Největší průšvihy herního světa za rok 2024. Neustávající propouštění, strategizování Xboxu a propadáky PlayStationu

Po kolosálním roce 2023 přišlo rychlé vystřízlivění. Už od začátku roku letošního přicházely špatné zprávy. Samotný výčet velkých novinek také není kdovíjaký zázrak. Pojďme si projít to, co se za rok 2024 opravdu nepovedlo.



1 / 10



Propouštění napříč herním průmyslem Neplatí to jen letos, už v minulých letech přišly o místo tisíce vývojářů. V průběhu roku 2024 byly vlny propouštění jednoznačně největší. Rozjelo se to už na začátku roku, kdy Microsoft jednorázově propustil téměř 2000 zaměstnanců. O pětistovku se smrsknula společnost Riot Games tentýž týden. Během celého roku přicházela podobná oznámení od společností napříč herním světem. V některých případech to schytalo rovnou celé studio. Skončilo například Piranha Bytes, tvůrce legendární série Gothic. Už neexistují ani Pieces Interactive, kteří letos vydali vcelku povedené remake Alone in the Dark. A takhle bych bohužel mohl pokračovat ještě několik dalších odstavců. Propouští také Sony. Společnost se zmenší o 900 pozic a zavře celé jedno studio Propouštění se dotklo všech velkých společností. O práci přišli vývojáři v Bungie, Insomniac Games i Naughty Dog, které spadají pod hlavičku PlayStation Studios. Ve vydavatelství Take Two, jehož součástí je i Rockstar Games, se rušilo několik projektů a skončila dvě studia, kolem čehož se dělaly všemožné cavyky a vedení nechtělo přiznat, jaká je reálná situace. Mohlo by se zdát, že z velkých hráčů to ustálo alespoň Nintendo. Ani v jeho případě to ale nejspíš nebude bez poskvrnky. V posledních měsících se mluví o propuštění 150 zaměstnanců v Mario Club Co.. Tato informace ovšem nepochází z oficiálních zdrojů a Nintendo popírá, že by se tento tým testerů měl osekávat. Vydavatel série Grand Theft Auto propouští. Zrušil také několik neoznámených projektů Rád bych řekl, že se herní průmysl vzpamatovává a další propouštění nehrozí. Bohužel to tak ale zatím nevypadá. Během toho, co píšu tyto řádky, koutkem oka vidím, že propouštění oznamuje polský tým 11 Bit Studios a ruší svůj Project 8. Snad alespoň to nejhorší už máme za sebou. Letošek byl sice slabý, ale příští rok v ohledu novinek vypadá opravdu nabitě, tak snad nás jím budou provázet více pozitivní zprávy.

Pokračování 2 / 10 Silent Hill 2 a ublížená sorta fanoušků originálu Tahle “kauzička” je spíš k pousmání. Kompletní předělávka Silent Hillu 2 se opravdu podařila, což jsem sám rozhodně nečekal. Jamesův strastiplný příběh jsem si užil plnými došky a podle hodnocení dalších médií i hráčů jsem nebyl sám. To se ovšem nelíbilo určité skupině zatvrzelých fanoušků, kteří zůstávají věrní originálu, ať to stojí, co to stojí. Poté, co se začala objevovat první pozitivní hodnocení, se tito “fanoušci” vrhnuli na stánku hry na Wikipedii, kde se snažili přepsat skutečnost. Místo reálných hodnocení médií připisovali remaku až absurdně nízké hodnoty. Recenze hry Silent Hill 2. Remake hororu, který mě překvapoval od začátku do konce I u špatných her se jen málokdy stává, že by dostaly 0/10. Už od pohledu tedy vypadalo velmi podezřele, když na Wiki bylo takové hodnocení u remaku Silent Hillu uvedené hned několikrát. Kvůli tomu byla stránka hry několik dní uzamčená, aby nikdo nemohl dělat žádné úpravy. Taková situace se mi chápe jen těžko. Místo toho, abych byl rád, že návrat mé oblíbené hry dopadl dobře, z toho budu rozčílený, a ještě k tomu udělám takové dětinské věci? Snad se všichni shodneme na tom, že zrovna Silent Hill 2 si něco takového nezaslouží.

Pokračování 3 / 10 Xbox a jeho neustálé změny strategie Bude Xbox dále dělat vlastní konzole? Jak je to s novými variantami Game Passu? A budou hry od Xbox Game Studios nadále exkluzivní pro platformy Microsoftu, nebo se i novinky budou dostávat na konkurenční konzole? Na tyhle otázky má pro vás vedení Xboxu, respektive Phil Spencer vždy odpověď. Problém ale je, že tyto odpovědi se v průběhu roku měnily jako na běžícím páse. Hodně věcí se změnilo poté, co byla dokončena akvizice Activisionu. Xbox byl sice najednou v zelených číslech, co se aktivních uživatelů týče, ale to samo o sobě nedokáže ospravedlnit investici necelých 70 miliard dolarů. Otázky ohledně toho, jaká je budoucnost Xboxu jako takového, vyvstaly už v úvodu roku, kdy si vedení uspořádalo Business Update, ve kterém byla oznámena první vlna her, které budou vydány na PlayStation a Nintendo. Microsoft se nepustí do boje s PlayStationem 5 Pro. Přesto odhalil nejdražší Xbox v historii Ještě předtím kolovala řada spekulací ohledně toho, že exkluzivity Xboxu jsou minulostí, že Starfield jednoznačně bude prvním velkým titulem, který se dostane na PlayStation. Jak se ukazuje, není radno věřit všemu, co si přečtete v postech od “insiderů”. Rozšíření působiště svých titulů se ale Xboxu bezpochyby vyplatilo. Sea of Thieves bylo při vydání na PS5 nejprodávanější hrou měsíce. Stejně tak se oblibě těšit i Hi-Fi Rush. Na jaře příštího roku hráči na PlayStationu dostanou vychvalovaného Indiana Jonese a podle neoficiálních reportů platí, že každá z nadcházejících her se může hned v den vydání či s časovým odstupem objevit i u konkurence. Podobnou taktiku v menším měřítku už několik let praktikuje Sony, kdy se zpožděním vydává své exkluzivity na PC. V dohledné době se chystá třeba druhé Last of Us nebo pokračování Spider-Mana. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se jejich first-party hry měly dostat přímo na Xbox. Xbox vydá vlastní handheld do několika let. Stále je otevřený akvizicím a portování her na PlayStation a Nintendo Největší otázkou, která teď visí ve vzduchu, je, jak to bude do budoucna s hardwarem. Podle dřívějších prohlášení Xbox chystá další regulérní generaci své konzole, která má být tím největším krokem dopředu v jeho historii. Zároveň ale nyní rozjel kampaň This is an Xbox, podle které je vaším Xboxem každé zařízení, kde můžete rozjet jejich cloud, ať už je to mobil, chytrá televize nebo headset pro virtuální realitu. Pokud by náhodou vymizela konzole Xboxu jako taková, stále toto jméno budeme v budoucnu slýchat. Momentálně se totiž pracuje na prototypech handheldu. Switch a Steam Deck dokazují, že toto odvětví má stále obrovský potenciál, i když mu několikrát byl prorokován konec kvůli nástupu chytrých telefonů. Jelikož je to pro Xbox nové odvětví, výsledek uvidíme nejspíš až za několik let. Rozhodně se na jejich handheld ale těším víc než na další klasickou konzoli.

Pokračování 4 / 10 PlayStation a live-service propadáky za stovky milionů Není to ale jen Xbox, u jehož prohlášení jsem občas nechápavě kroutil hlavou. Opět se ukazuje, že vložit plnou důvěru a veškeré zdroje do live-service her se opravdu nevyplácí. Na začátku roku to sice vyšlo Helldivers 2, ale v létě to v podstatě všechno potopil Concord. Technicky šlo o výborně zvládnutou hru. Graficky vypadala velmi dobře, ale Concord jednoduše nenabídl nic, kvůli čemu by měli fanoušci týmových akcí s různými hrdiny přejít od svých aktuálních závislostí. Herní módy byly složené z věcí, které jsem u podobných her viděl tisíckrát, hratelnost byla příliš pomalá na to, jak velké byly mapy a samotné postavy jen těžko zaujaly svým designem. Concord končí. Novinka PlayStationu po dvou týdnech vypne servery, hráči dostanou zpět peníze Concord je dost možná největší propadák v celé herní historii. Nejnižší odhady hovoří o tom, že vývoj stál 200 milionů dolarů. Různé zdroje uvádí klidně i dvojnásobek při sečtení s náklady na marketing. Už i nejnižší odhad by ale znamenat gigantický průšvih, jehož výsledkem bylo kompletní zavření studia Firewalk, které Concord vytvořilo. Není to ale jen Concord, který vydržel sotva 14 dní. Studio Naughty Dog několik let pracovalo na The Last of Us Factions, onlinovce ze známého postapo světa. Viděli jsme s ní celkem jeden obrázek. Po problémovém vývoji byl projekt nakonec úplně zrušený, přičemž jedním z důvodů je, že by tým byl příliš vytížený neustálou podporou Factions a nezbyl by prostor na tvorbu dalších singleplayerovek. Vývoj Marathonu probíhá podle plánu. Bungie ale ještě není připravené ukázat ze své novinky víc Pro PlayStation byl celkově rok 2024 slabý. Astro Bot sice sbírá spoustu ocenění a září svojí kvalitou, ale není to prodejní trhák, který prodává desítky milionů kopií každý měsíc. Snad se vedení díky této lekci alespoň poučí a studia PlayStationu se zase více budou soustředit na příběhovky, po kterých fanoušci baží. Upřímně bych na to ale moc nespoléhal. V budoucnu nás čeká minimálně ještě Marathon od Bungie a multiplayerový Horizon. Snad to alespoň nevyústí v tak obří tragédii.

Pokračování 5 / 10 Star Wars Battlefront Classic Collection a nezvládnutá sázka na jistotu Remastery častokrát působí jako sázka na jistotu, kdy jejich vydavatelé chtějí za menší množství práce vytáhnout z fanoušků klasik další peníze. I přes to, že to tak ve spoustě případů je, jsem za vylepšené verze často rád, protože některé hry po letech dodatečnou péči opravdu potřebují. Někdy se ale i takový plán, u kterého se snad ani nedá udělat chyba, totálně zhroutí a letošní kolekce původních dvou dílů Star Wars Battlefront je toho důkazem. Vše pohořelo hned v den vydání, kdy si na PC chtělo zahrát nějakých 10 000 hráčů. Čekalo na ně ale nemilé překvapení v podobě třech serverů, každý se 64 sloty. Je snad každému jasné, že se tam nepodařilo ani zdaleka nacpat všechny zájemce. Podobné to bylo na dalších platformách. Switch jich měl v provozu o něco víc, ale stále to bylo tuze málo na uspokojení poptávky. Kolekce Star Wars Battlefront je tragická. Problémy se servery doprovází omezená kapacita a chybějící obsah Jenže to není jediný problém, kvůli kterému si kolekce Battlefrontů vysloužila celkové hodnocení 21 % od hráčů na Steamu. I když tvůrci z Aspyru slibovali, že půjde o kompletní balení se vším všudy, v některých částech hry úplně chyběly cutscény. Z nastavení z nějakého důvodu zmizela možnost invertování kamery. Je také zarážející, že kolekce vyžaduje 50 GB volného místa na disku. Což je více než pětinásobek při sečtení velikosti původních verzí. Podobných drobností a nedostatků se najde celá řada. Počáteční trable následně vedly k tomu, že se hráči postupně začali vracet k původním verzím, které jsou naštěstí stále dostupné na Steamu a navíc vás vyjdou na zlomek ceny.

Pokračování 6 / 10 Suicide Squad aneb další oběť live service trendu Mít vlastní úspěšnou live service hru je v současnosti sen každé herní společnosti. Každý kravaťák vidí úspěch Fortnite, Apex Legends nebo Genshin Impact a snaží se, aby jeho tým náhodou nebyl pozadu. Jak se ale ukázalo už několikrát, hra jako služba není vždycky tou správnou cestou. Suicide Squad: Kill the Justice League měla potenciál na to, aby stanula po boku Batmanových her. Přeci jen na ní také dělalo studio Rocksteady. Výsledek, který jsme dostali po devíti letech od jejich posledního výtvoru, za moc nestojí, a ještě před koncem roku tvůrci oznámili, že nadcházející update bude poslední a tím skončí podpora. Recenze hry Suicide Squad: Kill the Justice League. Promrhaná příležitost a čas Příběh o tom, jak Brainiac ovládnul mysli Ligy spravedlnosti, sám o sobě špatný není. Právě hlavní příběhová linka a dialogy jsou hlavními pozitivy herní Suicide Squad. Jenže linka je to docela krátká a zbytek herní doby tvoří opakující se mise, ve kterých hratelnost jen stěží připomene souboje hrdinů a padouchů z komiksů. Při pohledu na akci se spíš hráčům vybavuje Fortnite a další podobně rychlé akce. Za zklamání označilo Suicide Squad i samo vydavatelství. Nepomohl tomu ani fakt, že Joker, který do hry přibyl jako první dodatečná postava, vypadá dost výstředně a málokterý z fanoušků tohoto šíleného maniaka měl nutkání se kvůli němu do hraní pustit. Alespoň že Suicide Squad nezmizí po ukončení podpory ze strany vývojářů nadobro. Kromě poslední porce obsahu totiž dostane také offline mód, díky kterému si majitelé hry mohou zahrát i v případě, že servery už nebudou v provozu.

Pokračování 7 / 10 Skull and Bones a dlouhé čekání na pirátskou grindovačku Ubisoft v posledních letech zažívá jeden průšvih za druhým. Letos vyšla jeho pirátská multiplayerovka, jejíž vývoj začal před neskutečnými 11 lety. Původně měla být rozšířením pro tehdy veleúspěšný Assassin’s Creed IV: Black Flag, ale postupně nabrala na velikosti a stal se zní samostatný projekt. Skull and Bones mělo položené základy už dlouhou dobu, ale ani sami tvůrci pořádně nevěděli, jaký má být výsledek. Proto došlo k několika restartům, které vyústily v sice ne úplně tragickou, ale také nepříliš výjimečnou hru. Recenze hry Skull and Bones. Po deseti letech vývoje jsme se dočkali pirátského nedonošence Možná si říkáte, že místo tak dlouhého vývoje bylo lepší hru po prvotních problémech zaříznout. Tuhle možnost ale Ubisoft neměl. Dostal totiž na vývoj dotaci od singapurské vlády, které ho zavazovala k tomu, že projekt musí mít nějaký výsledek. Opět jde o klasický live-service, kdy se hra postupem času rozrůstá o nový tematický obsah. Abyste ho ale získali, musíte jí věnovat nemalé množství času. Jak se říká v žargonu hráčů, prostě a jednoduše to bez pořádného grindu nepůjde. Zdá se, že tento recept je přeci jen úspěšný a Skull and Bones zatím nekončí. Právě naopak. Podle informací z posledních dnů je v přípravách obsah pro další rok. V jednu chvíli to vypadalo tak, že celou dobu při hraní strávíme na vlnách a pevnina bude jen na pozadí jako kulisa. Nakonec můžete na souš vkročit, přičemž na jednom z ostrovů máte i vlastní základnu. Oblasti, kde na pevnině potkáte další NPC, jsou ale miniaturní a nemají žádný jiný význam, než abyste si nabrali další úkoly nebo nakoupili pár vylepšení.

Pokračování 8 / 10 South Park: Snow Day a adaptace komedie bez humoru Klacek pravdy z roku 2014 je perfektní adaptací seriálového South Parku. Skvěle potrhlý příběh doprovází ikonické postavy, které metají jednu nekorektní hlášku za druhou. Značka ale není vždy zárukou úspěchu. Do rukou ji letos dostalo studio Question, které se rozhodlo, že omladinu z městečka zasadí do kooperační akce. Už od prvních ukázek nevypadal Snow Day jako žádný zázrak. 3D modely Cartmana, Kennyho a dalších členů party vypadají od pohledu zastarale a samotná hratelnost nemá daleko od té nejprůměrnější mlátičky. South Park: Snow Day předvádí akci v ukázce hraní. Oproti předchůdcům působí jako krok zpět Největší zklamání ale bylo to, že Snow Day ani zdaleka nevyužil plný potenciál ikonického humoru. Na rozdíl od předchozích South Park her, které vydával Ubisoft, se až moc autoři drželi zkrátka. Hráči dále kritizovali také malé množství obsahu, který nezvládla vylepšit ani dodatečná DLCčka.

Pokračování 9 / 10 Helldivers 2 a povinný účet na PlayStation Network Helldivers patří mezi největší překvapení roku 2024. Neotřelý styl online hraní, kdy bráníte naši planetu společně s dalšími hráči proti mimozemským hrozbám, nalákal už v době vydání stovky tisíc hráčů. Jenže v létě nastal zlom a hodnocení komunity se propadla o desítky procent. Na vině bylo zavedení povinného propojení s účtem PlayStationu, i když jste hráli na PC. Samo o sobě by to neznamenalo žádnou tragédii. PC hráči se v průběhu let museli potýkat s řadou klientů třetích stran a spouštěcích programů, které občas byly naprosto tragické. Máváme Games for Windows Live. V případě PlayStation Network tkví průšvih v tom, že není dostupná v celém světě. Recenze hry Helldivers 2. Porcování vesmírných brouků a robotů v roli obránce Super Země Kvůli tomu, že se v Helldivers 2 zavedla povinná registrace, zmizela hra z některých světových trhů, což znemožnilo tamním hráčům dále hrát, i pokud si ji dříve zakoupili. Alespoň že Steam nabízel možnost vrácení peněz. Po měsíci se situace otočila a vývojáři z Arrowhead dali vědět, že účet PSN povinný nebude. Nevypadá to ale, že by se situace obecně okolo her, které vydává PlayStation, měla měnit. I u singleplayerových titulů častokrát platí, že po vás hra vyžaduje přihlášení. Podobná kauza doprovodila i Ghost of Tsushima. Helldivers 2 nakonec propojení účtů vyžadovat nebude. PlayStation zařadil zpátečku Když se podíváme na zpětnou vazbu u Helldivers 2 teď, reputace je opět pozitivní. Hodně tomu pomohl nejnovější update, který do hry přibyl před dvěma týdny. Tím hlavním je příchod nové nepřátelské frakce spolu s vozidly, které můžete využívat během misí. K ochraně Super Země se díky němu opět vrátily statisíce aktivních hráčů.

Pokračování 10 / 10 Únik dat z Game Freak a znepokojující příběhy o pokémonech Na konci loňského roku se terčem hackerů stalo studio Insomniac Games. Letos se něco podobného přihodilo společnosti Game Freak, která je zodpovědná za tvorbu herních pokémonů. Nejen že se kvůli tomu do světa dostaly informace ohledně neoznámených a nevydaných her, soubory také obsahovaly popisy pokémonů a jejich příběhy, přičemž některé z nich jsou opravdu... znepokojivé. Pokémony si spousta hráčů i nehráčů představuje jako pohádku. Klučina chytá roztomilé potvůrky a chce se stát tím nejlepším trenérem. Tato iluze se ale trochu rozplyne, když si přečtete o tom, jak jeden z pokémonů měl unášet malé děti, nebo že se měl vytvořit nový druh spojením DNA člověka a pokémona. Obří průšvih tvůrců Pokémonů. Unikly zdrojové kódy, data zaměstnanců i neoznámené projekty Po prvotním rozruchu se situace trochu uklidnila, protože část onoho příběhu ve skutečnosti říkala něco jiného. Překlad z japonštiny nebyl zrovna dokonalý, a tak ve výsledku kolovaly internetem opravdu bizarní příběhy, které vypadaly spíš jako fanfikce. Game Freak jako takový ale určitě víc, než jejich nezveřejněné příběhy zabolel únik zdrojových kódů některých starších dílů pokémonů a informace o nadcházejících hrách. Nebudu je zbytečně rozpitvávat, nechci vám kazit překvapení. Každopádně se nemusíte bát, že by herní pokémoni v nejbližších letech končili. Snad alespoň jejich kvalita bude vyšší než ve Scarlet & Violet, které jsou z mého pohledu stále docela ostudné.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se