosauří park, posouvá hranice možností ještě výše. Stále platí, že se musíte dobře starat o své pravěké svěřence a udržovat je v bezpečí jejich výběhů, aby si náhodou některý z nich nesmlsnul na některém z návštěvníků. Recenze hry Jurassic World Evolution 2. Návrat do druhohor ponechal předchozí chyby Prožijete si příběhy z filmové předlohy, ale některé ikonické momenty mohou mít ve hře odlišný výsledek, než bychom mohli čekat. Kampaň vás pak provede zcela novou linkou, která se odehrává po událostech filmu Jurský svět: Zánik říše. Budou vás doprovázet doktor Ian Malcolme a Claire Dearing, které dabují jejich herečtí představitelé. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 28 636 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Cobra

Vydavatel: Frontier Developments

Vývojář: Frontier Developments

Datum vydání: 9. 11. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Tropico 6 Politická situace na těchto tropických ostrovech je docela turbulentní. Lidé volají po změně, a tak jako svého vůdce zvolí vás. Jakožto El Presidente si vyzkoušíte, jaké by to bylo vládnout zemi v kůži diktátora. I když vládnete pevnou rukou a každý podřízený udělá přesně to, co mu řeknete, neznamená to, že se proti vám lidé nemohou postavit, pokud se o ně budete špatně starat. Tropico 6: staňte se znovu diktátorem (recenze) Vaším cílem není jen udržet si moc, zároveň musíte vytvořit prosperující tropický ráj. Na rozdíl od předchozích dílu se tentokrát staráte o celé souostroví a kromě samotných oblastí si do detailu můžete upravit i svůj prezidentský palác. Možnosti, jak dosáhnete svých cílů, jsou čistě na vás. Můžete klidně ukrást světové monumenty,

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 17 950 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: strategie v reálném čase, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Kalypso

Vývojář: Limbic Entertainment

Datum vydání: 29. 3. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 14 / 20 Software Inc. Ještě než se pustíte do vývoje produktů, musíte pro svoji firmu v Software Inc. vytvořit ideální zázemí. Jelikož jste ve vedení společnosti, programování softwaru a designování hardwaru není přímo na vás. Musíte najít schopné zaměstnance, zajistit jim dobré podmínky, a pak se snad budete moci poprat s konkurencí na trhu, který hra realisticky simuluje. Software Inc. jde opravdu do hloubky. Kombinuje v sobě spoustu věcí. Vedle ředitele firmy jste také správcem svojí budovy, která se od malé špeluňky může rozrůst do několikaposchoďového domu. Zároveň se zapojujete i do samotné tvorby produktů, kde máte poslední slovo nad tím, jak bude jejich finální podoba vypadat. Je až k nevíře, že je to všechno výtvor sólo vývojáře. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 6 897 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Coredumping

Vývojář: Coredumping

Datum vydání: 1. 5. 2015 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 15 / 20 Mad Games Tycoon 2 Pokud je na vás Game Dev Tycoon příliš jednoduchý, Mad Games Tycoon 2 jde o něco hlouběji do procesu herního vývoje. Vaše studio může začít už v roce 1976, tedy v době, kdy měly hry úplně jinou pověst, než tomu je dnes. Máte ale potenciál na to, abyste se zapsali do historie a vytvořili legendární značky Vedle her samotných můžete postupem času pracovat i na vlastních herních konzolích. Tým se z vaší garáže po prvních hrách přesune do kanceláři, kde se studio může dál rozrůstat. Větší projekty znamenají také více starostí. Pokud by to na vás bylo moc, můžete si na pomoc pozvat tři další hráče a starat se o vlastní herní společnosti v multiplayeru. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 6 503 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unity

Vydavatel: Eggcode

Vývojář: Eggcode

Datum vydání: 31. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 16 / 20 Two Point Hospital Na PC stále bez problému seženete legendu Theme Hospital. Jestli se do nemocničního prostředí chcete podívat v modernější podobě, Two Point Hospital je povedený nástupce. Připravte se na léčení nemocí všeho druhu. Bolest hlavy je klasika, ale zvládnete vyléčit kubismus? A co takhle žárovkovou nemoc? Two Point Hospital: lečte nemoci a žárovky místo hlav | Recenze Starostí nemáte zrovna málo. Pacienti se do ordinací jen hrnou. Musíte tedy zaměstnat schopné doktory, kteří si poradí s každou nemocí. K tomu ale budou potřebovat správné pomůcky a přístroje, aby problémy vůbec zvládli diagnostikovat. Kromě toho budou potřeba také pracovníci, kteří se postarají o samotnou budovu. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 55 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 24 979 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Sega

Vývojář: Two Point Studios

Datum vydání: 29. 8. 2018 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 17 / 20 Prison Architect Zvládnete postavit neproniknutelné vězení? Vyzkoušet si to se vším všudy můžete v Prison Architectu. Stavba vysokého plotu, přes který se vězni nedostanou, je jen jednou z věcí, na které musíte myslet. Poté, co navrhnete svoji věznici, je potřeba, aby bachaři zvládli všechny prekérní situace, přičemž nastat jich může opravdu dost. Od roztržek a menších požárů se to může dostat až k obrovské vzpouře. Kdyby na vás byla věznice moc obyčejná, v rámci placených rozšíření dostanete několik specialitek. Vyzkoušet si můžete například vedení ostrovního vězení, přídavek Perfect Storm do vaší práce přihazuje přírodní katastrofy, v Undead je pak vaším hlavním cílem zajistit si přežití. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 36 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 57 730 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Introversion

Vývojář: Introversion

Datum vydání: 6. 10. 2015 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Pokračování 18 / 20 Factorio Pointa Factoria je automatizovat a vyrábět. A co? To už je víceméně na vás. Hlavní je, abyste neustále měli dostatek zdrojů a aby továrny šlapaly jako hodinky. To častokrát ale není nic jednoduchého, obzvlášť pokud se nespokojíte se základními mechanismy a budete chtít výrobu ve svých výtvorech posunout ještě na vyšší úroveň. Ze začátku ale budete dělat všechno ručně. Během růstu se pak musíte vypořádat i s nepřáteli, kteří vaše plány zvládnou pěkně zkomplikovat. Do hraní se také můžete pustit i v kooperaci. Rozšíření Space Age vás pak vezme na další planety, kde vás čekají nové výzvy ve spojitosti s tamním prostředím. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 167 817 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Nintendo Switch

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: Wube Software LTD.

Vývojář: Wube Software LTD.

Datum vydání: 14. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 19 / 20 Planet Coaster Planet Coaster je jeden z nejmodernějších tycoonů. Studio Frontier už má s tímto žánrem zkušenosti z minulosti. Přeci jen se podepsali pod třetím dílem RollerCoaster Tycoonu. Tentokrát ale stavbu atrakcí zpracovali pořádně do detailu. Každou trať si můžete upravit kousek po kousku a vytvořit tak pro své návštěvníky jízdu, na kterou nadosmrti nezapomenou. Úpravy atrakcí jsou ale až posledním krokem. Nejdřív je potřeba si připravit terén, zajistit dostatek stánků s občerstvením pro návštěvníky a pár obchodů se suvenýry se také bude hodit, aby do rozpočtu proudilo o pár stovek víc. Svůj výtvor následně navíc můžete jednoduše sdílet s ostatními hráči, nebo si do hry přenést tvorbu ostatních. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 56 999 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Cobra

Vydavatel: Frontier Developments

Vývojář: Frontier Developments

Datum vydání: 17. 11. 2016 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 20 / 20 Two Point Museum Měli jsme tady nemocnici a vysokou školu. Ve své nejnovější hře nás studio Two Point posadí do židle kurátora. Poskládejte v muzeu parádní sbírku historických artefaktů a náležitě se o ni starejte, aby byla zachována pro budoucí generace. Nejdřív ale bude potřeba nějaké pěkné kousky najít na vykopávkách, kam vysíláte své průzkumníky. Recenze hry Two Point Museum. Staňte se správcem muzea historie, vesmíru či podmořského světa Nebaví vás historie? Pro Two Point Museum to není žádný problém. Můžete totiž usednout do křesla ředitele vesmírného muzea. Nebo vám lépe zní starat se o sbírku z mořských hlubin? Ve správně ujetém stylu série Two Point je pak zpracované muzeum duchů, kde na vás čekají úplně jiné výzvy, než když se staráte o pradávné artefakty. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 1 895 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unity

Vydavatel: Sega

Vývojář: Two Point Studios

Datum vydání: 4. 3. 2025 Digitální distribuce: Steam

