Nejočekávanější deskové hry roku 2025. Čeká nás Mass Effect, Europa Universalis i S.T.A.L.K.E.R.

Hra vás zavede do roku 2186, kdy galaxie čelí invazi Reaperů. S velitelem Shepardem a jeho posádkou se vydáte do vzdáleného světa Hagalaz, kde se z havarované lodi teroristické organizace Cerberus pokusíte získat informace či zbraně, které by vám v boji s Reapery mohly pomoct. Záhy se však ukáže, že původní osádka Cerberu není to největší nebezpečí, na které narazíte.

Za zmínku stojí také fakt, že kromě Too Many Bones hodlá vydavatelství Fox in the Box vydat i TES: Betrayal of the Second Era, jenž v řadě herních mechanismů čerpá právě z TMB. V mnohém ho dokonce překonává.

Autoři hry Chip Theory Games jsou známí produkční kvalitou svých titulů a ani Too Many Bones není výjimkou. V krabici najdete například neoprenový herní plán a hráčské desky nebo pokerové chipy, jež ve hře reprezentují hrdiny a nepřátele.

Máte-li rádi hrdinské fantasy, mohlo by Too Many Bones být tím, co hledáte. Ujmete se role Gearloků, jejichž domovinu napadlo sedm tyranů terorizujících celou zemi. Rada Gearloků proto povolala právě vaši družinu, abyste tyto arcipadouchy jednoho po druhém porazili.

Počet hráčů: 1–4 ● Doporučený věk: 12+ ●​ Herní doba: 60–120 minut ●​ Datum vydání: leden 2025 ●​ Vydavatel: Fox in the Box

Už to vypadalo, že Hegemonie zvládne dorazit ještě před Vánoci 2024, nakonec se však dodání hry trochu opozdilo. A tak se tato velkolepá strategie, kterou na českých trh přináší Fox in the Box a Mindok, přelila do roku 2025.

Počet hráčů: 2–4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 180 minut ●​ Datum vydání: leden 2025 ●​ Vydavatel: Fox in the Box a Mindok

The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era

Počet hráčů: 1–4 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 240 minut ● Datum vydání: 2025 ● Vydavatel: Fox in the Box

Po loňském Skyrimu nás i letos čeká deskoherní výlet do světa The Elder Scrolls. Tentokrát to bude pod taktovkou Chip Theory Games, respektive Fox in the Box. Betrayal of the Second Era je silně inspirováno předchozím titulem od Chip Theory Games, a to Kosti jsou vrženy, o kterém jste četli pár kapitol zpátky. V krabici tak najdete mimo jiné spoustu speciálních chipů – v podstatě poznávací znamení her od těchto tvůrců.

Hra je zasazená do druhého věku historie Tamrielu, konkrétně do období událostí provázejících „Splynutí rovin“. Temný kult Řádu Červeného červa osnuje tajný plán pro získání Amuletu králů. Jenže nikdo netuší, že jeden z jeho členů chystá vlastní temnou zradu, kterou chce Tamriel navždy připoutat k Oblivionu.

Jedno herní sezení by vám mělo zabrat zhruba hodinu hraní na hráče, ve hře to pak může být až 12 herních dní. Po splnění dvou hlavních úkolů se dostanete do finálního střetnutí, které se odvíjí podle toho, jaké indicie v průběhu hraní získáte. Těšit se ale samozřejmě můžete také na spoustu vedlejších úkolů, NPC a celkově živoucí svět známý z videoherní série.