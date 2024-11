Nejúspěšnější konzolí historie je PlayStation 2. Sony prodeje přifouklo o dalších 5 milionů

Sony k 30. narozeninám PlayStationu publikovalo novou stránku připomínající historii vlastních herních konzolí sahajících od roku 1994 po současnost. Zmiňuje tam hlavní milníky, nejznámější hry, technologické vychytávky a v případě stolních konzolí i jejich celosvětové prodeje.

A tam japonská společnost překvapila jedním číslem – uvádí více než 160 milionů prodaných PlayStationů 2. Konzole už tak byla tou nejúspěšnější v historii bez ohledu na značku, ale doposud se Sony oficiálně chlubilo jen 155 miliony. Toto číslo ostatně pořád uvádí ve statistikách k 31. 3. 2012.

Výroba PS2 ale skončila až v lednu 2013 a pak se několik měsíců či let ještě doprodávaly skladové zásoby. Že by jich Sony distribuovalo ještě dalších pět milionů, je podezřelé. Na konci roku 2013 už totiž přišel PlayStation 4, ale je to zkrátka nejaktuálnější zveřejněné číslo.

Reagoval už na něj také web VGChartz, který sestavuje statistiky prodejů všech konzolí a čerpá přitom z informací výrobců i maloobchodních prodejců. Sám se tak donedávna nedržel oněch 155 milionů, ale PS2 přiřkl 159 milionů. Aktualizovaný žebříček pak mimo jiné oddaluje případnou korunovaci Nintenda Switch. Na první příčku by Nintendo muselo prodat ještě dalších 16 milionů kusů.