Netflix zavřel jedno ze svých herních studií. Tým Blue měl tvořit AAA projekty pod vedením veteránů průmyslu

Propouštění a zavírání studií bylo už letos víc než dost. Bohužel ale stále s touto sérii negativních zpráv musíme pokračovat. Přichází na řadu Netflix, který má v herním průmyslu nemalé ambice. Ani jeho týmům se nevyhnuly trable, následkem čehož mělo dojít k uzavření týmu Blue, který měl pracovat na velkých AAA projektech. Nakonec od něj neuvidíme jedinou novinku.

S těmito informace jako první přišel novinář Stephen Totilo z webu Game File. Kalifornský tým Blue se udržel při životě necelé 2 roky. V jeho čele stál Chacko Sonny, který předtím působil v Blizzardu a také v Sony Santa Monica, jednom z dvorních studií PlayStationu. Odsud přetáhli také Rafaela Grassettiho, art directora God of War. Loni na jaře se přidal také například Joseph Staten. Ten byl dlouhou dobu na pozici kreativního ředitele pro sérii Halo.

Jejich prvotinou měla být mutliplatformní AAA hra spadající do zcela nové značky. Více se o ní dozvíme maximálně ze zákulisních informací. Tým Blue už totiž v současnosti neexistuje, což Totilovi potvrdil mluvčí Netflixu. Celý tým si tak musí najít místo jinde. Jak razantně se do budoucna změní strategie Netflixu v herním průmyslu, zatím můžeme odhadovat těžko. Stále by mělo platit, že v přípravě mají několik desítek projektů, ovšem není jisté, jestli opravdu každý z nich spatří světlo světa.