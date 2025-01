Nejočekávanější hry roku 2025. Není to jen Grand Theft Auto VI

Po slabším roce nás zase čeká pořádná nálož. Samozřejmě se stále některé z vyhlížených novinek mohou odložit, ale nic to nemění na tom, že se blížíme k vydání desítek dlouho očekávaných her.



Kingdom Come: Deliverance II Datum vydání: 4. února 2025

4. února 2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V našich končinách je druhý díl středověkého RPG Kingdom Come jednoznačně mezi nejočekávanějšími novinkami. Příběh Jindřicha pokračuje poté, co byl spolu s panem Ptáčkem vyslán s poselstvím na hrad Trosky. Jak už víme z prvních ukázek, všechno se zvrtne ještě dřív, než se vůbec dostaneme k jeho branám. Dvojka bude mnohem větší snad ve všech ohledech. Na jedné mapě prozkoumáme krásy Českého ráje. Druhá část herního světa ztvární Kutnou Horu a její okolí. Zatímco dříve jsme řešili problémy malých pánů, nyní se zamotáme do královských her a snad se nám do rukou konečně dostane i Ištván Tóth, kterému se podařilo uniknout. Jak to celé skončí, je do jisté míry na vás, protože příběh bude mít několik různých konců. Pokračování Kingdom Come se může také pochlubit kompletním českým dabingem. Tentokrát jde o oficiální součást hry, na které pracují i profesionální herci z tuzemské scény. Mezi nimi je například Petr Nárožný, Ondřej Vetchý nebo Kristýna Leichtová. Do role Jindřicha se pak vrací Richard Wágner, který ho ztvárnil v komunitním dabingu pro jedničku.

Grand Theft Auto VI Datum vydání: podzim 2025

podzim 2025 Platformy: ??? Pokračování série Grand Theft Auto bude jednoznačně na vrcholu valné většiny žebříčků s nejočekávanějšími hrami. Stačilo vidět, co se dělo při odhalení prvního traileru, který toho přímo ze hry moc neukázal, ale bez problému pobláznil celý svět. Vydavatelství Take Two stále počítá s tím, že nás na další návštěvu Vice City pozve letos na podzim. Pokud nepočítáme první díl, kde bylo na výběr z několika hratelných postav, je GTA VI vůbec prvním dílem, ve kterém je v hlavní roli žena. Protagonisté mají být pár a jejich příběh se inspiruje tím, čím si prošli Bonnie a Clyde. Vše se pak odehraje v prosluněném městě, které je inspirované floridským Miami. Vice City se po více než 20 letech pořádně proměnilo a určitě se také rozroste. Rockstar podle všeho bude GTA VI brát stylem hra jako služba. Postupně se bude rozšiřovat o další obsah a na rozdíl od pětky by mělo dojít i na hráče singleplayeru. Podle neoficiálních informací se totiž chystají rovnou celá dodatečná města. GTA VI mimo jiné bude také velká kulturní událost napříč zábavním průmyslem. Na jeho tvorbě se podílí i řada hudebníků, od kterých v rádiích uslyšíme exkluzivní songy.

Death Stranding 2: On the Beach Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PlayStation 5 O co přesně v On the Beach půjde, ví zatím jen Kodžima a jeho tým. První trailery ale vypadají tak bizarně, že si to prostě chceme zahrát, i kdybychom neměli vidět už žádnou další ukázku. Kytara, ze které šlehají blesky? Jasně. Oživlá loutka, která je animovaná v jiném frame ratu než zbytek světa? I to si můžete odškrtnout společně s hvězdným hereckým obsazením. Hlavním tématem pokračování Death Strandingu nebude propojování. Sam a jeho společníci před sebou mají ještě těžší úkol a další část nehostinného světa. Cíle si dávají nemalé. Společnými silami hodlají zachránit lidskou rasu před vyhynutím. Místo toho, abyste se snažili do sítě zapojit další regiony, budete spíš zjišťovat, jestli vaše dosavadní kroky byly správné. Hlavní roli si opět střihne Norman Reedus v roli Sam Portera Bridgese. K němu se přidají i nové tváře, které můžete dobře znát z filmového světa. Elle Fanning se chopí role Tomorrow, zatímco Šiori Kucuna se v Death Strandingu 2 objeví jako Rainy.

Ghost of Yotei Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PlayStation 5 Rok 2024 byl pro PlayStation slabší, o tom není sporu. Letos to ale přece jen vypadá nadějněji. Vedle pokračování Death Strandingu bychom se měli dočkat také pokračování akční adventury z feudálního Japonska od týmu Sucker Punch. Namísto přímého pokračování půjde o zcela nový příběh s odlišnou hlavní hrdinkou. Yotei se odehrává v roce 1603, tedy o více než 300 let po Cušimě. Yotei je jméno hory v dnešní prefektuře Hokkaidó. V době herního příběhu ale tato oblast nespadala pod japonskou vládu a byla to spíš divočina s rozlehlými lukami a zasněženými vrchy. Bezmezná svoboda přitahovala nejen dobrodruhy, ale i všemožné pochybné existence, před kterými se budeme muset mít na pozoru. I když je Cušima pár let stará, na poměry dnešních her vypadá stále nádherně. Sucker Punch ale slibují, že úroveň grafiky a detailů hodlají posunout ještě dál. Yotei je přeci jen jejich první hra, kterou vyvíjejí přímo pro pátý PlayStation a nemusejí se tedy zaobírat omezením, které by s sebou nesl nižší výkon předchozí generace.

Mafia: The Old Country Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V Mafii jsme se pokaždé podívali do historie, tentokrát do ní ale půjdeme ještě hlouběji než kdy dřív. The Old Country odvypráví příběh z počátku 20. století, jehož hlavním hrdinou je mladík Enzo. Stejně jako spousta dalších chlapců byl nucený pracovat v sirných dolech. Naštěstí se mu podaří uniknout a hledá způsob, jak by se mohl postavit na vlastní nohy. Štěstí se snaží najít v mafiánské rodině dona Torrisiho. Zatím je jen prostý pěšák. Aby se z něj stalo něco pořádného, bude muset vzorně plnit donovy úkoly a dodržovat veškerá pravidla. V této době mafiánování vypadá jinak, než jsme zvyklí z ostatních dílů. Důkazem toho je, že většinu herního světa bude tvořit venkov a vedle aut můžeme cestovat i na koních. Dobrou zprávou je, že se nová Mafia stylem vyprávění vrátí k prvním dvěma dílům. I když svět bude mít stále otevřený, hrou nás potáhne hlavně dějová linka.

Dynasty Warriors: Origins Datum vydání: 17. ledna 2025

17. ledna 2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Série Dynasty Warriors měla ve své historii spoustu podob. Kromě těch historických můžete znát třeba bitvy z království Hyrule ze série Legend of Zelda nebo pirátského světa One Piece. S Origins se autoři snaží dlouholetou značku představit novým hráčům a hodlají k tomu vedle intuitivní hratelnosti použít také modernější grafiku. Stejně jako i předchozích dílů Dynasty Warriors půjde i tentokrát o kombinaci akční rubačky se strategií, kde na rozlehlých bitevních polích nakopáváte zadky obrovským armádám nepřátel. Vzhledem k jejich množství vždy platilo, že jejich umělá inteligence za moc nestojí. Jsou tady ale výjimky v podobě generálů, kteří vám mohou dát zabrat. Příběh Origins je přepracováním starých známých Tří říší, se kterými pracuje například Wo Long: Fallen Dynasty. V tomto historickém období Číny budeme moci potkat řadu dobových hrdinů. Sami se ale chopíme bezejmenného válečníka, který na konflikt kouká z jiné perspektivy než ti, kdo jsou do něj přímo zapojeni.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Datum vydání: 20. března

20. března Platformy: Nintendo Switch V průběhu let se z WiiU dostala na Switch řada exkluzivit. Jednou z těch nejžádanějších je právě Xenoblade Chronicles X, a konečně dojde i na něj. Kromě vylepšené grafiky mají tvůrci do definitivní edice přidat také novou příběhovou kapitolu podobně, jako to udělali s prvním Xenoblade Chronicles. Prožijeme si příběh z roku 2054, kdy to Země už má za sebou. Kvůli intergalaktické válce se lidstvo muselo přesunout a momentálně se nachází na pokraji vyhynutí. Jako svůj nový domov zvolili planetu Mira, kterou máme jako členové jednotky BLADE prozkoumat a pomoct lidstvu ke vzestupu. Žánrově jde o RPG v otevřeném světě. Zatímco ostatní hry ze série jdou více fantasy směrem, v Xku jde hlavně o sci-fi. Dokazují to mimo jiné i obří mechanické obleky, ve kterých kromě boje budeme moci také poletovat nad povrchem planety. Definitivní edice také podporuje online hraní až pro 32 hráčů, kdy se společně můžete vydávat na mise a plnit obtížné výzvy.

Civilization VII Datum vydání: 11. února 2025

11. února 2025 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Šestá Civilizace razantně změnila grafickou stylizaci série. Pokračování se oproti pestře malovaným světům vrací k více realistickému pojetí, ve kterém povedeme vlastní národy. Je jen na vás, jestli budete následovat cestu reálné historie, nebo osud svojí země do historie zapíšete úplně jinak. Každý věk znamená velkou změnu. Jak moc se vám povede pokročit, ovlivní vaše předchozí akce. I při opakovaném průchodu se stejnou civilizací tak může vaše říše vypadat dost odlišně. Razantně se odlišují i samotné národy, a to nejen vzhledem jejich měst, ale i herními mechanikami. Ve vedení národa bude i tentokrát některá ze slavných historických postav s unikátními vlastnostmi a bonusy. Sedmička už vás ale neomezuje v tom, abyste museli daného vůdce přiřadit k jediné civilizaci. Místo toho si můžete vybrat jakéhokoliv z vůdců, což vám přidá další úroveň taktizování ještě předtím, než partie vůbec začne.

Assassin's Creed Shadows Datum vydání: 14. února 2025

14. února 2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Shadows nás zavede do feudálního Japonska v 16. století, což pro kohokoli, kdo se vyzná v japonské historii, automaticky znamená výskyt samurajů. Příběh Shadows se bude odvíjet od příjezdu afrického uprchlíka Jasukeho, který je zároveň i jednou ze dvou hratelných postav. Postava afrického samuraje je mimo jiné inspirována příběhem stejnojmenné historické figury, která dle některých pramenů opravdu existovala. Jasuke měl své místo u dvora Ody Nobunagy. Jako kontrast bude sloužit druhá hratelná postava, Japonka Naoe, která dává přednost umění nindžů. Pro Ubisoft jsou Shadows ohromně důležité. Společnost se potýká s řadou problémů, a právě úspěch nového Assassin’s Creed by jim s jejich řešením měl pomoci. Zatím nás ale nezvládl kompletně přesvědčit. Zejména kvůli odkladu a únikům s minihrou budováním vlastní vesnice, která vypadala velmi lacině.

Avowed Datum vydání: 18. února

18. února Platformy: PC, Xbox Series S|X Studio Obsidian patří mezi mistry v tvorbě příběhových RPG. S Avowed se opět podíváme do světa, který nám byl představen v Pillars of Eternity. Tentokrát ale místo tahových bojů uvidíme všechno z první ruky, kdy do akce můžeme vyrazit s meči, kouzly či pistolemi. Dějištěm hry je ostrov Living Lands, divoký kraj plný záhad a tajemství. Od zbytku světa se liší svým ekosystémem, který zahrnuje kytky a zvířata všech možných druhů. Stejně jako třeba v Outer Worlds budou i tentokrát hrát důležitou roli společníci. Jedním z nich je Kai, jeden z mála přátelských obyvatel Living Lands, na které narazíte. I když Avowed působí jako variace na TES V: Skyrim, tady bude vše probíhat z pohledu první osoby. Do rukou dostaneme chladné zbraně, štíty, ale i pistole a kouzla. Silná výbava se bude hodit proti Xuaripům, což jsou nemrtví, kteří zaplavili Living Lands.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Datum vydání: 21. února 2025

21. února 2025 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Šílený spin-off série Like a Dragon zkombinuje japonské podsvětí s pirátstvím. Madžima zvládne nejen spojit svoje bojové umění s šavlemi a bambitkami, zároveň se houpe na vlnách s jeho posádkou. Studio Ryu Ga Gotoku pirátění vzalo seriózně, a tak plavby budou hrát důležitou roli. Přepadávání dalších posádek je samozřejmostí. Každý poklad se bude hodit, protože naši kocábku si budeme moci náležitě vylepšit a upravit její vzhled. Ty pravé poklady, nebo tedy spíš hromada peněz, na Madžimu čeká ve zdejší pirátské zátoce, kde pevnou rukou vládne královna Michelle. Havajští piráti potěší fanoušky, kterým sérii Yakuza chybí akční souboje. Právě k nim se vrací a tahové bitky jako v loňském Infinite Wealth tady nenajdete. Madžima to s čepelemi umí výborně, to už nám mnohokrát předvedl v minulých dílech. Tentokrát místo nožíku dostane do ruky šavli, ale proti nepříteli si vystačí i s vlastními pěstmi.

Monster Hunter Wilds Datum vydání: 28. února

28. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Lov monster nás v novém velkém díle zavede do neprobádaného regionu. Dlouho se předpokládalo, že v něm žijí jen nebezpečné potvory, ale ukázalo se, že si i v nehostinné poušti dokázali najít útočiště skupiny lidí. My sem vyrážíme se zachráněným chlapcem, kterému pomáháme najít cestu domů a zároveň hledáme potvoru, která má na svědomí napadení jeho vesnice. Monster Hunter Wilds ještě víc klade důraz na element otevřeného světa. Na lovy se nutně nemusíte vydávat ze základny. I když je to stále nejlepší varianta, protože dostatek zásob je nezbytný. Kontrakty na trofeje velkých monster ale jednoduše získáte tak, že s některou z nich přijdete do křížku. Pokud byste si náhodou vybrali příliš složitou kořist, vypálením světlice povoláte na pomoc další hráče. Souboje jsou to náročné, ať už po stránce ovládání soubojového systému, tak množství času, který musíte do lovu silnějších monster dát. Největší výtky po prvním betatestu směřovaly hlavně k optimalizaci hry. Na PC budete potřebovat našlapanou sestavu, zatímco na konzolích působí obraz při preferenci výkonu dost rozmazaně. Alespoň že na podněty ohledně hratelnosti Capcom reaguje. Vrátí se tak mechanika hit-stoppingu.

Clockwork Revolution Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, Xbox Series S|X Novinka od studia InXile Entertainment, kterou byste si na první dobrou mohli splést s Bioshockem. Steampunkový svět v Clockwork Revolution si projdeme v podobě akčního RPG z pohledu první osoby, kde hrátky s časem hrají důležitou roli. Viktoriánské město Avalon si užívá prosperity, ale pod povrchem se skrývají jeho temná tajemství. Lady Ironwood skrz cestování časem změnila klíčové momenty historie, čímž sama sobě pomohla k velkému bohatství a spoustu lidí odsoudila k chudobě. Naštěstí jsme tady my v roli hrdiny, kterého si vytvoříme k obrazu svému. Vydáme se do minulosti, abychom změnili historii. Manipulaci s časem využijeme i v menším měřítku. Nikdy ale nemáte jistotu, jaké budou následky vašich činů v minulosti, takže vždy musíte být obezřetní.

Gothic Remake Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Letos bohužel mimo jiné skončilo i studio Pyranha Bytes, které stojí za původním Gothicem. Alespoň že nepřijdeme o připravovaný remake. Na něm totiž už pěkných pár let pracuje Alkimia Interactive. Dojmy z posledního Gamescomu nejsou vůbec špatné, tak snad se letos konečně dočkáme vydání. I když se musela změnit řada věcí, aby Gothic odpovídal dnešním standardům, příběh zůstává věrný originálu. Král Rhobar II si žádá neustálý přísun magické rudy k výrobě zbraní. Proto do procesu zapřáhnul i všechny své vězně, kteří nyní těží v dolech v Khorinisu. Magická bariéra, která jim měla bránit v úniku, ale nevydržela. Jedním takovým bezejmenným vězněm se sami staneme. I když bariéra padla, jakožto trestance odsouzeného na doživotí nás nečeká nic pěkného. Všechno je ale lepší než celý zbytek života kutat v dolech, a tak se vydáme do nebezpečného světa. Původní Gothic se může pochlubit také vcelku unikátním a těžko uchopitelným soubojovým systémem. V remaku bude předělaný, ale základy si má i přesto zachovat.

Wuchang: Fallen Feathers Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Loni to byl Wukong, letos se o svůj velký úspěch pokusí čínské studio Leenzee, které nás ve svém souls-like RPG vezme do země Shu v období dynastie Ming. Kde jsme se tady vzali a co je naším úkolem? Na to musíme přijít. Pirátská válečnice, která sehraje hlavní roli, totiž trpí amnézií. Objevení minulosti a jejího úkolu ale není tím nejhorším, co se jí přihodilo. V okolí řádí zákeřná nákaza zvaná feathering. Přeložit by se dala jako pírkování a postihla i naši hrdinku. Pro nás ale není negativem. Naopak nám poskytne výhodu v boji proti potvorám různých forem. Wuchang se na své cestě naučí schopnosti lépe používat a do určité míry si budeme moci uzpůsobit její bojový styl. Tvůrci se také chlubí tím, že jejich hra nabídne pořádný příběh, do kterého zasáhneme vlastními volbami. Je tedy jen na vás, ke kterému zakončení se ve finále propracujete.

Atomfall Datum vydání: 27. března

27. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Při zmínce o studiu Rebellion se znalým hráčům vybaví hlavně odstřelovačská série Sniper Elite. Tentokrát ale pušku nechte ležet. V jejich novém akčním RPG z pohledu první osoby se podíváme do alternativní podoby britské historie. Atomfall se inspiruje požárem ve Windscale z roku 1957, ovšem fantazii autoři na uzdě zrovna nedrželi. Podíváme se do severní Anglie pět let po nukleární katastrofě. Naším hřištěm bude fiktivní karanténní zóna, ve které budeme objevovat nejen tajemství, zároveň je potřeba sehnat také dostatek surovin pro přežití. Až potom se můžete soustředit na rozkrývání toho, co se ve skutečnosti odehrává v oblastech s omezeným přístupem. Objevování bude jednou z nejdůležitějších částí Atomfallu. Dějová linka nás nepotáhne přímo za ruku. Bude potřeba prozkoumávat každý roh a diskutovat s každým, kdo na vás při prvním pohledu nevytáhne zbraň. Narazit můžete na řadu bizarních postaviček. Karanténa je domovem pro uctívače jakéhosi kultu, vládních agentur, které se rozhodly jednat na vlastní pěst a dalších entit s vlastními zájmy.

2XKO Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Poslední roky jsou pro fanoušky bojových her opravdu výživné. Existuje šance, že se v tom letošním jejich popularita ještě razantněji zvýší. Potenciál v sobě ukrývá 2XKO, bojovka od Riot Games, ve které soupisku postav tvoří šampioni z League of Legends. Některé z nich můžete znát také ze seriálové adaptace Arcane. Stylem jde o klasiku, ve které se můžete pohybovat nahoru, dolů a do stran. Není to tedy plně 3D bojovka jako Tekken. Je tady ale důležitá odlišnost oproti ostatním z jeho kategorie. v 2XKO proti sobě na každé straně bojují dvě postavy. Můžete sami ovládat obě, nebo se kontroly nad druhým bojovníkem chopí další hráč. To otevírá novou úroveň taktiky. Nikdy nebojujete současně, ale kdykoliv se můžete se svým spoluhráčem prohodit. V moment výměny lze provádět všemožná komba. Víc, než cokoliv jiného by ale hru mohl dostat do povědomí hráčů fakt, že je zdarma. Pořádná free-to-play bojovka tady zatím není.

Anno 117: Pax Romana Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V sérii Anno jsme se ještě nikdy neponořili tak hluboko do historie jako tentokrát. Chopíme se role římského guvernéra v roce 117. Stále tedy platí, že součet čísel v názvu hry odpovídá 9. Pax Romana je výtvorem stejného týmu, který má na svědomí Anno 1800. Správa části Římské říše ale bude vypadat zase trochu jinak. Naší snahou není jen rozšiřovat města a rozvíjet životní úroveň obyvatel. Zároveň je potřeba dávat pozor na to, aby stále vládl mír. Anno 117 má být začátkem nové éry pro celou sérii. To v praxi znamená, že se oproti dřívějším dílům změní grafická stylizace. Jakožto guvernér si budeme moci vybrat naši počáteční provincii, což je také v sérii Anno novinka. Římská říše je rozsáhlá. Každá její část se bude lišit nejen svojí geologií, rozdílné jsou také výzvy. V srdci Říma by chtěl žít kdekdo. To už ale neplatí o okrajových provinciích, kde častokrát lidé mají strach kvůli pověrám a mýtům.

Borderlands 4 Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Čtyřka je nejambicióznějším dílem, ve kterém se postavíme The Timekeeperovi, nelítostnému diktátorovi, který vládne pevnou rukou na planetě Kairos. Chaos a manipulace je jeho doménou. Však mu nedělá žádný problém ovládat mysl celé armády poskoků. Počítá ale s tím, že mu do revíru vtrhne partička vault hunterů? Borderlands 4 graficky dále staví na stylu cel shade. Komiksové pojetí sérii a jejímu potrhlému humoru sedí velmi dobře a bude s ním pokračovat i nadále. Stejně tak můžeme očekávat hromady zbraní, které snad opět překonají cokoliv z naší představivosti. Na výběr je i tentokrát ze čtyř unikátních vault hunterů. Každého doprovodí set jedinečných schopností, ale nic vám nebude bránit, abyste si s každým z nich vzali do rukou jakoukoliv zbraň. Do akce můžete vyrazit také v kooperaci se třemi kamarády.

Clair Obscur: Expedition 33 Datum vydání: 2. čtvrtletí 2025

2. čtvrtletí 2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Vypadá to, že studio Sandfall Interactive našlo díru na trhu. Už totiž nevznikají velká JRPG ala starší Final Fantasy. I tato kultovní série se v posledních dílech ubírá k akčnějšímu stylu. Právě Expedition 33 by toto místo mohla zaplnit. Hlavním dějištěm je město Lumiére, které se stalo cílem rituálu jakési záhadné Malířky. Každý rok vyznačí věkovou hranici a ti, kteří ji dosáhnou, mají svůj osud zpečetěný. Tentokrát tato mez připadá na číslo 33. Expedice 33 ho nemá v názvu jen tak pro nic za nic. Jejím členům zbývá pouze jediný rok života a hodlají ho využít k tomu, aby Malířku zastavili společně s jejími rituálními nesmysly. Clair Obscur na první pohled zaujme hezky vypadající grafikou a estetikou. Autoři se inspirují francouzským obdobím Belle Époque, což je jasně vidět nejen na prostředí, ale i na oděvech postav.

Doom: The Dark Ages Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Kdo byl Doomguy, respektive Doom Slayer předtím, než jsme s ním poprvé v roce 1993 vytáhli do války proti peklu? Na tuhle otázku odpoví prequel The Dark Ages. Jakožto super zbraň bohů se postavíme démonické armádě, které by ani armáda obyčejných smrtelníků nebyla schopna odolávat, natož ji porazit. The Dark Ages místo sci-fi pracují spíše se stylem dark fantasy. Slayer je v tomto scénáři poslední nadějí na záchranu království. Id Software uvádí, že jde o prequel pro Doom z roku 2016, ale zrovna tuhle sérii kvůli příběhu hraje opravdu málokdo, takže i bez jakýchkoliv obšírnějších znalostí můžete naskočit do kteréhokoliv dílu a rozpoutat pořádný chaos. Už v těchto dávných časech budeme potkávat nepřátele, kteří nás provázejí celou sérií, ale nemusíte se bát, že by byla nouze o nové potvoráky. Na scéně se objeví třeba i pořádné dračisko. Kromě štítu, který zároveň funguje jako pila, se Doom Slayer může chopit taktéž nového řemdihu.

Dune: Awakening Datum vydání: 1. polovina 2025

1. polovina 2025 Platformy: PC Paul Atreides má spoustu vizí, ale žádná z nich nevede k jinému výsledku, než je jeho vlastní džihád. Pro naději na změnu místo budoucnosti musí tedy zamířit do minulosti. Co kdyby jeho matka porodila dceru, jak měla nakázáno od Bene Gesseritu? Co kdyby Leto Atreides nikdy nebyl zavražděn? Jak by vypadal Arrakis bez příchodu Muad'Diba? Právě prozkoumávání této alternativní časové linie bude hlavním těžítkem Awakeningu. Funcom připravuje pořádnou onlineovku ze světa Duny, kterou nám představili už před pár lety. Náš příběh začne ještě předtím, než rod Atreidů ztratí úplně všechno. Na Arrakis budeme ovlivňovat vše, od politiky a vlivu jednotlivých frakcí, až po průběh bojů na neustále se proměňujících písečných pláních. Jako v každé tradiční survival hře začíná i naše dobrodružství na tom nejnižším možném bodě. Než začneme řešit cokoliv jiného, je potřeba zajistit dostatečné množství vody pro další hodiny hraní. Trochu jí můžete získat ze zdejších rostlin, ale z lidí se jí přeci jen dá vytáhnout o něco víc.

Fable Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, Xbox Series S|X Po závodní sérii Forza Horizon se studio Playground Games nečekaně pustilo do úplně jiného projektu. Microsoft mu do rukou svěřil restartování značky Fable, což je série kouzelných RPG her, ve kterých často svůj osud můžete ovlivnit vlastními akcemi a tvůrci do nich zahrnuli i mechaniky, které nejsou v dnešních hrách běžné. Pokud se nic nezměnilo, opravdu bychom se nového Fable měli letos dočkat. Moc nám toho o něm tvůrci neprozradili. Nejnovější ukázka je sice hezká, ale moc nám nenapoví v tom, jestli Fable i tentokrát půjde za hranice obyčejného RPGčka. Podle spekulací by hratelností měl připomenout třetího Zaklínače a také víme, že se v něm objeví tváře známých herců. V jedné ukázce se ukázal Richard Ayoade, kterého můžete znát třeba z IT Crowd. Jsou to více než 4 roky od chvíle, co jsme viděli první teaser. U her podobně dlouhé čekání není nic neobvyklého, ale tvůrci se v jednom z rozhovorů ohledně délky tvorby nového Fable vyjádřili. Celý proces je delší kvůli tomu, že pro Playground Games jde o nový žánr, který má od závodních her sakra daleko.

Marvel 1943: Rise of Hydra Datum vydání: 2025

2025 Platformy: ??? S hrami od Marvelu je to jako na houpačce. Propadák Avengers, velmi povedení Strážci galaxie, dobré, ale v prodejích nepříliš úspěšné Midnight Suns a nedávno Marvel Rivals. Do tohoto výčtu by se měla v příštím roce přidat příběhová novinka, ve které sehraje hlavní roli dvojice kapitán Amerika a Black Panther, kteří se postaví Hydře, dobře známé zločinecké organizaci z komiksů i filmů. Půjde o doposud neodvyprávěný příběh z období druhé světové války. Oba hrdinové nejsou zrovna nejlepší kámoši, ale když jde o porážku zla, neváhají spojit své síly. Důležité role sehrají také Nanali, jedna z wakandských špionek, a Gabriel Jones z jednotky Howling Commandos. Součástí týmu ve Skydance, kde Marvel 2943 vzniká, je také Amy Hennig, která je mezi hráči oblíbená díky své práci na Uncharted. Alespoň po stránce příběhu by tak mělo jít o kvalitní záležitost. Grafika má předvést to nejlepší, co aktuálně hry nabízejí, díky využití Unreal Enginu 5.4.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Proč se jako první předělává třetí díl série Metal Gear Solid? Vysvětlení je jednoduché. Na časové ose je Snake Eater úplně na začátku, a tak dává smysl, že chce Konami novým hráčům nejdřív ukázat speciální operaci Naked Snakea. Delta si zachová spoustu věcí z originálu, ale úprav a vylepšení se dočká nejen ve směru grafiky. Už ve své době byl Snake Eater unikátní záležitostí. Šel do detailu v mnoha věcech, které žádná jiná z her pořádně neřešila. Do toho spadá i systém zranění Naked Snakea, který se dočká značného vylepšení. Pokud vás někdo postřelí, řízne nebo třeba popálí, tak se nic z toho nikdy plně nezahojí. Aby pro moderního hráče byla Delta přístupnější, tak úpravy přijdou i směrem k ovládání. Kamera z pohledu třetí osoby v nové verzi bude odpovídat dnešním standardům a pohled přes mířidla zbraně podle slov vývojářů bude přirozenější. Stále ovšem platí, že Snake vsází převážně na plížení. V této oblasti nepřijde o žádnou ze svých dřívějších možností.

Metroid Prime 4: Beyond Datum vydání: 2025

2025 Platformy: Nintendo Switch Je to už 6 let od chvíle, kdy jsme dostali nic neříkající teaser na čtvrtý díl ze série Metroid Prime. Nintendo toho určitě následně litovalo, protože přicházely odklady, nové informace nikde a vývoj nakonec musel začít úplně od začátku v Retro Studios. Příští rok už ale tenhle kostlivec nebude strašit ve skříni. I když se Beyond podle všeho dostane na Switch, je jedním z horkých kandidátů na hry, které vyjdou společně s chystanou konzolí od Nintenda. A očekávání nejsou malá. Ukázka, kterou jsme dostali v létě, vypadá velmi dobře. Čtyřka tak určitě může navázat na úspěch remasteru prvního dílu, kterému se na Switchi zadařilo nevídaně dobře. Příběhové pozadí před námi zůstává skryté. Samus Aran opět vyráží do vesmírné akce na cizí planetu, kde nejspíš narazí kromě nových potvor i na pár starých známých. Z traileru lze vyčíst jen to, že se probojujeme skrz výzkumné středisko federace, kde se to jen hemží vesmírnými piráty.

Pokémon Legends: Z-A Datum vydání: 2025

2025 Platformy: Nintendo Switch Pokémoni jsou sice stále na vrcholcích prodejních žebříčků her pro Switch, ale nelze popřít, že kvalita série šla s posledními generacemi dolů. Byla tady ale výjimka. Legends: Arceus předvedly, jakým směrem by se měly oblíbené potvůrky vydat. A to také udělají s novým dílem, který dost možná vyjde společně s připravovanou konzolí od Nintenda. Z-A je podivný název, ale začne dávat trochu smysl po zasazení děje do pokémoního světa. Opět navštívíme region Kalos, konkrétně jeho největší město Lumiose City, které bylo dominantou her Pokémon X & Y. Hratelnost bude po vzoru Arcea akčnější při lovu pokémonů, ale nepřijdeme ani o klasické tahové souboje, které jsou součástí hry od první generace. Zatím těžko říct, jak bude Z-A vypadat. Game Freak totiž kromě krátkého teaseru neukázal ani neřekl vůbec nic. Sám od něj mám ale nemalá očekávání. Pokémony mám stále rád, i když mě jejich poslední velké hry moc nenadchly. Stále je tady obrovský potenciál a prostor, kam se herní pokémoni mohou posunout.

Judas Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Judas by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Loni jsme poprvé viděli ukázku ze hry, která vypadá velmi slibně. Jistě vás zaujme už jen tím, že ho mají na svědomí tvůrci výborné série Bioshock. Příběh Judas ale bude fungovat trochu jinak než v jejich předchozí tvorbě. Namísto toho, aby bylo vše nalajnované, se bude děj větvit skrz rozhodování hráče. Není tedy předem dané, kdo je a není váš spojenec. Vše se odehraje ve městě Mayflower, jehož občané jsou naučeni špehovat jeden druhého a trestat se navzájem i za ten nejmenší přešlap. Je tedy potřeba nevyčnívat z řady. Pokud se budete chovat neobvykle, nemusí se to líbit robotickým vůdcům, kteří mají pod palcem celou vládu, byznys, umění... zkrátka každou část místní společnosti. Bohužel ale zatím nevíme, kdy sem budeme moci nakouknout. Podle finančních zpráv vydavatelství 2K Games by to ale rozhodně mělo být v příštím roce.

Dying Light: The Beast Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Dying Light: The Beast bude o něco komornější než číslované díly série. Máme očekávat zážitek zhruba na 20 hodin. Důvodů, proč je menší, je několik, ale tím hlavním je, že podle prvotního plánu mělo vyjít jako rozšíření pro druhé Dying Light. Beast bude samostatným příběhem, v němž sehraje hlavní roli Kyle Crane. Kyle umí skákat výš a běhat rychleji, čímž se může pohybovat více efektivně. Do vínku dostane nový strom schopností. Co všechno v něm najdeme, zatím můžeme jen odhadovat. Vzhledem k tomu, že fanouškům byla slíbena dvě příběhová DLC pro druhý díl a ve výsledku vyšlo jen jedno, učinil Techland snad to nejlepší gesto, se kterým v této situaci mohl přijít. Pokud jste si koupili Ultimate edici druhého Dying Light, tak The Beast dostanete zdarma.

Where Winds Meet Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5 Další nadějně vypadající asijské RPG, které nás zavede do historické Číny. Tentokrát ta historie ale nebude tak úplně odpovídat realitě. Svět Where Winds Meet spadá do kategorie Wuxia, což by se dalo zjednodušeně popsat jako kombinace tradičního umění boje a nadpřirozena, díky čemuž bude moci vaše postava během akce vystřihávat opravdu parádní kousky. K prozkoumání budeme mít celý otevřený svět o velikosti 20 km², ve kterém se od mistrů naučíme všemožné nové Wuxia umění a techniky. Aby v praxi vypadaly souboje co nejefektněji, přizvali si tvůrci k vývoji choreografa Stephena Tunga. Příběh nám pak poodhalí část čínské historie známou jako Pět dynastií a Deset království. Původně měla hra vyjít v Číně už letos v létě. Nyní platí, že by na tamním trhu měla být dostupná ještě před koncem roku. Jak je to s uvedením ve zbytku světa, ale zatím není jasné. Zajímavé také je, že tvůrci k vývoji používají vlastní engine a podle ukázky lze soudit, že vědí, co dělají.

Elden Ring Nightreign Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Nightreign není úplně pokračování Elden Ringu. Tvůrci ho popisují jako kooperační spin-off, ve kterém se budeme při každém průchodu potýkat s odlišnou sortou nepřátel. A vypadá to, že se nebojí recyklovat nepřátele nejen z Elden Ringu, přihazují k tomu i staré známé z Dark Souls. Hratelnost je akčnější v porovnání s klasickým Elden Ringem nebo Souls sérií. Společně s partou čítající celkem tři bojovníky se pokusíme porazit Nightlorda. Do akce se ale můžete pustit i sólo. Na cestách nás místo Torrenta bude doprovázet jakýsi ptačí společník, který nám poslouží jako kluzák. Na úspěšné dokončení vaší mise ale máte pouhé tři herní dny. Můžete prozkoumat větší část světa a dostat se k lepší výbavě, ale čas bude zatraceně nedostatková komodita. Navíc když k tomu přičteme, že s koncem každého dne vás čekají souboje s bossy.

The Outer Worlds 2 Datum vydání: 2025

2025 Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X V pokračování The Outer Worlds budeme zastupovat ředitelství celé planety Země. Tak nějak se to semlelo a záleží na vás osud celého lidstva. Začaly se totiž objevovat záhadné trhliny. Jejich stopy vedou do Arcadie, kde startuje to pravé vyšetřování. Arcadia má své vlastní problémy. Místní frakce se přou o kontrolu, rebelové brojí proti protektorátu a některé partičky nemají problém využít ony nebezpečné trhliny k vlastnímu prospěchu. Jak k těmto potyčkám přistoupíte, bude záležet hlavně na vás a vašem herním stylu. Jako v předchozím díle budou i tentokrát důležitou roli hrát vaši společníci. Každý z nich má vlastní osobnost, výbavu a set schopností. Mohou vám pomoct s plněním vašich cílů, ale také se můžete vy zapojit do jejich osudů a skrz vedlejší dějové linky je poznat blíže.

Intergalactic: The Heretic Prophet Datum vydání: ???

??? Platformy: PlayStation 5 Naughty Dog vytváří zbrusu novou sci-fi značku pro PlayStation. Na Intergalactic dělají už 4 roky a podle vedoucího studia Neila Druckmanna půjde o nejkreativnější příběh, který zatím vytvořili. Ještě aby ne, když mají v rukách širý vesmír. V hlavní roli tohoto příběhu je Jordan A. Mun, jejíž tváří a hlasem je herečka Tati Gabrielle. Jordan je lovkyně odměn, která uvízne na vzdálené planetě Sempiria. Komunikace do ostatních částí vesmíru v těchto končinách přestala fungovat už před stovkami let a každý, kdo se pokusil odhalit tajemství planety, nadobro zmizel. Otázek se nabízí celá řada. Naughty Dog ale prozatím další podrobnosti o příběhu nechávají pod pokličkou. Ani o hratelnosti moc řeč nebyla, ale máme prý očekávat ten nejhlubší gameplay v historii týmu, kdy hodlají dále stavět na svých starších značkách. Rovnou bylo řečeno, že hudbu má pod palcem dvojice Trent Reznor a Atticus Ross, dobře známá jména nejen v herním průmyslu.

