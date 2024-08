NHL 25 oznamuje říjnové vydání. Letošní ročník hokeje se zaměří na vylepšení umělé inteligence a animací

Fotbal od EA se svého velkého odhalení dočkal minulý měsíc, nyní přišla řada na lední hokej. NLH 25 vychází 4. října na PlayStation 5 a Xbox Series S|X. S Deluxe edicí se můžete pustit do hraní se sedmidenním předstihem. V případě této série není neobvyklé, že chybí PC verze. Ale je to po dlouhé době poprvé, co vynechá i předchozí generaci konzolí. Tvářemi tohoto ročníku jsou bratři Quinn, Jack a Luke Hughesovi.

I když je to stále ten stejný hokej, EA chce tento ročník zase posunout alespoň trochu dál. Tentokrát mu v tom má pomoci ICE-Q, což je nový systém animací, který reaguje na kontextuální dění na kluzišti. Ten se kombinuje s vylepšenou umělou inteligencí. Pokroky bychom měli zachytit hlavně při hraní v přesilovce a zlepšit se má celkově poziční hra během ofenzivních příležitostí.

„Nový herní systém ICE-Q mění základ toho, jak hráč vnímá dění na ledě, protože propracovaná inteligence mu nad ním dává kompletní kontrolu,” říká Mike Inglehart, hlavní designer z EA Vancouver. Vzhledem k tomu, že se tentokrát obejdeme bez verzí pro starší konzole, by snad i na pohled mělo NHL 25 vypadat lépe, než jeho předchůdci. EA chystá řadu dalších menších vylepšení. Next-Gen Vision Control vám umožní lépe ovládat své hráče. Režim Franchise se dočká několika úprav včetně přehlednějších informací o každém hráči. Systém Grudge Match má pak sledovat všechny vzájemné zápasy týmu v online i offline režimech a podle toho vám servírovat X-faktory při střetnutí s vašimi rivaly.

V základu vás NHL 25 vyjde na 1 899 Kč. Pokud si chcete zahrát dřív a získat několik bonusů, tak musíte sáhnout po Deluxe edici za 2 599 Kč. Kromě dřívějšího přístupu v ní najdete také 4600 NHL pointů, balíčky do Hockey Ultimate Team, battle pass, exkluzivní sadu pro hráče do WOC a trojice z přebalu hry se vám hned zpřístupní i v současném NHL 24. Jestli patříte mezi předplatitele EA Play, budete moci využít 10hodinové zkušební verze.