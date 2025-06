Co se v roce 2025 nejvíc hraje na PlayStationu. Tady jsou nejoblíbenější hry pro PS5

1 / 25



25. The Witcher 3: Wild Hunt Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnost Kaer Morhen. Zaklínač 3: Divoký Hon – seriózní hra (recenze) Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (709 Kč, součást PlayStation Plus Extra)

(709 Kč, součást PlayStation Plus Extra) Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: REDengine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 19. 5. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

Pokračování 2 / 25 24. EA SPORTS UFC 5 I když je UFC sportovní značkou spadající pod EA, nevychází nový díl každý rok. Pětka vychází po třech letech od předchozího dílu, takže posun je znatelný hned na první pohled. Tentokrát tvůrci použili engine Frostbite, což je vidět hlavně na nasvícení a kvalitě grafiky. Hlavní je ale hratelnost. UFC 5 opět přepracovalo systém boje na zemi. Ve čtyřce fungoval spíš jako minihra. Tentokrát je jeho princip postavený v podobném stylu jako boj v postoji. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 35 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 34 % (z 225 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (760 Kč, součást PlayStation Plus Extra)

(760 Kč, součást PlayStation Plus Extra) Platformy: PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Vancouver

Datum vydání: 27. 10. 2023

Pokračování 3 / 25 23. WWE 2K25 Nejnovější ročník zápasení v WWE nabízí ještě větší show než posledně. V soupisce bojovníků a bojovnic se sešlo přes 300 jmen, které se za dekády dlouhou historii objevily v ringu. Nechybí stálice, jako je Undertaker, Cody Rhodes, Jade Cargill nebo Seth Rollins. Recenze hry WWE 2K25. Wrestlingová mánie ještě nikdy nebyla nabitější Ty nejslavnější okamžiky si můžete prožít v novém režimu Bloodline’s Dynasty. Vším vás bude provázet moderátor Paul Heyman. Snad všechny stávající herní módy dostaly vylepšení. V MyRise se spojují boje ženských a mužských hvězd dohromady. Společně se poperou o to, kdo nakonec stane v čele celého univerza WWE. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 49 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč)

(1899 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: bojová hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 14. 3. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 4 / 25 22. Tom Clancy's Rainbow Six Siege X Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. Nově je kolem ní opět rozruch díky vydání verze X, jejíž základ si každý může zahrát zdarma. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – pouliční válka (recenze) První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 40 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (499 Kč, součást PlayStation Plus Extra a Ubisoft+)

(499 Kč, součást PlayStation Plus Extra a Ubisoft+) Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: střílečka, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: AnvilNext

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 1. 12. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 7 / 25 19. The Crew Motorfest Jestli už máte dost Forzy Horizon, The Crew Motorfest není špatná alternativa. Ubisoft si spoustu prvků vypůjčil právě z arkády od Playground Games, a tak se vydáváme do ulic havajského Honolulu, abychom si užili pořádný festival. V herním světě vás čeká několik tematických playlistů, přičemž každý se zaměřuje na úplně jiný styl závodů a aut. Máte rádi moderní japonskou kulturu? Můžete se pustit do playlistu, který vás provede tratěmi osvícenými neony za volantem nejoblíbenějších vozů na tamním trhu. I milovníci starších kousků si přijdou na své. Zajímavým nápadem jsou tratě, po kterých musíte jet s pomocí navigace podle fotek. Veteráni přeci jen neměli moderní navigace. Navíc díky tomu prozkoumáte také krásy zdejších ostrovů. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 54 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1999 Kč, zkušební verze)

(1999 Kč, zkušební verze) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: adventura, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Ivory Tower

Datum vydání: 14. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 8 / 25 18. F1 25 Videoherní závody Formule 1 se posouvají správným směrem. Tento ročník nabízí pokračování oblíbeného příběhového režimu Braking Point. Jeho dějištěm je tým Konnersport, ve kterém kvůli jistým záležitostem panuje chaos. Nebude to lehké, ale i přes všechny strasti je stále možné se propracovat až k postu mistra světa. Zásadním vylepšením prošel také režim My Team, ve kterém se můžete uzpůsobovat svůj zážitek skrz specializace managementu týmu. Zároveň vám nic nebrání v tom, abyste se během závodu posadili do kokpitu v roli jednoho ze dvou svěřenců své stáje. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 39 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč, zkušební verze v EA Play)

(1899 Kč, zkušební verze v EA Play) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Ego Engine

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 30. 5. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 9 / 25 17. Arma Reforger Reforger je předělový díl série Arma, který české studio Bohemia Interactive postavilo na nové technologii Enfusion enginu. Více než hra je to hlavně otevřené pískoviště, kde si hráči sami vytvářejí vlastní scénáře a pravidla, jak budou boje na fiktivních ostrovech v dobách studené války probíhat. Dějištěm je Everon, což je místo, které budou dobře znát veteráni série. Podívali jsme se sem totiž už v první Armě. Rozpíná se před vámi prostor o velikosti 61 km² a je v podstatě na vás, jak ho využijete. Jelikož je Reforger stále v rozpracované fázi, nový obsah do něj stále přibývá. Na tvorbě se podílí také samotná komunita, se kterou vývojáři úzce spolupracují i na vylepšování základních herních mechanik. Hodnocení hráčů: 67 % Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (949 Kč)

(949 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: střílečka, simulátor, strategie, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Enfusion

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Bohemia Interactive

Datum vydání: 12. 12. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 10 / 25 16. It Takes Two Pokud hledáte hru pro hraní ve dvou, určitě vyzkoušejte It Takes Two. Na svědomí ho mají králové kooperačních her, od kterých jste si mohli zahrát A Way Out. Tentokrát místo vězňů na útěku budeme hrát za rozhádaný pár, který se jejich dcera snaží dát zase dohromady. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze Aby toho dosáhla, tak svoje rodiče pošle do světa hraček. Stanou se z nich loutky a za doprovodu doktora Hakima se snaží najít společnou řeč. Musíte spolupracovat na překonávání překážek a řešení hádanek, které jsou navrženy tak, že se přes ně bez pomoci toho druhého zkrátka nedostanete. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 50 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (999 Kč, součást EA Play)

(999 Kč, součást EA Play) Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 26. 3. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 13 / 25 13. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Legendární fantasy RPG se vrací s novým kabátem, který by měl zaujmout i ty, kdo znají původní hru nazpaměť. Obří svět Cyrodiilu ožívá díky novému vizuálnímu v Unreal Enginu 5 a přináší detailní krajiny, realistické nasvícení i výraznější mimiku postav. Nové je také ovládání postav, animace i soubojový systém – plynulejší, svižnější a nově i s pohledem od třetí osoby. Recenze hry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. V plné kráse, se všemi klady i špetkou záporů originálu Znovu se vydáváte do víru dobrodružství, v němž se jako vyvolený hrdina pokusíte zastavit invazi z pekelných plání Oblivionu. Vyberete si vlastní cestu – ať už jako mág, válečník, zloděj nebo kovář – a skrze desítky příběhů a rozvětvené dialogy formujete osud Tamrielu. Remaster navíc obsahuje i všechna původní rozšíření včetně Shivering Isles a Knights of the Nine. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 35 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1047 Kč)

(1047 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios Virtuos

Datum vydání: 22. 4. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 14 / 25 12. Phasmophobia V týmu s dalšími třemi hráči se stanete vyšetřovateli paranormálních jevů. Navštívíte různorodá prostředí, kde na vás čekají duchové a nadpřirozené bytosti všech druhů a podob. Musíte využít veškeré vybavení a zvolit ten správný postup, abyste mohli zachytit důkazy o jejich existenci. Každý člen týmu má svoji roli. Zatímco někdo se může vydat hledat ducha přímo, další spoluhráč se posadí ke kamerám a má tak větší přehled o celkové situaci. Čím déle vám bude práce trvat, tím budou duchové agresivnější, takže si úplně nemůžete dávat načas. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 9 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (450 Kč)

(450 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: nezávislá hra, puzzle, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Unity 2019

Vydavatel: Kinetic Games

Vývojář: Kinetic Games

Datum vydání: 18. 9. 2020 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 15 / 25 11. NBA 2K25 Po stránce obsahu čeká fanoušky v tomto ročníku basketbalu převážně klasika. V režimu kariéry se mohou vyšplhat na basketbalový vrchol. Vyrazit můžete i do nově zpracovaného města, kde plníte různé úkoly a během toho si můžete zahrát trochu streetballu. Kromě toho nechybí ani možnost chopit se vedení vlastního týmu a zapojit se můžete i do ženského basketbalu. Recenze hry NBA 2K25. Basketbal se vrací ve skvělé formě. Ani tentokrát se ale nezbavil agresivních mikrotransakcí Nechybí ani dnes už zajetá klasika MyNBA, kdy se místo hráče chopíte role manažera týmu. Musíte se starat o svoje svěřence, dohlédnout na vedení klubu, a když to půjde dobře, lze i z bezejmenného mužstva udělat mistry světa. Své působení na scéně můžete započít v několika různých epochách, přičemž na výběr tentokrát je jedna zbrusu nová. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 41 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (2369 Kč)

(2369 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 6. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 16 / 25 10. Clair Obscur: Expedition 33 Jednou za rok se Malířka probudí a na svůj monolit namaluje číslo. Prokleté číslo. Každý v tomto věku se rozplyne v dým a zmizí ze světa. Rok po roce se čísla snižují a lidstvo mizí. Zítra přijde na řadu číslo 33. A zítra vyráží poslední výprava – zničit Malířku, aby už nikdy nemohla malovat smrt. Recenze hry Clair Obscur: Expedition 33. Evoluce tahovek v nádherném světě, kde Malířka zabíjí podle kalendáře RPG Clair Obscur: Expedition 33 originálně spojuje tahové souboje s real-time akcí. Hráči se ponoří do světa inspirovaného krásou a dekadencí Belle Époque. Gustave, Maelle a další členové expedice se utkávají s neobvyklými nepřáteli, objevují ztracené expedice a hledají spojence mezi bájnými bytostmi. Svět je plný tajemství, nádherných krajin a příběhů, které se noří do hlubin zoufalství i odvahy. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 84 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1189 Kč)

(1189 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Kepler Interactive

Vývojář: Sandfall Interactive

Datum vydání: 24. 4. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 17 / 25 9. Monster Hunter Wilds Gilda lovců měla východní krajiny za naprostou pustinu. To se ovšem změnilo, když se v poušti objevil ztracený chlapec, jemuž právě my budeme pomáhat nalézt cestu zpět domů. V průběhu toho prozkoumáme tyto neprobádané krajiny a kupodivu tady není tak pusto, jak lovci mysleli. Tady už přichází na řadu náš arzenál zbraní, se kterým se opět postavíme obřím stvůrám. Recenze hry Monster Hunter Wilds. Za lovem vyrážíme na východ, tentokrát i s povedeným příběhem Monster Hunter Wilds oproti předchozím dílům o něco více tlačí na aspekt otevřeného světa. Můžete se tedy toulat skrz regiony, a jakmile zmerčíte kořist, můžete se pustit do mlácení. Quest na její ulovení či polapení se automaticky spustí. Během svých lovů narazíte i na řadu nových potvor. Jedny z nejlepších přídavků pocházejí ze zdejší olejové bažiny. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 107 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč)

(1899 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: RE Engine

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 28. 2. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 18 / 25 8. Assassin's Creed Shadows Po neskutečně dlouhé době jsme se dočkali, série Assassin's Creed se vydala do dob feudálního Japonska. Ubisoftu to ale trvalo tak dlouho, že bylo velmi těžké naplnit velká očekávání a pro mnoho hráčů nejsou tím kýženým skokem důvěry. V rámci hratelnosti a stylu zpracování se stále drží zaběhlého schématu. Dostanete hierarchii zloduchů a jednoho po druhém musíte odpravit. Jedině pak se dostanete k jejich vůdci. Recenze hry Assassin’s Creed Shadows. Další RPG, které má s původními asasíny pramálo společného Nejzajímavější věcí jsou na Shadows dvě odlišné hratelné postavy. Mají nejen unikátní vzhled, ale i schopnostmi a způsobem hraní. Mladá Naoe patří mezi šinobi. Je obratná, tichá a s přitahovacím hákem hravě zdolá i vysoké zdi. Oproti tomu je Jasuke těžkopádný hromotluk, který svojí katanou zvládne sesekat nepřítele během chvilky. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 96 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1999 Kč)

(1999 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Ubisoft Anvil

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Quebec

Datum vydání: 20. 3. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 19 / 25 7. Split Fiction Split Fiction je bláznivá jízda dvou autorek románů, které se nedobrovolně ocitnou v samém středu svých vlastních příběhů. Mio píše sci-fi, Zoe zase fantasy – a když je stroj na krádež nápadů vtáhne do jejich vlastních světů, nezbývá jim než spojit síly. Čeká je zběsilé přeskakování mezi žánry, aby jednou krotily draky a podruhé uhýbaly před kybernetickým útokem robota. Hra sází na naprostou rozmanitost. V jednom levelu tančíte s opicí, v dalším jezdíte na písečné parybě nebo bojujete proti ďábelské kočce. Každá úroveň přináší nové schopnosti i mechaniky. Recenze hry Split Fiction. Králové kooperací z Hazelight doručili dokonalost zas a znova Split Fiction je čistokrevná kooperační záležitost pro dva hráče, která vyžaduje komunikaci, načasování a opravdové partnerství. Mio a Zoe se nejdřív nesnášejí, ale brzy zjistí, že jedna bez druhé nemá šanci. Jejich příběh sází spíš na vztahovou rovinu než složité zvraty, ale právě díky skvěle napsaným dialogům a vedlejším mini-příběhům má nečekanou hloubku. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 108 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1189 Kč)

(1189 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Nintendo Switch 2

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: EA Originals

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 6. 3. 2025 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 20 / 25 6. Forza Horizon 5 Na poli arkádových závodů je série Forza Horizon už od svých počátků na pomyslném vrcholu a stejně to je i s pátým dílem. Po australských plážích a údolích Anglie se tento závodní festival přesouvá do Mexika, kde nás čeká doposud největší a nejživější herní svět. Recenze hry Forza Horizon 5. Bienvenido a México Ani tentokrát nebude chybět kampaň s desítkami závodů, které vás provedou skrz celé Mexiko. Opět je zase o něco lehčí se spojit i s dalšími hráči. Kromě toho, že na ně budete moci narazit kdykoliv při projíždění světem, máte možnosti tvořit si vlastní závody a herní módy. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 103 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1649 Kč)

(1649 Kč) Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: ForzaTech

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Playground Games

Datum vydání: 5. 11. 2021 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 22 / 25 4. Call of Duty: Black Ops 6 Titul je již 21. dílem slavné značky a 7. dílem s podtitulem Black Ops. Děj se odehrává těsně po konci studené války, kdy se Amerika stává jedinou světovou supervelmocí. Příběhová kampaň nabízí napínavý špionážní thriller plný temných konspiračních teorií, překvapivých zvratů a stále více sci-fi prvků. Protagonista se musí postavit tajuplné organizaci, která infiltrovala americkou vládu, a osvobodit se od systému, který jej stvořil. Recenze hry Call of Duty: Black Ops 6. Pozvolná evoluce vlévá sérii novou krev do žil Multiplayer přichází se šestnácti novými mapami, z nichž dvanáct slouží klasickým soubojům šesti proti šesti a čtyři menší mapy nabízejí intimnější souboje dva na dva. Pohyb po mapě rozšiřuje systém Omnimovement, který umožňuje sprintovat, klouzat a skákat všemi směry. Hra obsahuje i dva nové příběhy v režimu Zombies, kde hráči čelí nekonečným vlnám nemrtvých. Black Ops 6 sice nepřináší žádnou revoluci v sérii, ale nabízí velkou porci zábavy v příběhové kampani i multiplayeru, obohacenou o řadu novinek ve všech herních režimech. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 63 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1999 Kč)

(1999 Kč) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: IW Engine

Vydavatel: Activision

Vývojář: Treyarch

Datum vydání: 25. 10. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam

Pokračování 23 / 25 3. Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 9 600 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (475 Kč, zkušební verze)

(475 Kč, zkušební verze) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, Wii U

Žánry: adventura, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO, dělená obrazovka

Herní engine: Bedrock Engine

Vydavatel: Mojang AB

Vývojář: Mojang AB

Datum vydání: 18. 11. 2011 Digitální distribuce pro PC: Google Play, Apple App Store

Pokračování 24 / 25 2. Grand Theft Auto V Los Santos je rozlehlá metropole plná svépomocných guru, hvězdiček a vyhasínajících celebrit. Kdysi mu západní svět záviděl, dnes bojuje o přežití v době ekonomické nejistoty a levné reality show. Uprostřed tohoto zmatku spřádají tři velmi svérázní zločinci vlastní plány na přežití a úspěch. Které GTA je to úplně nejlepší? Seřadili jsme všechny díly Franklin je pouliční podvodník, Michael profesionální bývalý trestanec a Trevor násilnický maniak. Hra je primárně určena pro jednoho hráče, obsahuje ale také režim Grand Theft Auto Online, kde jich může najednou hrát až padesát. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 66 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (949 Kč)

(949 Kč) Platformy: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, závodní hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 18. 11. 2014 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

Pokračování 25 / 25 1. EA Sports FC 25 Už předchozí ročník ukázal, že rozchod vydavatele EA Sports s organizaci FIFA samotnou hru příliš neovlivnil. Byla to přirozená evoluce a počítačový fotbal zůstal skvělý a výborně hratelný. Stále působí velmi realisticky, všechno vypadá naleštěné, nablýskané a nasvícené. Tento fotbal je přístupný jak absolutním nováčkům díky obrovskému množství tutoriálů a možnosti přizpůsobení herních režimů, tak i profesionálům, kteří hrají turnaje o astronomické částky. Nová verze FC 25 nabízí více cest, jak může klub dosáhnout vítězství. Hráči mohou spojit síly s přáteli v několika herních režimech, včetně nového 5v5 Rush, který přináší rychlé zápasy malých týmů. Vylepšený systém FC IQ poskytuje větší taktickou kontrolu a realističtější pohyb týmu jako celku, nový model AI využívá data ze skutečného světa k ovlivnění taktiky hráčů. Režim Football Ultimate Team umožňuje sestavit tým snů a upravovat styl hry pomocí manažerských karet. Jsou zde také kariérní režimy včetně ženského fotbalu. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 71 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (1899 Kč, součást EA Play)

(1899 Kč, součást EA Play) Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Frostbite

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 27. 9. 2024 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

