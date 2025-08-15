Neo Berlin 2087 vypadá jako Max Payne smíchaný se Cyberpunkem. Hlavní hrdina promlouvá hlasem Adama Jensena

Tým z Elysium Game Studios svoji hru představil už loni, nyní se můžeme podívat na to, jak jejich futuristická prvotina bude vypadat v pohybu. Dalo by se říct, že si Neo Berlin 2087 půjčuje trochu z každého odvětví žánru akčních her. Máme tady pasáže se střelbou z pohledu první osoby, další útržky pak ukazují protagonistu v letu střelmo ve stylu Maxe Paynea a vypadá to, že ani na plížení se nezapomnělo.
Jelikož jde o první hru studia, kterou si navíc samo vydává, je jasné, že půjde spíš o budgetovku. Je to vidět především na mimice postav a některých částech dabingu. Highlightem je v tomhle ohledu hlas Eliase Toufexise, kterého můžete znát jako Adama Jensena ze série Deus Ex.
Tvůrci Neo Berlin popisují jako „akční RPG z pohledu třetí a první osoby“. Jak je vidět v závěru traileru, perspektivu budeme moci během hraní plynule měnit. Půjde čistě o singleplayerový zážitek postavený na silném příběhu. My se do něj vložíme během jedné temné noci, kdy je město uvržené do chaosu po vraždě ředitele policejního oddělení. Detektiv Nolan je pověřený najít a ochránit jeho dceru Natalie, která má v případu hrát důležitou roli.
Jako by to nestačilo, Nolanův případ se ještě zkomplikuje poté, co rozkryje část velké konspirace, která sahá dál, než by si kdokoliv dokázal představit. Hraní v něm roli futuristické technologie, které někteří jedinci nehodlají použít ve prospěch lidstva. Po jejich rozšíření se lidstvo rozdělilo na dvě společenské třídy. Chudí nešťastníci bojují o holý život v pustině, zatímco boháči si žijí bezstarostně za městskými hradbami. Vývojáři slibují napínavý příběh, který neztratí na intenzitě od začátku do konce. Při jeho tvorbě se inspirovali Blade Runnerem a Ghost in the Shell.
Neo Berlin z ukázky vypadá nadějně. I když nejspíš nepůjde o přelomovou záležitost, o komornější příběhovky je aktuálně celkem nouze. Trochu se obáváme, aby nenastal scénář jako v případě hry La Quimera, kdy se ze slibně vypadající futuristické akce vyklubal pořádný průšvih. Naopak ale může překvapit stejně mile jako třeba Trepang2. Soudy si ale necháme až do chvíle, než se nám výsledek dostane do rukou. Kdy to bude, zatím nevíme, ale vydání můžeme očekávat na PC, PS5 i XSX.