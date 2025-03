Co se v roce 2025 nejvíc hraje na PlayStationu. Tady jsou nejoblíbenější hry pro PS5

1 / 25



25. Hell Let Loose Hell Let Loose je další z historických her, které lákají na bitvy stovky hráčů na velkých bojištích. V tomhle případě se akce odehrává na mapách, do detailu vymodelovaných podle satelitních dat. Na nich se proti sobě staví 50 hráčů na každé straně konfliktu a za pomoci všech dostupných prostředků bojují o strategicky důležité body. Spolupráce je v Hell Let Loose klíčem k úspěchu. I v rámci party to bez dobrého plánu nepůjde. Jelikož máte na výběr ze 14 různých herních tříd, přičemž každá z nich má jinou výbavu, není od věci, aby vaše jednotka byla dobře namíchaná. Pokud všichni vojáci budou pochodovat plnou parou vpřed s lehkým kulometem v ruce, jsou šance na úspěch docela mizivé. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 88 923 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1189 Kč)

(1189 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, střílečka, simulátor, strategie

Herní režim: více hráčů

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Team17

Vývojář: Black Matter

Datum vydání: 27. 7. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 2 / 25 24. Tomb Raider IV-VI Remastered Začátkem roku 2024 se Lara Croft vrátila ve vylepšených verzích prvních tří dílů a Aspyr tím nekončí. Další kolekce obsahuje následující tři díly, ve kterých lovkyně pokladů navštíví další kouty světa. Podíváme se třeba do Káhiry, Říma nebo Paříže. A to vše ve vylepšeném grafickém kabátku. Důležitější, než grafika je v tomhle případě vylepšené ovládání. Akční adventury si prošly nemalými změnami a úpravy pro pohodlnější hraní jsou potřeba. Podobně jako u předchozí kolekce i tentokrát máte možnost kdykoliv přepnout mezi původní a novou grafikou. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 739 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (709 Kč)

(709 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, puzzle, střílečka, strategie

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Aspyr

Vývojář: Aspyr

Datum vydání: 14. 2. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

Pokračování 3 / 25 23. Dragon Age: The Veilguard Po deseti letech fanoušci RPG série Dragon Age konečně dostali vytoužené pokračování. Pro EA to ale moc úspěch nebyl, protože se jeho studio BioWare odklonilo od stylu předchozích dílů a namísto rozvětveného příběhu naservírovali hráčům přímočařejší dobrodružství, které si jako inspiraci bere spíš novodobé akční řežby, než starší rozsáhlá RPG. Recenze hry Dragon Age: The Veilguard. Návrat slavné fantasy série baví, ale selhává v detailech Příběhově Veilguard navazuje na jeden z konců předchozího dílu Inquisition. Zjistili jsme, co je ve skutečnosti zač elf Solas. Ten se nyní snaží přitáhnout do našeho světa pradávné elfské bohy, které doposud zadržovala magická bariéra. Hned v úvodu se to ale zvrtne a zlotřilí bohové se utrhnou ze řetězu. Takže je na nás, abychom je zase zahnali tam, kam patří. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 73 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 35 556 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč, součást PlayStation Plus)

(1899 Kč, součást PlayStation Plus) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, strategie

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: BioWare

Datum vydání: 31. 10. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 4 / 25 22. Palworld Pointa hry je velmi jednoduchá. Snažíte se přežívat v pestrobarevném světě, který kromě vás obývají všemožné potvůrky zvané pals. Při prvním pohledu na tato stvoření se vám určitě vybaví pokémoni. Jim ale Nintendo určitě nikdy do ruky nestrčí samopal… Pals jsou ale víc než jen společníci pro boj. Využijete je při rozšiřování své základny nebo při přesouvání rozlehlým světem. Získat potřebná stvoření není nic jednoduchého, obzvlášť pokud zrovna potřebujete některé ze silnějších. Dungeony jsou sice nebezpečné, ale odměny a pals, které v nich najdete, za to stojí. Palworld si půjčuje od pokémonů také princip chytání, kdy na nic netušící potvoru hodíte kouli, do které ji zavřete. Někdy to ale nejde bez boje, takže s pistolí či samopalem v ruce musíte pala oslabit natolik, aby s vám byl ochotný spolupracovat. Vedle dobrodružné hry je Palworld plnohodnotný survival, kde si stavíte základnu, pěstujete plodiny a využíváte nachytané potvůrky pro automatizaci procesů. Důležité také je, že hrát můžete v multiplayeru. Buď se můžete pustit do akce společně se třemi kamarády v kooperaci nebo se připojit na server, který pojme až 32 hráčů. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 315 008 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (517 Kč)

(517 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, mlátička, nezávislá hra, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Pocketpair

Vývojář: Pocketpair

Datum vydání: 19. 1. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 5 / 25 21. It Takes Two Pokud hledáte hru pro hraní ve dvou, určitě vyzkoušejte It Takes Two. Na svědomí ho mají králové kooperačních her, od kterých jste si mohli zahrát A Way Out. Tentokrát místo vězňů na útěku budeme hrát za rozhádaný pár, který se jejich dcera snaží dát zase dohromady. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze Aby toho dosáhla, tak svoje rodiče pošle do světa hraček. Stanou se z nich loutky a za doprovodu doktora Hakima se snaží najít společnou řeč. Musíte spolupracovat na překonávání překážek a řešení hádanek, které jsou navrženy tak, že se přes ně bez pomoci toho druhého zkrátka nedostanete. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 174 350 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (999 Kč, součást EA Play)

(999 Kč, součást EA Play) Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 26. 3. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 6 / 25 20. Gran Turismo 7 Téměř deset let čekali fanoušci na pokračování závodní série Gran Turismo. Se sedmým dílem, který je na rozdíl od předchozího Gran Turismo Sport vybudovaný od základu, přináší na PlayStation závody v té nejvyšší kvalitě. To se týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit. Recenze hry Gran Turismo 7. Nezapomenutelná oslava motorsportu a pravý next-gen Hlavní je ale závodění. Gran Turismo je příjemnou kombinací mezi arkádou a simulátorem. Zážitek z jízdy může být ostřejší, pokud povypínáte všechny asistenty. Pokud se na druhou stranu budete trápit, můžete zaskočit do zdejší autoškoly a naučit se vše od základu. Nechybí ani spousta výzev, za které se vám rozroste vozový park o další pěkný kousek. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 120 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 25 % (z 11 872 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (950 Kč)

(950 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání: 4. 3. 2022

Pokračování 7 / 25 19. Star Wars Jedi: Survivor Pět let po první kapitole příběhu jediho Cala Kestise se vracíme do vesmíru Star Wars. Tíha Impéria na něj doléhá čím dál víc, a tak musel zamířit až na samotný okraj galaxie. Jakožto jeden z posledních rytířů jedi může věřit jen málokomu, ale přeci jen se mu podaří najít pár nových spojenců. To ale neznamená, že nenarazí i na nová nebezpečí. Recenze hry Star Wars Jedi: Survivor. Strhující příběh z předaleké galaxie Cal už je zkušeným bojovníkem, a tak se repertoár jeho technik a možností v boji se světelným mečem a používáním síly značně rozrostl. Nové schopnosti využije i v akrobatických sekvencích. Žádanou novinkou je také rychlé cestování, které značně chybělo ve Fallen Orderu. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 111 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (68 % od 57 943 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (525 Kč, součást PlayStation Plus Extra)

(525 Kč, součást PlayStation Plus Extra) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 28. 4. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 8 / 25 18. Monster Hunter Wilds Gilda lovců měla východní krajiny za naprostou pustinu. To se ovšem změnilo, když se v poušti objevil ztracený chlapec, jemuž právě my budeme pomáhat nalézt cestu zpět domů. V průběhu toho prozkoumáme tyto neprobádané krajiny a kupodivu tady není tak pusto, jak lovci mysleli. Tady už přichází na řadu náš arzenál zbraní, se kterým se opět postavíme obřím stvůrám. Recenze hry Monster Hunter Wilds. Za lovem vyrážíme na východ, tentokrát i s povedeným příběhem Monster Hunter Wilds oproti předchozím dílům o něco více tlačí na aspekt otevřeného světa. Můžete se tedy toulat skrz regiony, a jakmile zmerčíte kořist, můžete se pustit do mlácení. Quest na její ulovení či polapení se automaticky spustí. Během svých lovů narazíte i na řadu nových potvor. Jedny z nejlepších přídavků pocházejí ze zdejší olejové bažiny. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (62 % od 99 808 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč)

(1899 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: RE Engine

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 28. 2. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 9 / 25 17. Farming Simulator 25 Po menší pauze se simulátor farmáře opět vrátil v plné síle. Tvůrci vylepšili svůj vlastní engine, díky čemuž působí nový Farming Simulator ještě věrněji. Navíc do něj přihodili hromadu licencovaných strojů. Neokoukané pomůcky se budou hodit hlavně při pěstování nových plodit. Je to vůbec poprvé, co v této sérii můžete pěstovat rýži. Celkem počet plodit rozšířil na 25. Není to ale jen o tom, co vám na poli poroste. To je vlastně ve výsledku jen maličkost. O svoji firmu se musíte starat do posledního detailu. Zpočátku to bude složitější, protože jste na to sami, ale postupem času lze spoustu věcí automatizovat. A když už vás omrzí pěstování na poli, můžete zkusit také chování hospodářských zvířat. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 19 270 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1419 Kč)

(1419 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánr: simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Giants

Vydavatel: Giants Software

Vývojář: Giants Software

Datum vydání: 12. 11. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 10 / 25 16. Kingdom Come: Deliverance II Akční historické RPG pokračuje v příběhu kovářského synka Jindry, který se po událostech prvního dílu Kingdom Come: Deliverance vydává na Trosky s důležitou zprávou. Zdánlivě jednoduchý úkol se rychle zkomplikuje. Hra se odehrává v krásně zpracovaném Českém ráji a Kutné Hoře, kde se Jindra zaplétá do velkých historických událostí. Hlavní příběh je plný napětí a dramatických zvratů, ale neméně důležité jsou i propracované vedlejší úkoly, které nabízejí širokou škálu možností řešení a ovlivňují vývoj světa i vztahy mezi postavami. Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička Hratelnost umožňuje různé přístupy – můžete být čestným rytířem, mazaným zlodějem nebo výřečným diplomatem. Bojový systém je přístupnější než v prvním díle, ale stále náročný, zvláště v soubojích proti přesile. Kromě šermu se hráči mohou věnovat alchymii, kovářství nebo obchodu, přičemž peněz nikdy není dost a ekonomika je dobře vyvážená. Kingdom Come 2 nabízí rozlehlý a uvěřitelný středověký svět, který můžete prozkoumávat i stovky hodin a svými rozhodnutími formovat jeho vývoj. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 60 364 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1649 Kč)

(1649 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: CryEngine 5

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 4. 2. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

Pokračování 11 / 25 15. F1 24 Vedle sezóny 2024 do tohoto ročníku herních formulí přibylo po delší době i několik novinek, které je oproti jeho předchůdcům posouvají alespoň trochu kupředu. Fanoušci módu kariéry se dočkali kýžených vylepšení po osmi letech. S vlastním jezdcem se můžete pustit do závodů a vypracovat se na vrchol v dynamičtější kampani, kde se vše netočí jen okolo výsledků v žebříčku. Navíc se do kariéry můžete pustit spolu s kamarádem v kooperaci. Hratelností jsou F1 24 stále blízko k arkádě, přičemž jedinou změnou v tomto směru je systém dynamického řízení. V kombinaci s vylepšenou fyzikou má zajistit zážitek, který je zase o něco blíže k realitě. Váš styl řízení má větší vliv na to, co všechno z formule zvládnete vytáhnout. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 10 364 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč, součást EA Play)

(1899 Kč, součást EA Play) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Ego Engine

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 31. 5. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 12 / 25 14. Astro Bot Malý robot musí zachránit svou mateřskou vesmírnou loď, kterou napadl jeho dávný nepřítel. Vydává se na zatím největší misi, během které zachraňuje rozptýlenou posádku a opravuje poškozené systémy. PlayStation připravil skvěle zvládnutou klasickou skákačku s výbornou hratelností. Každá z planet přináší unikátní prostředí a schopnosti, na konci vždy čeká souboj s bossem. Hra exceluje nejen precizní hratelností, ale také nápaditým využitím ovladače DualSense a spoustou odkazů na historii PlayStationu včetně hardwaru i známých herních postav. Astro Bot je nejlepší letošní skákačka. Zábava a skvělé využití DualSense (recenze) Přestože souboje s bossy mohly být propracovanější, Astro Bot patří mezi nejlepší skákačky, které vyšly za posledních několik generací. Není to jen o tom, že se týmu Asobi podařilo výborně zpracovat základy hratelnosti, zároveň je tohle vesmírné dobrodružství neskutečně hravé, barevné, skvěle zní a naprosto ždímá všechny možnosti ovladače. Díky kombinaci žánru a využití camea hromady postav a referencí na konkurenční značky zafunguje u mladších i starších hráčů. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 135 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 4 479 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1649 Kč)

(1649 Kč) Platforma: PlayStation 5

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Team Asobi

Datum vydání: 6. 9. 2024

Pokračování 13 / 25 13. The Witcher 3: Wild Hunt Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnost Kaer Morhen. Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze) Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 752 236 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (709 Kč, součást PlayStation Plus Extra)

(709 Kč, součást PlayStation Plus Extra) Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: REDengine

Vydavatel: CD Projekt Red Studio

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 19. 5. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

Pokračování 14 / 25 12. Marvel's Spider-Man 2 V pokračování příběhu hned se dvěma Spider-Many můžete vedle superhrdinování ještě víc nakouknout do osobních životů Petera Parkera a Milese Moralese. Řešení vztahů a vyrovnávání hrdinského a lidského života je silným tématem napříč celou hrou. Hlavní linka je navíc o poznání temnější, čemuž pomáhá hlavně přítomnost Venoma, který se na čas stane i Peterovým oblekem. Zapomínat nesmíme ale ani na Kravena, pro kterého je New York jeho novým lovištěm. Recenze hry Marvel's Spider-Man 2. Temná stránka pavoučího muže dotažená téměř k dokonalosti Naše hřiště se vedle Manhattanu rozrostlo také o Brooklyn a Queens, takže je mapa hry takřka dvojnásobná než v předchozích dílech. Prostředí si prošlo spoustou změn a další čtvrti se liší také architekturou. Nejsou to stále jen obří mrakodrapy, kde se můžete houpat na sítích. Proto přijdou vhod nové způsoby pohybu, mezi kterými jasně vyčnívají pavučinová křídla. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 144 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 11 381 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč)

(1899 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 20. 10. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 15 / 25 11. The Crew Motorfest Jestli už máte dost Forzy Horizon, The Crew Motorfest není vůbec špatná alternativa. Ubisoft si spoustu prvků vypůjčil právě z arkády od Playground Games, a tak se vydáváme do ulic havajského Honolulu, abychom si užili pořádný festival. V herním světě vás čeká několik tematických playlistů, přičemž každý se zaměřuje na úplně jiný styl závodů a aut. Máte rádi moderní japonskou kulturu? Můžete se pustit do playlistu, který vás provede tratěmi osvícenými neony za volantem nejoblíbenějších vozů na tamním trhu. I milovníci starších kousků si přijdou na své. Zajímavým nápadem jsou tratě, po kterých musíte jet s pomocí navigace podle fotek. Veteráni přeci jen neměli moderní navigace. Navíc díky tomu prozkoumáte také krásy zdejších ostrovů. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 54 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 6 439 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1999 Kč)

(1999 Kč) Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Ivory Tower

Datum vydání: 14. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 16 / 25 10. Arma Reforger Reforger je předělový díl série Arma, který české studio Bohemia Interactive postavilo na nové technologii Enfusion enginu. Více než hra je to hlavně otevřené pískoviště, kde si hráči sami vytvářejí vlastní scénáře a pravidla, jak budou boje na fiktivních ostrovech v dobách studené války probíhat. Dějištěm je Everon, což je místo, které budou dobře znát veteráni série. Podívali jsme se sem totiž už v první Armě. Rozpíná se před vámi prostor o velikosti 61 km² a je v podstatě na vás, jak ho využijete. Jelikož je Reforger stále v rozpracované fázi, nový obsah do něj stále přibývá. Na tvorbě se podílí také samotná komunita, se kterou vývojáři úzce spolupracují i na vylepšování základních herních mechanik. Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 22 757 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (949 Kč)

(949 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: střílečka, simulátor, strategie, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Enfusion

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Bohemia Interactive

Datum vydání: 12. 12. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 18 / 25 8. EA SPORTS UFC 5 I když je UFC sportovní značkou spadající pod EA, tak nevychází nový díl každý rok. Pětka vychází po třech letech od vydání předchozího dílu, takže posun je znatelný hned na první pohled. Tentokrát tvůrci použili engine Frostbite, což je vidět hlavně na nasvícení a kvalitě grafiky. Hlavní je ale hratelnost. UFC 5 opět přepracovalo systém boje na zemi. Ve čtyřce fungoval spíš jako minihra. Tentokrát bude jeho princip postavený v podobném stylu jako boj v postoji. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 33 % (z 200 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (950 Kč, součást EA Play)

(950 Kč, součást EA Play) Platformy: PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Vancouver

Datum vydání: 27. 10. 2023

Pokračování 19 / 25 7. NBA 2K25 Po stránce obsahu čeká fanoušky v tomto ročníku basketbalu převážně klasika. V režimu kariéry se mohou vyšplhat na basketbalový vrchol. Vyrazit můžete i do nově zpracovaného města, kde plníte různé úkoly a během toho si můžete zahrát trochu streetballu. Kromě toho nechybí ani možnost chopit se vedení vlastního týmu a zapojit se můžete i do ženského basketbalu. Recenze hry NBA 2K25. Basketbal se vrací ve skvělé formě. Ani tentokrát se ale nezbavil agresivních mikrotransakcí Nechybí ani dnes už zajetá klasika MyNBA, kdy se místo hráče chopíte role manažera týmu. Musíte se starat o svoje svěřence, dohlédnout na vedení klubu, a když to půjde dobře, lze i z bezejmenného mužstva udělat mistry světa. Své působení na scéně můžete započít v několika různých epochách, přičemž na výběr tentokrát je jedna zbrusu nová. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 41 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 15 871 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (2369 Kč)

(2369 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 6. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 20 / 25 6. Phasmophobia V týmu s dalšími třemi hráči se stanete vyšetřovateli paranormálních jevů. Navštívíte různorodá prostředí, kde na vás čekají duchové a nadpřirozené bytosti všech druhů a podob. Musíte využít veškeré vybavení a zvolit ten správný postup, abyste mohli zachytit důkazy o jejich existenci. Každý člen týmu má svoji roli. Zatímco někdo se může vydat hledat ducha přímo, další spoluhráč se posadí ke kamerám a má tak větší přehled o celkové situaci. Čím déle vám bude práce trvat, tím budou duchové agresivnější, takže si úplně nemůžete dávat načas. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 617 068 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (338 Kč)

(338 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, puzzle, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity 2019

Vydavatel: Kinetic Games

Vývojář: Kinetic Games

Datum vydání: 7. 12. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 21 / 25 5. Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 82 % (z 9 087 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (475 Kč)

(475 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, Wii U

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Herní engine: Bedrock Engine

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 Digitální distribuce pro PC: Google Play, Apple App Store

Pokračování 23 / 25 3. Grand Theft Auto V Los Santos je rozlehlá metropole plná svépomocných guru, hvězdiček a vyhasínajících celebrit. Kdysi mu západní svět záviděl, dnes bojuje o přežití v době ekonomické nejistoty a levné reality show. Uprostřed tohoto zmatku spřádají tři velmi svérázní zločinci vlastní plány na přežití a úspěch. Které GTA je to úplně nejlepší? Seřadili jsme všechny díly Franklin je pouliční podvodník, Michael profesionální bývalý trestanec a Trevor násilnický maniak. Hra je primárně určena pro jednoho hráče, obsahuje ale také režim Grand Theft Auto Online, kde jich může najednou hrát až padesát. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 1 804 704 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (949 Kč)

(949 Kč) Platformy: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, závodní hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 18. 11. 2014 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 24 / 25 2. Call of Duty: Black Ops 6 Titul je již 21. dílem slavné značky a 7. dílem s podtitulem Black Ops. Děj se odehrává těsně po konci studené války, kdy se Amerika stává jedinou světovou supervelmocí. Příběhová kampaň nabízí napínavý špionážní thriller plný temných konspiračních teorií, překvapivých zvratů a stále více sci-fi prvků. Protagonista se musí postavit tajuplné organizaci, která infiltrovala americkou vládu, a osvobodit se od systému, který jej stvořil. Recenze hry Call of Duty: Black Ops 6. Pozvolná evoluce vlévá sérii novou krev do žil Multiplayer přichází se šestnácti novými mapami, z nichž dvanáct slouží klasickým soubojům šesti proti šesti a čtyři menší mapy nabízejí intimnější souboje dva na dva. Pohyb po mapě rozšiřuje systém Omnimovement, který umožňuje sprintovat, klouzat a skákat všemi směry. Hra obsahuje i dva nové příběhy v režimu Zombies, kde hráči čelí nekonečným vlnám nemrtvých. Black Ops 6 sice nepřináší žádnou revoluci v sérii, ale nabízí velkou porci zábavy v příběhové kampani i multiplayeru, obohacenou o řadu novinek ve všech herních režimech. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 63 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (46 % od 10 979 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1999 Kč)

(1999 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: IW Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Treyarch

Datum vydání: 25. 10. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 25 / 25 1. EA Sports FC 25 Už předchozí ročník ukázal, že rozchod vydavatele EA Sports s organizaci FIFA samotnou hru příliš neovlivnil. Byla to přirozená evoluce a počítačový fotbal zůstal skvělý a výborně hratelný. Stále působí velmi realisticky, všechno vypadá naleštěné, nablýskané a nasvícené. Tento fotbal je přístupný jak absolutním nováčkům díky obrovskému množství tutoriálů a možnosti přizpůsobení herních režimů, tak i profesionálům, kteří hrají turnaje o astronomické částky. Co se nejvíc hrálo na PlayStationu 5 v roce 2024. Tohle jsou nejoblíbenější hry pro PS5 Nová verze FC 25 nabízí více cest, jak může klub dosáhnout vítězství. Hráči mohou spojit síly s přáteli v několika herních režimech, včetně nového 5v5 Rush, který přináší rychlé zápasy malých týmů. Vylepšený systém FC IQ poskytuje větší taktickou kontrolu a realističtější pohyb týmu jako celku, nový model AI využívá data ze skutečného světa k ovlivnění taktiky hráčů. Režim Football Ultimate Team umožňuje sestavit tým snů a upravovat styl hry pomocí manažerských karet. Jsou zde také kariérní režimy včetně ženského fotbalu. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (48 % od 53 536 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (570 Kč)

(570 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 27. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

