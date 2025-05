Do sedel! Vybíráme nejlepší herní westerny. Red Dead je králem, ale divoký západ žije hlavně v menších hrách

Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Jelikož jde o prequel, můžete se do něj pustit bez znalosti jedničky, i když tu byste si také měli dát, když je nyní dostupná na všech hlavních platformách. A kdyby to nestačilo, ještě starší Red Dead Revolver také stojí za pozornost.

Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Není to jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu.

Hratelností je Gunslinger střílečkou klasického střihu. Kromě dvojice koltů proti nepříteli vytasíte i brokovnici nebo loveckou pušku. V těch nejostřejších okamžicích přijde na řadu čestný duel, kdy záleží hlavně na rychlosti a přesnosti vaší ruky. Díky stylizované grafice se na Gunslinger i dnes dobře dívá. Jestli vám nevadí trochu zaprášená grafika, první Call of Juarez doporučujeme jednoznačně taky.

Po několika experimentech se série Call of Juarez vrátila ke klasickým kovbojkám a sluší jí to víc než kdy předtím. Prožijeme si příběhy skrz vyprávění ostříleného lovce odměn, který za svoji kariéru potkal spoustu velkých jmen divokého západu. Občas si ale některé scény přibarvil, aby posluchače v místním baru více zaujal, a tak některé momenty uvidíme ve vícero verzích.

Na moderní pokračování museli fanoušci této taktické westernovky čekat 13 let. A čekání se vyplatilo. Desperados III totiž dostalo do rukou dnes již neexistující studio Mimimi Games, které je v žánru taktických strategií v reálném čase považované za moderního krále. V hlavní roli jejich příběhu je John Cooper. Za sebou toho má už dost a přišel čas, aby se postavil svojí minulosti. Aby to dokázal, musí spojit síly s dalšími individui s vlastními neobvyklými příběhy.

Přepadávání vlaků naložených vzácnostmi všeho druhu patří mezi nejoblíbenější kratochvíle psanců na divokém západě. Tenhle vlak si ale do hledáčku vyberou snad jen ti největší blázni. Mezi ně patří i Gin Carter, hlavní hrdina hry Hard West 2, který se doslechl a vlaku duchů, jehož vagóny jsou až po strop nacpané federálním zlatem.

V průběhu hraní si prožijete snad všechny typické scénáře z divokého západu. Honičky v koňských sedlech, přepadení vlaku, lov odměn a na partičku pokeru také dojde. Když už se vrhnete do akce, nemusíte rovnou sahat po revolveru. Colton zvládne nepřítele vyřídit i potichu. A když naopak chce udělat pořádný rozruch, nějaká výbušnina se vždycky najde.

Blood West může působit jako klasická doomovka, ale přímo do tohoto žánru stříleček bychom ho nezařadili, i když v něm strávíte hodně času s koltem či brokovnicí v rukách. Místo zběsilé akce tady ale spíš očekávejte pořádnou porci plížení na divokém západě, kde vaším problémem nejsou kovbojové či strážci zákona. Místo nich po vás půjdou zrůdnosti vylézající ze záhrobí.

Stylem zpracování mají Outlaws blízko k Duke Nukem 3D. Prostředí je plně trojrozměrné, svoje zbraně a nepřátele vidíte jako sprity. Během hraní se vám vedle koltu dostane do ruky i brokovnice, puška nebo dynamit. Hru nyní v digitálních obchodech seženete společně s rozšířením Hanful of Missions.

V době, kdy kraloval Doom a Quake na poli stříleček, se chtěla na vlně FPS her svézt spousta společností. Se svým pokusem se v roce 1997 vytasilo i studio LucasArts s Outlaws. Veterán Marshal James Anderson má na mušce celý zločinecký gang a nedělá to jen tak bez důvodu. Tahle partička má totiž na svědomí smrt jeho ženu, a navíc unesli jeho dceru.

Lov pokladu to nebude snadný, proto bude Harley potřebovat pomocnou ruku. Přidat se k ní může pětice společníků. Vaše volby a vztahy z každým z nich ovlivní směr, jakým se bude příběh dál vyvíjet. Na cestách navíc můžete narazit na náhodné události, jejichž vyústění také ovlivňuje vaše dřívější chování.

Zbraně nechte v pouzdrech. Rosewater je sice western, ale namísto akce se do tohoto období podíváme skrz klasickou klikací adventuru. Sledujeme příběh Harley Leger, která se už několik let snaží nechat svoji minulost za sebou a stát se spisovatelkou na volné noze. Jejím novým domovem je městečko Rosewater, kde se shodou okolností dostane na stopu bohatství ztraceného nešťastníka.

12 is Better Than 6

Při pohledu na 12 is Better Than 6 se spoustě hráčů určitě vybaví akce Hotline Miami. Obě hry se nepodobají jen perspektivou, i tentokrát budete procházet úrovně, kosit každého nepřítele, ale sami toho také moc nevydržíte. Nemůžete si ale dovolit polevit, jde o všechno. Jako vězeň v mexickém vězení dostanete jedinečnou příležitost k útěku.

Akci můžete ale vzít trochu pomaleji. Umíte se totiž nezištně sejmout nepřítele, nebo se rovnou proplížit kolem bez toho, abyste k sobě jakkoliv přitahovali pozornost. Vaše možnosti se skrz příběh ještě rozrostou se získáváním nových schopností. A pokud by vám základní hra nestačila, můžete se pustit do rozšíření The Apostles.

