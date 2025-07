Nejzajímavější deskovky, které si užijete o samotě. Královsky zabaví Artušova legenda, galaktické války i stavba města

Sólohry a solitérní varianty deskových her jsou v posledních letech čím dál tím oblíbenější. Přinášíme vám tipy na nejzajímavější tituly z tohoto ranku napříč žánry. Je libo jednoduchou karetku, nebo válečnou hru z druhé světové války?



1 / 14



Duchové ostrova Cena: Počet hráčů: 1–4, herní doba: 90-120 min, doporučený minimální věk: 14+ Her, v nichž se ujmete role kolonizátorů a obydlujete odlehlé pustiny, je celá řada. Duchové ostrova na to však jdou z opačného konce - namísto kolonizátorů budete hrát za duchy ostrova, kteří se svůj domov snaží zachránit před agresivními nájezdníky. Primárně se jedná o kooperačku, v níž mají hráči jeden společný úkol, a to eliminovat všechny osadníky na ostrově. Hra však obsahuje také sólo mód, jenž z ní dělá jednu z nejoblíbenějších sólovek vůbec. Na výběr máte z osmi duchů, každý z nich je zcela unikátní, má odlišný styl hraní a tím pádem i obtížnost. Například duch Náhlý úder blesku je vhodný pro první hraní; vyznačuje se agresivitou, rychlostí a útočnou silou. Duch se jménem Řeka zalitá sluncem si libuje ve splachování kolonizátorů rozbouřenou řekou a třeba Ta, jež mluví klasem hromu zase dokáže jako jediná spolupracovat s domorodými obyvateli ostrova. V sólo módu člověk bohužel přijde o interakci s ostatními duchy ostrova tím pádem i o vymýšlení efektivního společného postupu, ale to je holt daň za možnost solitérní hry. Na druhou stranu takhle můžete plně proniknout do stylu hraní každého z duchů.

Pokračování 2 / 14 Poslední holka Cena: Počet hráčů: 1, herní doba: 20-60 min, doporučený minimální věk: 14+ Čistokrevných sóloher zase tolik nevychází a do české distribuce se jich dostane ještě méně. V loňském roce se však tuzemští sólohráči dočkali jedné z nejlépe hodnocených her tohoto žánru - hororové survival akce Poslední holka. Ta čerpá inspiraci z hororových filmů a převtělí vás do role hrdinek těchto snímků. Vaším úkolem bude nejen přežít, ale také rovnou zabít vraha a při té příležitosti třeba ještě zachránit ostatní oběti. V základní krabici s hrou (Přehrávač) naleznete základní komponenty, k hraní však budete potřebovat ještě tzv. kazety s jednotlivými celovečerními filmy (v podstatě scénáře). V češtině je momentálně k dispozici první sezóna, jež obsahuje celkem pět filmů (druhá sezóna se překladu dočká také, ale ještě to nějaký čas potrvá), každý s vlastní lokací, záporákem a hlavní hrdinkou. Podíváte se tak například na děsivou pouť, kde se z vás šílený loutkař Gepetto bude snažit udělat marionetu nebo se zapletete s pomstychtivými bohy, kteří prahnou po krvi nevinných návštěvníků parku.

Pokračování 3 / 14 Tainted Grail: Pád Avalonu Cena: Počet hráčů: 1–4, herní doba: 120 min, doporučený minimální věk: 14+ Tainted Grail je mnohými považován za jednu z nejlepších příběhových her vůbec. Tato dnes už skoro legendární příběhovka od polských Awaken Realms vás zavede do světa z legend o králi Artušovi, přidává si sem však notnou dávku vlastních inovací. Děj se točí kolem vyhasínání prastarých menhirů, které ochraňují svět před nebezpečnou mlhou. Příběhová linka je rozvětvená a na několika místech budete muset udělat rozhodnutí, jež ovlivní zbytek hry. Největší slabinou Tainted Grailu jsou poněkud těžkopádné mechaniky cestování, které vám hraní dříve či později docela otráví. Dá se ale hrát s jednodušší advance variantou, která není tak zdlouhavá. Určitě stojí za to přenést se přes tyto peripetie, protože po stránce příběhu není hře co vytknout.

Pokračování 4 / 14 This War of Mine Cena: Počet hráčů: 1–6, herní doba: 120 min, doporučený minimální věk: 18+ Dalším kouskem od polských Awaken Realms - což dokazuje, že tito tvůrci příběhovky opravdu dělat umí - je survival akce This War of Mine, jež je zároveň deskoherní adaptací známé videohry. Ovládáte zde skupinku přeživších v občanské válce, kteří se společnými silami snaží přečkat několik kritických dní. Svým svěřencům musíte zajišťovat základní životní potřeby, ale zároveň je třeba čelit nástrahám války, která je všude kolem vás. Mechanicky je hra poměrně jednoduchá, pravidla vás navíc skvěle povedou, ale po stránce obtížnosti budete mít co dělat, abyste přežili. A samozřejmě potřebujete notnou dávku štěstí. Podobně jako Tainted Grail, i This War of Mine dokáže psát velké příběhy. Pro někoho však může být toto téma odrazující. Čekají vás smutné, děsivé i násilné scény a často budete muset dělat těžká rozhodnutí. Přijmete do své skupiny sirotky, co vám zabouchali na dveře, nebo je pošlete pryč, protože sami nemáte dost jídla? Počítejte ale s tím, že pokud jim zabouchnete dveře před nosem, nejspíš jste jim podepsali rozsudek smrti...

Pokračování 5 / 14 Heroes of Might & Magic: Desková hra Cena: Počet hráčů: 1–3, herní doba: 130 min, doporučený minimální věk: 14+ Heroes jsou případ hry, která není primárně sólovkou, ale má pěkně zpracovaný mód pro jednoho hráče a nadto vám v tomto módu... ostatní hráči nepřekáží. Tedy ne že by Heroes v klasickém kompetitivním či kooperativním módu byli špatní, spíše zdlouhaví. HoMaM jsou povedenou deskoherní adaptací, jež potěší fanoušky předlohy a nadto má co nabídnout i těm, kteří počítačovou hru nehráli, nebo se kolem ní jen mihli. Jak jsem už psala v nedávné souhrnné recenzi tří rozšíření, Heroes se přímo vybízí k tomu, abyste je hráli jako sólo kampaň. Ideálně tak, že si hru roztáhnete a máte ji několik dní rozloženou na stole, protože neustálé chystání a schovávání je komplikované a zabere vám dost času. Recenze deskové hry Heroes of Might & Magic III: The Board Game. Legendární strategie vás namlsá, ale rychle ztrácí dech Kromě kampaně v základní krabici máte momentálně v češtině k dispozici také dvě kampaně z rozšíření, takže záleží, jaký příběh a jaká rasa je vám bližší. Každá kampaň má svůj příběh, který se dále vyvíjí i na základě vašich rozhodnutí, což je něco, na co u strategických deskovek nejsme zvyklí (i když tam nejsme moc zvyklí ani na samotnou kampaň jako takovou).

Pokračování 6 / 14 Králův odkaz: Království rytířů Cena: Počet hráčů: 1, herní doba: 180 min, doporučený minimální věk: 14+ Králův odkaz patří k těch menším, levnějším a jednodušším titulům v tomto výběru. Jedná se o dedikovanou sólo hru, v níž si budujete vlastní království. K dispozici máte balíček karet, kde naleznete jak budovy, tak například lesy nebo pole. Karty postupně vykládáte, těžíte zdroje, stavíte nové budovy a vylepšujete ty stávající. Králův odkaz je legacy hra, takže některé zastaralé karty ze svého království budete muset rovnou zničit (dá se vyřešit pořízením obalů, pokud je vám ničení komponent proti srsti). Jedná se o jednoduchou, ale velmi chytlavou záležitost, kterou navíc můžete hrát klidně několikrát za sebou (jestliže tedy použijete obaly, případně si koupíte další krabičku) a vaše království bude pokaždé jiné. A pokud by vás základ přece jen omrzel, vyzkoušejte i rozšiřující balíčky, jež jsou také k dispozici v češtině.

Pokračování 7 / 14 Vzdor! Cena: Počet hráčů: 1, herní doba: 40 min, doporučený minimální věk: 10+ Vzdor je karetní sólovka, která vás zavede do Španělska v období po občanské válce. U moci je diktátorský generál Franko, proti kterému bojuje skupina odbojářů, jež si říkají makisté. Skrývají se v horách, podnikají záškodnické akce a s odvahou sobě vlastní bojují za ideály svobody a demokracie. Proti nim však kromě armády stojí také civilní obrana a policie. Z výše zmíněného popisku se dá odtušit, že vyhrát Vzdor! nebude vůbec jednoduché. K dispozici máte v začátku 12 náhodných makistů a s nimi postupně plníte mise, jejichž obtížnost se stupňuje v závislosti na éře, ve které se nacházíte (celkem jsou 3). Makistů máte omezený počet, nepřátel je všude kolem vás spousta, a ještě k tomu musíte brát ohled na civilisty... Pro vítězství je tak třeba plánovat, předvídat a počítat. Vzdor! určitě není na jedno zahrání a chvíli vám potrvá, než zjistíte, jak na něj. Jedna partie ale není dlouhá a vymýšlení postupu je velmi chytlavé, takže dost možná, že u této chytré malé karetky nakonec strávíte půlku odpoledne.

Pokračování 8 / 14 Arkham Horror: Karetní hra Cena: Počet hráčů: 1–4, herní doba: 60-120 min, doporučený minimální věk: 14+ Arkham Horror LCG bývá pravidelně hodnocen jako jedna z nejlepších lovecraftovských her vůbec. Tento titul můžete hrát i ve více hráčích, sólo varianta mu ale vyloženě sluší. Kromě základní krabice je v současné době k dispozici také 10 cyklů a několik samostatných scénářů. Cykly vás zavedou do prostředí známých z knih, v nichž budete řešit nějakou záhadu. Každá kampaň se skládá z několik misí, má svou dějovou linku, jejíž směr budete ovlivňovat svými rozhodnutími a také samotnými činy. Kromě toho tvůrci v každém cyklu přinášejí také nějakou novou speciální mechaniku či prvek. Herně Arkham Horror LCG funguje jako kterákoli karetka – vyberete si svou postavu (každá se zaměřuje na něco jiného, takže můžete být neohrožený bijec se samopalem, kouzelník, nebo třeba všímavý hledač), vytvoříte si balíček karet a hrajete. Za mě osobně není tento titul herně kdovíjak zajímavý, příběhově se však jedná o špičku a vyzdvihnout musím především cyklus The Path to Carcosa. Nevýhodou hry je vysoká pořizovací cena. Pokud vás totiž chytne, rozhodně nebudete chtít zůstat pouze u základní krabice. Další a další cykly už se můžou prodražit.

Pokračování 9 / 14 Nebe v plamenech Cena: Počet hráčů: 1, herní doba: 40 min, doporučený minimální věk: 12+ Pamatujete si legendární arkádovou videohru Space Invaders? Tak Nebe v plamenech je něco jako upgradovaná deskoherní adaptace této klasiky. Na Zemi zničehonic zaútočí mimozemšťané a obyvatelé modré planety se rozhodnou bránit. Herní plán se skládá z desek oblohy, jednoho města a vaší základny. Nahoře na obloze jsou nepřátelské útočné lodě a také jedna mateřská loď. Dole se nachází město, které musíte ochránit, a také vaše základna, jež vám umožňuje provádět akce. Na začátku kola si hodíte určitým počtem kostek, které následně umístíte na místnosti základny. Nepřátelské lodě ve stejném sloupci se pak posunou o počet políček rovný hodnotě kostky. V místnostech základny pak můžete měnit hodnoty kostek, útočit na nepřítele nebo si vylepšovat základnu. Umisťování kostek je tak třeba dobře promyslet a najít kompromis mezi tím, co potřebujete, a tím, o kolik se pohnou nepřátelé. Variabilitu hry zlepšuje to, že v základní krabici naleznete hned 3 města (kromě základního pozměňují pravidla hry) a 4 karty oblohy s lehčí a těžší stranou.

Pokračování 10 / 14 Malé velké galaxie Cena: Počet hráčů: 1–5, herní doba: 60 min, doporučený minimální věk: 14+ Malé velké galaxie patří do početné rodiny Tiny Epic…, jejímž nejnovějším přírůstkem jsou Tiny Epic Game of Thrones. Ačkoli se jedná o starší kousek, své kvality pořád má a patří k těm nejlepším hrám v sérii. Tento titul klame tělem – v malé krabičce se skrývá až překvapivě velká dávka komplexity a hloubky. Pokud byste měli mít doma jen jeden titul z této série, pak jsou Malé velké galaxie horkým kandidátem. Jedná se o kostkovou strategii, v níž létáte po galaxii a kolonizujete nové planety. Celou hru řídí kostky; na začátku svého tahu jimi hodíte a výsledek hodu vám určí, jaké akce budete moci dělat. Můžete letět na novou planetu, získávat zdroje, kolonizovat nebo využívat schopnosti svých již získaných kolonií. Anebo taky ne – pokud vám padne obzvláště špatné kostky, je možné, že ve svém tahu zkrátka nic neuděláte. V sólo variantě proti vám bude stát některá z Ničemných galaxií (jsou odstupňované podle obtížnosti) a vaším úkolem bude získat 21 bodů předtím, než se to samé podaří jí.

Pokračování 11 / 14 Palm Island Cena: Počet hráčů: 1–2, herní doba: 15 min, doporučený minimální věk: 10+ Míváte dlouhou chvíli při čekání na tramvaj, nebo v čekárně u lékaře? Tak to byste si měli s měli do batohu sbalit karetní hru Palm Island. V této minimalistické záležitosti máte přesně 8 kol a 17 karet na to, abyste si vybudovali a zútulnili vesničku na jednom odlehlém tropickém ostrově. Počáteční karty budete postupně vylepšovat. Vaše rozhodnutí ovlivní nejen samotnou vesničku, ale také vám může přinést nové schopnosti v dalších kolech. Průběh kola je takovým, že postupně dobíráte karty ze svého balíčku, s každou pak můžete provést jednu ze tří akci: otočit kartu o 90 stupňů a získat suroviny, otočit kartu o 180 stupňů, zaplatit suroviny a vylepšit její efekt, anebo obrátit kartu, což ji také vylepší, ale zároveň přesune až na konec dobíracího balíčku. Jakmile se hráč v balíčku dostane k počítadlu kol, jede se další (i s upravenými kartami). Na konci hry pak sečtete body a porovnáte své skóre s bodovací tabulkou. Rychlé, efektivní a velmi chytlavé.

Pokračování 12 / 14 Frosthaven Cena: Počet hráčů: 1–4, herní doba: 120 min, doporučený minimální věk: 14+ Frosthaven je nástupce oblíbení kooperativní hry Gloomhaven, která se roky držela na špici žebříčíku nejlepších deskových her na serveru BoardGameGeek. Tato vskutku masivní záležitost vás zavede do malé osady s názvem Frosthaven, která se nachází daleko od veškerého ruchu světa. V kampani vás čeká 138 scénářů, což je porce, která vám vydrží na pěkně dlouhou dobu – ostatně Gloomhaven někteří hráči hráli klidně i několik let. Příběh kampaně se postupně větví a svými rozhodnutími budete ovlivňovat její vývoj. Frosthaven je stejně jako jeho předchůdce především o zabíjení nestvůr (těch je celkem 64 druhů) a vylepšování hrdinů ve vaší družině (těch je 17). Těšit se tak můžete na desítky klasických dungeonů a lootění předmětů. Příjemnými novinkami oproti Gloomhavenu jsou variabilnější scénáře a více možností toho, co můžete dělat mezi jednotlivými misemi. Nově tak budete vylepšovat svou osadu nebo vyrábět zbraně.

Pokračování 13 / 14 Halls of Hegra Cena: 1 289 Kč až 1 549 Kč Počet hráčů: 1, herní doba: 90 min, doporučený minimální věk: 14+ Máte rádi náročnější hry, historie je váš koníček a nepohrdnete ani méně známými historickými událostmi? V tom případě by vašemu hledáčku neměla uniknout sólovka s názvem Halls of Hegra. V ní budete velet skupině norských dobrovolníků, kteří se hegerskou pevnost snaží ubránit před přesilou německých vojáků. Na první pohled se to může zdát jako jednoduchý úkol, ostatně vám stačí "jen" přežít 11 kol reprezentujících 11 dnů obléhání. V první fázi budete prozkoumávat pevnost, rekrutovat nové jednotky a připravovat se na pozdější tuhé boje. Ve druhé fázi musíte řešit napadení vedlejší vesnice a v té poslední dojde na obranu samotné pevnosti. Mechanicky v sobě Halls of Hegra snoubí prvky worker placementu a tower defense. Na jedné straně budete své dobrovolníky vysílat na akční políčka a na druhé čelit náporu útoku nepřítele. Podaří se vám udržet morálku mužstva a odolat obrovské přesile mnohem lépe vybavené armády?

Pokračování 14 / 14 Mr. President: The American Presidency, 2001-2020 Cena: Počet hráčů: 1, herní doba: 600 min, doporučený minimální věk: 14+ Mr. President vás zavede do Oválné pracovny, ze které budete úřadovat coby prezident Spojených států amerických. Do své funkce usednete po volbách a vaši voliči tak budou očekávat plnění programu. Do toho se však musíte vypořádat s nejrůznějšími krizemi, ať už na poli domácí či zahraniční politiky. Proti vám nebudou stát jen vaši političtí protivníci, ale také veřejné mínění; budete muset udržovat dobré vztahy s Kongresem a médií, zajišťovat vnitřní bezpečnost a samozřejmě coby "světový policajt" dbát také na pořádek ve světě. Naštěstí máte k dispozici zkušené spolupracovníky, kteří vám mohou ve složitých situacích pomoci a leccos zachránit. Mr. President je určitě tou zdaleka nejkomplexnější hrou, kterou v tomto žebříčku najdete. Je určena především pro fajnšmekry a zkušené hráče. Počáteční vklad v podobě času určeného k nastudování pravidel a pochopení toho, jak to vlastně všechno funguje, vám nicméně vykompenzuje herní zážitek. Již zanedlouho navíc můžeme očekávat také digitální podobu tohoto vskutku zajímavého počinu.

